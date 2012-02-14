Вход
Профиль Блог Лента Активность

Бойтесь троянцев, коней приносящих

14.02.2012 14:31 12 1 973 просмотра
Собственно, начну с сообщения-молнии. Обратившись сегодня, 14/02/2012 в 10:28 в отделение "Мега-Химки" ВТБ24 для пополнения вклада в системе Телебанк, обнаружил (получил информацию от операционистки), что возможность проведения операций в моём ТБ блокирована. Дословно текст сообщения, препятствующего совершению действий, озвучен не был, но смысл его в ограничении по техническим причинам с предложением со всеми вопросами обращаться в УОБ банка. Ранее подобный статус уже устанавливался (о чём есть клиентское обращение за № CR-572474, по которому претензии признаны обоснованными и возращена часть платы за годовое обслуживание пропорционально времени ограничения функциональности системы), однако сразу отметаем вариант, что всплыло старое предупреждение, которое операционисткой было воспринято как действующее. Ибо зав. отделением и поддержка ТБ подтвердили наличие действующего ограничения. Далее уже знакомая процедура, когда лишь четвёртый по счёту номер из телефонного справочника позволил связаться со способными урегулировать вопрос сотрудниками. И лишь в 10:57 блок был снят и удалось провести операцию взноса наличных. Возмущён ли я? Отнюдь, даже в чём-то смешно. Во-первых, я уже многократно об этом говорил - это обслуживание по пакету "Приоритет", то есть у банка категорически нет ни умения, ни желания работать с премиум-продуктами. Во-вторых, это отголоски истории полугодовой давности, потому как с введения новых "бессмысленных и беспощадных" тарифов пользоваться Телебанком как-то особо и не интересно. И то, что у банкиров до сих пор где-то в глубине засело злопамятство - даже забавно. Даже если (как одному из моих знакомых было озвучено) "вы на банке заработали, а банк на вас - нет", то ущерб от увеличения выплат правлению банка за минувшие полгода несоизмеримо больше. Ну да это кто ж считает... Что ещё могло сподвигнуть вдруг вспомнить былую обиду? Можно только предполагать. Неужто изменения в тарифах, грядущие с 1 февраля? Право слово, до какой степени нужно бояться клиентов и быть неуверенными в собственной компетентности, чтобы упреждающе блокировать тех, кто теоретически может обнаружить в тарифах упущение? Впрочем, сейчас это модно, тренд такой что ли. Банкирам - опасаться клиентов; сотрудникам государственного управления (я намеренно не использую слово "власть", ибо с некоторых пор пришло понимание, что в том числе и тем, что их так называли, их развратили донельзя) - побаиваться своего народа. Что тогда? Группа ВТБ решила дополнительно бесплатно (через меня, просчитав возможные действия) пропиариться? Если только предположить, что группе ВТБ роли финасово-политической разменной монеты мало, если лавры спасителей Ланта-тура и (опять же) борца за финансовую грамотности в стиле "test-drive & buy-back" народного IPO недостаточны. Я не знаю, могу только предполагать. А может быть, круглый стол по финансовому просвещению населения сыграл свою роль? Где вновь наступили на больную, натоптанную СУ мозоль? Собственно, я повторю вопрос, заданный другим участником в пресс-центре, но уже применительно к этой ситуации: насколько клиент, собирающийся разместить средства в этом банке, может быть уверен, что он тоже внезапно не получит ничем не мотивированное и возникшее без предупреждения ограничение в доступе к своим средствам? При этом человек может находиться очень далеко от отделений банка и не иметь возможности решить вопрос оперативно, в то время как деньги будут недоступны. Просто потому, что банк вдруг решил, что платить проценты по депозиту - это убыточно (а то - при определённой сумме вклада выплаченные за месяц проценты окажутся больше чем уплаченная клиентом банку стоимость пакета услуг, и даже не Приоритет {пусть и по новым тарифам}, а Привилегия; вполне достойная агрументация, не так ли?).

