Бои без правил

... среди банковских клиентов случаются.
В субботу был в отделении одного из банков. Покуда оформлял депозит, стал очевидцем не совсем типичной для банков ситуации. Началось всё с того, что пришла клиентка, забывшая в банке паспорт. Назовём её З(абывчивая). Поспрашивавши всех (операционисты, начальник оперзала), она выяснила, что забытый документ находится в кассе. В кассе в этот момент пересчитывала полученные деньги другая клиентка, пусть в нашем повествовании она будет под инициалом П(ересчитывающая). Поскольку дверь в пространство перед кассой непрозрачная, З. без сомнений заходит туда. Но, увидев, что в кассе обслуживается П., решила подождать пока окошко освободится уже по эту сторону двери. П. была видимо сильно погружена в пересчёт, и не сразу заметила, что она не одна. Но как только обнаружила З., тут же высказала, что её присутствие здесь неуместно. Состоялся диалог, на повышенных тонах, но в принципе не более, чем народ выясняет отношения в обычной очереди. И участницы стычки покинули банк. Сначала З., затем П. Казалось бы всё? Нет. Спустя минут 5 или 10, П. возвращается обратно, и требует сообщить фамилию клиентки, что приходила за забытым паспортом. И рассказывает, что З. дождалась её, и когда П. вышла из банка, избила её. Что П. записала номер машины обидчицы, и сейчас пойдёт зафиксирует побои и напишет заявление в милицию. И хотелось бы сразу указать личность напавшей. И интересуется ещё где находится отделение милиции.
Сотрудники банка отказываются сообщить фамилию. Причины здесь может быть две. Первая - понятно дело банковская тайна. Вторая - поскольку сегодняшний возврат паспорта не связан ни с какой банковской операцией, у сотрудников возможно просто негде посмотреть требуемые данные. И адрес отделения милиции они тоже не знают (допускаю что это так; правильнее всего этот вопрос было дресовать не операционистам, а охране банка). Но - самое ужасное - персонал банка не знает, что делать. Прошлось побыть "холодной головой" и направить события. Я предложил пострадавшей никуда не уходить, благо в клиентском зале есть диван, на который можно присесть. И вызвать по телефону милицию прямо в отделение банка. Все согласились, что так и следует сделать. На этом я покинул банк.
Почему такой путь оптимален? Посудите сами - избитому человеку может быть тяжело идти. Приехав, милиция на месте сможет опросить очевидцев конфликта и даже запросить у охраны банка видеозапись с наружных камер - наверняка пространство возле крыльца контролируется. Обеспечив тем доказательную базу по инциденту. Ну а дальше они подскажут, где находится местный травмпункт и быть может даже подвезут туда или посоветуют вызвать "скорую" (если при себе нет карточки медицинского страхования, это один из способов оформиться в "травме" без лишних формальностей).
Что обидно - банкиры так и не сообразили, что пострадавшей неплохо бы поднести стакан воды. Лучше с валерьянкой.
Название банка не озвучиваю, да и сотрудников называю операционистами. Теоретически, история же могла произойти почти где угодно. Способы борьбы - полупрозрачная дверь, табличка "занято-свободно", электронная очередь. Ну и подготовка персонала. Руководитель отделения или начальник операционного зала теоретически должны бы уметь находить выход из нестандартных ситуаций. По крайней мере я знаю, что в некоторых банках этому специально обучают.
@.
Комментарии 23
На ВДНХ не был, но в отделении Импэкса на Новопесчаной над кассами (ещё и в дорайфовые времена, и ныне) транспарант двухцветный, который показываел либо зелёное "Свободно", либо красное "Занято".
@.
Хорошо, что двери касс полупрозрачные, видно что когда горит Свободно - там кто то есть...
И наоборот
Один раз мы поехали в отпуск и на вокзале ждали когда объявят посадку. И в это время с женщиной случается приступ эпилепсии. Мы с супругой подскакиваем к ней стараемся удержать её чтобы она не нанесла себе лишних травм и не захлебнулась я кричу "Скорую вызовите" вижу наряд кричу им чтобы врача позвали,а они стоят как вкопанные не знают что и делать. Пришлось и женщину держать и 03 звонить и ребенка её успокаивать, народ вокруг только спустя 5 минут что-то делать начал. Другая женщина ребенка на руки взяла. А милиция как стояла наблюдала так и продолжила стоять пока врачи не приехали.
Я знаю, что делать потому что у родной сестры иногда бывают приступы и врач нам разъясняла что делать.
