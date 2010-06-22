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Разные инвестиции

22.06.2010 00:21 11 1 898 просмотров
Один мой коллега (бывший; сейчас, по сведениям разведки, он трудится на конкурентов) - любитель пива. Даже в чём-то профессиональный любитель. В частности, одно из его хобби из разряда бирофилических - коллекционирование пивных пробок.

Однажды он мне озвучил такую мысль: вложение в пивные пробки сравнимо с покупкой инвестиционных монет из серебра. В принципе, каждый корончатый колпачок занимает места ненамного больше кругляшка из драгоценного металла. И весит где-то примерно столько же. 2 грамма, как утверждается, в среднем масса пробки. Не шибко выдающаяся, но немного интересная коллекционерам пробка стоит на интернет-аукционах от 20 до 50 рублей, что в пересчёте на массу даёт стоимость жести примерно соизмеримую со стоимостью серебра.

При этом изначальные вложения на приобретение минимальны: пробки или остаются как "отходы производства" при процессе возлияния, или вообще для тех, кто не брезгует, есть дармовой путь обрести: собрать в местах массового скопления отдыхающей молодёжи. Вложение долговременное, как и в случае с монетами. Но как сейчас можно выгодно реализовать собранную 10-15 лет назад коллекцию, так и нынешних "инвесторов" ждёт потенциально неплохой доход спустя десяток-другой лет. Утверждения, не скрою, небесспорные.

Кто-то попытается оптимистически и пессиместически оченить ликвидность такого инвестиционного товара (и справедливо заметит про сложность быстрой реализации товара и укажет на ограниченный круг покупателей), кто-то начнёт строить графики курса пробок и применять к полученной картинке теорию волн Эллиота... Реалисты скажут, что инвестиция выгодна и в краткосрочной перспективе: если собрать больше всех пробок с кодами (вот не буду рекламировать торговые марки), то нынче можно выиграть совершенно уникальный приз: полёт на суборбитальном летательном аппарате практически в космос (а в случае невозможности совершить полёт получить эквивалент приза в размере около 100 тыс. долларов).

А какие нетривиальные способы преумножения капитала из подручно-подножных средств знаете вы?

@.

Комментарии 11

Алексей Борякин  (Brein)
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Ну.... пивные пробки. Что-то не верится. Это импортные в России пока редкость, хотя во многих супермаркетах можно купить почти любой сорт. Чем больше пробок - тем дешевле.
В 1978 году учась в радиомеханическом техникуме по случаю купил двухтомник Лермонтова(1896 г.) за 10 р. и прижизненное издание поэмы "Владимир Маяковский". Как инвестиции не рассматривал.
А если вкладывать, то лучше обратить внимание на антиквариат, букинистику и нумизматику....
CreditWay  (CreditWay)
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Оооо.Бирофилия.
Я лет 15 собираю бирдекели(эт подставка под кружку smile:) ),у меня их около 600 экземпляров.Стандартная цена,стандартной подставки(3 летней давности) - 1 евро.
А допустип,стандартый бирдекель Варштайнера 10 летней давности уже 2 евро.
Ну а эксклюзивные вещи - далеко за сотни EURO. smile;)
Если переводить вес прессованного картона... smile:) Не серебро...Золото... smile;)
Вадим Логинов  (vnloginov)
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иностранные пивные пробки тоже собираю (правда, не в инвестиционных целях), бутылки уникальных сортов...

А вот что касается инвестиций. Для клиентов family office приходится исследовать виды альтернативных видов - самые забавные, с чем приходилось сталкиваться - это сигары и различная меморабилия (особенно поп-звезд, спортсменов и политиков с мировым именем). Недокуренную сигару Черчилля в 2002г. продали на Сотбис за 3585 долларов (ее сохранил охранник)...
Говорят после концерта в Москве Мадонна выкинула преподнесенный ей в подарок авторский сценический костюм в урну. Потом в нем видели уборщицу - знала бы она сколько стоят вещи с таким провенансом!
tx87  (tx87)
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читал о новых видах инвестициях в дорогой алкоголь...покупаешь бутылки и места в погребах...и ищешь покупателя за свою цену ли ресторан выставляет ее по твоей цене)
Алексей Малов  (AlekceyM)
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К сожалению, ничего никогда не собирал, терпения, увы, не хватает. Но в детстве была попытка сбора вкладышей от жвачек "Турбо" (порядка 200 даже собрал). Интересно, сколько ныне стоила бы такая коллекция smile:)
Вадим Пикулин  (pqline)
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С 85 года собираю изразцы: нач. 17 - нач. 20 в.в. Рынка не существует, мало кто интересуется и собирает. В Антикварных магазинах их не купишь, ни один эксперт по антиквариату не оценит ни один предмет. Иногда предлагают занимательные вещи, но путаются в производствах и времени. Соответственно устанавливают свои какие-то странные цены. В общем, рынок дикий, поэтому инвестиции с одной стороны, видимо привлекательные, с другой крайне не предсказуемы.
Дмитрий  (asd1979)
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Собираю значки и нагрудные знаки 30-90годов.
Елка К  (Elin)
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В моей семье по папиной линии страсть к собирательству, но довольно обычные вещи:
- От деда осталась огромная коллекция альбомов с фотографиями конца 19-нач 20 века - пока дорого как память.
- Памятные и просто монеты, банкноты разных стран - оценивать пока не стали, но есть очень старые монеты 18 века.
- марки - начинал собирать дядя, затем я, пополнял коллецию брат - есть довольно редкие марки.
- открытки, вкладыши от жевачек - до сих пор Love is не улетел в мусорку smile:shuffle: , карманные календарики с 80-х годов...

- книги, энциклопедии.
всего много, будет ли толк??? smile:idea:
олег бондаренко  (veol53)
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от любого коллекционирования есть толк, лично я коллекционирую банковские арты
Gecko  (Gecko)
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Я вот тоже пивные пробки собираю. И кстати не только пивные. Главное - чтобы была стандартная крышечка. А там и соки-воды, и молоко (можайское), и даже детское питание! smile;) Вообще весьма увлекательное занятие. Например одной только "Балтики" до недавнего времени у меня было 26 видов пробок. Плюс присутствует некая детективная составляющая... Когда не было интернета было проблематично вести учёт этого хозяйства. Например, есть пробка с логотипом или гербом каким-нибудь, а откуда она? Кто произвёл? Непонятно... (иногда пробки просто находятся на улице... smile:oops: мимо пройти нереально... smile:oops: ) А потом сопоставишь всё как следует, найдёшь примерно такие же, но с опознавательными знаками. Насобирал более 1000 уже. Друзья и знакомые везут отовсюду, в пробках вся география!
P.S. Кстати Турбы тоже собирал. Были все номера, кроме одного какого-то с 51 по ... уже не помню, толи до 400, толи до 470 (серии по 70 номеров, только первые были до 50, которые не застал). Эх, @mike, хорошая тема! smile:ura:
олег бондаренко  (veol53)
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а коллекционирую банковские карты, очень интересно
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