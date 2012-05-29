Россия и ВТО. Больше вопросов чем ответов.

Вопрос вступления России во Всемирную Организацию Торговли поднимался не один раз, но всё время находились какие-то причины для отсрочки этого момента на неопределенное время.И вот уже приближается процедура ратификации Государственной Думой договора о вступлении Российской Федерации во Всемирную Торговую Организацию, осталось чуть больше месяца.Итак в Женеве 15 декабря 2011 по итогам министерской конференции подписан протокол о присоединении России к ВТО. Глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина и гендиректор ВТО Паскаль Лами подписали протокол о присоединении России ко Всемирной торговой организации. После церемонии подписания Лами вручил Набиуллиной табличку с надписью "Russian Federation", которая символизирует окончание переговорного процесса.Ранее министерская конференция ВТО одобрила весь пакет документов о присоединении России к этой организации. Торговый представитель США Рон Кирк заявил, что только с вступлением России "ВТО становится подлинно всемирной организацией". "Это важнейшая веха в российско-американских отношениях. Присоединение России выгодно для самой России, и, мы считаем, выгодно и для США, и для всех остальных стран-членов ВТО", - заявил он.Знаменитая поправка Джексона–Вэника, отказывающая нашей стране в наибольшем благоприятствовании (то есть в автоматическом распространении на нас льгот, предоставляемых другим странам), судя по позиции сената Соединённых Государств Америки, сохранится даже после полного обВТОшивания России. Позиция Запада здесь понятна, но нас интересует другой вопрос – зачем это нужно России?Если учесть прогнозы, прямые потери отечественной экономики к 2020 году могут составить 4 трлн рублей (а по некоторым оценкам – 1,5 трлн рублей ежегодно). При этом, по прогнозам, безработными к концу этого десятилетия могут стать порядка 8 млн человек. «Бензин будет стоить не 29 рублей, как сейчас, а $1,8/литр (т. е. более 50 рублей), населению следует также приготовиться и к повышению до мирового уровня цены на газ», - предостерегает первый заместитель гендиректора Института проблем естественных монополий Булат Нигматулин.В АПК поддержка агропромышленного комплекса и прежде всего мясопереработки будет продолжена российскими властями в любом случае. Производство птицы почти на 90% обеспечивают отечественные предприятия. Но рынок свинины и говядины практически полностью зависит от иностранных поставок. Сейчас между Минэкономразвития и ВТО идут напряженные переговоры о сохранении квотной системы доступа на российский рынок зарубежного мяса. По данным «Известий», рассматривается несколько схем, но ни одна не предусматривает полной отмены квот. Один из вариантов — снижение таможенных пошлин до 0 при сохранении квотирования. Сейчас таможенные пошлины составляют 15%, но не менее €0,25 за 1 кг квотированной свинины и 75%, но не менее €1,5 евро за 1 кг сверхквотной. По оценке Национальной мясной ассоциации, только потери федерального бюджета от снижения таможенных пошлин составят $200 млн в год, а общие потери отечественных производителей будут исчисляться суммой до 30 млрд рублей в год. При этом оптовые цены, по расчетам экспертов, упадут на 15 рублей (сейчас они составляют 125–130 рублей за килограмм), чему, возможно, даже порадуются потребители. Но для производителей это будет существенная потеря рентабельности. Отечественные товаропроизводители – и отнюдь не руководители каких-то полностью деградировавших производств – бьют в набат. «По нашей оценке, произойдет катастрофа! И я не верю в меры господдержки, поскольку требуемые средства измеряются в десятках миллиардов рублей и никому непонятно, откуда их брать», - заявил депутат Госдумы пятого созыва Вадим Варшавский, представивший точку зрения российских производителей свинины.Аналогичная ситуация прогнозируется и в других отраслях по прогнозу выгода вступления в ВТО только для 25% предприятий.Ведь, чтобы извлечь выгоду из членства в ВТО, нужно становиться экспортером товаров, а не только нефти и газа. А отечественная промышленность исторически была ориентирована на внутренний рынок. Какие выгоды сможет извлечь из этого Россия? Достаточно ли наши чиновники проработали стратегию развития отраслей, социальную политику? И что это даст нам как работникам, потребителям и просто обывателям? Понятно, что ратификация договора дело решенное, так как в думе предоставлено абсолютное членское большинство правящей партии.Опираясь на прогнозы, а также на состояние нашей экономики, находящейся на нефтегазовой игле, кто возместит убытки банкам от обанкротившихся предприятий и организаций, самим предприятиям и организациям и нам? Ведь вопрос вступления в ВТО больше политический нежели экономический.