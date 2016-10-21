4 предрассудка о микрофинансовых компаниях

Хотя рынок микрофинансов растет и по скорости изменений значительно превосходит банковский, его имидж еще далек от идеального. Многих останавливает перспектива оказаться жертвой «черных коллекторов» или заплатить тысячи процентов годовых. Попытаемся отделить правду от предрассудков. Возможно, благодаря этому кто-то найдет нового финансового партнера.



Предрассудок 1. Микрофинансовые компании никому не подчиняются (рынок никем не регулируется)



Рынок микрофинансов уже давно под надзором Центрального банка, который пристально следит за законностью работы его игроков. Кроме того, все микрофинансовые компании должны входить в саморегулируемые организации (СРО), которые тоже следят за соблюдением требований надзора. Микрофинансовые компании, как и банки, рейтингуются и проходят аудит.



Предрассудок 2. Микрофинансовые компании утаивают от клиентов условия кредитования

Можем говорить только от лица крупных игроков рынка или, как минимум, от лица тех игроков, которые соблюдают все требования Центробанка и СРО. Микрофинансовые компании, также как и банки, указывают в договоре полную стоимость кредита и предоставляют клиенту график платежей. «Попасть на внезапные платежи» клиент не может – обо всех условиях компания договаривается с ним на берегу.



Предрассудок 3. У микрофинансовых компаний тысячи процентов годовых по займам

См. предыдущий пункт. Оформляя заем, клиент видит полную стоимость кредита и, поверьте, у крупных игроков она далеко не такая большая, как указано в опровергаемом тезисе. Да, ставки у микрофинансовых компаний выше, чем у банков, но стоит понимать, что этот рынок работает с другими суммами и сроками. Уровень одобрения здесь также значительно выше. Если переводить проценты в рубли, переплата не будет пугающей.



Предрассудок 4. Микрофинансовые компании жестко работают с просрочкой

Здесь нужно копнуть глубже. Во-первых, стоит разделять службы коллешн самих микрофинансовых компаний и коллекторские агентства, которым долги передаются по договору цессии. Этим же коллекторским агентствам продают просроченную задолженность и банки. После продажи микрофинансовая компания никак не взаимодействует с коллекторами и не контролирует их методы. И хотя большинство коллекторских агентств работают в рамках закона, единственный способ 100% не попасть в неприятную ситуацию – планировать свой бюджет не выходить на просрочку.



Предрассудки не исчезают просто так, и развеять их может только позитивный опыт кредитования в микрофинансовой компании. Попробуйте. Уверены, МФО могут стать незаменимым финансовым помощником.