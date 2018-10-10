Популярные сообщения

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@mike 10.10.2018 15:56 @mike
"Осталось только имя..."
- поёт Боярский в "Трёх мушкетёрах". Я думал, что про итогам поста http://www.banki.ru/blog/mike/9865.php останется назвать только имя. И оно отнюдь не "Констанция". Читать далее
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@mike 20.08.2018 23:37 @mike
Любят ли банкиры деньги?
Странный вопрос. Любят, ещё как. И большие деньги любят. И маленькие. И готовы ради них на многое, что не укладывается в рамки разумного. Банальщина, - возмутится читатель, - стоило ли ради таких общих мест начинать заметку в блоге? Подождите, сейчас будет экшн. Читать далее
10 Комментировать
@mike 08.03.2016 22:30 @mike
Эпик фэйл... Как, опять???
Если кто-то начинает говорить вам о совести и справедливости, скорее всего, ему от вас что-то нужно. Если к вам обращается сотрудник банка, с огромной вероятностью речь будет о деньгах. Читать далее
13 Комментировать
@mike 21.10.2015 23:19 @mike
Мир стал чуть-чуть добрее
Я на это надеюсь. Мне достаточно часто звонят с супер-маркетинговыми предложениями. То бесплатный оконный сервис, то пакет интернет+телефон+ТВ по цене обычного интернета, то фантастические возможности для заработка/сохранения средств/накопительного страхования.. Читать далее
12 Комментировать
@mike 24.06.2015 01:29 @mike
Шифруемся
Это расширение информации, предоставленной Натальей Смирновой в своем блоге. Читать далее
10 Комментировать
@mike 03.01.2015 20:06 @mike
Обычный день. Обычный банкомат.
Много их таких Диболдов. Вот посмотрите - самый обыкновенный. Читать далее
37 Комментировать
@mike 06.10.2014 00:23 @mike
До встречи у Обамы
Знаете как бывает - иногда одно событие с утра оставляет хорошее настроение на весь день. Вот так и приключилось пару недель назад. Да всё руки не доходили разместить это. А история, я надеюсь, многим поднимет настроение. Читать далее
7 Комментировать
@mike 30.05.2014 00:25 @mike
О банковском "браке"
Сегодня (пардон, пока писал заметку, оно стало уже вчера - 29 мая) рано с утра обнаружил, что не могу зайти в одну из систем дистанционного обслуживания. "Пользователь блокирован" - выдает интернет-банк вместо того, чтобы прислать разовый код для входа. Читать далее
9 Комментировать
@mike 27.10.2013 18:36 @mike
А некоторые добывают деньги вот так
Вот такую картинку за запертой дверью одного из мини-офисов могли наблюдать сегодня клиенты. Читать далее
11 Комментировать
@mike 09.05.2013 21:29 @mike
Угадайка-подрастайка
Загадаю небольшую загадку. Когда в обсуждении будет найден правильный ответ, то в этой заметке появится еще одна часть - зарисовка с картинками. А пока часть первая, загадочная. Читать далее
19 Комментировать
@mike 22.02.2013 00:10 @mike
"Банки года". Режиссёрская версия
Есть такая традиция - существует некоторая версия известного опубликованного произведения, версия "якобы не для всех" Читать далее
18 Комментировать
@mike 03.12.2012 00:05 @mike
Обналичка за 0,5
Когда я задумывал этот пост, он должен был бы быть посвящен одному единственному случаю, и соразмерно затратам был бы назван "обналичка за 0,5". Но покуда я собирался с мыслями и словами, последовали еще несколько случаев. Отчего впрочем размер затрат не увеличился. Так что название осталось изначальным. Читать далее
24 Комментировать
@mike 18.11.2012 22:11 @mike
Риски вышли из-под контроля
Меня упрекают порой в излишней доброте. Да, иногда я бываю добр. Скажем, сегодня потратил немного своего времени, чтобы исправить "косяк" китайцев, отправивших не тот товар на мой адрес. Посетил почтамт и выслал коробку тому, кому она реально предназначалась. Мне же вернутся деньги за недоставленный товар. И это в общем-то нормально, люди работают Читать далее
13 Комментировать
@mike 13.11.2012 07:40 @mike
Возвращение легенды. Практический взгляд
