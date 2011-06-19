Взялся за гуж - полезай в кузов!

Героями сегодняшней недели для меня оказались две организации: страховая компания и банк. Нужно поинтересоваться у хозяев ресурса, насколько уместны здесь их названия. А пока - безымянно.
История, которую можно было бы назвать "безнадёжно застрахованный", тянется уже больше двух месяцев - с 13 апреля этого года. Не секрет, что воплощением традиционных национальных бед, прямо таки конвергенцией и дураков, и дорог, и "воруют!" являются дорожные работы. Вот и я по пути на работу оказался в истории, первопричиной которой явился заплаточный ремонт подмосковного шоссе. Конечно, целью ремонтных рабочих было заделать уж слишком выдающиеся выбоины на дороге (хотя месяца за 3 до того их уже заделывали к поездке Медведева, но он обманул ожидания дорожников и прибыл на вертолёте). И место работ было даже огорожено морковоморфными конусами. Но незадача - асфальтовая крошка оказалась раскиданной и по части шоссе, оставленной для проезда. Один из этих неопознанных летательных (из-под колеса впереди идущей машины) объектов таки достиг своей вредоносной цели - и повстречался с радиатором моей машины. Ехать в таком состоянии нельзя; машина через полкилометра перегреется - и повреждения будут уже необратимыми. В общем-то пути здесь у меня было три. Первый - дотащить до ближайшего гаража и там заклепать-запаять-заварить. Затраты сравнительно невелики, зато масса ощущений и переживаний о качестве сделанных работ. Второй - воспользоваться предложением автопроизводителя, который готов обеспечить эвакуацию до сервис-центра автомобиля не на ходу. При условии, что этот сервис-центр - авторизованный производителем, и ремонт будет производиться там. Расходы здесь - стоимость ремонта и запчастей по рекомендациям производителя. И третий - обратиться в страховую компанию, которая по идее возьмёт все дальнейшие хлопоты на себя. Затраты в этом случае прогнозируемы - франшиза и не более того.
Я выбрал вариант страховой компании. Позвонил, и поинтересовался - является ли такое повреждение радиатора, полученное в движении по дороге, страховым случаем. И - о счастье - после некоторого совещания я получил ответ "да"! Дальше начались "но". Полис оформлен с опцией "без справок из ГАИ". Но в данном конкретном случае (автомобиль не может передвигаться самостоятельно) справка таки необходима. Поскольку инцидент произошёл загородом, страховая не стала вызывать инспекторов, а предложили мне это сделать самостоятельно через 02 или 112. Служба спасения помогла мне поточнее определиться с местом аварии и сообщили, что передают информацию дорожной инспекции. Прождав часа 4 (и может и 5), я понял, что инспекторов мне не дождаться. Стал звонить по 02 - сотовая сеть определяет местность неточно, и меня соединяют с Наро-Фоминском (это Киевское шоссе, я же на Минском), у них уточняю - какое подразделение нужно мне, перезваниваю туда. Опять не то! Но это уже ближе, они обещают сами созвониться. В результате около 7 вечера возле моей машины таки останавливается патрульный экипаж - прибывший по последней из заявок. Удивляются обстоятельствами (хотя по хорошему у нас 80% повреждений на дорогах - на вине эксплуатирующих эти самые дороги служб и по хорошему такая же доля протоколов подобного сорта должна быть). Заветная справка есть. Снова страховая, теперь нужен эвакуатор. Но вот незадача - сервис, в который выписано направление, не круглосуточный, и навряд ли будет готов меня принять. Страховая предлагает не отчаиваться. Во-первых, направление на ремонт действительно в течение года. Во-вторых, по каждому страховому случаю предусмотрено 2 эвакуации - если необходимо до места временной стоянки и затем - в сервис. И вдобавок сервис работает в выходные. Что очень кстати, поскольку и так рабочий день потерян, второй отгул навряд ли кто мне подряд предоставит, сдать машину в ремонт в ближайшую субботу было бы гораздо удобнее. Потолкавшись в пробке из города в область, прибывает эвакуатор. И затемно я с пострадавшим авто добираюсь до дома.
