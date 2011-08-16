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Просто картинка

16.08.2011 22:23 18 2 641 просмотр
И появилась она просто в виде ответа на пост уважаемого Pif'а, посвящённый чудесам при использовании некоторых банковских продуктов. Собственно, это скриншот из фильма, который я на днях скачал, чтобы пересмотреть. И даже нашёл 2 часа времени для просмотра. А вот какой фильм и почему он связан с постом про Костю Сапрыкина - это предлагаю обсудить с пользователями.



@.

Комментарии 18

Андрей Иванов  (Clevelus)
#
А правообладатель фильма уведомлен о публикации кадра из картины в средстве массовой информации?
smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Да один хрен средство массовой информации после Пифа закроют к чертям... smile:D
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Я вот сижу щас и размышляю - а не написать ли отзыв в НР с пятеркой ВТБ24, и не рассказать ли, какое у меня замечательное эмоциональное впечатление от обладания их картой smile:)
Не. Лучше два отзыва. ВТБ-шникам и Альфе. smile:shuffle:
@mike  (@mike)
#
"Афигеть. Дайте два!"

Отчего нет? Вполне заслуженная лояльность потребителя услуг. Услуги-то и в самом деле хороши!

@.
@mike  (@mike)
#
Так мы это... с чисто ознакомительными целями. smile:shuffle: Хотя согласен - без указания источника и авторства. А актёр-то в кадре, кстати говоря, достаточно высокооплачиваемый.

@.
StudentAgain  (StudentAgain)
#
Catch Me If You Can
Только недавно посмотрел.
@mike  (@mike)
#
Точно!

Теперь пытливые умы найдут в Википедии сюжет (даже если фильм никогда не видели), и станет понятно, почему такая картинка возникла, как ответ Игорю.

Впрочем, есть ещё один небольшой комментарий, связанный не с общей канвой фильма, а непосредственно с этим эпизодом. Тот самый откидной стульчик, что появляется в этом кадре. Он как бы есть и присутствует всегда. Просто неподготовленный человек его не увидит.

@.
StudentAgain  (StudentAgain)
#
Раз уж начали играть кинематографические ассоциации... В свете вашего комментария вспоминается эпизод из другого фильма. Картинка-подсказка:
ratol  (ratol)
#
Случай на шахте
Сидели , пили в разнобой Мадеру , Старку , Зверобой .
И вдруг нас всех зовут в забой-до одного!
У нас стахановец, гагановец, загладовец, и надо ведь
Чтоб завалило именно его...
http://www.youtube.com/watch?v=HvfcpWV3WK8
Blackart  (Blackart)
#
А меня в этом фильме забавляла сцена с печатной машиной, Миша smile:)
@mike  (@mike)
#
Это в финале-то перед задержанием французами? Когда из машины А2 сыпались уже нарезанные изделия? Да кто ж это оценит...

@.
Blackart  (Blackart)
#
Да. Уже готовые "ценные бумаги". Наверное решили, что если все будет, как на самом деле, то зритель не поймет о чем речь smile:) Хотя, фильм, конечно, совсем не про это и можно простить.
@mike  (@mike)
#
Титры сделаны очень душевно. Не безликие текcты, уплывающие вдаль или снизу вверх. А прямо таки отдельная история, краткий мультяшный пересказ фильма.

@.
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