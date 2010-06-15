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Приветствие и немного "о творческих планах"

15.06.2010 14:58 11 1 502 просмотра
По сложившейся традиции в блогах первый тост пост - за знакомство. Не стану рушить устои. Итак, здравствуйте. Вот и у меня появился блог на "Банки.ру". Зачем? Пока сей факт в процессе осознания. Вроде как это модно, современно и актуально. Вот по ходу дела и будем разбираться, что и зачем. Есть что сказать, есть с кем обсудить сказанное - и это замечательно. А основная идея будет уже формироваться по мере наполнения блога. Пока проанонсирую, что появится здесь несколько позже. Из ближайших планов: эссе на тему "Банки индивидуального пошива", взгляд из окна электрички РЖД (раз уж немного про "Сапсаны" здесь в блогах было сказано), сравнение впечатлений от Интернета нынешнего и 10-летней давности (в стиле стариковского ворчания). И разумеется не будут забыты банки и их услуги - собственно основной повод, по которому мы здесь "виртуально собираемся". В общем, "поехали"!

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Комментарии 11

Дмитрий Фирсов  (negoro)
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приветствую тебя smile;) уверен, будешь блогировать интересные темы
@mike  (@mike)
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Приветствую! Приложу все силы к тому, чтобы не разочаровать.
@mike  (@mike)
#
Спасибо! "И это только начало" (с)
Екатерина Суворова  (28_888)
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Очень хотелось бы еще раз прочитать о символе, который ты ставишь в конце каждого (!) сообщения на форуме все пять лет. smile:)
@mike  (@mike)
#
Тема, достойная отдельного поста. Вскоре допишу и размещу.

@.
iamvs  (iamvs)
#
Наконец-то, кто-то собрался рассказать нечто полезное! Да еще и достаточно объективное. Желаю успеха!
Лоймила  (Лоймила)
#
Мишуня, я счастлива, будем читать - пишите, автор smile:{}
gabbass  (gabbass)
#
оле!
@mike  (@mike)
#
OLE - Object Linking and Embedding - Подключение И Внедрение Объектов - ПИВО

Есть такая программистская шутка.

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