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02.07.2010 22:38 25 1 786 просмотров
Есть такое слово - privacy. К сожалению, его с трудом можно перевести на русский. И как-то коряво. Неприкосновенность частной жизни, например. Непривычно звучит... Долгое время нас учили, что нет и не может быть у простого советского человека частной жизни (как например и частной собственности). Хотя даже в те времена люди знали про такие вещи, как тайна переписки, скажем. Но и слово "перлюстрация" не приходилось расшифровывать. Сейчас всё с одной стороны проще, с другой стороны - сложнее. Принят закон "О персональных данных", в общем даже неплохой закон. Но на радиорынке продаются незадорого диски с практически любыми базами. Отовсюду атакует рекламный спам. Стучится в почту письмо с темой "{P}аССbIл0чки", звонит сотовый "Вас беспокоит страховой брокер "Самый лучший". Не хотите ли...".

(Посмотрел на название сайта) Банки тоже принимают участие в пропагандировании "закрытости": призывают клиентов хранить надёжно всё "очень личное" - кодовое слово, ПИН, чеки от покупок по картам, файлы с ключами для интернет-банка. Увы, ряд неприятных моментов бывает связан с тем, что далеко не все следуют этим рекомендациям.

Одно из недавних использований "не лезьте в мою личную жизнь" мне вспомнилось абсурдное: когда возмущенный наглостью машины с мигалкой простой водитель стал снимать государственное авто с госчиновником. Почему абсурдное? Чиновник едет по государственным делам (а то как иначе - в служебной машине с включённым спецсигналом), т.е. в данный момент являет из себя лицо очень фоициальное и публичное. И вдруг вспоминает о своей прайвеси, и о том, что его нельзя снимать на видео.

Ну да не будем о крайних проявлениях. Вот только что мелко изрезал этикетку с журнала, который привозит курьер. Чеков от карт в "вышедшим сроком годности" набирается достаточно много, поэтому с ними иду в ближайший лес и нахожу место, где люди обычно разжигают угли для шашлыков. Потому что в детстве родители меня учили никогда не выкидывать (предварительно уничтожить) документы, где указаны моё имя, адрес, телефон и т.д.

А на нынешней работе так вообще почти ни одного документа нельзя выкинуть иначе как в шредер.

А часто ли вы задумываетесь о своих "частностях"?

@.

Комментарии 25

Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
smile:) А часто ли вы задумываетесь о своих "частностях"?

Задумывайся не задумывайся,а вериги советского менталитета в подсознании тихо шепчут - как не шифруйся, кому надо мухой вычислят твою подноготную, да и не дают уверенности,что ты вообще имеешь на них право,а с другой стороны дают индульгенцию на копание в чужих прайвэсях smile:(
С этим мы и уйдем в мир иной
Но не так всё печально, те,кто знает о стране советской по рассказам родителей ,уже немного чувствуют неотъёмлимое право на личное, правда по большей части своё, а не других личностей, но и это уже прогресс smile:)
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Цитата
звонит сотовый "Вас беспокоит страховой брокер "Самый лучший". Не хотите ли...".


Хочу, очень хочу. Узнаю что, где, как, что за юрлицо (или физлицо), после чего по уже имеющемуся шаблоку пишу жалобу в ФАС. smile:) Ибо ст.18 Закона "О рекламе" требует мого предварительного согласия на такие вещи. smile:)
@mike  (@mike)
#
Забьют скорее всего... Я как-то позвонил на телефонный узел (перед этим дослушал объявление до конца и записал номер телефона). МГТС сообщило, что они тут ни при чём, "базы никому не продавали", а по факту этого звонка рекомендуют обратиться в правоохранительные органы, а сами ничегошеньки поделать не могут. Там кстати кроме закона о рекламе есть и "о защиет персональных данных", где для обработки требуется предварительное письменное согласие. А вот исполнение этого закона контролирует Минсвязи, которое совершенно замечательным образом оказывается той организацией, что выдала лицензию МГТС, с использованием технических средств и при попустительстве которой происходит нарушение закона. Ну не лицензию же в самом деле у монополиста отбирать?

