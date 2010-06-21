Во все времена было так, что если у человека есть возможность выбрать что-то индивидуально для себя - это было показателем некого статуса, возможности подняться над остальными. В доисторическую эпоху тот, кто не просто подобрал первую попавшуюся палку, а подточил её так, чтобы было максимально удобно, был более удачлив при охоте и заслуженно носил звание лучшего охотника. В античности, в средние века мы тоже найдём массу примеров - стремление не быть как все существовало всегда. Но особенно оно проявилось с возникновением мануфактур, фабрик и заводов и началом массового серийного производства. Кроме того первобытного ощущения удобства и индивидуальной подогнанности, возникало ощущение, что предмет наполняет душа. Вот те - сошли с конвейера. А этой вещью занимались отдельно (и не исключено, что специльные, отдельно выбранные люди). Будь то костюм, сшитый портным не для безликого манекена, а по индивидуальным меркам, автомобиль, созданный по специальному заказу с уникальной комплектацией или сотовый телефон, украшенный стразами или аэрографией согласно авторскому дизайну.
В чём же может проявиться личность и индивидуальность пользователя банковских услуг, а что может погубить её напрочь? Разумеется, в первую очередь индивидуальность в отходе от "штампов". Депозит, счёт, дебетовая карта - пожалуй, среди клиентов крупного банка найдётся сотня тысяч людей с аналогичным набором услуг. Забавно, но обезличенный металлический счёт - несмотря на своё название делает клиента более уникальным. Кредит каждый раз рассматривается индивидуально, с учётом персональных особенностей клиента. Так, да не совсем. Во многих случаях за принятие решения ответственна скоргинговая программа - кусочек банковского конвейера. Конечно, выдающимся примером банковской анти-индивидуальности является пакет банковских услуг. Когда человек может получить строго регламентированные наборы сервисов. Шаг вправо или влево - вообще не рассматривается, потому что технически невозможен. Наивысшей точкой, без всяких сомнений, будет "пакет услуг для состоятельных клиентов". Каково главное преимущество "детали с конвейера"? То, что все знают, что с ней делать, то что она обладает стандартным качеством. Ни низким, ни высоким - и то, и другое будет рассматриваться как отклонение от стандартов. Не случайно, стандарт ISO назвается "Управление качеством", а не "Повышение качества". Вот мы и нашли главного врага, делающего клиентов "однородной массой". Если в банке в ответ на желание открыть вклад, вы получаете ответ, что это возможно только при условии, что в обязательном порядке открывается текущий счёт, сберегательный счёт, карта (где-то в этот момент в пачке документов случайно оказывается ещё и листок про страховку клиента, который подписывается на автомате), система уведомлений (зачем? если клиент открывает депозит без возможности пополнений и снятий в течение ближайших 3 лет), интернет-банк (самый лучший в мире по версии конкурса The Best Internet-Bank Award, созданного специально для того, чтобы рекомендовать именно этот интернет-банк). И - вы думаете всё это будет бесплатно? Подарок клиенту за то, что он решил открыть депозит? Нет. Это называют "пакет услуг" или "тарифный план" или как-нибудь ещё... И стоит это примерно половину того, что будет начисляться в качестве процентов по депозиту, с которого всё началось. И что самое для меня удивительное, это товар с нагрузкой берут! Потому что консультант очень убедительно расскажет, насколько больше возможностей у клиента будет при использовании навязываемых дополнительных услуг.
Как избежать безликости? И при этом - крайне желательно, чтобы это было экономически выгодно. По возможности, избегать услуг с дополнительными условиями. Одно дело, если к некой услуге можно по желанию дополнительно и безвозмездно получить некие блага, которые для других - платны, совсем другое - платить за абсолютно бесполезный в целом набор только из-за того, что необходимо что-то одно из него. Строго понимать и продумывать, что же именно вам нужно.
Возьмём простейший пример: вклад. Казалось бы чего зесь особенного можно найти? Вид депозита, сумма, срок, схема выплаты процентов (капитализация, на счёт, в конце срока) - однозначно определяемая из этого процентная ставка. Стоп. Уже здесь есть вариации: некоторые готовы предложить индексируемые депозиты, в которых с одной стороны есть фиксированна гарантированная доходность, а с другой стороны возможно немалая часть прибыли сверх гарантированной возникает в результате привязки к некоторому показателю (стоимости нефти, величине индекса ММВБ, котировке золота, курсам валют...). Последний из названных вариантов, кстати, может быть легко реализован не только в индексируемом депозите, но и в более простом и понятном мультивалютном. Но вернёмся к классическим вкладам. Далеко не все придают значение такому параметру, как точный срок. А ведь ряд банков предлагает определить срок вклада с точностью до дня. И далеко не всегда это нужно только для того, чтобы получить деньги к определённой дате. В ряде случаев полезно бывает подвинуть срок окончания на несколько дней - потому как он попадает на нерабочий день. В большинстве банков договор составлен так, что выплата процентов ведётся строго за дни, записанные в договоре. А то, что проценты за воскресенье и понедельник клиент банку дарит, - многие даже не задумываются. Не так уж много банков, где клерки смотрят в календарь и предупреждают о неудачном дне окончания. Есть правда те, кто и начисление процентов, и выплату вклада готовы осуществить в любой день - или оттого, что банк все дни считает рабочими, или же благодаря системе интернет-банкинга, когда даже несмотря на закрытые офисы, клиент может распорядиться полученными средствами. И пока мне попался только один банк, в котором (насколько я понял) программа сама (!) корректирует срок вклада с тем, чтобы не только день окончания, но и день предполагаемой пролонгации приходились на будни. Есть у меня договоры вкладов, у которых несмотря на максимальный срок 366 дней, указано, что вклад принят на 369 дней.
Для опытных заёмщиков не в новинку возможность по кредитному договору выставить индивидуальный день регулярных платежей. Обычно клиенты согласовывают дату расплаты с графиком начисления зарплаты или аванса. Тоже момент удобства. Или вынужденная мера для тех, кто знает, что спустя пару дней от аванса следа не останется.
Неглубоким тюнингом такой услуги, как пластиковая карта, может быть выбор дизайна будущего пластика из готовых вариантов предложенных банком, более продвинутый вариант - возможность нанесения изображения, предоставленного клиентом. Переход на следующий уровень - это новинка 2010 года - карты с ювелирным наполнением. Как правило, в них значительно использование труда мастеров-ювелиров, поэтому каждое такое изделие хранит тепло рук. Следующий уровень пока недостижим. И я, возможно, удивлю многих - сказав, что российские положения по картам в этом вопросе более гибки, чем позиция международных платёжных систем. Если мы прочитаем документ ЦБ, то увидим, что карта может свободно привызываться к счёту или нескольким разным счетам, несколько карт могут быть привязаны к одному счёту и т.д. То есть теоретически клиент может придти в некий "магазин карт" и выбрать понравившийся носитель. Будь то та же (или более изысканная, чем анонсированные образцы) ювелирная карта. Или высокотехнологичный носитель - СИМ-карта в телефон, на которую дополнительно возможно записать банковское приложение (сегодня, кстати, новость про NFC-симки от МТС прошла). Или кирпич с бесконтактным чипом, раскрашенный под хохлому со стилизованным логотипом Visa PayVawe. И потом придти в банк "со своим". Виза же и МастерКард пока в один голос утверждают, что на заготовке карты уже должен быть однозначно идентифицирован эмитент: логотипом ли, легальной фразой "Эта карты выпускается таким-то банком", и обязательно с указанием БИНа.
А вот сильно проявлять свой талант и характер в такой услуге, как банковские сейфы не рекомендовал бы. Несмотря на то, что в обычные визиты в депозитарий происходит общение с содержимым ячейки "с глазу на глаз", при закрытии договора сотрудник банка осмотрит сейф. И навряд ли сочтёт вас незаурядной личностью, если внутренний контейнер сейфа будет украшен граффити. Скорее, это выльется в штраф за порчу оборудования депозитария.
@.
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