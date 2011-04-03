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Бои без правил

03.04.2011 01:10 23 2 790 просмотров
... среди банковских клиентов случаются.

В субботу был в отделении одного из банков. Покуда оформлял депозит, стал очевидцем не совсем типичной для банков ситуации. Началось всё с того, что пришла клиентка, забывшая в банке паспорт. Назовём её З(абывчивая). Поспрашивавши всех (операционисты, начальник оперзала), она выяснила, что забытый документ находится в кассе. В кассе в этот момент пересчитывала полученные деньги другая клиентка, пусть в нашем повествовании она будет под инициалом П(ересчитывающая). Поскольку дверь в пространство перед кассой непрозрачная, З. без сомнений заходит туда. Но, увидев, что в кассе обслуживается П., решила подождать пока окошко освободится уже по эту сторону двери. П. была видимо сильно погружена в пересчёт, и не сразу заметила, что она не одна. Но как только обнаружила З., тут же высказала, что её присутствие здесь неуместно. Состоялся диалог, на повышенных тонах, но в принципе не более, чем народ выясняет отношения в обычной очереди. И участницы стычки покинули банк. Сначала З., затем П. Казалось бы всё? Нет. Спустя минут 5 или 10, П. возвращается обратно, и требует сообщить фамилию клиентки, что приходила за забытым паспортом. И рассказывает, что З. дождалась её, и когда П. вышла из банка, избила её. Что П. записала номер машины обидчицы, и сейчас пойдёт зафиксирует побои и напишет заявление в милицию. И хотелось бы сразу указать личность напавшей. И интересуется ещё где находится отделение милиции.

Сотрудники банка отказываются сообщить фамилию. Причины здесь может быть две. Первая - понятно дело банковская тайна. Вторая - поскольку сегодняшний возврат паспорта не связан ни с какой банковской операцией, у сотрудников возможно просто негде посмотреть требуемые данные. И адрес отделения милиции они тоже не знают (допускаю что это так; правильнее всего этот вопрос было дресовать не операционистам, а охране банка). Но - самое ужасное - персонал банка не знает, что делать. Прошлось побыть "холодной головой" и направить события. Я предложил пострадавшей никуда не уходить, благо в клиентском зале есть диван, на который можно присесть. И вызвать по телефону милицию прямо в отделение банка. Все согласились, что так и следует сделать. На этом я покинул банк.

Почему такой путь оптимален? Посудите сами - избитому человеку может быть тяжело идти. Приехав, милиция на месте сможет опросить очевидцев конфликта и даже запросить у охраны банка видеозапись с наружных камер - наверняка пространство возле крыльца контролируется. Обеспечив тем доказательную базу по инциденту. Ну а дальше они подскажут, где находится местный травмпункт и быть может даже подвезут туда или посоветуют вызвать "скорую" (если при себе нет карточки медицинского страхования, это один из способов оформиться в "травме" без лишних формальностей).

Что обидно - банкиры так и не сообразили, что пострадавшей неплохо бы поднести стакан воды. Лучше с валерьянкой.

Название банка не озвучиваю, да и сотрудников называю операционистами. Теоретически, история же могла произойти почти где угодно. Способы борьбы - полупрозрачная дверь, табличка "занято-свободно", электронная очередь. Ну и подготовка персонала. Руководитель отделения или начальник операционного зала теоретически должны бы уметь находить выход из нестандартных ситуаций. По крайней мере я знаю, что в некоторых банках этому специально обучают.

@.

Комментарии 23

Blackart  (Blackart)
#
Ну, Миша, ты захотел.... В принципе, самый простой способ - защелка на дверь. Заходи и закрывай. Вспомнил давние времена и отделение ИМПЭКСБанка на ВДНХ, где получать деньги нужно было прямо в зале из окошка кассы.... а за тобой стояла очередь незнакомых тебе людей, которые легко оценивали толщину и номинал купюр выданных тебе пачек:). Любопытно, при Райффайзене в этом отделении что-то изменилось?
@mike  (@mike)
#
Или - как вариант - магнитный замок. Вот только почему-то магнитный замок у двери оперкассы у меня ассоциируется больше с уличными кидо-обменниками, куда зашёл, отдал поменять - и усё... дверь закрыта. Пока не согласишься с предложенными комиссиями и курсами.

На ВДНХ не был, но в отделении Импэкса на Новопесчаной над кассами (ещё и в дорайфовые времена, и ныне) транспарант двухцветный, который показываел либо зелёное "Свободно", либо красное "Занято".