@.
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Ничего подобного. Жалоба, обеспеченная минимумом доказательств приводит к наказанию звонильщика/смс-долбильщика со стороны ФАС. Имею положительный опыт. К доказательствам ФАС относит в т.ч. фото экрана телефона с входящим звонком/СМС и четкое указание в заявлении/жалобе что не было дано никакого согласия на такого рода рекламу.

Надо просто не лениться. В СПб рассматривают и жалобы, полученные по факсу.
@mike  (@mike)
#
Надо попробовать. Тем более, что по московскому региону благополучно доходят и рассматриваются жалобы через интернет.

@.
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Не забывайте жалобу подкреплять доказательствами. Т.е. можно и выписку со счета взять у оператора, но это деньги, обычно хоть какие-то. Дело принципа - не платить в таких случаях. В нашей же ФАС рекомендовали тогда делать фото экрана с журналом входящих звонков. Или с рекламными СМС. И прикладывать к жалобе.

Потому что как и кривая парковка это очень многих достало
@mike  (@mike)
#
Это достало даже гораздо больший круг лиц.

Оператор - МГТС, у него получить подтверждение входящего звонка практически нереально (зато список исходящих за полгода можно посмотреть безвозмездно в личном кабинете).

В принципе, неплохим доказательством может быть запись с автоответчика, как мне кажется.

@.
ElGaucho  (ElGaucho)
#
И аудиозапись они тоже принимают. Охотно.
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Кстати. Кстати. Интересно, почему несанкционированный отзвон Вас достал, а кривая парковка нет? smile:) Ну надо же людЯм как-то комить своих детей, давать продажи... иначе уволят... smile:) Мотивации то похожие. Им "надо" звонить Вам. smile:) А Вы не понимаете. smile:) Их звонки же не мешают. Они же не звонят в 3 часа ночи по Москве. smile:)
@mike  (@mike)
#
Всё на удивление просто. Я в той теме (которая несомненно многим запомнилась) не выступал за кривых парковщиков. Я выступал против кривых методов решения этой проблемы и проявлений "художественной самодеятельности" со стороны тех, кто не по статусу, но типа по зову сердца решил бороться. Мне лично (вы удивлены, да?) кривая парковка других не создавала ощутимых проблем, потому как паркуясь раньше хама, я стараюсь предвидеть возможность того, что кто-то зажмёт, блокирует выезд и т.д. (в большинстве случаев это не очень сложно, скажем, избегать ставиться в "аппендиксе" с единственной возможностью выезда, как бы ни хотелось оставить машину возле самого подъезда, к примеру). И проехать чуть дальше, если места все заняты и немного пройти обратно - не считаю крахом мечты.

Так и здесь: я не стану поддерживать тех, кто неумеренно звонит телефоноспамерам в ответ, посылает им на почтовые ящики swap-файл Windows и предпринимает тому подобные несимметричные ответы. Кстати, как я вижу, и Вы в этом вопросе (в отличие от первого), похоже, сторонник игры на правовом поле.

Не знаю, быть может злодеи и звонят в ночи. Если верить другим сообщениям, СМСки по крайней мере присылают невзирая на то, что Солнце за горизонтом. Просто я телефоны на ночь выключаю, потому что маленькие дети, а никаких важных звонков после 22:00 не ожидаю.

@.
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Цитата
паркуясь раньше хама, я стараюсь предвидеть возможность того, что кто-то зажмёт, блокирует выезд и т.д.


Хм. Улица Кирочная. http://maps.yandex.ru/-/CJflrvr На картинке видно, что места есть. Так там бывает ну не систематически, конечно, тем не менее частенько.

