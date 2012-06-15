Все мы сталкиваемся с мошенничеством, завуалированным во блага, которые мы получаем и в своем роде без которых мы не можем. Это страховое, кредитное, интернет-мошенничество и т. д. Одно мошенничество «узаконено», т. е. нет нормативной базы («пробелы в праве», например; далеко ходить не надо - МММ, ведь нет закона о финансовых пирамидах, по простой причине, что под него попадут большинство финансовых организаций, и Мавроди этим пользуется) другое «незаконное» - ну об этом Вы все знаете, каждый день СМИ переполнены статьями. Самое интересное, что все мы не раз были обмануты и каждый воспринимает ситуацию по разному.
- «Многие люди, ставшие жертвой мошенничества, как правило, испытывают унижение от того, что их одурачили, унижение, смешанное со смирением. Они получили урок, усвоив, что бесплатных обедов не бывает, и они, по сути, пали жертвой собственной жадности. Некоторые, однако, не хотят глотать эту пилюлю. Отказываясь поразмышлять о своем простосердечии или об алчности, они видят в себе лишь невинных жертв».
На днях прочитал Легенду. «Погоня за мошенниками». Вот ее хочу представить Вам.
В самом конце 1910-х годов несколько крупнейших мошенников Америки объединились в профессиональную организацию со штаб-квартирой в Денвере, штат Колорадо. В зимние месяцы они разъезжались по южным штатам, занимаясь своим ремеслом. В 1920 году Джо Фьюри, лидер организации, находился в поездке по Техасу, зарабатывая сотни тысяч долларов классическими мошенническими приемами. В Форт-Ворте ом встретил простака по имени Дж. Франк Норфлит, скотовода, владельца большого ранчо. Норфлит, соблазненный обещанными жуликом богатствами, снял с банковского счета все, что там было, — 45 тысяч долларов и отдал их Фьюри и его помощникам. Спустя несколько дней они вернули ему его «миллионы», которые на поверку оказались «куклой»: парой настоящих долларовых купюр поверх толстых пачек нарезанной га¬зетной бумаги,
Фьюри и его люди проделывали этот трюк сотни раз, и облапошенный клиент обычно был настолько сражен собственной глупостью, что покорно принимал урок и смирялся с потерей денег. Но Норфлит оказался непохожим на других простаков. Он пошел в полицию, где ему сказали, что дело почти безнадежное. «Тогда я сам найду их, — заявил Норфлит детективам, — пусть даже на это придется потратить остаток жизни». Его жена взяла на себя заботы о ранчо, пока Норфлит разъезжал по стране, разыскивая тех, кто, подобно ему, стал жертвой мошенников. Он нашел собрата по несчастью, и сообща они опознали в Сан-Франииско одного из мошенников. Им даже удалось привлечь его к суду. Тот покончил с собой, предпочтя такой исход длительному сроку тюремного заключения.
Норфлит продолжал. Он выследил второго мошенника в Монтане, связал его, как теленка, и протащил по грязным улицам до городской тюрьмы. В поисках Джо Фьюри и его правой руки, В. Б. Спенсера, он путешествовал не только по стране, но и выезжал в Англию, Канаду и Мексику. Обнаружив Спенсера в Монреале, Норфлит побежал за ним по улице. Спенсеру удалось скрыться, но скотовод не потерял следа и поймал его в Солт-Лейк-Сити. Спенсер предпочел строгость закона самосуду Норфлита и явился с повинной.
Норфлит обнаружил Фьюри в городке Лжексонвилл, штат Флорида, и собственноручно препроводил его в Техас, где передал в руки правосудия. Но на этом не остановился: он добрался до Денвера, задумав уничтожить всю организацию. Истратив не только крупную сумму денег, но еще и один год своей жизни на преследования, он добился того, что все руководители организации попали за решетку. Даже те, кого ему не удалось поймать, были так напуганы, что явились с повинной.
За пять лет охоты Норфлит в одиночку разрушил крупнейшую в стране организацию мошенников. В результате он стал банкротом, его брак распался, но он умер счастливым человеком.
Комментарии 26
Увы, не реализуемая на нашей территории желаемыми методами.
(из анекдота, какого - не помню)
Во-первых, если нет нормативной базы - то это и не мошенничество, т.к. не попадает под действие УК.
Во-вторых Норфлит, судя по описанию его действий по отношению к "мошенникам" (что еще надо доказать, что они мошенники), применял насильственные действия и, следовательно, сам может попасть под действие УК. И чем один преступник лучше другого?
Такой сюжет очень популярен в фильмах, когда "хорошой" полицейский/мужик мочит ради высшей справедливости других "плохих" полицейских/мужиков. Даже исторический персонаж на эту тему имеется - бандит Робин Гуд.
1. Через инет или другие СМИ нашел бы "единомышленников" - людей, которые также пострадали от действий "плохих" парней и которые готовы взять на себя хотя бы часть средств на решение этого вопроса.
2. Обратился бы к адвокатам и детективам - у них и возможностей и прав для решения этого вопроса больше. Да и если детективное агентство в процессе выйдет за "рамки правового поля" - то это уже будет их проблема и ответственность.
Я полностью согласен с О.Бендером - надо чтить УК, поскольку решение криминальных вопросов криминальными методами, скорее всего, приведет к уголовному преследованию "хорошего" парня, а цели своей он с вероятностью 99% не достигнет. Да и невозможно исключить, что такой "добровольный" судья накажет невиновного.
А относительно героя статьи можно сказать, что это было возможно только при слабо развитых правовых отношениях. Попробовал бы он сейчас хоть пальцем кого тронуть. Чего стоит история о том, что в США вор залез в гараж, а там была сломана дверь и он не смог выйти. Вора поймали, но он подал в суд на хозяина гаража, т.к. у него начался приступ клаустрофобии, пока он сидел в гараже. Может это и легенда, но очень симптоматичная.
Возьмем банк, ПИФы, и тд и тп как Вы думаете если они не выполнят свои обязателсьтва по возврату средств, здесь как? "люди несут свои риски и сами видели куда несли деньги", в случае МММ не тоже самое?, просто последний действует не под ЦБ. Законом должны быть предусмотрены тонкие грани между пирамидой и фин. учреждением и то это не дает полной гарантии т.к. установить что это именно пирамида нужно несколько лет, что и подтверждается практикой в развитых странах.
Надеюсь что соответствующие органы закроют эту лавочку.
Был умысел или нет, а уж тем более является ли это преступлением, должен определять исключительно суд и только.
А на счет пирамид - когда само государство активно играло в пирамиду (вспомните ГКО) и я, каюсь, вместе с ним, то странно, почему государству можно дурить граждан, а МММ нельзя? Или у нашего государства монополия на пирамиды, как на алкоголь?
Нужно всегда помнить, что любые вложения денежных средств - это риск в большей или меньшей степени.
Кстати я на ГКО в результате неплохо заработал - физикам все средства вернули достаточно быстро. А вот юриков тогда сильно обломками пирамиды придавило.