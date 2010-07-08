Банкомат-спаситель

Прочитал новость про то, как нашли злодея. И возникло сразу много вопросов.
Неужто следующий клиент так быстро и незаметно для пострадавшего смог воспользоваться заминкой? Во многих банкоматах интервал неактивности около 20 секунд. Хотя бывают всякие исключения. Винда всё-таки, подтормаживает порой.
Если банкомат выдал "невозможно завершить операцию" или что-то синонимичное - то вероятность того, что после этого он таки в рамках этого сеанса (без повторного считывания карты) выдаст ещё и запрошенный нал - стремится к нулю. Если действительно имел место такой сбой - то это камешек в огород настройщиков банкоматов или производителей железки и софта к ней. Как вариант допускаю, что перепутаны экранные заставки: вместо "Ждите завершения операции" или рекламного ролика по какой-то причине оказался файл "Операция невозможна". Косяк сервисменов. Вот только карту почему банкомат вернул сразу?
Если бы потерпевший успешно снял деньги, забрал бы их и обронил банкноту в 20 метрах от банкомата - каковы были бы в этом случае шансы найти того, кто подобрал чужое?
А итог подведу неочевидный: что-то мне истории последнего времени "с польского самолёта украли карты и обналичили, но злодеев нашли", "пенсионер попытался снять деньги, но не получил их, а наша милиция легко разыскала того, кто позаимствовал чужое" - напоминают мне ненавязчивую скрытую рекламу карточных продуктов Национальная карточная система грядёт? И будет это спасение и решение всех финансовых проблем? Или я стал слишком мнителен?
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Комментарии 9
Если банкомат выдал деньги из своего нутра, то они уже не собственность банка. А получатель их не получил из-за технического сбоя а вовсе не из-за умысла лица, забравшего 5 т.р.
Если за находку задерживать, то надо исключить из ГК РФ соотв. статьи.
Да, нехорошо не возвращать в банк такие деньги. Но я помню в какой геморрой и лишние 40 минут вылился возврат 1 тыс.руб., излишне выданной мне АТМ.
Чем же всё закончится? Я не удивлюсь, если находчивого человека таки накажут, а вот возвращаться спорная сумма будет долго и малоэффективно... Совсем не удивлюсь. То есть окажется что, что суть свершившегося - ни в восстановлении справедливости, а в реализации в отдельном случае неотвратимости наказания.
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