@.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
В ГО Открытия на Фрунзе есть такое свободно/занято.
Хорошо, что двери касс полупрозрачные, видно что когда горит Свободно - там кто то есть...
И наоборот smile:D
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Вы знаете порой даже стражи порядка не знают как поступать в нестандартной ситуации.
Один раз мы поехали в отпуск и на вокзале ждали когда объявят посадку. И в это время с женщиной случается приступ эпилепсии. Мы с супругой подскакиваем к ней стараемся удержать её чтобы она не нанесла себе лишних травм и не захлебнулась я кричу "Скорую вызовите" вижу наряд кричу им чтобы врача позвали,а они стоят как вкопанные не знают что и делать. Пришлось и женщину держать и 03 звонить и ребенка её успокаивать, народ вокруг только спустя 5 минут что-то делать начал. Другая женщина ребенка на руки взяла. А милиция как стояла наблюдала так и продолжила стоять пока врачи не приехали.
Я знаю, что делать потому что у родной сестры иногда бывают приступы и врач нам разъясняла что делать.
В этих историях ничего удивительного нет. Еще в школе нужно обучать как действовать в неожиданных ситуациях. Слава богу все обошлось женщине вкололи укол и она от госпитализации отказалась
@mike  (@mike)
#
Вы правы, к сожалению. Очень часто набирали в "тех, кто нас бережёт" достаточно случайных людей. Поможет ли переменить ситуацию проходящая ныне реформа?

А так, несомненно, некоторые базовые знания нужны. В частности, в автошколе несколько занятий должны быть посвящены первой помощи пострадавшим. Там основной упор идёт на то, чтобы не навредить и минимизировать последствия. Так, в описанной Вами ситуации в принципе первое, что необходимо, - это обеспечить неподвижность и по возможности повернуть голову набок (во избежание захлёбывания). Вот только многим ли на автокурсах хоть что-то разъясняли, а не просто заставили запомнить правильные ответы на несколько билетов? Мне, наверное, повезло. Потому что наш инструктор по теории сразу спросил, есть ли среди слушателей человек с медицинским образованием (такой нашёлся), и в ходе обсуждения обращался к нему за более развёрнутыми комментариями по обсуждаемым ситуациям.

@.
Анастасия Моржавикова  (Nastx)
#
Скорей это ни незнание как вести себя в нестандартной обстановке, а людское безразличие(((((
Урри Кадыков  (Дистандер)
#
"Бои без правил" - это когда мне пришлось вызывать наряд милиции, чтобы меня выпустили из отделения банка, который не публикует тексты договоров вклада на сайте, а ознакомиться с текстом можно только после того как сотрудник внесёт в компьютере в договор данные клиента и распечатает.
Вот тут и началась песня, когда мне кое-что в договоре не понравилось, и я решил договор не заключать и один экземпляр оставить себе для приложения к жалобе в ГТУ ЦБ РФ.
Сверхбдительный сотрудник, поняв, что текст договора я ему не отдам, вскочил и запер выходную дверь.
Далее см. первое предложение.
@mike  (@mike)
#
Да, жесть...

Как-то пару недель назад в "народном рейтинге" натолкнулся на историю, что не срабатывал на выход автоматический замок в зоне круглосуточных банкоматов. Клиент сначала решил звонить в справочную банка за помощью. Кстати логично. Тем более, что у большинства банков на банкоматах указан телефон поддержки, а в зонах самообслуживания нередко можно найти телефон, выходящий напрямую на хотлайн. Помогло (разбудили охранника), но если не подействовало бы, то следующими шагами, полагаю, были бы как раз обращения в полицию и МЧС.

@.
Дмитрий  (Dimon)
#
Мне по этому поводу вспоминается такая история. Пришел я как-то в один известный банк с филиалом на Мясницкой получить перевыпущенную карту, которую я обычно через интернет заказываю. А в этом отделении с некоторых пор стали образовываться очереди (раньше если они и были, то маленькие), которые идут не очень быстро. Хотя там и сделали электронную очередь. При этом поначалу она была нормальной e-очередью, а потом стала хитровывернутой (не по порядку), что было сложно понять какой ты, сколько еще людей перед тобой и пр. В тот день все усугублялось тем, что в какой уже раз в нашей стране случился финансовый кризис. Люди пришли забрать из банка деньги. Таковых, по-видимому, было подавляющее большинство. Некоторые не выдерживали и уходили так и не дождавшись, когда их обслужат. Когда я туда пришел, люди похоже уже стояли очень и очень долго. Мне и самому пришлось приличное время ждать. Через некоторое время один мужик начал громко скандалить, что он уже 4 часа стоит, а очередь совершенно не движется. И он не может получить _свои же деньги. К нему присоединилось еще несколько человек. В общем, в помещении банка явно назревал серьезный конфликт, а менеджер в зале начал суетиться, чтобы как-то людей успокоить, так как ситуация уже начала выходить из-под контроля. Через некоторое время я получил свою карту и ушел из банка, но по ощущениям электронная очередь для вкладчиков действительно начала двигаться несколько быстрее.

