Просто картинка

И появилась она просто в виде ответа на пост уважаемого Pif'а, посвящённый чудесам при использовании некоторых банковских продуктов. Собственно, это скриншот из фильма, который я на днях скачал, чтобы пересмотреть. И даже нашёл 2 часа времени для просмотра. А вот какой фильм и почему он связан с постом про Костю Сапрыкина - это предлагаю обсудить с пользователями.
@.
Комментарии 18
Не. Лучше два отзыва. ВТБ-шникам и Альфе.
Отчего нет? Вполне заслуженная лояльность потребителя услуг. Услуги-то и в самом деле хороши!
@.
@.
Только недавно посмотрел.
Теперь пытливые умы найдут в Википедии сюжет (даже если фильм никогда не видели), и станет понятно, почему такая картинка возникла, как ответ Игорю.
Впрочем, есть ещё один небольшой комментарий, связанный не с общей канвой фильма, а непосредственно с этим эпизодом. Тот самый откидной стульчик, что появляется в этом кадре. Он как бы есть и присутствует всегда. Просто неподготовленный человек его не увидит.
@.
Сидели , пили в разнобой Мадеру , Старку , Зверобой .
И вдруг нас всех зовут в забой-до одного!
У нас стахановец, гагановец, загладовец, и надо ведь
Чтоб завалило именно его...
http://www.youtube.com/watch?v=HvfcpWV3WK8
@.
@.