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ЛВ - форевер

28.03.2011 22:33 11 1 508 просмотров
Летнее Время в смысле.

Вот и состоялся окончательный и безвозвратный переход. Огорчает то, что я только осенью узнал очень простое мнемоническое правило, чтобы запомнить - в какую стороны переводить часы в межсезонье. Теперь это знание больше не применить.

Госплан и Статистика убеждали нас, что перевод стрелок исключительно благоприятно отражается на экономике страны, особенно наглядно это можно выразить в экономии электроэнергии. Вот не дано мне понять, почему если светлое время суток расширяется и сжимается примерно равномерно, разный график жизни и работы зимой и летом даёт столь разительные результаты. Зато я прекрасно знаю и понимаю, что для очень многих (осоебнно тех, кто не может почему-либо прочитать радостные рапорты энергетиков - например, дети, животные, да даже взрослые и сознательные люди - те же влюблённые, один или одна из которых, собираясь на свидание, забыл(а) про необходимость корректировки времени) смена времени - достаточно сильный стресс. Транспорт, оказавшийся в пути в момент "смены времён" вынужден или нагонять график, или наоборот плестись еле-еле, чтобы прибыть в следующий пункт назначения по расписанию, т.е. на час позже. Трудяги, работающие посменно "с 8 до 8", получают в одном случае сокращённую смену, в другом наоборот растянутую. При этом едва ли кто-то корректирует план выработки в переходные дни.

И вот оно свершилось. Переход "зима-лето" на часах упразднён. Казалось бы, остаётся только радоваться. Но! Последствия того, что мы и техника, которая нас окружает, "привыкли" переводить стрелки - будут ещё какое-то время напоминать о себе. Многие программы, да та же Windows, научились самостоятельно корректировать системное время. Да, пришло обновление, отменяющее автокоррекцию. Но у всех ли операционка регулярно обновляется? С времением был связан на моей прежней работе забавный казус - в сетевом принтере были автономные часы, и они не совпадали с временем на компьютерах примерно на час. В итоге печать была невозможна, поскольку принтер принимал задание, смотрел на дату-время начала печати (дата с компьютера в свойствах задания на печать), сравнивал со своим временем (о как, час прошёл, а работа почему-то ещё не напечаталась) - и благополучно выдавал таймаут по печати. А сколько автономных механизмов, управляющих программ, в которых тоже заложена старая традиция. Это означает, что пользователям или операторам таких систем и устройств по крайней мере два ближайших дня несостоявшихся переходов - через полгода и через год - придётся контролировать и при необходимости переводить время против того, что сделала автоматика.

Отменили неудобную, но ставшую привычной вешь. И потребуется время, чтобы забыть об этой традиции. И ближайшей осенью всё-равно кто-нибудь да спросит "а часы-то когда переводить?" Отмену одобряю, но вижу возможные проблемы.

@.

Комментарии 11

Першинг  (Першинг)
#
Ну за полгода-то можно ещё успеть всё скорректировать! Я предпочитаю ручную регулировку! Лучше держать всё под контролем сознания! Если есть предложения сделать что-то автоматически, я предпочитаю отказаться. Банки иногда предлагают автоматически списывать минимальный платёж. Вроде - заманчиво, но нельзя терять контроль над ситуацией! Можно и в овердрафт влететь! smile:|
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Помнится перед началом нового тысячелетия много шума было по поводу так называемой "проблемы 2000" - мол компы и прочие дивайсы, смущённые тремя нолями чуть ли не армагеддон учинят smile:(
Как то в книжном даже толстенный талмуд попался,целиком посвящённый этой "проблеме" smile:)
Но как-то обошлось...
@mike  (@mike)
#
Да, я тоже вспомнил про "проблему 2000", когда писал свой пост. Есть какое-то общее настроение.

А ведь сколько бюджетов освоили под этот самый миллениум!
Вот намекну сейчас про "проблему отмены зимнего времени" - так меня же потом обвинят, что подкинул очередную идею для распилов.