Что в такой ситуации следовало делать? Не подними скандал клиент - и он, как и другие, мог бы так и уйти ни с чем. При этом у меня тоже сложилось такое впечатление, что банк затягивал обслуживание клиентов, забиравших вклады, совершенно намеренно, в то время как для остальных все было как обычно бывает в другие дни. Этот случай лишний раз дал повод задуматься о том, что банк, каким бы он известным и крупным не был, всегда может найти какие-то не совсем честные способы, чтобы нарушить права клиента. В то время на местном форуме, кстати, стали появляться темы, что, так скажем, в некоторых банках внезапно перестали нормально работать некоторые функции интернет-банков.

Как правильно скандалить в банке, чтобы защитить свои права - вот интересная тема бы была. Надо, наверное, авторам этого сайта посоветовать осветить ее в соответствующих статьях.
@mike  (@mike)
#
На форуме открылся раздел, где можно предложить свою "тему дня". http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&FID=80
Не знаю, насколько такая тема соответствует общему настроению сайта - в целом Банки.ру стараются говорить о банках позитивно. Но там всяко можно обратить на впрос внимание.

@.
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Жуткий случай:( Меня зацепила в этой истории не растерянность персонала, а то, из-за какой мелочи люди готовы на насилие. Повод не важен, по большому счету. Не вовремя зашел в кассу, зацепил тележкой в супермаркете или наступил на ногу в транспорте – да мало ли бытовых столкновений бывает в повседневной жизни. Почему они обязательно должны заканчиваться мордобоем?
Шарухин Антон  (toshik80)
#
А жизнь такая пошла. Когда каждый сам за себя. Здесь обманули тут недодали, там отказали, сюда не успел... А когда все это случается в один день... Вполне достаточно зацепить тележкой, чтобы нервы не выдержали.
Сейчас твердый оклад и работу до 17:00, а следовательно размеренную и сытую жизнь никто не гарантирует
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Имхо, жизненные сложности еще не повод впадать в скотское состояние. Да, при неблагоприятном стечении обстоятельств можно сорваться, нагрубить - но это совсем не то же самое, что распускать руки. "Не мы такие - жизнь такая" смахивает на попытку переложить ответственность за собственную несдержанность. Мне вообще очень не нравится современное стремление к поиску оправданий. Маньяк 50 человек зарезал - он не виноват, ему мамочка в детстве ласки недодала, ему необходимы забота, поддержка и курсы реабилитации у психолога. Утрированно, кончно, но где-то так smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Вы решили, что я поощряю распускание рук? Это совсем не так!!!
У самого возникло один раз большое желание дать в морду соседу по стоянке. Я один раз сильно прижался к его машине, дак он с утра колесо мое пинал да пинал, чтоб я вышел, потом на капоте слово нецензурное написал (на снегу). Я на это не реагировал, переставил машину чтобы его не тревожить. Потом через пару дней он меня встретил и начал угрожать, что колеса мне проколет. Мало было ему. Чуть драка не началась. Хватило у меня терпения просто объяснить, что он может хоть щас начать их прокалывать, если хочет мне новые купить, заплатить мне за моральный вред, моему адвокату, а также штраф государству. И с судебными приставами вдоволь наобщаться. Разошлись вроде. Меня лично не раз прижимали, машины случайно ставились на мое место, но в ярость я никогда не впадал.
Теперь мы не соседи. Переставили меня через машино-место от него. А на мое бывшее место стали разовые машины ставить. Теперь он ходит и ругается постоянно, что ему неудобно. И естественно я опять виноват, в том, что это все ему подстроил. Я ему посоветовал сменить стоянку, а он пошел на меня руководству стоянки кляузничать. Слава богу оно оказалось мудрым и оставило вопрос без движения.
Что с такими делать то? Очень хочется в морду дать, дак ведь он побои зафиксирует, по судам потом таскаться устанешь.
Полярная Сова  (Полярная Сова)
#
Моя подруга уехала жить в Хельсинки (замуж на финна вышла). Там на стоянке около дома чем-то она не угодила соседу. Так он ей записку в дверь машины сунул – типа «русская свинья, научись парковаться». Моя подруга – девушка решительная. Она полицию вызвала. Написала заявление о моральном вреде ей, материальном вреде компании (т.к. она не могла нормально работать после инцидента), как следствие – негативной тенденции развития финской экономики. И записку соседа приложила. Когда соседа волокли в околоток (а его и правда туда препроводили полицейские), равнодушных не было. Проблемы с парковкой тоже как-то удивительно легко разрешились после этого.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Ну перспектива общения с судебными приставами, а также перспектива лишиться прав (причинение вреда машине это ДТП, а я не думаю, что он проколов колеса не стал бы дожидаться наряда ДПС) охладила пыл моего соседа. Теперь бурчит, что ему каждый раз новых соседей ставят. Так, что все хорошо, я теперь у него и не сосед это раз и теперь ему некомфортно это два. Так, что компенсацию морального вреда я можно сказать получил
@mike  (@mike)
#
Нет, проколотые колёса - это не ДТП, т.к. произошло не в результати движения транспортных средств. Это типа хулиганства и порчи чужого имущества что-то. Этим не ДПС занимались бы, а участковый, например.