Каким образом можно предвидеть, что посетитель кафе "У Швейка" не поставит машину в дыру между черным универсалом справа и серебристым хэтчбэком подальше, а (т.к. лень идти) встанет вторым рядом непосредственно у заведения? smile:)

Очень интересно, как можно сие предвидеть? Проезжая там или прогуливаясь, я как раз наблюдал именно картину второго ряда. smile:) При пустых местах.

В обзщем это как раз частность. О том, что не спасает "предвидение".
@mike  (@mike)
#
Вы знаете, я лично для себя именно описанную Вами проблему в означенном месте уже решил, причём ещё до того, как она была озвучена. В город на Неве я никогда не езжу на автомобиле! smile:) РЖД - это, конечно, тоже отельная песня. Но не будем скатываться дальше в оффтоп.

P.S. А в показанном месте и в выхваченной камерой диспозиции лучше поставиться перед "джипом" возле рекламной конструкции Givenchy. В крайнем случае можно правыми колёсами заехать на заниженный поребрик тротуара и потом найти способ выбраться. А так да, в описываемой модели "Волгу" могут и обидеть. Не надо парковаться виктимно smile;)

@.
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Цитата
Не надо парковаться виктимно


Это не джип, это субару но не суть. Встав перед ним как раз можно встать виктимно. Т.к. в кафе с зеленой вывеской чуть позже набегут люди. smile:) Или не набегут. На машинах. но если набегут, им будет лень пройти и встать перед переходом или свернуть к бывшему кинотеатру "Спартак" (30-40 м.). Они встанут вторым рядом. smile:)
@mike  (@mike)
#
Речь про советский "джип" чуть дальше по ходу движения. Там, где заканчивается здание, в котором упомянутое Вами кафе. Возле рекламной тумбы. Щёлкните 4 раза по стрелке "вперёд", а потом посмотрите направо. Или короткий линк: http://maps.yandex.ru/-/CJrEegT Лимузин там не поместится, а обычное городское авто - пожалуйста. С возможными путями отступления.

@.
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Ответ неверный. Именно там широко распространена парковка во 2 ряду. smile:) Правда тем, кто заехал во двор бывшего к/т "Спартак" (зеленое здание за оградой) шансов выехать больше, т.к. там есть много выездов через проходные дворы и на Фурштадскую. А ограда запирается часто вечерами.
@mike  (@mike)
#
Одного идиота, да даже двух из второго ряда названное мной место позволяет избежать. Там нужно минимум 3 одновременно очень "удачно" запарковавшихся, чтобы лишить возможности уехать. Однако, как Вы ни пытаетесь меня убедить, что отморозков в Питере больше, чем в Москве, что-то мне видится маловероятным именно такое стихийное стечение обстоятельств.

@.
ElGaucho  (ElGaucho)
#
А насчет "правовых способов"... ну тут же от настроения зависит. Одна барышня из "Корбины-билайна" задолбала звонками на предмет подключения к домашнему интернету. Слов не понимала. Пришлось извлечь из архива программу для размещения всякого рода объявлений по множеству досок. По категориям. В т.ч. специфическим. И забубенить самого разного рода объявления примерно на 1800 разных досок.
ElGaucho  (ElGaucho)
#
С указанием ее номера телефона и имени, разумеется.
Дарья Смолина
#
Меня всегда интересовали мотивы жалующихся людей. Ну написал, допустим, жалобу и что дальше? Не проще ли сразу, по телефону сказать чтобы не беспокоил и забыл номер. Не по-мужски это как-то.
@mike  (@mike)
#
Спорить с автоответчиком (или автоматическим факсом) не более перспективно, чем пытаться убедить в своей правоте банкомат, если тот почему-то придерживается противоположного мнения. А живые звонящие в большинстве случаев - это сотрудники специальных колл-центров, в которые обратился заказчик. Или вообще разово привлечённые временные работники на домашнем телефоне. Ну не будет техподдержка интернет-провайдера или сотрудницы на ресепшене стоматологической клиники таким заниматься. А собственные службы телемаркетинга имеют очень немногие - обычно это банки, страховые компании и конторы, занимающиеся исследованиями общественного мнения. Но там как правило всё происходит достаточно корректно.

