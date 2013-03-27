Продовольственная безопасность. ВТО и Россия. Первые результаты.

Вступление в ВТО оказалось выгодным экспортно-ориентированным отраслям. Но не российскому сельскому хозяйству! Из-за вступления в ВТО были снижены таможенные пошлины. До вступления таможенный сбор составлял 15 процентов от стоимости в рамках импортной квоты и 75 процентов - сверх квоты. Он был снижен до нуля в рамках квоты и до 65 процентов сверх квоты. Сама квота была также увеличена.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), импорт сухого молока в сентябре - ноябре 2012 года вырос по сравнению с 2011 годом на 210 процентов до 7,8 тысячи тонн, сухой сыворотки - на 89 процентов до 6,8 тысячи тонн, сыров - на 116 процентов до 89 тысяч тонн, а сливочного масла - на 136 процентов до 27,2 тысячи тонн.

Импорт по свинине - более миллиона тонн. Увеличен ввоз говядины – 700 тысяч тонн. В Союзе свиноводов сообщили, что свиньи на внутреннем рынке из-за роста импорта подешевели на 25 процентов, а из-за засушливого лета 2012 года цены на корма года выросли в 1,5 раза. В результате многие отечественные производители свинины находятся на грани банкротства.

Говоря о молочной продукции, в конце прошлого года министр сельского хозяйства России Николай Федоров заявил, что импорт молока, сливок и сливочного масла по сравнению с предыдущим годом вырос до 33,5 процента.

Общая доля импортного молока и всех молочных продуктов, как прозвучало на всероссийском съезде фермеров России (АККОР), составляет 8 миллионов тонн.

Данные, обнародованные там же: импорт овощной продукции - 3 миллиона тонн. Все страны в гости к нам: картофель - из Польши, Египта; капуста - из Германии; морковь – из Израиля; яблоки – из Франции; Польши, Сербии, Чили.

Стремительная атака импорта (в 2012 году сумма - почти 1,5 триллиона рублей) дает свои результаты.

Работают организации, «заточенные» только на импорт сельхозпродукции в магазины и на рынки, и одновременно российский крестьянин, фермер не может туда же сбыть свою продукцию.

Согласно соглашению с ВТО Россия может вложить в аграрный сектор 9 миллиардов долларов в год. Однако в российском бюджете на это отведено 125 миллиардов рублей, то есть 4,4 миллиарда долларов, что составляет лишь половину!

70% этих средств предназначены для субсидирования процентной ставки по кредитам. Оставшиеся 30% — прямая форма поддержки федеральных и региональных программ. Получается, что можно активнее поддержать аграриев, но в бюджете дополнительных денег на это не заложено.

Настает решающий момент для сельского хозяйства России. 2013 год будет переломным.

Наконец-то удалось реализовать давнишний наказ фермеров правительству сделать поддержку погектарной. В 2013 году государство планирует направить на такое субсидирование около 15 миллиардов рублей. Что в пересчете в среднем на гектар составит только 200-300 рублей, с учетом региональных выплат. Вот данные в открытом доступе из других стран – и о них также говорилось на съезде фермеров. В среднем по ЕC на 1 га выделяется 365 евро: например, в Польше поддержка составляет 226 евро на гектар, в Эстонии - 337, Франции - 387, Германии - 444, Нидерландах - 544, Финляндии - 954. Необходимо поддержать начинание и увеличить размер погектарного субсидирования.

[/B]Раньше, покупая продукцию, мы рублем поддерживали производителя и пусть даже посредников, но работающих в России. Сейчас мы прямо инвестируем в сельское хозяйство других стран – крупных сельхозэкспортеров – членов ВТО.