Наступает суббота. Пытаюсь дозвониться до сервиса. Никого. Часов в 12 мне это удается. И облом. Мастер, что по страховым случаем, работает в пятидневку. Как и я... Но есть козырь. Я знаю, что через две недели я перестаю работать в пятидневку. Да и не только в пятидневку, а вообще. Ну что ж, покатаюсь немного общественным транспортом. Как говорил поэт у нас в институтской газете, "поэт должен иногда ездить в одной электричке со своим народом".
Дальше всё буднично. День за днём отработка 2 недель. Разнообразящаяся лишь разными способами добираться до работы. На корпоративном автобусе (до которого сначала нужно ехать на другой конец Москвы около часа), на электричке + местном автобусе, на метро + загородном автобусе...
Свобода! И в первый же день созваниваюсь с сервисом - они готовы принять. Страховая. Эвакуатор. "Поехали!". Сдал машину, можно на некоторое время о ней забыть. Вопрос - на какое. Сервис - независимый, ну будем считать, что дело там обстоит примерно как у официального. Через месяц звоню: "Ну как?" - "Пока нет ответа от страховой". Проходит полтора. Пытаюсь прозвониться к сервисменам вновь. Связь подводит - соединиться не получается. Звоню страховщикам, излагаю проблему. Они пытаются дозвониться (по тому же номеру, что и я и через ту же секретаршу, после которой обрыв связи) - разумеется тоже безуспешно. Ну хотя бы ответ есть? - Да, 30 числа сервису ответили. Ладно, выждем недельку-полторы для порядка. Звоню вновь в сервис. Ну как? - Облом! - Что такое? - Страховая отказывает.
Ну ёпрст! 2 месяца я маринуюсь без машины; глядя отсюда готов предположить, что у страховой изначально не было намерения урегулировать убыток. Не знаю почему, могу лишь выдвигать предположения. Возможно, финансовые трудности как наиболее простое объяснение. Официальное письмо с отказом сейчас в заботливых руках Почты России, посмотрим, как там "посыл" сформулирован. Вопрос улажен за 2 дня. Договорился с сервисом, привёз новый радиатор. Со дня на день машину снова приведут в работоспособное состояние. В общем-то я это мог бы сделать и в самом начале, потеряв существенно меньше времени на пустое ожидание. Дело не в том, что по страховке получилось бы бесплатно или дешевле; не особо. По моим оценкам франшиза составить примерно половину стоимости ремонта. Просто принцип "за это деньги уже уплочены" и желание получить сервис. А не получается.
Вторая история происходила более молниеносно. Практически сверхзвуковая зарисовка. Про самолёт, у которого крылья оторвались на лету.
Цитата
|Маркетинговая программа "Поощрение использования карт платежной системы MasterCard в терминалах Банка"
С 6 июня по 6 июля 2011 года БАНК проводит маркетинговую программу "Поощрение использования карт платежной системы MasterCard в терминалах Банка".
Держатели Карт платежной системы MasterCard: Maestro®, MasterCard Standard®, MasterCard Electronic®, Gold MasterCard®, Platinum MasterCard®, World MasterCard®, World Signia MasterCard®, World MasterCard Black Edition® осуществившие в период с 6 июня по 6 июля 2011 года (включительно) платежи в оплату услуг операторов мобильной связи в любом из 25 терминалов самообслуживания, участвующих в Программе, на сумму не менее 200 рублей за одну операцию, получают бонус от суммы каждой совершенной операции.
Бонус в виде денежных средств в размере 3% от суммы произведенного платежа по оплате услуг мобильной связи, но не менее 200 рублей, зачисляется на счет Участника оператором мобильной связи и перечисляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента совершения операции на номер мобильного телефона Участника.
Общая сумма зачислений на счет одного номера мобильного телефона не может превышать 4000,00 рублей (Четыре тысячи рублей 00 копеек)
- гласила реклама банка. Отчего не воспользоваться? Ну то есть - есть от чего. Во-первых, нигде громко об этом не объявлялось. Как водится, натолкнулся случайно - виной тому то, что интересуюсь, что же нового происходит в банках. Ну не объявили. Не прогремели. Не сочли нужным. Конечно, причины могут быть разные. Вот принимались в сети терминалов только наличные да карты Visa. А тут подключили MasterCard. Ещё неизвестно, насколько стабильно работать будет. Поэтому вот вам, дорогие клиенты-тестировщики, небольшая доплата за возможные сбои и неудобства. Потом странное подмножество терминалов, участвующих в акции. Всего их у банка (если верить сайту) больше 1400. Участвуют лишь 25. И прелюбопытнейше расположенных. Вот карта.