Может, стоит задуматься, и в первую очередь журналистам портала? Да, ВТБ выступил с инициативой выхода "к народу" (и дело - финансовое просвещение - в общем-то благое, я тоже уже вот больше десяти лет ратую за то, чтобы люди не боялись и пользовались услугами банков, и за то, чтобы банки не создавали поводов опасаться их услуг, чтобы было поменьше технических и "технических" сбоев, чтобы претензии рассматривались как можно скорее, чтобы технологически банки были продвинуты и оказывали услуги быстро, недорого и безопасно), но при этом стремится обойти все возможные острые углы. Я прекрасно понимаю администрацию портала, и как непросто балансировать между приносящим прибыль коммерческим проектом и журналистикой, порой не чуждой до дискуссий на злободневные темы. Но может предложение ВТБ как раз и есть тот самый "троянский конь", под видом которого на портал пытаются пронести пресность и самопиар, без желания что-либо выслушивать и как-то меняться?

P.S. Поступила жалоба: в оригинале надо бояться данайцев, приносящих дары. Поясняю: заголовок изначально задуман как пародийный.

@.

Комментарии 12

GRU  (GRU)
#
Ещё бы, ведь на круглом столе 13 февраля Майк сидел рядом со мной. smile:D
Некоторых за знакомство со мной увольняли из ВТБ24. smile:omg:
extraordinary  (extraordinary)
#
а где можно стенограмму этого курглого стола почитать? smile:)
Игорь Лейко  (Игорь Лейко)
#
Финансовое просвЯщение - такого термина я еще не слышал. smile:)
@mike  (@mike)
#
Да его уже и в тексте-то нет. Так что считайте, что и сейчас не слышали smile:)

Спасибо!

@.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Mike
А поясните поподробнее про бессмысленные и беспощадные тарифы...
Неужели так все страшно?
И второй вопрос... А почему бы Вам не "проголосовать ногами" из ВТБ-24, учитывая всю гнусность сложившейся ситуации?
И третье...
Банк Вам "улыбается" пока ему это выгодно. И если Вы придумали способ как заработать на кэш-бэках и прочих фичах, то некоторое время Вам это будет удаваться. И у Вас естественно появятся последователи. Банк начнет терять выручку и будет принимать меры. Но так как клиентов сотни тысяч, то отношения именно с Вами банк интересуют меньше всего. Кто бы Вы ни были вам "включат" заградительные комиссии и все такое прочее.
На этом портале активно обсуждают личность Олега Тинькова и его банк. Уважаемый человек, добился многого, тут нечего сказать.
Но в интервью Елене Ищеевой произнес примерно следующее: "Такой способ привлечения как вклады можно регулировать. Поднял ставки, люди понесли денежки, опустил стали нести меньше. Как кран с водой". Какие тут отношения? Только бизнес и не более. Выгодно фондироваться в Европе, ставки по вкладам опустят и введут заградительные меры. Станет невыгодно, поднимут ставки и начнут заманивать подарками. Ибо главное конъюнктура и прибыль, а не отношения с клиентами. Если их сотни тысяч зачем какие-то отношения строить?
Я рассказывал уже несколько раз свою историю с Московским Индустриальным банком. Ситуация примерно такая же. И им побарабану. Проголосовал ногами и... успокоился.
Удачи!!! smile:)
@mike  (@mike)
#
Антон, 2.5% за списание со сторонних карт - на фоне альтернативных предложений это именно бессмысленно и беспощадно. Внутрибанковские переводы за деньги - аналогично.

На текущий момент мои отношения с банком ограничиваются вкладом с минимальной суммой (досрочно закрывать не хочу, так как было время там присутствовали вполне-таки нормалные суммы в несколько АСВ, и досрочный отзыв влечёт потерю процентов, по величине соизмеримую с нынешним остатком на депозите), уже проплаченным годом пакета "Приоритет" (продлевать не намерен) и Телебанком, когда-то тоже проплаченным, но сейчас обслуживаемым в рамках Приоритета, а затем по бонусной программе "555 дней". Затем - расставание ну или близко к тому.

@.
extraordinary  (extraordinary)
#
А если бы у вас был в телебанке пополняемый вклад по ставке выше рыночной, вы бы спешили проголосовать ногами? smile:)
extraordinary  (extraordinary)
#
Да и кешбеки ВТБ24 как не латает, а дырки были, есть и, вероятно, останутся пока они не перестанут экономить на аналитегах.
@mike  (@mike)
#
Да и просто заправляться с 5% КБ сейчас только 2 варианта - или приора, или Связной. Опс, Связной закончился. Теперь там рестораны. Но всяко это 5% фантиками против 5% настоящими деньгами.

@.
Константин  (kot487)
#
Тарифы, тарифы...
как раз сейчас над этим работаю, в плане комиссий, связанных с ипотекой... заява в РПН почти готова...
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения