Это страшное слово - "посредник"

Вот почему, скажите пожалуйста, в последнее время я испытываю всё больше неприязни к посредникам? В любом деле. Прежде всего по работе, когда между заказчиком и исполнителем вдруг появляется некто, единственно претендующий на какую-то долю от суммы оплаты заказа. На этом его роль исчерпывается, увы. А, нет: иногда они ещё и просят "вы когда будете заказчику звонить, вы не говорите, что из фирмы А, скажите, что из рекламного агентства Б". Несомненно, есть и те, кто приносит реальную пользу. Скажем, если необходимо состыковать двух партнёров, расположенных далеко друг от друга. Или если они общаются на разных языках. Или если у исполнителя есть специфические требования, которые прямой заказчик ну никак выполнить не может (не умеет нарисовать чертёж будущей детали, не имеет лицензии, необходимой для обращения за искомой услугой и т.д.). Только вот "халявщиков" почему-то, увы, приходится встречать не в пример чаще. Или просто профессионалы работают так, что у них всё проходит гладко, и как результат - вопросов не возникает, и негатив не откладывается.
Я тут вспомнил про намерение говорить что-нибудь и по банковской тематике. В контексте нынешнего поста негатив-посредниками можно назвать авторов объявлений "Деньги быстро. Тел. 8-926-.....". Полагаю, мало кто будет спорить, что практически для всех сторон такой сделки это негатив. Для банка - проблемный должник, для самого экспресс-кредитуемого - либо неожиданно нарисовавшийся несоразмерный полученным деньгам долг, либо суд, испорченную кредитную историю и прочие "радости". Видимо, выгода здесь есть (если схема прокручивается через экспресс-кредит в магазине) только для этого магазина в виде увеличения объёмов сбыта. Ну и разумеется, для посредников.
В качестве позитивных банковских посредников приведу экзотический пример (несомненно есть и очевидные). Некоторые кредитные организации под весьма скромный процент (0.1-0.3%) помогают клиентам совершить сделки по покупке либо продаже валюты на ММВБ. Услуга не для широкого круга, но отнюдь не потому, что "входной билет дорог" (как правило, минимальная сумма для таких действий составляет 50 тыс. руб. или эквивалент; в криминальных сводках жертвами при обмене "на улице" оказываются клиенты с более крупными суммами - достаточными для приобретения автомобилей или квартир), а из-за того что не очень многие об этом знают. И банки практически не рекламируют такую возможность. Это намёк номер 1... А ведь это получается примерно столь же выгодно как в обменниках с небольшим спредом (0.3% от нынешнего курс доллара это около 9 копеек, а 0.1 - 3 копейки), но несоизмеримо более безопасно. Минус в том, что сделка требует определённого времени (как правило, 2 визита в банк - чтобы занести деньги и оставить заявку и чтобы получить результат конверсии). И о переносе такой операции в интернет-банк никто пока не задумался. Это намёк номер 2...
@.
Комментарии 29
А вот что касается последнего абзаца и покупки/продажи валюты по курсу ММВБ - это штука полезная. Мне пришлось недавно покупать евро по неординарному курсу в Шарике. Ну просто решила подстраховаться немного перед отлетом в Европу. Будь адекватная и более гуманная альтернатива через тот же интернет-банк, жить стало бы проще и веселей.
Быть может будет звучать абсурдно, но порой я для валютообменных операций езжу именно в аэропорт. Просто меняюсь я через карточку (поэтому курс не зависит от расположения ATMа), а это самое насыщенное банкоматами с валютой место.
@.
Все остальное - демагогия.
Некоторые считают,что служители церкви тоже ненужные посредники между Богом и человеком.
Ну да - каждому свое.
Администрацией форума не приветствуется обсуждение вопросов, затрагивающих свободу совести, а поднятый вопрос потенциально может привести к продолжительному обсуждению без окончательного итога. Скажу лишь, что я придерживаюсь обозначенной точки зрения: и служители культа, и антропоморфная модель всеобъемлющего сознания являются посредниками между человеком и его совестью. Нормальный думающий человек с задатками морали, как я считаю, не нуждается в этом. То есть нуждается, но исключительно как в средстве воздействия и управления другими.
@.
По-немецки -jedem das seine.
Я бы назвал это рефлексией - никто же ни к чему не призывает.
@.
p.s. мне иногда очень нужны посредники, потому что сам не могу кого-то или что-то найти, готов оплатить посреднические услуги...
Суть в том, что например, посредник подгоняет макет на печать от заказчика. Макеты бывают разные. Иногда сделанные левой задней ногой. И я от посредника, который за что-то берёт свои деньги ожидаю, что он решит проблемы (исправит файл, или объяснит непосредственному заказчику, какие недостатки следует устранить). Всесто этого посредник "прячется в кусты". То есть как получать сливки - они первые, а как облизывать заказчика - так будьте добры, сделайте это за них.
Вот пример с билетом - хорош. За таких посредников - которые могут помочь сделать то и так, что простому клиенту не получится в силу каких-то причин - я абсолютно спокоен и ничуть их не осуждаю.
@.
@.
Берёт деньги он за то, что подогнал заказчика. Может поработать с заказчиком - одни деньги, не может - другие. А если вам такие заказчики не нужны, то посредник идет лесом без денег
Работу посредник сделал - нашел вам заказчика
Обычно хороший посредник от плохого отличается не своим интересом, заложенным сверх сметы изготовителя.
Работу посредник сделал: воспользовался ленью менеджера. Но покуда их гоняют и оценивают эффективность совсем другие люди, повлиять на это непросто.
@.
А знакомый профессор 28_888 отговаривая занимается посреднической деятельностью видимо имел ввиду закон открытый ни как не позже 17 века.” С течением времени в условиях нормальной конкуренции посредников становится меньше на единицу проданного товара/услуги.” То есть говоря проще посредников кидают.
@.
Боюсь, дискуссия принимает неожиданно серьезный оборот
Посредничество не отомрет совсем - всегда существует относительно новые отрасли, неконкурентных сфер еще больше (поставки Газпрому скажем).
Интересно что это за мировой центр который будет решать Иван Иваныча поставим на посредничество между гос. знаком и и еще кем-то. И так будет трудоустраивать всех Иван Иванычей?
Мне как -то привычнее мыслить в рамках обезличенного спроса и предложения.
В позапрошлом веке член британского парламента переживал, что в середине 20 века по улицам Лондона невозможно будет проехать, поскольку он будет завален конским навозом, если количество экипажей будет расти такими же темпами.
Так что поживем -увидим. Есть кстати совершенно противоположные страхи - в ближайшем времени будет расти дефицит рабочей силы.
А пожалуйста!
Сидит манагер, ждёт заказ. Вместо того, чтобы думать, как его добыть. Может быть - о чудо - позвонит прямой заказчик. А может быть - и скорее всего - посредник. Причём, чтобы дать заказчику интересную цену, посредник начнёт менеждера прогибать по максимуму. Менеджер побежит к директору и договорится о заказе почти по себестоимости. Директору - производство не проставивает и хотя бы окупает расходы на себя (аренда, электричество, зарплата), менеджеру - премия идёт не с прибыли, а со стоимости заказа. Вот и возникает спрос. Будь больше заинтересованность (у рядовых менеджеров или топ-менеджмента фирмы) - и спроса не было бы.
А то, что мои взгляды Вы сравниваете с британскими парламентариями, - спасибо, улыбнуло. И сам факт, и процитированный казус.
Модель типографии, что я пытаюсь здесь описать, относится к "треш-полиграфии" (рекламным типографиям). Нынешняя моя работа подчинена несколько иным особенностям (в частности, прямые заказчики как правило сами знают, как и куда обратиться с заказом, да и круг потенциальных заказчиков достаточно узок), но порой и тут встречаются проявления посредничества. Иногда они бывают очень странны, случается что опять же негативны.