Что видим. Кто-то живёт по Киевскому шоссе и ездит по Ленинскому проспекту, изредка объезжает по Мичуринскому. Кто-то житель Минского шоссе. Ещё один человек выбирается с работы по Дмитровскому. В Люблино, в Выхино, в Балашиху и в Южное Тушино люди добираются общественным транспортом, поэтому промежуточных точек нет, только конечные пункты движения. Вот про 2-ю Хуторскую стоило бы сказать особо. Терминал находится на закрытой территории с пропускным режимом. Маловероятно, чтобы это оказался сотрудник банка. Супруга трудится в центральном офисе Центр-обуви (и ходит домой пешком через Петровский парк на Красноармейскую улицу)? Вот такая вот теория заговора вырисовывается. Акция для своих.
Любопытства ради пытаюсь уточнить про полные подробные условия акции. Молодой человек в телефонной справке проявляет чудеса находчивости и начинает фантазировать на ходу, придумывая подробности акции, которых нет и не было. В отделении тоже про стимулирующий порыв банка узнали от меня, по внутренней рассылке никакие подробные условия не приходили. Честно говоря, мне хотелось в числе прочего удостовериться, действительно ли забыли составители условий включить пункт "сотрудники банка и их родственники к участию не допускаются".
Ну в конце концов не важно для кого эта акция, но тут ведь клиенты прознали... Непорядок! Не пущать! И спустя 2 недели с объявленного начала акции условия задним числом меняются. Впрочем, нам не привыкать. Видали и не такое. Видели даже, как тарифы, являющиеся приложением к подписанному приказу, менялись 3 раза на дню. Оказывается, призовой фонд ограничен. И банк его уже раздал. Всем спасибо, все свободны. Акция перемещается в архив. Кто не успел - тот опоздал.
И в довершение - читаем раздел "Ограничение ответственности" на сайте банка.
Цитата
|БАНК не несёт ответственности за ущерб, убытки, расходы или иные риски, возникшие в результате использования информации, размещённой на Сайте Банка (www.БАНК.ru) или в связи с недоступностью Сайта.
Банк не несёт ответственности за работоспособность и содержимое сайтов, ссылки на которые размещены на Сайте Банка, а также за приведённые на Сайте сведения о продуктах и услугах третьих лиц.
Банк вправе без предварительного уведомления или разъяснения причин изменять информацию на Сайте, прекращать действие Сайта или его отдельных страниц, а также отказывать любому пользователю в доступе к Сайту или его разделам.
Информация, поступившая в Банк через Сайт Банка, считается собственностью Банка. Банк не несет обязательств по обеспечению конфиденциальности этой информации, если не имеется договоренности об обратном или соответствующих требований действующего законодательства.
И делаем выводы. По первому абзацу. Сайт - этакий забор. На нём написано Слово, а за ним лежат дрова. По третьему - да примерно то же самое. Захочу напишу, захочу сотру или поменяю. Имею полное право.
И подводя общий итог. Обе истории, несомненно, могут иметь абсолютно диаметральные точки видения. Я описал только то, как это можно представить на основании информации, что доступна с моей стороны. Разумеется, для всеобъемлющей картинки противоположная точка зрения была бы исключительно интересна. Этакое 3D-изображение получится.
@.
Комментарии 27
Жаль, что не пишете названия - страна должна знать своих героев.
То же касается и банков ...
И вот как раз с этой целью - поделиться своими граблями с другими - и рассказываю про страховую компанию. Чтобы читателям получить дополнительную информацию, помогающую сделать выбор.
А что касается банков - то в данном конкретном случае речь о далекоидущем стратегическом партнёрстве не шла. Была задача оперативно-тактическая, были на берегу озвучены условия, на которых эти краткосрочные взаимоотношения реализуются. Таки нет. Посреде реки - поплыли обратно.
@.
