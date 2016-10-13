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Рассказываем, как исправить кредитную историю

13.10.2016 11:50 5 991 просмотр
Что делать банковскому заемщику, который допустил просрочку, и теперь ему отказывают в кредите? Есть много советов на этот счет, вплоть до экзотического: «Оплачивайте вовремя коммунальные платежи», но наиболее быстрый и эффективный способ – взять и погасить заем в микрофинансовой компании.
В финтех-компании часто обращаются за исправлением кредитной истории. Почему? Вероятность одобрения у микрофинансистов значительно выше, чем у банкиров, и если у вас есть стабильный, постоянный доход, вы скорее всего сможете получить заем. Можете оформить небольшую сумму и вернуть ее в срок или даже досрочно (главное, без просрочек) – в любом случае, информация об этом попадет в БКИ, и вы снова станете «хорошим» клиентом.

Как взять и погасить
Если исправить кредитную историю нужно быстро, лучше пользоваться онлайн-каналами подачи заявки. Одобрение придет за пару минут, и для этого нет необходимости ехать в офис. Способы погашения прописаны на сайтах микрофинансовых компаний, по статистике наиболее удобны клиентам погашение со своей карты через личный кабинет и погашение через популярные платежные системы.

Комментарии 5

Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Ага, быстро и эффективно, зато ценник аж закачаешься smile:D

Проценты за пользование займом составляют от 173,418 до 671,129 процентов годовых. Условия актуальны на 01.10.2016.
МигКредит  (МигКредит)
#
До конца года действует предложение "Бесплатный заем" под 0% годовых. Так что при желании можно исправить КИ вообще с нулевым ценником. Вэлкам smile;)

Цитата
Владимир Тихонов пишет:
Ага, быстро и эффективно, зато ценник аж закачаешься smile:D

Проценты за пользование займом составляют от 173,418 до 671,129 процентов годовых. Условия актуальны на 01.10.2016.
Dr.Михельсон  (Dr.Михельсон)
#
а может сразу со ссылкой на акцию? а то я что-то не нахожу на сайте
МигКредит  (МигКредит)
#
Цитата
Dr.Михельсон пишет:
а может сразу со ссылкой на акцию? а то я что-то не нахожу на сайте


Правилами ведения блогов вообще запрещена реклама. Не будем гневить админов - нам и так очень стыдно за прошлый коммент, но он прям напрашивался. Завтра будет новость в СМИ и на сайте))
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