@.
Это не "манагер", а диспетчер на телефоне. И без таких людей тоже не обойтись. Но только сидеть они должны на окладе. А не захотят, прощайтесь без сожаления.
Недавно были на встрече у одного производителя софта для банков. Услышали такую историю, весьма банальную для бизнеса, наверное. Некий банк попросил тестовую версию, скажем, интернет-банка, чтобы посмотреть, оценить, нужно или не нужно покупать. Посмотрел, оценил, вернул. Не купил. А через какое-то время запустил эту программу своими силами. Производитель остался не доволен...
Да и в неофициальном порядке решений может быть несколько. Секретная закладка в программе, при активации которой через "чёрный ход" система начинает бессовестно и беспричинно сбоить. Если вдруг такое было заложено. Или же подождать некоторое время, чтобы сотрудники, ответственные за внедрение и поддержку интернет-банка, с системой полностью освоились, и руководство было в умиротворённом состоянии. И одномоментно переманить всю команду полностью к себе. Такие люди, если они смогли сломать защиту, могут оказаться полезны разработчику.
@.
Недавно были на встрече у одного производителя софта для банков. Услышали такую историю, весьма банальную для бизнеса, наверное. Некий банк попросил тестовую версию, скажем, интернет-банка, чтобы посмотреть, оценить, нужно или не нужно покупать. Посмотрел, оценил, вернул. Не купил. А через какое-то время запустил эту программу своими силами. Производитель остался не доволен...
старо как мир... к сожалению
но я например считаю, что посредники нужны и будут нужны ровно до тех пор, пока закзчики и исполнители не найдут способ договариваться самостоятельно
а похоже - не найдут никогда
(в данном случае я не беру таких посредников, как например между тем, кому надо решить ээээ ну деликатную проблему и тем, кто эту проблему решить может (чиновником)- понятно, да? речь о коррупции)
так вот, объясню - почему сами стороны не договорятся. тут помимо лени еще и чистой воды психология - имеется прямой конфликт интересов , если очень упростить, то например, одному надо дешево (покупателю), второму дорого - продавцу.
Удовлетворить интересы обоих так, что бы это не било в том числе по самолюбию, сможет только посредник (переговорщик).
например, в корпоративных спорах даже теперь профессия такая есть. Что делать, человек эмоционален )))
А почему??? Когда некто приходит в обувную мастерскую сменить набойки - ему нужен посредник? Когда кто-то вызывает домой сантехника или телемастера - он делает это ну максимум через диспетчера, который распределит, кто из работяг когда и куда отправится (т.е. приносит вполне определённую пользу). Когда опять же лирический герой приходит в парикмахерскую - и просит мастера сделать на голове что-то этакое или наоборот как обычно - при этом деле тоже должен присутствовать посредник или помощник? Кто-то, собравшийся воспользоваться "ксерокопией за 15 рублей" у метро тоже почему-то не станет искать человека с табличкой "помогу копировать документы в близлежащей палатке".
Знаете, что объединяет приведённые примеры? Потребитель получает услугу для себя, за свои деньги. Добровольные и навязчивые помощники чаще всего возникают в ситуации, когда приобретается нечто не совсем для себя и не совсем за свои средства.
Да, посредник в понимании "переговорщик" порой бывает необходим. Но на начальном этапе, когда сделка ещё не переросла в конфликт, зачем сразу будить лихо? Но с утверждением, что любая сделка изначально выгодна лишь одной стороне - категорически не соглашусь. В этом и талант менеждера (двух договаривающихся менеджеров) - найти оптимум интересов сторон.
@.
Т.е. в конце должны остаться только двое - производитель и конечный покупатель?
Я не понимаю так широко "плохое" посредничество, как @mike.
