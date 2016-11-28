Популярные сообщения

МигКредит
28.11.2016 09:38
МигКредит
Еще 5 советов по исправлению кредитного рейтинга для всех
Вы проверили свой кредитный рейтинг (это можно бесплатно сделать через наш сайт) и поняли, что он не идеален? Даем советы для его исправления.
Очень плохой рейтинг (0-200 баллов)
Скорее всего, вы были невнимательны к своим кредитам. Если у вас еще есть просроченные задолженности, погасите их в ближайшее время. Рекомендуем в ближайший год не подавать заявки на кредиты, потому что они тоже фиксируются в БКИ и могут послужить тревожным сигналом для будущих кредиторов. Через год начинайте улучшать кредитную историю (переходите к советам для следующей группы).
Плохой рейтинг (200-400 баллов)
Сейчас у вас низкие шансы на получение кредита. Если вы недавно оформляли кредит или подавали заявку в банк/МФО, подождите 3-4 месяца и не обращайтесь за займами. Если этот срок уже прошел, переходите к советам для следующей группы.
Удовлетворительный рейтинг (400-600 баллов)
У вас не очень большие шансы получить кредит в банке, но вы можете обратиться в микрофинансовую организацию.
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МигКредит
21.10.2016 12:54
МигКредит
4 предрассудка о микрофинансовых компаниях
Хотя рынок микрофинансов растет и по скорости изменений значительно превосходит банковский, его имидж еще далек от идеального. Многих останавливает перспектива оказаться жертвой «черных коллекторов» или заплатить тысячи процентов годовых. Попытаемся отделить правду от предрассудков. Возможно, благодаря этому кто-то найдет нового финансового партнера.
Предрассудок 1. Микрофинансовые компании никому не подчиняются (рынок никем не регулируется)
Рынок микрофинансов уже давно под надзором Центрального банка, который пристально следит за законностью работы его игроков. Кроме того, все микрофинансовые компании должны входить в саморегулируемые организации (СРО), которые тоже следят за соблюдением требований надзора. Микрофинансовые компании, как и банки, рейтингуются и проходят аудит.
Предрассудок 2. Микрофинансовые компании утаивают от клиентов условия кредитования
Можем говорить только от лица крупных игроков рынка или, как минимум, от лица тех игроков, которые соблюдают все требования Центробанка и СРО.
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МигКредит
13.10.2016 11:50
МигКредит
Рассказываем, как исправить кредитную историю
Что делать банковскому заемщику, который допустил просрочку, и теперь ему отказывают в кредите? Есть много советов на этот счет, вплоть до экзотического: «Оплачивайте вовремя коммунальные платежи», но наиболее быстрый и эффективный способ – взять и погасить заем в микрофинансовой компании.
В финтех-компании часто обращаются за исправлением кредитной истории. Почему? Вероятность одобрения у микрофинансистов значительно выше, чем у банкиров, и если у вас есть стабильный, постоянный доход, вы скорее всего сможете получить заем. Можете оформить небольшую сумму и вернуть ее в срок или даже досрочно (главное, без просрочек) – в любом случае, информация об этом попадет в БКИ, и вы снова станете «хорошим» клиентом.
Как взять и погасить
Если исправить кредитную историю нужно быстро, лучше пользоваться онлайн-каналами подачи заявки. Одобрение придет за пару минут, и для этого нет необходимости ехать в офис. Способы погашения прописаны на сайтах микрофинансовых компаний, по статистике наиболее удобны клиентам погашение со своей карты через личный кабинет и погашение через популярные платежные системы.