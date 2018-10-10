Популярные сообщения

@mike @mike До встречи у Обамы Знаете как бывает - иногда одно событие с утра оставляет хорошее настроение на весь день. Вот так и приключилось пару недель назад. Да всё руки не доходили разместить это. А история, я надеюсь, многим поднимет настроение. Читать далее 14

@mike @mike О банковском "браке" Сегодня (пардон, пока писал заметку, оно стало уже вчера - 29 мая) рано с утра обнаружил, что не могу зайти в одну из систем дистанционного обслуживания. "Пользователь блокирован" - выдает интернет-банк вместо того, чтобы прислать разовый код для входа. Читать далее 15

@mike @mike Угадайка-подрастайка Загадаю небольшую загадку. Когда в обсуждении будет найден правильный ответ, то в этой заметке появится еще одна часть - зарисовка с картинками. А пока часть первая, загадочная. Читать далее 11

@mike @mike Обналичка за 0,5 Когда я задумывал этот пост, он должен был бы быть посвящен одному единственному случаю, и соразмерно затратам был бы назван "обналичка за 0,5". Но покуда я собирался с мыслями и словами, последовали еще несколько случаев. Отчего впрочем размер затрат не увеличился. Так что название осталось изначальным. Читать далее 10

@mike @mike Риски вышли из-под контроля Меня упрекают порой в излишней доброте. Да, иногда я бываю добр. Скажем, сегодня потратил немного своего времени, чтобы исправить "косяк" китайцев, отправивших не тот товар на мой адрес. Посетил почтамт и выслал коробку тому, кому она реально предназначалась. Мне же вернутся деньги за недоставленный товар. И это в общем-то нормально, люди работают Читать далее 10

@mike @mike Возвращение легенды. Практический взгляд Многие знают, что MasterCard достаточно давно и вполне успешно сотрудничает с Cirque du Soleil. На постоянной основе держателям карт этой платежной системы предлагаются бонусы и привилегии при приобретении билетов на это шоу. А сейчас ряд банков-участников ПС проводят акции для своих кардхолдеров, направленные с одной стороны на рост объема транзакций этого банка и именно по MasterCard и увеличение лояльности клиентов, с другой стороны - на продвижение новой постановки CDS - "Miсhael Jackson. The Immortal". Автор этих строк уже поучаствовал в акции одного из банков, и более того, попал в число победителей. Да что там, даже билеты уже на руках. А вот не повод ли это, чтобы повнимательнее посмотреть на акцию и банки, в ней принимающие участие. И попытаться увидеть несколько больше? Итак, нашими подопытным будет Хоум Кредит банк, в котором розыгрыш уже завершился, и сегодня крайний срок истребования призовых билетов. Второй банк для пристального изучения - Кредит Европа банк, там акция в полном разгаре - и у читателей есть возможность до 30 ноября побороться за трофей. Читать далее 2

@mike @mike Эволюция bird'а Как вы думаете, сколько времени потребуется, чтобы птица стала человеком? Если верить научному подходу - то старик Дарвин сообщает, что на это требуются миллиарды лет. Если верить Библии - то потребуется всего несколько дней. Промсвязьбанк выбрал нечто среднее: от птиц до людей они прошли путь за несколько месяцев. Читать далее 4

@mike @mike Частности - несчастности. Возвращение Некоторое время назад я не то чтобы призывал, но намекал, что с частной информацией неплохо бы обходиться бережно. Адресная наклейка с конверта, ставший ненужным бланк доставки, чеки банкомата или терминала. Засмеяли. Обвинили в крайностях и чуть ли не экстремизме. Но вот некоторое время назад я пожалел, что другие относятся к документам менее аккуратно. Читать далее 4

@mike @mike И снова персональное Есть у меня сотовый номер, который используется во вспомогательных целях. Включается от силы на 20-30 минут в день. И с некоторых пор я стал обнаруживать, что на этот номер стали сваливаться СМСки от известного международного коллекторского агентства, как многократно описывалось в отзывах Народного рейтинга - наделённые значительной долей изобретательности. Не то чтобы они особо напрягали, но вот представьте, например, что такая "молчаливая" SIMка установлена, ну допустим в GSM-сигнализации. Нетрудно догадаться, что незапланированные сообщения (и от коллекторов, и содержащие например слова "выиграй Porsсhe" или "замени гудок" например) вполне могут привести к ложным срабатывания системы безопасности. К счастью, в данном конкретном случае информация с телефона предназначалась для живых людей, поэтому отсеять "информационный мусор" не составляло труда. Тем не менее, будучи человеком ленивым, я решил избавить себя и от необходимости стирать эти посторонние сообщения. Читать далее 1

@mike @mike Банкомат-мечта Но не простого клиента, а тех, кто эти самые банкоматы (вопреки их желанию) забирает и потом, оказавшись в укромном месте, вскрывает. Теперь злоумышленники могут заранее, "не вскрывая чёрный ящик" узнать, какое же вознаграждение ждёт их внутри. На всякий случай название банка и адрес я убрал с чека, плюс дал достаточно времени, чтобы информация об остатке в сейфе перестала быть актуальной. 3

@mike @mike Костя Сапрыкин - 2 Прошу прощения, что позаимствовал заголовок. "Редакция располагает сведениями", что всё заворачивается гораздо интереснее. Уже с другими банками-героями. Причём решение опять не тарифное, а волевое. То есть "кто надо" пользует, и их очень не хочется обидеть. А тут пришли всякие... вытоптали опушку... Извините, пока без конкретики. Следите за анонсами! @ 0

@mike @mike Просто картинка И появилась она просто в виде ответа на пост уважаемого Pif'а, посвящённый чудесам при использовании некоторых банковских продуктов. Собственно, это скриншот из фильма, который я на днях скачал, чтобы пересмотреть. Читать далее 0

@mike @mike Подражание MasterCard Тортики для бывших коллег - 990 руб. (по карте MasterCard) Билет на автобус до Москвы - 80 руб. (банкнотами Банка России) Почувствовать себя свободным - бесценно! 1

@mike @mike Предупреждения Мы постепенно привыкаем, что нас порой предупреждают о казалось бы странных и очевидных вещах. Что в стакане с напитком может быть что-то горячее, что Сникерс "Три ореха" может содержать арахис, что алкоголь - яд, что сигареты вызывают тяжёлые заболевания. Кто-то даже в шутку говорит, что стикер на компьютере "Intel Inside" - это тоже warning label. Какие-то из таких предупреждений восходят к зарубежным корням фирмы-изготовителя, где подобные надписи - это защита от потребительского терроризма, часть надписей - это обязанность, вменённая законом. Читать далее 0

@mike @mike ЛВ - форевер Летнее Время в смысле. Вот и состоялся окончательный и безвозвратный переход. Огорчает то, что я только осенью узнал очень простое мнемоническое правило, чтобы запомнить - в какую стороны переводить часы в межсезонье. Теперь это знание больше не применить. Читать далее 0

@mike @mike Глонасс российского банкинга Этот пост я начинаю в черновике практически сразу как стало известно о введении новых тарифов славного банка Связной. Изначально я предполагал, что он будет вызревать и правиться по мере развития событий и "выйдет в свет" ближе к дате введения обновлённых принципов тарификации. Но сегодня есть ощущение, что мысль уже полностью выражена, и ею вполне можно поделиться с сообществом. Читать далее 0