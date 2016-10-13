Рассказываем, как исправить кредитную историю

Что делать банковскому заемщику, который допустил просрочку, и теперь ему отказывают в кредите? Есть много советов на этот счет, вплоть до экзотического: «Оплачивайте вовремя коммунальные платежи», но наиболее быстрый и эффективный способ – взять и погасить заем в микрофинансовой компании.

В финтех-компании часто обращаются за исправлением кредитной истории. Почему? Вероятность одобрения у микрофинансистов значительно выше, чем у банкиров, и если у вас есть стабильный, постоянный доход, вы скорее всего сможете получить заем. Можете оформить небольшую сумму и вернуть ее в срок или даже досрочно (главное, без просрочек) – в любом случае, информация об этом попадет в БКИ, и вы снова станете «хорошим» клиентом.



Как взять и погасить

Если исправить кредитную историю нужно быстро, лучше пользоваться онлайн-каналами подачи заявки. Одобрение придет за пару минут, и для этого нет необходимости ехать в офис. Способы погашения прописаны на сайтах микрофинансовых компаний, по статистике наиболее удобны клиентам погашение со своей карты через личный кабинет и погашение через популярные платежные системы.