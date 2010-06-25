День знаний

Знаете, как оно бывает: слово за слово, и малозначимый казалось бы вначале факт становится лейтмотивом дня. Вот и вчера всё началось с того, что я между делом упомянул: теперь спонсором "Что? Где? Когда?" не БИН-банк, а Банк Москвы, который предлагает теперь новую услугу. В любом отделении БМ можно сдать вопрос телезрителя на игру. И закрутилось. Начали с коллегами задавать ЧГК-подобные вопросы. И просто вопросы из области общих знаний. Возможно, посетителям "Банков" тоже будет интересно найти ответы. Сразу скажу: авторство вопросов очень разное.
1. Назовите оружие тех, кто хочет мира. (вопрос лингвистический) - Решён знатоками "Банки.ру". Si vis pacem, para bellum (хочешь мира - готовься к войне). Оружие - парабеллум.
2. Хорошо ли вы знаете правила железнодорожного движения? Что на железной дороге разрешено белым, но запрещено голубым? (вопрос реально железнодорожный) - Решён знатоками "Банки.ру". Белым сигналом маневровый светофор разрешает, а голубым сигналом - запрещает маневрирование.
3. Продолжите ряд: Лёгкость, Светлота, Классичность, Оригинальность, ... (вопрос маркетинговый) - Решён знатоками "Банки.ру". № 1 "Лёгкое", № 2 "Светлое", № 3 "Классическое", № 4 "Оригинальное", № 5 "Золотое", ранее "Парнас", № 6 "Портер", № 7 "Экспортное", № 8 "Пшеничное", № 9 "Крепкое". Такими свойствами по мнению создателей торговой марки обладают разные сорта пива "Балтика".
4. Продолжите ряд: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, ... (вопрос историко-экономический) - Решён знатоками "Банки.ру". Следующий номинал советских копеек - 50.
5. Сорбат натрия, двуокись серы, уксусная кислота, ацетат аммония. Какая шахматная фигура объединяет всё названное? (вопрос шахматно-потребительский) - Решён знатоками "Банки.ру". Пищевые добавки, разрешённые в Европе, имеют маркировку, начинающуюся с E. Перечислены компоненты E2**. Фигура на этой клетке шахматной доски - королевская пешка.
6. Дорисуйте недостающую фигуру.
- Решён знатоками "Банки.ру". Все фигуры представляют собой цифры, написанные как в почтовых индексах, со своим зеркальным отражением. Искомая цифра - 5.
7. На круге художник изобразил все цвета радуги. Ой, не все, забыл оранжевый. Найдите место, где он должен оказаться?
- Решён знатоками "Банки.ру". Голубой, жёлтый, зелёный, красный, оранжевый, синий, фиолетовый. Цвета располагаются всего лишь в алфавитном порядке.
И в довершение дня поступил-таки вопрос по работе: Обязаны ли VOIDы на картах Visa быть приглушенного цвета? Совсем логичное завершение Дня знаний. Ответ на него давать не нужно, это вопрос касающийся элементов безопасности. А вот над остальными можете голову поломать.
Обновление информации: За рабочий день решено 4 вопроса. Остались номера 3, 6, 7. На них волчок пока не останавливался Для удобства раскрасил неразгаданные - со знаком вопроса, разгаданные - с восклицательным. Увы, цвета наоборот (хотелось бы, чтобы решённое было зелёным).
Второе обновление. К полуночи остались вопросы 3 и 6. Возможно, в приближающиеся выходные кто-нибудь сможет продолжить ряд (возможно даже не на одно слово) или разгадает загадку с недостающей фигурой.
Фигуру нашли. Остался ряд слов-признаков. Честно говоря, я предполагал, что это как раз вопрос для выходных.
И в понедельник сдался таки и вопрос номер 3. Счёт 7:0 в пользу знатоков!
@.
Комментарии 37
@.
@.
почему луна не из чугуна?
Но почему-то, несмотря на это железо не является самым распространённым химическим элементом во Вселенной. Преобладают лёгкие ядра.
@.
2 - если предположить, что опущено слово "светом", то ответ найти нетрудно: маневрирование (а маневрового светофора два сигнала -- белый и синий)
4 - да, вопрос с монетами далеко не нов
7 - может, его там и не должно быть? Изображены цвета схем RGB и CMYK
Peacekeeper -- МБР "МХ", peacemaker -- пистолет Кольт и бомбардировщик B-36
1 - ниже CreditWay вспомнил латинское крылатое изречение.
7 - увы, в CMYK есть K. Хотя если переформулировать: за пределами круга оказался единственный цвет, что не участвует ни в субстактивной, ни в аддитивной цветовой модели - то возможно и так. Но всё-таки место для оранжевого должно найтись. Жду варианты.
@.
http://www.tgl-co.com/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=35:-cmyk&catid=31:2009-10-11-10-46-28&Itemid=46
Чиста для полноты картины, так сказать.
Si vis pacem para bellum
@.
@.
@.
@.
@.
Пиво.
@.
Может, Вам, также как и мне, будет интересен новый проект при поддержке Банка Москвы-сайт telezriteli.tv. В нем можно отвечать на вопросы, при чем некоторые из них ничуть не проще небезызвестных экранизаций передачи! А недавно, я прислал свой вопрос, над которым долго и упорно работал – результат: всего 2 правильно ответивших человека
Короче говоря, непростое испытание своей эрудиции и расширение кругозора на одном сайте, советую!
@.
@.