Многие знают, что MasterCard достаточно давно и вполне успешно сотрудничает с Cirque du Soleil. На постоянной основе держателям карт этой платежной системы предлагаются бонусы и привилегии при приобретении билетов на это шоу. А сейчас ряд банков-участников ПС проводят акции для своих кардхолдеров, направленные с одной стороны на рост объема транзакций этого банка и именно по MasterCard и увеличение лояльности клиентов, с другой стороны - на продвижение новой постановки CDS - "Miсhael Jackson. The Immortal". Автор этих строк уже поучаствовал в акции одного из банков, и более того, попал в число победителей. Да что там, даже билеты уже на руках. А вот не повод ли это, чтобы повнимательнее посмотреть на акцию и банки, в ней принимающие участие. И попытаться увидеть несколько больше? Итак, нашими подопытным будет Хоум Кредит банк, в котором розыгрыш уже завершился, и сегодня крайний срок истребования призовых билетов. Второй банк для пристального изучения - Кредит Европа банк, там акция в полном разгаре - и у читателей есть возможность до 30 ноября побороться за трофей. Читать далее
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@mike 06.09.2012 21:10 @mike
Эволюция bird'а
Как вы думаете, сколько времени потребуется, чтобы птица стала человеком? Если верить научному подходу - то старик Дарвин сообщает, что на это требуются миллиарды лет. Если верить Библии - то потребуется всего несколько дней. Промсвязьбанк выбрал нечто среднее: от птиц до людей они прошли путь за несколько месяцев. Читать далее
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@mike 15.06.2012 00:36 @mike
Частности - несчастности. Возвращение
Некоторое время назад я не то чтобы призывал, но намекал, что с частной информацией неплохо бы обходиться бережно. Адресная наклейка с конверта, ставший ненужным бланк доставки, чеки банкомата или терминала. Засмеяли. Обвинили в крайностях и чуть ли не экстремизме. Но вот некоторое время назад я пожалел, что другие относятся к документам менее аккуратно. Читать далее
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@mike 28.03.2012 10:45 @mike
И снова персональное
Есть у меня сотовый номер, который используется во вспомогательных целях. Включается от силы на 20-30 минут в день. И с некоторых пор я стал обнаруживать, что на этот номер стали сваливаться СМСки от известного международного коллекторского агентства, как многократно описывалось в отзывах Народного рейтинга - наделённые значительной долей изобретательности. Не то чтобы они особо напрягали, но вот представьте, например, что такая "молчаливая" SIMка установлена, ну допустим в GSM-сигнализации. Нетрудно догадаться, что незапланированные сообщения (и от коллекторов, и содержащие например слова "выиграй Porsсhe" или "замени гудок" например) вполне могут привести к ложным срабатывания системы безопасности. К счастью, в данном конкретном случае информация с телефона предназначалась для живых людей, поэтому отсеять "информационный мусор" не составляло труда. Тем не менее, будучи человеком ленивым, я решил избавить себя и от необходимости стирать эти посторонние сообщения. Читать далее
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@mike 14.02.2012 14:31 @mike
Бойтесь троянцев, коней приносящих
Собственно, начну с сообщения-молнии. Обратившись сегодня, 14/02/2012 в 10:28 в отделение "Мега-Химки" ВТБ24 для пополнения вклада в системе Телебанк, обнаружил (получил информацию от операционистки), что возможность проведения операций в моём ТБ блокирована. Читать далее
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@mike 05.12.2011 14:40 @mike
Банкомат-мечта
Но не простого клиента, а тех, кто эти самые банкоматы (вопреки их желанию) забирает и потом, оказавшись в укромном месте, вскрывает. Теперь злоумышленники могут заранее, "не вскрывая чёрный ящик" узнать, какое же вознаграждение ждёт их внутри. На всякий случай название банка и адрес я убрал с чека, плюс дал достаточно времени, чтобы информация об остатке в сейфе перестала быть актуальной.