В этих историях ничего удивительного нет. Еще в школе нужно обучать как действовать в неожиданных ситуациях. Слава богу все обошлось женщине вкололи укол и она от госпитализации отказалась
А так, несомненно, некоторые базовые знания нужны. В частности, в автошколе несколько занятий должны быть посвящены первой помощи пострадавшим. Там основной упор идёт на то, чтобы не навредить и минимизировать последствия. Так, в описанной Вами ситуации в принципе первое, что необходимо, - это обеспечить неподвижность и по возможности повернуть голову набок (во избежание захлёбывания). Вот только многим ли на автокурсах хоть что-то разъясняли, а не просто заставили запомнить правильные ответы на несколько билетов? Мне, наверное, повезло. Потому что наш инструктор по теории сразу спросил, есть ли среди слушателей человек с медицинским образованием (такой нашёлся), и в ходе обсуждения обращался к нему за более развёрнутыми комментариями по обсуждаемым ситуациям.
@.
Вот тут и началась песня, когда мне кое-что в договоре не понравилось, и я решил договор не заключать и один экземпляр оставить себе для приложения к жалобе в ГТУ ЦБ РФ.
Сверхбдительный сотрудник, поняв, что текст договора я ему не отдам, вскочил и запер выходную дверь.
Далее см. первое предложение.
Как-то пару недель назад в "народном рейтинге" натолкнулся на историю, что не срабатывал на выход автоматический замок в зоне круглосуточных банкоматов. Клиент сначала решил звонить в справочную банка за помощью. Кстати логично. Тем более, что у большинства банков на банкоматах указан телефон поддержки, а в зонах самообслуживания нередко можно найти телефон, выходящий напрямую на хотлайн. Помогло (разбудили охранника), но если не подействовало бы, то следующими шагами, полагаю, были бы как раз обращения в полицию и МЧС.
@.
Что в такой ситуации следовало делать? Не подними скандал клиент - и он, как и другие, мог бы так и уйти ни с чем. При этом у меня тоже сложилось такое впечатление, что банк затягивал обслуживание клиентов, забиравших вклады, совершенно намеренно, в то время как для остальных все было как обычно бывает в другие дни. Этот случай лишний раз дал повод задуматься о том, что банк, каким бы он известным и крупным не был, всегда может найти какие-то не совсем честные способы, чтобы нарушить права клиента. В то время на местном форуме, кстати, стали появляться темы, что, так скажем, в некоторых банках внезапно перестали нормально работать некоторые функции интернет-банков.
Как правильно скандалить в банке, чтобы защитить свои права - вот интересная тема бы была. Надо, наверное, авторам этого сайта посоветовать осветить ее в соответствующих статьях.
Не знаю, насколько такая тема соответствует общему настроению сайта - в целом Банки.ру стараются говорить о банках позитивно. Но там всяко можно обратить на впрос внимание.
@.
Сейчас твердый оклад и работу до 17:00, а следовательно размеренную и сытую жизнь никто не гарантирует
У самого возникло один раз большое желание дать в морду соседу по стоянке. Я один раз сильно прижался к его машине, дак он с утра колесо мое пинал да пинал, чтоб я вышел, потом на капоте слово нецензурное написал (на снегу). Я на это не реагировал, переставил машину чтобы его не тревожить. Потом через пару дней он меня встретил и начал угрожать, что колеса мне проколет. Мало было ему. Чуть драка не началась. Хватило у меня терпения просто объяснить, что он может хоть щас начать их прокалывать, если хочет мне новые купить, заплатить мне за моральный вред, моему адвокату, а также штраф государству. И с судебными приставами вдоволь наобщаться. Разошлись вроде. Меня лично не раз прижимали, машины случайно ставились на мое место, но в ярость я никогда не впадал.
Теперь мы не соседи. Переставили меня через машино-место от него. А на мое бывшее место стали разовые машины ставить. Теперь он ходит и ругается постоянно, что ему неудобно. И естественно я опять виноват, в том, что это все ему подстроил. Я ему посоветовал сменить стоянку, а он пошел на меня руководству стоянки кляузничать. Слава богу оно оказалось мудрым и оставило вопрос без движения.
Что с такими делать то? Очень хочется в морду дать, дак ведь он побои зафиксирует, по судам потом таскаться устанешь.
@.
Т.е. за такие дела 15 суток схлопотать можно? (мелкое хулиганство)
А за матерные слова на капоте?
Ну а потом - здешние читатели люди думающие. И я практически уверен способные здраво оценить ситуацию и не давать эмоциям возобладать. По крайней мере, очень на это надеюсь.
Для напавшей оправданий быть не может, разуммется. Могут быть отмазки. Типа влиятельных родственников... Но это вне морали и права.
@.
Не люблю оказываться в обеих ролях - как в положении человека, у которого стоят над душой при получении крупной суммы, так и в положении невольного свидетеля. Но иногда забота о прайваси переходит через край. Например, пришли в банк два человека, явно вместе, - муж и жена или родитель с ребенком школьного возраста. Одного человека к кассе пускают, а второго - нет.
Увы, градус напряжённости в нынешнем обществе действительно слишком высок. До точки кипения очень недалеко.
@.