Бойтесь троянцев, коней приносящих

Собственно, начну с сообщения-молнии. Обратившись сегодня, 14/02/2012 в 10:28 в отделение "Мега-Химки" ВТБ24 для пополнения вклада в системе Телебанк, обнаружил (получил информацию от операционистки), что возможность проведения операций в моём ТБ блокирована. Дословно текст сообщения, препятствующего совершению действий, озвучен не был, но смысл его в ограничении по техническим причинам с предложением со всеми вопросами обращаться в УОБ банка. Ранее подобный статус уже устанавливался (о чём есть клиентское обращение за № CR-572474, по которому претензии признаны обоснованными и возращена часть платы за годовое обслуживание пропорционально времени ограничения функциональности системы), однако сразу отметаем вариант, что всплыло старое предупреждение, которое операционисткой было воспринято как действующее. Ибо зав. отделением и поддержка ТБ подтвердили наличие действующего ограничения. Далее уже знакомая процедура, когда лишь четвёртый по счёту номер из телефонного справочника позволил связаться со способными урегулировать вопрос сотрудниками. И лишь в 10:57 блок был снят и удалось провести операцию взноса наличных. Возмущён ли я? Отнюдь, даже в чём-то смешно. Во-первых, я уже многократно об этом говорил - это обслуживание по пакету "Приоритет", то есть у банка категорически нет ни умения, ни желания работать с премиум-продуктами. Во-вторых, это отголоски истории полугодовой давности, потому как с введения новых "бессмысленных и беспощадных" тарифов пользоваться Телебанком как-то особо и не интересно. И то, что у банкиров до сих пор где-то в глубине засело злопамятство - даже забавно. Даже если (как одному из моих знакомых было озвучено) "вы на банке заработали, а банк на вас - нет", то ущерб от увеличения выплат правлению банка за минувшие полгода несоизмеримо больше. Ну да это кто ж считает... Что ещё могло сподвигнуть вдруг вспомнить былую обиду? Можно только предполагать. Неужто изменения в тарифах, грядущие с 1 февраля? Право слово, до какой степени нужно бояться клиентов и быть неуверенными в собственной компетентности, чтобы упреждающе блокировать тех, кто теоретически может обнаружить в тарифах упущение? Впрочем, сейчас это модно, тренд такой что ли. Банкирам - опасаться клиентов; сотрудникам государственного управления (я намеренно не использую слово "власть", ибо с некоторых пор пришло понимание, что в том числе и тем, что их так называли, их развратили донельзя) - побаиваться своего народа. Что тогда? Группа ВТБ решила дополнительно бесплатно (через меня, просчитав возможные действия) пропиариться? Если только предположить, что группе ВТБ роли финасово-политической разменной монеты мало, если лавры спасителей Ланта-тура и (опять же) борца за финансовую грамотности в стиле "test-drive & buy-back" народного IPO недостаточны. Я не знаю, могу только предполагать. А может быть, круглый стол по финансовому просвещению населения сыграл свою роль? Где вновь наступили на больную, натоптанную СУ мозоль? Собственно, я повторю вопрос, заданный другим участником в пресс-центре, но уже применительно к этой ситуации: насколько клиент, собирающийся разместить средства в этом банке, может быть уверен, что он тоже внезапно не получит ничем не мотивированное и возникшее без предупреждения ограничение в доступе к своим средствам? При этом человек может находиться очень далеко от отделений банка и не иметь возможности решить вопрос оперативно, в то время как деньги будут недоступны. Просто потому, что банк вдруг решил, что платить проценты по депозиту - это убыточно (а то - при определённой сумме вклада выплаченные за месяц проценты окажутся больше чем уплаченная клиентом банку стоимость пакета услуг, и даже не Приоритет {пусть и по новым тарифам}, а Привилегия; вполне достойная агрументация, не так ли?).
Может, стоит задуматься, и в первую очередь журналистам портала? Да, ВТБ выступил с инициативой выхода "к народу" (и дело - финансовое просвещение - в общем-то благое, я тоже уже вот больше десяти лет ратую за то, чтобы люди не боялись и пользовались услугами банков, и за то, чтобы банки не создавали поводов опасаться их услуг, чтобы было поменьше технических и "технических" сбоев, чтобы претензии рассматривались как можно скорее, чтобы технологически банки были продвинуты и оказывали услуги быстро, недорого и безопасно), но при этом стремится обойти все возможные острые углы. Я прекрасно понимаю администрацию портала, и как непросто балансировать между приносящим прибыль коммерческим проектом и журналистикой, порой не чуждой до дискуссий на злободневные темы. Но может предложение ВТБ как раз и есть тот самый "троянский конь", под видом которого на портал пытаются пронести пресность и самопиар, без желания что-либо выслушивать и как-то меняться?
P.S. Поступила жалоба: в оригинале надо бояться данайцев, приносящих дары. Поясняю: заголовок изначально задуман как пародийный.
@.
Комментарии 12
Некоторых за знакомство со мной увольняли из ВТБ24.
Спасибо!
@.
А поясните поподробнее про бессмысленные и беспощадные тарифы...
Неужели так все страшно?
И второй вопрос... А почему бы Вам не "проголосовать ногами" из ВТБ-24, учитывая всю гнусность сложившейся ситуации?
И третье...
Банк Вам "улыбается" пока ему это выгодно. И если Вы придумали способ как заработать на кэш-бэках и прочих фичах, то некоторое время Вам это будет удаваться. И у Вас естественно появятся последователи. Банк начнет терять выручку и будет принимать меры. Но так как клиентов сотни тысяч, то отношения именно с Вами банк интересуют меньше всего. Кто бы Вы ни были вам "включат" заградительные комиссии и все такое прочее.
На этом портале активно обсуждают личность Олега Тинькова и его банк. Уважаемый человек, добился многого, тут нечего сказать.
Но в интервью Елене Ищеевой произнес примерно следующее: "Такой способ привлечения как вклады можно регулировать. Поднял ставки, люди понесли денежки, опустил стали нести меньше. Как кран с водой". Какие тут отношения? Только бизнес и не более. Выгодно фондироваться в Европе, ставки по вкладам опустят и введут заградительные меры. Станет невыгодно, поднимут ставки и начнут заманивать подарками. Ибо главное конъюнктура и прибыль, а не отношения с клиентами. Если их сотни тысяч зачем какие-то отношения строить?
Я рассказывал уже несколько раз свою историю с Московским Индустриальным банком. Ситуация примерно такая же. И им побарабану. Проголосовал ногами и... успокоился.
Удачи!!!
На текущий момент мои отношения с банком ограничиваются вкладом с минимальной суммой (досрочно закрывать не хочу, так как было время там присутствовали вполне-таки нормалные суммы в несколько АСВ, и досрочный отзыв влечёт потерю процентов, по величине соизмеримую с нынешним остатком на депозите), уже проплаченным годом пакета "Приоритет" (продлевать не намерен) и Телебанком, когда-то тоже проплаченным, но сейчас обслуживаемым в рамках Приоритета, а затем по бонусной программе "555 дней". Затем - расставание ну или близко к тому.
@.
@.
как раз сейчас над этим работаю, в плане комиссий, связанных с ипотекой... заява в РПН почти готова...