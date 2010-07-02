Есть такое слово - privacy. К сожалению, его с трудом можно перевести на русский. И как-то коряво. Неприкосновенность частной жизни, например. Непривычно звучит... Долгое время нас учили, что нет и не может быть у простого советского человека частной жизни (как например и частной собственности). Хотя даже в те времена люди знали про такие вещи, как тайна переписки, скажем. Но и слово "перлюстрация" не приходилось расшифровывать. Сейчас всё с одной стороны проще, с другой стороны - сложнее. Принят закон "О персональных данных", в общем даже неплохой закон. Но на радиорынке продаются незадорого диски с практически любыми базами. Отовсюду атакует рекламный спам. Стучится в почту письмо с темой "{P}аССbIл0чки", звонит сотовый "Вас беспокоит страховой брокер "Самый лучший". Не хотите ли...".
(Посмотрел на название сайта) Банки тоже принимают участие в пропагандировании "закрытости": призывают клиентов хранить надёжно всё "очень личное" - кодовое слово, ПИН, чеки от покупок по картам, файлы с ключами для интернет-банка. Увы, ряд неприятных моментов бывает связан с тем, что далеко не все следуют этим рекомендациям.
Одно из недавних использований "не лезьте в мою личную жизнь" мне вспомнилось абсурдное: когда возмущенный наглостью машины с мигалкой простой водитель стал снимать государственное авто с госчиновником. Почему абсурдное? Чиновник едет по государственным делам (а то как иначе - в служебной машине с включённым спецсигналом), т.е. в данный момент являет из себя лицо очень фоициальное и публичное. И вдруг вспоминает о своей прайвеси, и о том, что его нельзя снимать на видео.
Ну да не будем о крайних проявлениях. Вот только что мелко изрезал этикетку с журнала, который привозит курьер. Чеков от карт в "вышедшим сроком годности" набирается достаточно много, поэтому с ними иду в ближайший лес и нахожу место, где люди обычно разжигают угли для шашлыков. Потому что в детстве родители меня учили никогда не выкидывать (предварительно уничтожить) документы, где указаны моё имя, адрес, телефон и т.д.
А на нынешней работе так вообще почти ни одного документа нельзя выкинуть иначе как в шредер.
А часто ли вы задумываетесь о своих "частностях"?
@.
Комментарии 25
Задумывайся не задумывайся,а вериги советского менталитета в подсознании тихо шепчут - как не шифруйся, кому надо мухой вычислят твою подноготную, да и не дают уверенности,что ты вообще имеешь на них право,а с другой стороны дают индульгенцию на копание в чужих прайвэсях
С этим мы и уйдем в мир иной
Но не так всё печально, те,кто знает о стране советской по рассказам родителей ,уже немного чувствуют неотъёмлимое право на личное, правда по большей части своё, а не других личностей, но и это уже прогресс
Хочу, очень хочу. Узнаю что, где, как, что за юрлицо (или физлицо), после чего по уже имеющемуся шаблоку пишу жалобу в ФАС. Ибо ст.18 Закона "О рекламе" требует мого предварительного согласия на такие вещи.
@.
Надо просто не лениться. В СПб рассматривают и жалобы, полученные по факсу.
@.
Потому что как и кривая парковка это очень многих достало
Оператор - МГТС, у него получить подтверждение входящего звонка практически нереально (зато список исходящих за полгода можно посмотреть безвозмездно в личном кабинете).
В принципе, неплохим доказательством может быть запись с автоответчика, как мне кажется.
@.
Так и здесь: я не стану поддерживать тех, кто неумеренно звонит телефоноспамерам в ответ, посылает им на почтовые ящики swap-файл Windows и предпринимает тому подобные несимметричные ответы. Кстати, как я вижу, и Вы в этом вопросе (в отличие от первого), похоже, сторонник игры на правовом поле.
Не знаю, быть может злодеи и звонят в ночи. Если верить другим сообщениям, СМСки по крайней мере присылают невзирая на то, что Солнце за горизонтом. Просто я телефоны на ночь выключаю, потому что маленькие дети, а никаких важных звонков после 22:00 не ожидаю.
@.
Хм. Улица Кирочная. http://maps.yandex.ru/-/CJflrvr На картинке видно, что места есть. Так там бывает ну не систематически, конечно, тем не менее частенько.
Каким образом можно предвидеть, что посетитель кафе "У Швейка" не поставит машину в дыру между черным универсалом справа и серебристым хэтчбэком подальше, а (т.к. лень идти) встанет вторым рядом непосредственно у заведения?
Очень интересно, как можно сие предвидеть? Проезжая там или прогуливаясь, я как раз наблюдал именно картину второго ряда. При пустых местах.
В обзщем это как раз частность. О том, что не спасает "предвидение".
P.S. А в показанном месте и в выхваченной камерой диспозиции лучше поставиться перед "джипом" возле рекламной конструкции Givenchy. В крайнем случае можно правыми колёсами заехать на заниженный поребрик тротуара и потом найти способ выбраться. А так да, в описываемой модели "Волгу" могут и обидеть. Не надо парковаться виктимно
@.
Это не джип, это субару но не суть. Встав перед ним как раз можно встать виктимно. Т.к. в кафе с зеленой вывеской чуть позже набегут люди. Или не набегут. На машинах. но если набегут, им будет лень пройти и встать перед переходом или свернуть к бывшему кинотеатру "Спартак" (30-40 м.). Они встанут вторым рядом.
@.
@.
А что есть в Вашем понимании "по-мужски"? Заехать в физиономию с размаха? Прострелить колёса руководителю организации? Подать питание 27 тыс вольт на вход колл-центра вместо положенных 380?
@.
а это разве не крайнее проявление, майк? 1. сам знаешь, что твое фио, телефон - не есть конфиденциальные данные, кому надо найдет без малейшего труда, ну и помимо этого много другой инфы. Что в твоих чеках такого секретного, что надо их в лесу сжигать? Если б я не знал тебя, я бы подумал, что ты жестко стебешься
С другой стороны, что с того, что данные можно найти? Есть масса случаев, когда именно оригинал документа важен. Те же опротестования спорных транзакций по картам. Или разруливание ситуаций с ошибочным платежом. Вот никогда не понимал тех, кто прямо возле тумбочки экспресс-оплаты выкидывает чеки.
Или случай, когда по какой-либо причине где-то остаётся копия паспорта. Одно дело, если копия сделана с оригинала (ну или в крайнем случае с другой но правильной копии). И совсем другое дело, если данные в якобы документ внесены на основании выборок из базы. Пусть даже всё по содержанию правильно (а в некоторых базах есть ошибки, так что иногда по подделке можно даже сразу сказать, "откуда дровишки").
Или из недавнего: пришла посылка (пардон, мелкий пакет) по почте. Криво пришёл, как выяснилось - что уведомление оформили, а сам пакет найти не смогли (позже выяснилось, что искали не из того окна и не в том хранилище, т.к. не все "чекбоксы" на уведомлении отметили). Говорят, давайте уведомление, сейчас на него запишем телефон и перезвоним как найдётся. Ан нет. Уведомление уже заполнено (требуют всё вписать ещё до того, как почтальон отправятся на поиски), и там подпись о том, что уже получил. Если почтовики получат такую бумажку, то собственно зачем искать?
Так что стёба нет.
@.
То есть Вам кажется, что то о чём Вы пишете это нормально и совсем даже не крайность? При всем уважение, это пароноидальный бред.
Вы прах от чеков потом по ветру развееваете или закапываете?
@.