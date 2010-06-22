Разные инвестиции

Один мой коллега (бывший; сейчас, по сведениям разведки, он трудится на конкурентов) - любитель пива. Даже в чём-то профессиональный любитель. В частности, одно из его хобби из разряда бирофилических - коллекционирование пивных пробок.
Однажды он мне озвучил такую мысль: вложение в пивные пробки сравнимо с покупкой инвестиционных монет из серебра. В принципе, каждый корончатый колпачок занимает места ненамного больше кругляшка из драгоценного металла. И весит где-то примерно столько же. 2 грамма, как утверждается, в среднем масса пробки. Не шибко выдающаяся, но немного интересная коллекционерам пробка стоит на интернет-аукционах от 20 до 50 рублей, что в пересчёте на массу даёт стоимость жести примерно соизмеримую со стоимостью серебра.
При этом изначальные вложения на приобретение минимальны: пробки или остаются как "отходы производства" при процессе возлияния, или вообще для тех, кто не брезгует, есть дармовой путь обрести: собрать в местах массового скопления отдыхающей молодёжи. Вложение долговременное, как и в случае с монетами. Но как сейчас можно выгодно реализовать собранную 10-15 лет назад коллекцию, так и нынешних "инвесторов" ждёт потенциально неплохой доход спустя десяток-другой лет. Утверждения, не скрою, небесспорные.
Кто-то попытается оптимистически и пессиместически оченить ликвидность такого инвестиционного товара (и справедливо заметит про сложность быстрой реализации товара и укажет на ограниченный круг покупателей), кто-то начнёт строить графики курса пробок и применять к полученной картинке теорию волн Эллиота... Реалисты скажут, что инвестиция выгодна и в краткосрочной перспективе: если собрать больше всех пробок с кодами (вот не буду рекламировать торговые марки), то нынче можно выиграть совершенно уникальный приз: полёт на суборбитальном летательном аппарате практически в космос (а в случае невозможности совершить полёт получить эквивалент приза в размере около 100 тыс. долларов).
А какие нетривиальные способы преумножения капитала из подручно-подножных средств знаете вы?
@.
Комментарии 11
В 1978 году учась в радиомеханическом техникуме по случаю купил двухтомник Лермонтова(1896 г.) за 10 р. и прижизненное издание поэмы "Владимир Маяковский". Как инвестиции не рассматривал.
А если вкладывать, то лучше обратить внимание на антиквариат, букинистику и нумизматику....
Я лет 15 собираю бирдекели(эт подставка под кружку ),у меня их около 600 экземпляров.Стандартная цена,стандартной подставки(3 летней давности) - 1 евро.
А допустип,стандартый бирдекель Варштайнера 10 летней давности уже 2 евро.
Ну а эксклюзивные вещи - далеко за сотни EURO.
Если переводить вес прессованного картона... Не серебро...Золото...
А вот что касается инвестиций. Для клиентов family office приходится исследовать виды альтернативных видов - самые забавные, с чем приходилось сталкиваться - это сигары и различная меморабилия (особенно поп-звезд, спортсменов и политиков с мировым именем). Недокуренную сигару Черчилля в 2002г. продали на Сотбис за 3585 долларов (ее сохранил охранник)...
Говорят после концерта в Москве Мадонна выкинула преподнесенный ей в подарок авторский сценический костюм в урну. Потом в нем видели уборщицу - знала бы она сколько стоят вещи с таким провенансом!
- От деда осталась огромная коллекция альбомов с фотографиями конца 19-нач 20 века - пока дорого как память.
- Памятные и просто монеты, банкноты разных стран - оценивать пока не стали, но есть очень старые монеты 18 века.
- марки - начинал собирать дядя, затем я, пополнял коллецию брат - есть довольно редкие марки.
- открытки, вкладыши от жевачек - до сих пор Love is не улетел в мусорку , карманные календарики с 80-х годов...
- книги, энциклопедии.
всего много, будет ли толк???
P.S. Кстати Турбы тоже собирал. Были все номера, кроме одного какого-то с 51 по ... уже не помню, толи до 400, толи до 470 (серии по 70 номеров, только первые были до 50, которые не застал). Эх, @mike, хорошая тема!