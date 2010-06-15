Приветствие и немного "о творческих планах"

тост

По сложившейся традиции в блогах первыйпост - за знакомство. Не стану рушить устои. Итак, здравствуйте. Вот и у меня появился блог на "Банки.ру". Зачем? Пока сей факт в процессе осознания. Вроде как это модно, современно и актуально. Вот по ходу дела и будем разбираться, что и зачем. Есть что сказать, есть с кем обсудить сказанное - и это замечательно. А основная идея будет уже формироваться по мере наполнения блога. Пока проанонсирую, что появится здесь несколько позже. Из ближайших планов: эссе на тему "Банки индивидуального пошива", взгляд из окна электрички РЖД (раз уж немного про "Сапсаны" здесь в блогах было сказано), сравнение впечатлений от Интернета нынешнего и 10-летней давности (в стиле стариковского ворчания). И разумеется не будут забыты банки и их услуги - собственно основной повод, по которому мы здесь "виртуально собираемся". В общем, "поехали"!