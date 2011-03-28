ЛВ - форевер

Летнее Время в смысле.
Вот и состоялся окончательный и безвозвратный переход. Огорчает то, что я только осенью узнал очень простое мнемоническое правило, чтобы запомнить - в какую стороны переводить часы в межсезонье. Теперь это знание больше не применить.
Госплан и Статистика убеждали нас, что перевод стрелок исключительно благоприятно отражается на экономике страны, особенно наглядно это можно выразить в экономии электроэнергии. Вот не дано мне понять, почему если светлое время суток расширяется и сжимается примерно равномерно, разный график жизни и работы зимой и летом даёт столь разительные результаты. Зато я прекрасно знаю и понимаю, что для очень многих (осоебнно тех, кто не может почему-либо прочитать радостные рапорты энергетиков - например, дети, животные, да даже взрослые и сознательные люди - те же влюблённые, один или одна из которых, собираясь на свидание, забыл(а) про необходимость корректировки времени) смена времени - достаточно сильный стресс. Транспорт, оказавшийся в пути в момент "смены времён" вынужден или нагонять график, или наоборот плестись еле-еле, чтобы прибыть в следующий пункт назначения по расписанию, т.е. на час позже. Трудяги, работающие посменно "с 8 до 8", получают в одном случае сокращённую смену, в другом наоборот растянутую. При этом едва ли кто-то корректирует план выработки в переходные дни.
И вот оно свершилось. Переход "зима-лето" на часах упразднён. Казалось бы, остаётся только радоваться. Но! Последствия того, что мы и техника, которая нас окружает, "привыкли" переводить стрелки - будут ещё какое-то время напоминать о себе. Многие программы, да та же Windows, научились самостоятельно корректировать системное время. Да, пришло обновление, отменяющее автокоррекцию. Но у всех ли операционка регулярно обновляется? С времением был связан на моей прежней работе забавный казус - в сетевом принтере были автономные часы, и они не совпадали с временем на компьютерах примерно на час. В итоге печать была невозможна, поскольку принтер принимал задание, смотрел на дату-время начала печати (дата с компьютера в свойствах задания на печать), сравнивал со своим временем (о как, час прошёл, а работа почему-то ещё не напечаталась) - и благополучно выдавал таймаут по печати. А сколько автономных механизмов, управляющих программ, в которых тоже заложена старая традиция. Это означает, что пользователям или операторам таких систем и устройств по крайней мере два ближайших дня несостоявшихся переходов - через полгода и через год - придётся контролировать и при необходимости переводить время против того, что сделала автоматика.
Отменили неудобную, но ставшую привычной вешь. И потребуется время, чтобы забыть об этой традиции. И ближайшей осенью всё-равно кто-нибудь да спросит "а часы-то когда переводить?" Отмену одобряю, но вижу возможные проблемы.
@.
Комментарии 11
Как то в книжном даже толстенный талмуд попался,целиком посвящённый этой "проблеме"
Но как-то обошлось...
А ведь сколько бюджетов освоили под этот самый миллениум!
Вот намекну сейчас про "проблему отмены зимнего времени" - так меня же потом обвинят, что подкинул очередную идею для распилов.
@.
С точки зрения удобства люда - да, это хорошо. Только вот часовые пояса в Европейской части России у нас устроены не по-человечески! В Москве еще все ничего, полдень в среднем в 13:30, но вот в Самаре, с ее теперь московским временем, это будет уже в 12:40, летом восход/закат - 4:10/21:10, а зимой - 8:50/16:20. Зимой еще нормально, но вот летом заход солнца в 9 часов вечера и его восход в 4 утра (!!!) - это ужу слишком. В соседней же Уфе, где МСК+2, летом солнце как заходило в 11 часов вечера, так оно и осталось, только вот зимой восход теперь будет в половуну 11-го дня (!!!). Для того, чтобы таких "перегибов" небыло начиная от долготы Самары и до Урала время должно быть МСК+1, а за Уралом - МСК+2, как оно и есть сейчас. В этом случае время восхода и захода солнца будет приблизительно как в Москве, что нормально. Ни в одной стране мира нет такого, что у соседних районов или областей разница во времени была 2 часа! Только у нас политика всегда выше здравого смысла! Давайте еще применим опыт Китая, наконец, оставим в стране один часовой пояс (сами знаете какой!). Это ведь будет "супер" как удобно!!!
Россия все больше намоминает страну "маразмов": в Москве проживает самое большое число миллионеров в мире, бензин у нас дороже, чем в США, стоимость кв.м жилья в Москве, больше, чем в Европе, при этом мин. зарплата - 150$, а заработок 2/3 страны не превышает 500$. Самая продаваемая машина в стране в последние годы - ВАЗ 2107, в почти неизменном виде выпускают почти 50 лет, начиная с FIATа 124, по цене в 7000$. Что можно купить на эти деньги или добавив немного в Европе или Америке? Продолжать можно бесконечно...
Что касается Индии, Непала, Австралии и др. - вот так они решили, что разница между соседними чаосвыми поясами будет не 1 час, а меньше. Ничего здесь такого нет. В конце концов можно жить и по солнечному времени, это когда в полдень оно точно на юге, только это о-оооочень неудобно будет всем!!!
Еще немного, и мы будем жить в одной общей "психушке": где все хорошо, а если плохо, то "вколят", и будет "ништяк"!
Как и раньше, GMT+3 с вечным daylight saving, или переименуют в GMT+4 без такового.
Что касается обновлений... Интернет сейчас всё доступнее и дешевле. Очень многие не отключают автоматические обновления, так что проблем будет минимум. Помнится кстати из-за сдвига времени перехода на зимнее время Win95 не в те выходные осенью часы переводила. Ну и что? Пришли, поприкалывались, перевели как надо. Всё таки правильно, что часы переводили в выходные