А что есть в Вашем понимании "по-мужски"? Заехать в физиономию с размаха? Прострелить колёса руководителю организации? Подать питание 27 тыс вольт на вход колл-центра вместо положенных 380?

@.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
Ну да не будем о крайних проявлениях. Вот только что мелко изрезал этикетку с журнала, который привозит курьер. Чеков от карт в "вышедшим сроком годности" набирается достаточно много, поэтому с ними иду в ближайший лес и нахожу место, где люди обычно разжигают угли для шашлыков. Потому что в детстве родители меня учили никогда не выкидывать (предварительно уничтожить) документы, где указаны моё имя, адрес, телефон и т.д.

а это разве не крайнее проявление, майк? smile:D 1. сам знаешь, что твое фио, телефон - не есть конфиденциальные данные, кому надо найдет без малейшего труда, ну и помимо этого много другой инфы. Что в твоих чеках такого секретного, что надо их в лесу сжигать? smile:D Если б я не знал тебя, я бы подумал, что ты жестко стебешься
@mike  (@mike)
#
На полном серьёзе. Вот не знаю почему. Воспитали так что ли... Или традиция. Нельзя человеку без традиций.

С другой стороны, что с того, что данные можно найти? Есть масса случаев, когда именно оригинал документа важен. Те же опротестования спорных транзакций по картам. Или разруливание ситуаций с ошибочным платежом. Вот никогда не понимал тех, кто прямо возле тумбочки экспресс-оплаты выкидывает чеки.

Или случай, когда по какой-либо причине где-то остаётся копия паспорта. Одно дело, если копия сделана с оригинала (ну или в крайнем случае с другой но правильной копии). И совсем другое дело, если данные в якобы документ внесены на основании выборок из базы. Пусть даже всё по содержанию правильно (а в некоторых базах есть ошибки, так что иногда по подделке можно даже сразу сказать, "откуда дровишки").

Или из недавнего: пришла посылка (пардон, мелкий пакет) по почте. Криво пришёл, как выяснилось - что уведомление оформили, а сам пакет найти не смогли (позже выяснилось, что искали не из того окна и не в том хранилище, т.к. не все "чекбоксы" на уведомлении отметили). Говорят, давайте уведомление, сейчас на него запишем телефон и перезвоним как найдётся. Ан нет. Уведомление уже заполнено (требуют всё вписать ещё до того, как почтальон отправятся на поиски), и там подпись о том, что уже получил. Если почтовики получат такую бумажку, то собственно зачем искать?

Так что стёба нет.

@.
Lоki™  (Lоki™)
#
Цитата
Ну да не будем о крайних проявлениях. Вот только что мелко изрезал этикетку с журнала, который привозит курьер. Чеков от карт с "вышедшим сроком годности" набирается достаточно много, поэтому с ними иду в ближайший лес и нахожу место, где люди обычно разжигают угли для шашлыков. Потому что в детстве родители меня учили никогда не выкидывать (предварительно уничтожить) документы, где указаны моё имя, адрес, телефон и т.д.

То есть Вам кажется, что то о чём Вы пишете это нормально и совсем даже не крайность? При всем уважение, это пароноидальный бред.
Вы прах от чеков потом по ветру развееваете или закапываете?
@mike  (@mike)
#
Я ж никого не призываю поступать так же. Не завлекаю в секту Наблюдающиз За Горящими Синим Пламенем Секретными Документами. Тут каждый по прочтению решает для себя. Кому-то быть может милее Движение Тех, Кто Моет Руки Перед Едой. Или тайное общество Не Курящих На Лестничных Площадках. А кто-то может и это тоже назовёт прявлением крайнего экстремизма.

@.
Lоki™  (Lоki™)
#
А заметке больше подходит название "Крайности" или "Жесткие крайности" smile:) smile:) smile:) smile:D
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