Еще 5 советов по исправлению кредитного рейтинга для всех

Вы проверили свой кредитный рейтинг (это можно бесплатно сделать через наш сайт) и поняли, что он не идеален? Даем советы для его исправления.



Очень плохой рейтинг (0-200 баллов)

Скорее всего, вы были невнимательны к своим кредитам. Если у вас еще есть просроченные задолженности, погасите их в ближайшее время. Рекомендуем в ближайший год не подавать заявки на кредиты, потому что они тоже фиксируются в БКИ и могут послужить тревожным сигналом для будущих кредиторов. Через год начинайте улучшать кредитную историю (переходите к советам для следующей группы).



Плохой рейтинг (200-400 баллов)

Сейчас у вас низкие шансы на получение кредита. Если вы недавно оформляли кредит или подавали заявку в банк/МФО, подождите 3-4 месяца и не обращайтесь за займами. Если этот срок уже прошел, переходите к советам для следующей группы.

Удовлетворительный рейтинг (400-600 баллов)

У вас не очень большие шансы получить кредит в банке, но вы можете обратиться в микрофинансовую организацию. Начните с небольших сумм. Попробуйте подать заявку на 5-10 тыс. рублей и погасите заем без просрочек. Этот факт отразится в вашей кредитной истории и улучшит ее. Старайтесь оформлять небольшие кредиты до перехода в следующую группу кредитного рейтинга.



Хороший рейтинг (600-800 баллов)

Вы внимательны к своим кредитным обязательствам, но, скорее всего, несколько раз задерживали платежи. Оформляя следующий заем, проконтролируйте своевременное внесение средств. Если вы вносите средства через счет другого банка (могут быть задержки с переводом), постарайтесь вносить деньги за день-два до платежа. Если вы понимаете, что у вас очень незначительный платеж (пара тысяч), и вы можете забыть о нем, внесите деньги на месяц вперед, а потом продолжайте вносить их ежемесячно. Даже если вы задержите платеж на пару дней, сумма за текущий месяц у вас уже будет списана, и вы не выйдете на просрочку. Этот же способ подойдет тем, у кого зарплата через один-два дня после платежа.



Отличный рейтинг (800-1000 баллов)

Вы желанный заемщик для всех кредиторов и можете выбирать. Продолжайте придерживаться своей модели финансового поведения (скорее всего, она выбрана абсолютно верно), гасите займы без просрочек. Многие крупные компании готовы предложить вам скидки по займам.