А страховые компании, конечно, ловко морочат нам голову. Попав в аварию, я столкнулась с тем, что вызвать эвакуатор по условиям страховки можно любое количество раз, НО только с места ДТП. Правда, почему-то про это "НО" в Договоре страхования ни слова не сказано. А я, как назло, отъехала метров 500 (дальше не смогла - потек радиатор). Так что в этой просьбе вежливый оператор страховой мне мгновенно отказала. Но раз машина не на ходу, то ей в любом случае потребуется не менее двух эвакуаций - на стоянку и потом в сервис. Так что во второй раз пришлось просто вызвать эвакуатор, не надеясь на помощь страховой. Всем советую - прежде чем оплатить страховку, уточните, что входит в опцию "эвакуатор".
@.
Страховка в год сколько стоит? А радиатор на фирм.сервисе запаять сколько?
Вот для сравнения мой случай: я счастливый обладатель Mitsubihsi Lancer X. Такая новая машинка сейчас стоит в районе 700000 руб. Как мне поясняют страховщики, машинка мощная, спортивная поэтому и страховочка дорогая. 60000 руб в год. Машинке моей уже три с половиной года итого я бы этим нахлебникам заплатил 240000 руб (4 года). А ущербу нанес машине на 50000 руб. Из-них 20000 руб это вмятины на бампере (выправление и запайка феном + покраска) и 30000 замена лобового стекла, на котором трещина примерно на треть от его высоты. Дак я и этого не заплатил никому, поскольку неизвестно сколько раз я еще раскурочу бампер, а во-вторых ни то ни другое на скорость не влияет.
Вывод: Скажем дружно нах......н нужно
И по поводу второй истории. Назову вещи своими именами... Есть такой хороший банк под названием Траст. Который прислал мне СМС: "Оплачивайте картой покупки в течение января и февраля 2011 года и получите на карту бонус 5%"
В результате получил дулю так как видите-ли в январе феврале потратил денег меньше чем в ноябре-декабре (пункт 7.2 правил акции). Только в СМС об этом ни слова.
Задача банков и страховщиков вытянуть из нас как можно больше денежков. Ну зачем Вам сразу страховку выплачивать, если можно пару тройку месяцев "луну поразворачивать". А вдруг вы рукой махнете на все...
А наша задача профильтровывать все что с рекламных баннеров сыплется нам на голову...
Что же касается истории с Трастом, то что-то мне помнится, что форумяне достаточно быстро обнаружили хитрые особенности в условиях. Не вникал подробно, т.к. это один из немногих банков, услугами которого мне не довелось пользоваться вовсе. С другой стороны, мне видится так, что интересы клиента и ограничения банка должны бы в этом случае быть созвучными. Банк хочет повышения обротов по картам в посленовогоднее затишье, ну и клиенты, воодушевлённые 5% кешбеком (неплохо, не так ли?) могут увеличить интенсивность использования именно этой карты.
Но акцент я бы сделал несколько иной. А именно - если банк в противостоянии с клиентом (хотя сразу резонный вопрос - а с какой это стати мы привыкли к ситуации, что клиент и банк находятся по разные стороны баррикад?) за счёт своей хитрости выигрывает, то он радостно указывает клиенту. "Вот видите, вы же просто не заметили. Мелкий шрифт в примечании 15 к пункту 197.64а условий гласит..." А вот в противоположной ситуации, когда банк что-то по собственному недосмотру допускает, и клиент это таки замечает, история быстренько заминается, вносятся изменения задним числом - и делается вид, что так оно и было. Право сильного?
Поэтому я считаю, что наша задача - добиться того, чтобы банки выполняли взаимные договорённости столь же аккуратно, точно и ответственно, как они ожидают и требуют это от клиентов.
@.
http://www.bankuralsib_._ru/moscow/bank/news/article.wbp?id=776ec0c6-1a41-4ceb-af60-0360f7c02661
Сам участвовать не буду, поскольку как раз держатель именно того типа карты, что условями исключена из участия в акции.
@.
Тут кто как деньги зарабатывает.
Госпожа Черкасова из Траста предпочитает привлечь к себе народ горой рекламы и когда её критикуешь то в ответ слышно только одно: "Мы на первых позициях по приросту кредитного портфеля. Цифры говорят сами за себя". Её волнуют только цифры. Остался клиент доволен или нет это её уже не интересует. Лишь бы впарить побольше.
А Вы Михаил судя по всему дружите с Авангардом. Видел пару ваших совместных фото с VEI.
