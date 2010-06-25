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День знаний

25.06.2010 11:52 37 3 682 просмотра
Знаете, как оно бывает: слово за слово, и малозначимый казалось бы вначале факт становится лейтмотивом дня. Вот и вчера всё началось с того, что я между делом упомянул: теперь спонсором "Что? Где? Когда?" не БИН-банк, а Банк Москвы, который предлагает теперь новую услугу. В любом отделении БМ можно сдать вопрос телезрителя на игру. И закрутилось. Начали с коллегами задавать ЧГК-подобные вопросы. И просто вопросы из области общих знаний. Возможно, посетителям "Банков" тоже будет интересно найти ответы. Сразу скажу: авторство вопросов очень разное.

smile:!: 1. Назовите оружие тех, кто хочет мира. (вопрос лингвистический) - Решён знатоками "Банки.ру". Si vis pacem, para bellum (хочешь мира - готовься к войне). Оружие - парабеллум.

smile:!: 2. Хорошо ли вы знаете правила железнодорожного движения? Что на железной дороге разрешено белым, но запрещено голубым? (вопрос реально железнодорожный) - Решён знатоками "Банки.ру". Белым сигналом маневровый светофор разрешает, а голубым сигналом - запрещает маневрирование.

smile:!: 3. Продолжите ряд: Лёгкость, Светлота, Классичность, Оригинальность, ... (вопрос маркетинговый) - Решён знатоками "Банки.ру". № 1 "Лёгкое", № 2 "Светлое", № 3 "Классическое", № 4 "Оригинальное", № 5 "Золотое", ранее "Парнас", № 6 "Портер", № 7 "Экспортное", № 8 "Пшеничное", № 9 "Крепкое". Такими свойствами по мнению создателей торговой марки обладают разные сорта пива "Балтика".

smile:!: 4. Продолжите ряд: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, ... (вопрос историко-экономический) - Решён знатоками "Банки.ру". Следующий номинал советских копеек - 50.

smile:!: 5. Сорбат натрия, двуокись серы, уксусная кислота, ацетат аммония. Какая шахматная фигура объединяет всё названное? (вопрос шахматно-потребительский) - Решён знатоками "Банки.ру". Пищевые добавки, разрешённые в Европе, имеют маркировку, начинающуюся с E. Перечислены компоненты E2**. Фигура на этой клетке шахматной доски - королевская пешка.

smile:!: 6. Дорисуйте недостающую фигуру.

- Решён знатоками "Банки.ру". Все фигуры представляют собой цифры, написанные как в почтовых индексах, со своим зеркальным отражением. Искомая цифра - 5.

smile:!: 7. На круге художник изобразил все цвета радуги. Ой, не все, забыл оранжевый. Найдите место, где он должен оказаться?

- Решён знатоками "Банки.ру". Голубой, жёлтый, зелёный, красный, оранжевый, синий, фиолетовый. Цвета располагаются всего лишь в алфавитном порядке.

И в довершение дня поступил-таки вопрос по работе: Обязаны ли VOIDы на картах Visa быть приглушенного цвета? Совсем логичное завершение Дня знаний. Ответ на него давать не нужно, это вопрос касающийся элементов безопасности. А вот над остальными можете голову поломать.

Обновление информации: За рабочий день решено 4 вопроса. Остались номера 3, 6, 7. На них волчок пока не останавливался smile:) Для удобства раскрасил неразгаданные - со знаком вопроса, разгаданные - с восклицательным. Увы, цвета наоборот (хотелось бы, чтобы решённое было зелёным).

Второе обновление. К полуночи остались вопросы 3 и 6. Возможно, в приближающиеся выходные кто-нибудь сможет продолжить ряд (возможно даже не на одно слово) или разгадает загадку с недостающей фигурой.

Фигуру нашли. Остался ряд слов-признаков. Честно говоря, я предполагал, что это как раз вопрос для выходных.

И в понедельник сдался таки и вопрос номер 3. Счёт 7:0 в пользу знатоков!

@.

Комментарии 37

Татьяна  (VTA)
#
с цифрами (вопрос 4) совсем просто - 50... это достоинства копеечных монет в Союзе... 1 копейка, 2 копейки, 3 и т.д...
@mike  (@mike)
#
Замечательно! Ответ верный.

@.
Татьяна  (VTA)
#
smile:ura: ура... тогда на вопрос 5 - ответ "король" (перечислены пищевые добавки, а они обычно начинаются на Е.. ну а дальше просто - линия Е, фигура (в стандартных шахматах) - король)
@mike  (@mike)
#
Практически правильно. Если ещё точнее, все эти добавки начинаются на Е2, а это королевская пешка.

@.
Татьяна  (VTA)
#
я об этом подумала,но решила, что пешка не относится к фигурам... фигуры - король, ферзь, слон, конь, ладья...
Екатерина Суворова  (28_888)
#
А вот ответь мне лучше на такой вопрос:
почему луна не из чугуна? smile:D
@mike  (@mike)
#
Хороший вопрос. Меня ещё в школе он озадачивал. Если посчитать удельную энергию связи атомного ядра, то экстремум находится как раз где-то около железа.

Но почему-то, несмотря на это железо не является самым распространённым химическим элементом во Вселенной. Преобладают лёгкие ядра.