@.
Першинг  (Першинг)
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Ежели есть нечто, обязательно найдётся некто, кто использует такую замечательную идею в коммерческих целях! Запатентуйте! smile:D
Олег Трегубов  (TreOV)
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Вообще в отмене перехода на зимнее/летнее время есть и плюсы и минусы. Минус небольшой - у нас будет меняться разница во времени между нами и Европой и Северной Америкой. Они продолжают переходить. И делают это почти все страны живущие в умереных и приполярных широтах. Мы, как всегда "самые умные". Кроме как "политический популизм" я это решение назвать не могу.
С точки зрения удобства люда - да, это хорошо. Только вот часовые пояса в Европейской части России у нас устроены не по-человечески! В Москве еще все ничего, полдень в среднем в 13:30, но вот в Самаре, с ее теперь московским временем, это будет уже в 12:40, летом восход/закат - 4:10/21:10, а зимой - 8:50/16:20. Зимой еще нормально, но вот летом заход солнца в 9 часов вечера и его восход в 4 утра (!!!) - это ужу слишком. В соседней же Уфе, где МСК+2, летом солнце как заходило в 11 часов вечера, так оно и осталось, только вот зимой восход теперь будет в половуну 11-го дня (!!!). Для того, чтобы таких "перегибов" небыло начиная от долготы Самары и до Урала время должно быть МСК+1, а за Уралом - МСК+2, как оно и есть сейчас. В этом случае время восхода и захода солнца будет приблизительно как в Москве, что нормально. Ни в одной стране мира нет такого, что у соседних районов или областей разница во времени была 2 часа! Только у нас политика всегда выше здравого смысла! Давайте еще применим опыт Китая, наконец, оставим в стране один часовой пояс (сами знаете какой!). Это ведь будет "супер" как удобно!!!
Россия все больше намоминает страну "маразмов": в Москве проживает самое большое число миллионеров в мире, бензин у нас дороже, чем в США, стоимость кв.м жилья в Москве, больше, чем в Европе, при этом мин. зарплата - 150$, а заработок 2/3 страны не превышает 500$. Самая продаваемая машина в стране в последние годы - ВАЗ 2107, в почти неизменном виде выпускают почти 50 лет, начиная с FIATа 124, по цене в 7000$. Что можно купить на эти деньги или добавив немного в Европе или Америке? Продолжать можно бесконечно...
Blackart  (Blackart)
#
Да, китайцы меня с единственным временым поясом поражают, на такую страну - один пояс! А есть ведь еще страны с отступлением от Гринвича не на целые часы... ну +5.30 в Индии...или +5.45 в Непале. И живут Индия и Непал с разницей в 15 минут. А все, что вы назвали "маразмами"... Ну чтож вы так? Посмотрите новости, у нас все хорошо! А где плохо, там скоро все исправят!
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Китайцев можно понять - 95% населения живут в одном часовой поясе, что вдоль Тихого океана, а Тибет и Гималаи, которые растянулись еще на целых два пояса - китайцы наплевали, тем более, что они и не совсем уж и китайские...
Что касается Индии, Непала, Австралии и др. - вот так они решили, что разница между соседними чаосвыми поясами будет не 1 час, а меньше. Ничего здесь такого нет. В конце концов можно жить и по солнечному времени, это когда в полдень оно точно на юге, только это о-оооочень неудобно будет всем!!!
Цитата
Посмотрите новости, у нас все хорошо! А где плохо, там скоро все исправят!

Еще немного, и мы будем жить в одной общей "психушке": где все хорошо, а если плохо, то "вколят", и будет "ништяк"!
Константин  (jFinder)
#
У меня вот чисто спортивное любопытство. Как будет называться московский часовой пояс, да и все пояса, которые подвинулись в нашей стране?
Как и раньше, GMT+3 с вечным daylight saving, или переименуют в GMT+4 без такового.

Что касается обновлений... Интернет сейчас всё доступнее и дешевле. Очень многие не отключают автоматические обновления, так что проблем будет минимум. Помнится кстати из-за сдвига времени перехода на зимнее время Win95 не в те выходные осенью часы переводила. Ну и что? Пришли, поприкалывались, перевели как надо. smile:) Всё таки правильно, что часы переводили в выходные smile8)
Олег Трегубов  (TreOV)
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По идее, должны перевести в GMT+4, без "галочки" перехода на летнее время, но могут и оставить в GMT+3 с летним временем forever. Вообще, время GMT или UTC - оно всегда зимнее.
Daniel Thompson  (Daniel Thompson)
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Нее, эту ненужную функцию, поверьте, люди быстро забудут. Я, например, вообще никогда не придавал переводу часов особого значения. Но рад, что не будет больше зимнего времени! smile:)
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