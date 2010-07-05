Тихая охота

Есть огромное количество способов отдохнуть. Так уж получилось, что автора этих строк к одному из них приобщили с двух с половиной лет. Это вылазки на природу за грибами-ягодами. Вот и в минувшие выходные, с вечера договорившись, выдвинулись рано с утра "за 101-й километр". Именно в тот самый лес, в котором и начали меня приобщать к тогда ещё практически совсем нетронутой природе. Когда-то раньше нетронутой: нынче же в лесу проходит бетонная дорога, опасные повороты и обочниы обозначены столбиками, а на перекрёстке в этом лесу висят даже дорожные знаки: примыкание второстепенной дороги и указатель до ближайшего населённого пункта. Но всё равно место радует тем, что по нему минимально прошлась цивилизация. Нынешняя сезонная цель - черника и земляника.
В чём кайф - спросите. Комары, слепни, змеи, болотистая местность местами с буреломом, ямами? А вот именно в этом. Такой экстрим-лайт. Кто-то ищет приключений на горных склонах или в порогах бурной реки, я же в компании жужжаще-звенящих. Дело здесь даже не в выбросе адреналина (ну какой он при укусе слепня?), ни в других опасностях (против змей обязательные сапоги, остальное можно избежать при достаточной осмотрительности). Дело в состоянии - состоянии полного отключения от дел, от всего и вся. Даже поиск грибов не даёт такого, как сбор ягод. Только во втором случае происходит почти полное отключение. Как я слышал, это состояние последователи Кастанеды именуют аббревиатурой ОВД - остановка внутреннего диалога. Только те применяют кактусы, произрастающие лишь в определённых местах и условиях, я же обращаюсь за помощью в небольшим но многолетним кустикам с продолговатыми овальными листьями и иссиня-чёрными плодами. То ощущение, когда перестаёшь обращать внимание на жужжащее облако вокруг, и полностью отключаешься от всех мыслей, - невербализуемо, его можно только прочувствовать. Возможно, есть другие способы достижения нужного состояния, но я искренне надеюсь, что нашёл один из самых недеструктивных и легальных. К тому же польза - в виде корзины, полной витаминных ягод, - несомненна.
Но, как водится на охоте, пусть и бесшумной, случается, что "зверь ушёл". Я искренне полагал, что с черникой такого не бывает. Бывает с малиной, которая появляется на просеках, со временем просека зарастает молодыми деревцами, и малинник потихоньку сходит на нет - и нужно искать новое место. Но не с ягодой, кусты которой (несмотря на свой скромный размер) растут несколько десятков лет. В этом году случилось то, чего не было за больше чем четыре десятка лет, что наша семья ездит в этот лес, - ягоды практически не было, несмотря на сезон. По виду - лес нынче постигла великая сушь, и ягода не вызрела. С четвёртой попытки было найдено место близ одного из немногих невысохших болотоец, где хоть что-то было. Этого "хоть чего-то" хватило, чтобы вернуться домой не с пустыми руками, а хотя бы привезти немного земляники и черники, чтобы съесть прямо сейчас, свежую. Зимой будет компот из прошлогодней мороженной ягоды, которой осталось немного (если мне не изменяет память).
Попутно нашёл немного сыроежек (увы, все они оказались "съеденными до нас") и лисичек. Рыжие друзья оказались вполне хорошими, и самый молодой член нашей семьи их охотно скушал.
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@.
@.