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@mike 27.09.2011 18:35 @mike
Костя Сапрыкин - 2
Прошу прощения, что позаимствовал заголовок. "Редакция располагает сведениями", что всё заворачивается гораздо интереснее. Уже с другими банками-героями. Причём решение опять не тарифное, а волевое. То есть "кто надо" пользует, и их очень не хочется обидеть. А тут пришли всякие... вытоптали опушку... Извините, пока без конкретики. Следите за анонсами! @
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@mike 16.08.2011 22:23 @mike
Просто картинка
И появилась она просто в виде ответа на пост уважаемого Pif'а, посвящённый чудесам при использовании некоторых банковских продуктов. Собственно, это скриншот из фильма, который я на днях скачал, чтобы пересмотреть. Читать далее
18 Комментировать
@mike 19.06.2011 22:41 @mike
Взялся за гуж - полезай в кузов!
Тема, под которой заканчивается нынешняя неделя, - исполнение взятых на себя обязательств. Ну или "я хозяин своему слову; хочу - даю слово, хочу - забираю". Читать далее
27 Комментировать
@mike 28.04.2011 18:02 @mike
Подражание MasterCard
Тортики для бывших коллег - 990 руб. (по карте MasterCard) Билет на автобус до Москвы - 80 руб. (банкнотами Банка России) Почувствовать себя свободным - бесценно!
14 Комментировать
@mike 03.04.2011 01:10 @mike
Бои без правил
... среди банковских клиентов случаются. В субботу был в отделении одного из банков. Покуда оформлял депозит, стал очевидцем не совсем типичной для банков ситуации. Читать далее
23 Комментировать
@mike 01.04.2011 00:32 @mike
Предупреждения
Мы постепенно привыкаем, что нас порой предупреждают о казалось бы странных и очевидных вещах. Что в стакане с напитком может быть что-то горячее, что Сникерс "Три ореха" может содержать арахис, что алкоголь - яд, что сигареты вызывают тяжёлые заболевания. Кто-то даже в шутку говорит, что стикер на компьютере "Intel Inside" - это тоже warning label. Какие-то из таких предупреждений восходят к зарубежным корням фирмы-изготовителя, где подобные надписи - это защита от потребительского терроризма, часть надписей - это обязанность, вменённая законом. Читать далее
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@mike 28.03.2011 22:33 @mike
ЛВ - форевер
Летнее Время в смысле. Вот и состоялся окончательный и безвозвратный переход. Огорчает то, что я только осенью узнал очень простое мнемоническое правило, чтобы запомнить - в какую стороны переводить часы в межсезонье. Теперь это знание больше не применить. Читать далее
11 Комментировать
@mike 07.02.2011 00:41 @mike
Глонасс российского банкинга
Этот пост я начинаю в черновике практически сразу как стало известно о введении новых тарифов славного банка Связной. Изначально я предполагал, что он будет вызревать и правиться по мере развития событий и "выйдет в свет" ближе к дате введения обновлённых принципов тарификации. Но сегодня есть ощущение, что мысль уже полностью выражена, и ею вполне можно поделиться с сообществом. Читать далее
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@mike 30.01.2011 23:42 @mike
Случай во время mall-walking'а
По выходным, так уж получилось, часть добытчиков нашей семьи отправляется за "кормом" на неделю вперёд. Не стало исключением и нынешнее воскресенье. Ну да речь сегодня не о пише насущной, а о самых что ни на есть банках. Читать далее
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