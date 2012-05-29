Россия и ВТО. Больше вопросов чем ответов.

Вопрос вступления России во Всемирную Организацию Торговли поднимался не один раз, но всё время находились какие-то причины для отсрочки этого момента на неопределенное время. И вот уже приближается процедура ратификации Государственной Думой договора о вступлении Российской Федерации во Всемирную Торговую Организацию, осталось чуть больше месяца.
Итак в Женеве 15 декабря 2011 по итогам министерской конференции подписан протокол о присоединении России к ВТО. Глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина и гендиректор ВТО Паскаль Лами подписали протокол о присоединении России ко Всемирной торговой организации. После церемонии подписания Лами вручил Набиуллиной табличку с надписью "Russian Federation", которая символизирует окончание переговорного процесса.
Ранее министерская конференция ВТО одобрила весь пакет документов о присоединении России к этой организации. Торговый представитель США Рон Кирк заявил, что только с вступлением России "ВТО становится подлинно всемирной организацией". "Это важнейшая веха в российско-американских отношениях. Присоединение России выгодно для самой России, и, мы считаем, выгодно и для США, и для всех остальных стран-членов ВТО", - заявил он.
Знаменитая поправка Джексона–Вэника, отказывающая нашей стране в наибольшем благоприятствовании (то есть в автоматическом распространении на нас льгот, предоставляемых другим странам), судя по позиции сената Соединённых Государств Америки, сохранится даже после полного обВТОшивания России. Позиция Запада здесь понятна, но нас интересует другой вопрос – зачем это нужно России?
Если учесть прогнозы, прямые потери отечественной экономики к 2020 году могут составить 4 трлн рублей (а по некоторым оценкам – 1,5 трлн рублей ежегодно). При этом, по прогнозам, безработными к концу этого десятилетия могут стать порядка 8 млн человек. «Бензин будет стоить не 29 рублей, как сейчас, а $1,8/литр (т. е. более 50 рублей), населению следует также приготовиться и к повышению до мирового уровня цены на газ», - предостерегает первый заместитель гендиректора Института проблем естественных монополий Булат Нигматулин.
В АПК поддержка агропромышленного комплекса и прежде всего мясопереработки будет продолжена российскими властями в любом случае. Производство птицы почти на 90% обеспечивают отечественные предприятия. Но рынок свинины и говядины практически полностью зависит от иностранных поставок. Сейчас между Минэкономразвития и ВТО идут напряженные переговоры о сохранении квотной системы доступа на российский рынок зарубежного мяса. По данным «Известий», рассматривается несколько схем, но ни одна не предусматривает полной отмены квот. Один из вариантов — снижение таможенных пошлин до 0 при сохранении квотирования. Сейчас таможенные пошлины составляют 15%, но не менее €0,25 за 1 кг квотированной свинины и 75%, но не менее €1,5 евро за 1 кг сверхквотной. По оценке Национальной мясной ассоциации, только потери федерального бюджета от снижения таможенных пошлин составят $200 млн в год, а общие потери отечественных производителей будут исчисляться суммой до 30 млрд рублей в год. При этом оптовые цены, по расчетам экспертов, упадут на 15 рублей (сейчас они составляют 125–130 рублей за килограмм), чему, возможно, даже порадуются потребители. Но для производителей это будет существенная потеря рентабельности. Отечественные товаропроизводители – и отнюдь не руководители каких-то полностью деградировавших производств – бьют в набат. «По нашей оценке, произойдет катастрофа! И я не верю в меры господдержки, поскольку требуемые средства измеряются в десятках миллиардов рублей и никому непонятно, откуда их брать», - заявил депутат Госдумы пятого созыва Вадим Варшавский, представивший точку зрения российских производителей свинины.
Аналогичная ситуация прогнозируется и в других отраслях по прогнозу выгода вступления в ВТО только для 25% предприятий.
Ведь, чтобы извлечь выгоду из членства в ВТО, нужно становиться экспортером товаров, а не только нефти и газа. А отечественная промышленность исторически была ориентирована на внутренний рынок. Какие выгоды сможет извлечь из этого Россия? Достаточно ли наши чиновники проработали стратегию развития отраслей, социальную политику? И что это даст нам как работникам, потребителям и просто обывателям? Понятно, что ратификация договора дело решенное, так как в думе предоставлено абсолютное членское большинство правящей партии.
Опираясь на прогнозы, а также на состояние нашей экономики, находящейся на нефтегазовой игле, кто возместит убытки банкам от обанкротившихся предприятий и организаций, самим предприятиям и организациям и нам? Ведь вопрос вступления в ВТО больше политический нежели экономический.
Комментарии 2
МОСКВА, 1 июня. Спикер Государственной думы Сергей Нарышкин призвал ратифицировать соглашение о вступлении России в ВТО уже до конца весенней сессии парламента, передает корреспондент "Росбалта".
"С момента подписания до ратификации должно пройти не более 220 дней", — отметил Нарышкин, добавив, что 220-й день заканчивается 23 июля.
Российская Федерация взяла на себя, в частности, следующие обязательства:
в рамках вступления в ВТО будет снижена средняя ставка импортных пошлин до 7,8% с нынешних 10% на всю продукцию, в том числе на сельхозпродукцию - до 10,8% с нынешних 13,2%, на промышленные товары - до 7,3% с 9,5%;
тарифы на хлопок и информационные технологии будут обнулены (нынешняя ставка на информационные технологии - 5,4%);
Россия согласилась на ограничение экспортных пошлин по более чем 700 товарным позициям. Ограничения коснутся некоторых продуктов рыбной промышленности, минеральных топлив и масел, кожевенной отрасли, древесины, целлюлозы и цветных металлов;
количественные ограничения на импорт, такие как квоты, запреты, разрешения, предварительные санкции, лицензирование или же другие требования или ограничения, которые не подтверждены ВТО, должны быть исключены без возможности введения повторно;
с момента вступления России в ВТО алкогольная, фармацевтическая продукция и продукция с криптографической технологией будут ввозиться без лицензии на импорт;
будут отменены лицензии на импорт более чем десятка видов продукции, содержащей криптографическую информацию;
Российская Федерация будет применять все свои законы, правила и другие меры, регулирующие перевозку товаров (включая энергоресурсы), в соответствии с нормами ГАТТ и ВТО. С момента вступления все законы и регламенты, затрагивающие применение, уровни сборов и таможенных пошлин на перевозку товаров, будут опубликованы;
Российская Федерация отменит все программы промышленного субсидирования или изменит их таким образом, чтобы выданные субсидии не были ограничены условиями экспортирования или нацелены на домашнее использование поверх импортированных товаров;
Российская Федерация будет разрабатывать и применять международные стандарты санитарных и фитосанитарных мер с учетом членства и посредством активного участия в Кодексе Алиментариус (Кодекс качества пищи), в работе Всемирной организации по защите здоровья животных и Международной конвенции по защите растений. Причины для подозрения, отмены или отказа в выдаче разрешения на ввоз должны соответствовать международным стандартам, рекомендациям и инструкциям, в том числе Соглашению ВТО о санитарных и фитосанитарных мерах.