@.
Татьяна  (VTA)
#
потому что на луну не хватило чугуну smile;)
Scud  (Scud)
#
1 - peacekeeper, надо полагать
2 - если предположить, что опущено слово "светом", то ответ найти нетрудно: маневрирование (а маневрового светофора два сигнала -- белый и синий)
4 - да, вопрос с монетами далеко не нов smile8)
7 - может, его там и не должно быть? Изображены цвета схем RGB и CMYK
Татьяна  (VTA)
#
по 1 - вопрос не кто, а какое у них оружие... smile:idea:
Scud  (Scud)
#
В данном случае Peacekeeper -- это не "кто", а "что": американская межконтинентальная баллистическая ракета "MX".
Scud  (Scud)
#
1. peacemaker -- тоже вариант

Peacekeeper -- МБР "МХ", peacemaker -- пистолет Кольт и бомбардировщик B-36
Татьяна  (VTA)
#
любопытно.. чтобы бы выбрали знатоки - МБР или бомбардировщик? smile:D
Scud  (Scud)
#
Баюс, что знатоки выбрали бы Кольт smile8)
@mike  (@mike)
#
2 - правильно. Вопрос про маневровый светофор.

1 - ниже CreditWay вспомнил латинское крылатое изречение.

7 - увы, в CMYK есть K. Хотя если переформулировать: за пределами круга оказался единственный цвет, что не участвует ни в субстактивной, ни в аддитивной цветовой модели - то возможно и так. Но всё-таки место для оранжевого должно найтись. Жду варианты.

@.
Scud  (Scud)
#
7. Насчет четвертого цвета:
Цитата
Вариант третий говорит о немецком происхождении К — нем. Kontur. Этот вариант подтверждается ещё и тем, что многие старые монтажники так и называют соответствующую плёнку — контур, контурная. Тем более, что в технологии печати чёрный и вправду как бы оконтуривает изображение.

http://www.tgl-co.com/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=35:-cmyk&catid=31:2009-10-11-10-46-28&Itemid=46

Чиста для полноты картины, так сказать. smile8)
@mike  (@mike)
#
(стучит по графину) Мы отклонились от темы.
Татьяна  (VTA)
#
7 - между желтым и голубым?
CreditWay  (CreditWay)
#
А чо на первый вопрос,никто не знает что ли ? smile:o
Si vis pacem para bellum
smile;)
Scud  (Scud)
#
"Хочешь мира -- готовь парабеллум" smile:D
@mike  (@mike)
#
Вы правы! Это парабеллум.

@.
@mike  (@mike)
#
Увы, нет. Не между жёлтым и голубым.

@.
Scud  (Scud)
#
Между красным и синим.
@mike  (@mike)
#
А аргументация? Вариантов немного, рано или поздно кто-нибудь верный указал бы. Действительно между красным и синим. Но вот почему?

@.
Scud  (Scud)
#
По алфавиту. smile8)
@mike  (@mike)
#
Разумеется!

@.
Александр Белевцов  (Chookcha)
#
6 - фигура из цифры 5 и ее зеркального отражения по вертикальной оси.
@mike  (@mike)
#
Правильно!
@mike  (@mike)
#
Остался вопрос номер 3. Даже выходные не помогли, хотя погода благоприятствовала. Верный ответ - если до этого момента не появится версия знатоков - будет в понедельник вечером.

@.
CreditWay  (CreditWay)
#
Да ? На третий,тоже не ответили что ли ? smile:o Незаметил... smile:oops:
Пиво. smile;)
@mike  (@mike)
#
Именно так, вопрос навеян пивом Балтика. Сейчас дам расширенный ответ в основной пост.

@.
Татьяна  (VTA)
#
аааа... ну тогда просто.. следующее слово - золотое...
Григорий Степнов  (robert_san)
#
Я заметил, что Вы любите задачки на логику и сообразительность. Я тоже smile:)
Может, Вам, также как и мне, будет интересен новый проект при поддержке Банка Москвы-сайт telezriteli.tv. В нем можно отвечать на вопросы, при чем некоторые из них ничуть не проще небезызвестных экранизаций передачи! А недавно, я прислал свой вопрос, над которым долго и упорно работал – результат: всего 2 правильно ответивших человека smile;)
Короче говоря, непростое испытание своей эрудиции и расширение кругозора на одном сайте, советую!
@mike  (@mike)
#
Григорий, именно дружба БМ и ЧГК послужила причиной того, что эта запись появилась в блоге (но сайты я специально не озвучивал). Замечательно, что Вы тоже считаете интеллектуальные состязания интересными!

@.
Scud  (Scud)
#
На мой взгляд, надо различать интеллектуальность и осведомленность. В данной подборке есть всего два вопроса, не зависящие от осведомленности -- 6 и 7. А также, с некоторой натяжкой, 4 (для тех, кто застал "то" время) и 2 (в нем самом есть подсказка). Вопросы же 1, 3 и 5 - на осведомленность, а не на интеллект.
@mike  (@mike)
#
Согласен, Вы подняли интересный вопрос, который к сожалению мало обсуждается. Ум (и умных людей) можно поделить на 2 категории: обладающие большим (быть может даже избыточным) багажом знаний и обладающие создающим умом, способным из имеющейся информации по мере надобности выводить новую. При общении первые, быть может, и выигрывают. Речь их более складна (потому что состоит по сути из большого числа цитат, использования шаблонов, полученных когда-то ранее). Вторые же быть может говорят и не совсем складно, потому что им приходится создавать каждую фразу заново. Но их основное преимущество в том, что они способны создать новое знание, из имеющейся информации сделать вывод, которого до этого не было. Проигрывают первые в поведенческом смысле в том, что их поступки тоже в значительной части шаблонны и предсказуемы, если их поведение пытается предсказать не менее эрудированный человек.

@.
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