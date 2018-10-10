Популярные сообщения

Есть у меня сотовый номер, который используется во вспомогательных целях. Включается от силы на 20-30 минут в день. И с некоторых пор я стал обнаруживать, что на этот номер стали сваливаться СМСки от известного международного коллекторского агентства, как многократно описывалось в отзывах Народного рейтинга - наделённые значительной долей изобретательности. Не то чтобы они особо напрягали, но вот представьте, например, что такая "молчаливая" SIMка установлена, ну допустим в GSM-сигнализации. Нетрудно догадаться, что незапланированные сообщения (и от коллекторов, и содержащие например слова "выиграй Porsсhe" или "замени гудок" например) вполне могут привести к ложным срабатывания системы безопасности. К счастью, в данном конкретном случае информация с телефона предназначалась для живых людей, поэтому отсеять "информационный мусор" не составляло труда.
Тем не менее, будучи человеком ленивым, я решил избавить себя и от необходимости стирать эти посторонние сообщения.
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