@.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Век живи - век учись.
Т.е. за такие дела 15 суток схлопотать можно? (мелкое хулиганство)
А за матерные слова на капоте?
@mike  (@mike)
#
Ну от 15 суток и до... Зависит от размера ущерба (который тоже возмещать придётся, 15 суток это не заменят, а только дополнят). Потому что колёса всякие бывают. Вплоть до ущерба в особо крупных размерах...
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Не то чтобы поощряете, но из вашей реплики у меня сложилось впечатление, возможно ошибочное, что вы более терпимо к этому относитесь, принимаете как данность. Я бы не сказала, что мордобой недопустим нигде и никогда, но в описанной истории с кассой рукоприкладство, на мой взгляд, было совершенно не адекватно ситуации.
@mike  (@mike)
#
Я тоже сразу отметил для себя неадекватность последмтвий. Но не стал заострять внимание читателей на этом. Не в поисках оправдания пострадавшей, но повод её возмущения могу предположить. Суммы, получаемые в кассе, очень разными могут быть. Кто-то на квартиру, например, наличные снимает. Да и в новостях проходило не раз, как клиент обменника после выхода из пункта получает по голове от желающи поживится суммой в 2-3 тысячи долларов.

Ну а потом - здешние читатели люди думающие. И я практически уверен способные здраво оценить ситуацию и не давать эмоциям возобладать. По крайней мере, очень на это надеюсь.

Для напавшей оправданий быть не может, разуммется. Могут быть отмазки. Типа влиятельных родственников... Но это вне морали и права.

@.
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Возмущение-то понятно. Оно могло быть выражено в разной форме, в зависимости от человека, но даже резкое замечание не стоит такой обратной реакции. Вы предлагаете технические меры для минимизации подобных конфликтов (табличка, электронная очередь), а по-моему, причина стычки в другом - в изначальной настроенности на решение проблем силовыми методами. Полностью устранить все столкновения с окружающими, живя в мегаполисе, пожалуй, невозможно - в условиях большой скученности всегда будет кто-то, кому человек перейдет дорогу. Ведь и проблемы-то на тот момент уже не существовало: клиентка получила паспорт, она достигла своей цели, пусть и полаявшись с кем-то по дороге, - но что-то же не дает ей просто так уйти из банка и заняться своими делами.

Не люблю оказываться в обеих ролях - как в положении человека, у которого стоят над душой при получении крупной суммы, так и в положении невольного свидетеля. Но иногда забота о прайваси переходит через край. Например, пришли в банк два человека, явно вместе, - муж и жена или родитель с ребенком школьного возраста. Одного человека к кассе пускают, а второго - нет.
@mike  (@mike)
#
Я рассмотрел ситуацию с точки зрения банка - как ему со своей стороны минимизировать вероятность подобных инцидентов и как пытаться разрулить последствия. Ну а со стороны человека... Хочу надеяться, что каждый, кто прочитал, выводы для себя сделал.

Увы, градус напряжённости в нынешнем обществе действительно слишком высок. До точки кипения очень недалеко.

@.
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