У них прямо противоположная политика. Пожаловался в ГЛ на то что взяли комиссию 10 руб а потом еще и 3% на нее накрутили. 30 копеек мне вернули на следующий день. И сказали "Благодарим за замечание"
Вот банк для себя нужно искать, а страховщика пожалуй не стоит. Проще иметь кредитку от Авангарда лимитом 100 тыс руб и если случилось чего с машинкой заплатил с нее и быстро машинку восстановил. И нервные клеточки целее будут. Да и отдавать не так напряжно. Я позаимствовал с кредитки 48000 руб. за месяц процентов набежало 700 руб. Суперский "счетчик".
Вобщем послушал я Вас, Юлию и еще раз уяснил: страховка и химера вещи тождественные
Безусловно, ТРАСТ Банк интересует удовлетворенность клиентов, в связи с этим мы отстраиваем обратная связь с нашими текущими и потенциальными клиентами. Вернусь к цифрам, у нас уже более 1,5 млн клиентов.
Как правило, довольный клиент не пишет в форуме и чатах, здесь "живет" чаще неудовлетворенный клиент и мы как Банк находимся здесь и сейчас в этой же информационной среде с целью решить проблемы и сделать из конкретной ситуации мистериям выводы.
Не помню такого. Единственное что было это кредитная заявка благополучно спущенная Вами в Архангельск и рассмотренная по самой стандартной схеме. Было письмо на которое Вы не ответили.
Так и не понял имею возможность или нет в Вашем банке. Я не так давно писал Вам еще одно письмо как раз на эту тему. И Вы опять не ответили.
Спорить не буду. Но когда за этими цифрами скрывается через пень-колоду работающий многоканальный телефон, многие люди месяцами не могут карточки активировать, а персонал в отделении футболит на вышеупомянутый телефон то цифры перестают впечатлять. Раструбили на всю страну о себе а теперь с клиентским потоком справиться не можете... А на плохие наушники в Сапсане сетуете.
P.S. Определитесь пожалуйста. Или не начинайте разговоры про кредиты вообще (как это делает Ваш коллега Сергей Лапшин) или если начали, то доводите до конца. Сначала прОсите написать письмо, а потом благополучно не отвечаете. Нехорошо получается. Или я не прав?...
Я вот слушаю людей и вывод делаю: лучше снять деньги с кредитки и восстановить машинку чем со страховщиками бодаться. Меньше нервов.Машина не кредитная сам заработал на нее. Да даже если бы и в кредит... Сейчас полно предложений "автокредит без страховки"
И потом... Не из-за страховки же машину выбирать
А если ее угнали, то лучше купить новую. Ну, я не настолько богат, хорошо, если вы себе можете это позволить. Я б с франшизой взял наверное. У меня было 2 страховых случая с разными страховщиками, все быстро и без боданий. И в этой связи от Майка хотелось бы услышать название страховой. А то что-то я ее не узнаю.
Была маленькая надежда что обойдемся без этого, но тем не менее затронули.
Я тоже не настолько богат. Давайте тогда назовем страховщиков кто хороший, а кто не очень.
Насчет аварий лансеров... сам вижу их крайне редко. А катаюсь по загородным трассам часто. Насчет новичков... Они скорее покупают ВАЗ-2107 по крайней мере у нас, и аварий с участием вазов и газов гораздо больше. Данные по статистике откуда?
И правильно ли я понимаю, что речь идет про Альфу?
Альфа-банк или Альфа-страхование? Впрочем, в любом варианте ответ нет.
@.
Надеюсь, хотябы в сторону области после Лесного Городка Минка всегда будет ехать.
Там же обычно машины ГИБДД стоят на Голицынском перекрестке, где раньше пост был. И так долго ждать пришлось?!?!
Место на фото именно это. Ну точнее ещё метров 200-300 в сторону к Москве. Там, где уже не песчаная насыпь будущего моста, а пока земля.
В общем, больше чем полдня и масса впечатлений. Но самое главное - машина на ходу.
@.
Очень по русски.
если есть возможность подтасовать документы
а веб сайт такую возможность дает,
то этой возможностью воспользуются
надо отзывать у компаний лицензии на СМИ
либо заставлять размещать сайты на стороннем сервере
или создать госслужбу, которая будет бэкапить ежедневно сайты, которые являются СМИ