Плохое посредничество - это деятельность не имеющая в долгосрочном плане экономической пользы для сторон м/у которыми осуществляется эта самое посредничество.
Под "хорошим" посредником подразумеваю то, что стороны знают(или могут узнать) о его деятельность и считают оправданным платить(или недополучать) за его деятельность. Собственно это уже говорил CreditWay
Поскольку экономическая деятельность все время усложняется, увеличивается и количество "хороших" посредников. А "плохие" в нормальных конкурентных условиях должны уменьшатся.
Вот такая загогулина
Это я о наболевшем...
А так - порою посредники очень полезные люди, сама исповедую принцип - если я знаю, что кому-то нужна помощь/услуга/предмет и знаю, кто может эту помощь/услугу/предмет предоставить - их надо познакомить.
Традиционный процесс покупки в магазине прост: покупатель берет какой-то товар и отдает какую-то сумму наличными.
Пр
Итак, традиционно покупатель берет товар и платит за него наличными назначенную продавцом сумму, включающую в себя маржу продавца.
Оплата карточкой мало того, что не ускоряет, как минимум, этот процесс, так еще и вводит в него двух посредников - платежную систему и банк, выпустивший карточку. И оба посредника хотят получить свой маленький % от операции. Раз для покупателя цена товара остается прежней, значит этот % платит продавец из своей прибыли? Мне не понятно, что заставляет магазины делиться прибылью с банками и платежными системами?
С точки зрения магазина плюсы (часть - легенды, в которые хотят заставить поверить представители банков, агитирующие за эквайринг) это сокращение наличного оборота, и как следствие снижение затрат на инкассацию, вероятности появления неплатёжных либо поддельных банкнот, меньше вероятность ограбления торговой точки, снижается вероятность ошибки кассира не в пользу магазина при получении наличных или подсчёте сдачи. Не знаю, записать это в плюс или минус, но нужно сказать, что оплата по картам всегда проводится через банк, и полностью по-белому. Дополнительный доход за счёт с одной стороны привлечения покупателей, у которых в настоящий момент нет наличных, но есть что-то на карте (собственные средства или кредитный лимит), с другой стороны человек, тратящий виртуальные деньги склонен менее контролировать их количество и расстаётся с ними легче, чем с налом, как следствие - растёт сумма среднего чека. Косвенная реклама в виде участия в дисконтных программах банков или платёжных систем, а также вероятность упоминания в связи с какой-либо стимулирующей акцией по пластиковым картам.
С точки зрения покупателя. Нет необходимости таскать порой неоправданно большие суммы наличных. Всегда можно потратить столько, сколько требуется в конкретной ситуации (в случае кредитной карты - возможно с привлечением дополнительных заёмных средств). Всегда точная сумма без сдачи. Снижается вероятность классического ограбления, кражи либо разбоя. С дргой стороны, возникает опасность как технического сбоя, так и высокотехнологичного мошенничества. На средства, лежащие на карте, возможно начисляется неплохой процент на остаток, деньги же в кошельке не прирастают. В случае с кредитной картой с грейс-периодом возможность позаимствовать часть денег у банка (без процентов если с возвратом в пределах льготного периода). Отсутствие необходимости оменивать деньги на национальную валюту. Большее удобство ведения личной бухгалтерии. Возможность оплатить товар продавцу, расположенному в другом городе или стране. Карты с бонусными программами - это путь потребителю получить часть дохода, который банк имеет с продавца. Минус - покупки легко отслеживаются и персонифицируются. Идёт ли речь об ужине не с супругой, посещении клиники мужских болезней или покупке неоправданно большого количества аммонийной селитры в магазине "всё для сада". Хотя некоторые возможно сочтут это плюсом.
Практически каждый приведённый выше тезис может иметь антитезис, часть я озвучил. Но поскольку мы видим, что рынок эквайринга растёт и развивается, выходит что аргументы "за" побеждают.
@.