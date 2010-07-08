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Банкомат-спаситель

08.07.2010 21:23 9 3 425 просмотров
Прочитал новость про то, как нашли злодея. И возникло сразу много вопросов.

Неужто следующий клиент так быстро и незаметно для пострадавшего смог воспользоваться заминкой? Во многих банкоматах интервал неактивности около 20 секунд. Хотя бывают всякие исключения. Винда всё-таки, подтормаживает порой.

Если банкомат выдал "невозможно завершить операцию" или что-то синонимичное - то вероятность того, что после этого он таки в рамках этого сеанса (без повторного считывания карты) выдаст ещё и запрошенный нал - стремится к нулю. Если действительно имел место такой сбой - то это камешек в огород настройщиков банкоматов или производителей железки и софта к ней. Как вариант допускаю, что перепутаны экранные заставки: вместо "Ждите завершения операции" или рекламного ролика по какой-то причине оказался файл "Операция невозможна". Косяк сервисменов. Вот только карту почему банкомат вернул сразу?

Если бы потерпевший успешно снял деньги, забрал бы их и обронил банкноту в 20 метрах от банкомата - каковы были бы в этом случае шансы найти того, кто подобрал чужое?


А итог подведу неочевидный: что-то мне истории последнего времени "с польского самолёта украли карты и обналичили, но злодеев нашли", "пенсионер попытался снять деньги, но не получил их, а наша милиция легко разыскала того, кто позаимствовал чужое" - напоминают мне ненавязчивую скрытую рекламу карточных продуктов smile:) Национальная карточная система грядёт? И будет это спасение и решение всех финансовых проблем? Или я стал слишком мнителен?

@.

Комментарии 9

ElGaucho  (ElGaucho)
#
У меня вопрос как квалифицируют деяние задержанного?

Если банкомат выдал деньги из своего нутра, то они уже не собственность банка. А получатель их не получил из-за технического сбоя а вовсе не из-за умысла лица, забравшего 5 т.р.

Если за находку задерживать, то надо исключить из ГК РФ соотв. статьи.

Да, нехорошо не возвращать в банк такие деньги. Но я помню в какой геморрой и лишние 40 минут вылился возврат 1 тыс.руб., излишне выданной мне АТМ.
@mike  (@mike)
#
Наверное, этот случай есть смысл рассматривать с точки зрения ст. 226 или 227 ГК. И как следствие - ст. 228 ГК "Если в течение 6 месяцев...". Потерявший обратился раньше. Вот только, совершенно справедливо замечено, что потерявший в описанном случае не совсем ясен. Но так или иначе, о своём праве заявили оба претендента (и банк, и кардхолдер). А нашедший не сообщил о находке ни тому, кому она могла бы принадлежать (уходящий человек или банк-владелец банкомата), ни в милицию или органы местного самоуправления.

Чем же всё закончится? Я не удивлюсь, если находчивого человека таки накажут, а вот возвращаться спорная сумма будет долго и малоэффективно... Совсем не удивлюсь. То есть окажется что, что суть свершившегося - ни в восстановлении справедливости, а в реализации в отдельном случае неотвратимости наказания.

@.
альберт зайдуллин  (trast)
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бред какой-то smile:oops: в таких случаях идешь в банк,а не в увд,утачнить почему транзакция была совершена,хотя банкомат писал обратное smile:D
@mike  (@mike)
#
Да похоже, что так оно и было. Потерпевший пошёл в банк - что такое, транзакция отклонена, а деньги списаны, банк сверил остатки в банкомате - увидел, что как будто деньги ушли. Стало смотреть-думать (увидели сбой), сопоставили, решили, что забрал следующий. Не смогли найти сами, подключили милицию.

@.
альберт зайдуллин  (trast)
#
и если даже так,то мужик тут явно не причем,так как потерпевшей стороной является банк и тут даже намека нет на ук рф,только административное правонарушение)))
@mike  (@mike)
#
Смотря с какой точки зрения... С картсчёта списали неправомочно (клиенту была предоставлена информация о невозможности провести операцию). В рамках договора (условий карточного обслуживания) держатель оращается в банк с опротестованием операции. Здесь возможности какие? Операция подтверждена ПИНом. В принципе, типичная реакция типичного российского банка "всё проведено правильно, мы ни причём". Возможно, здесь очень быстро они увидели проблему (скажем, некорректная настройка банкомата). Или жалоб аналогичных было много, но до конца смогли разрулить только эту. Тут вариантов 2: 1) штрафовать инженеров, 2) пытаться найти, кто был следующим и забрал. В общем, поведение нетипичное на взгляд тех, кто регулярно читает (и пишет) большинство сообщений в Народный рейтинг. Даже - клиентоориентированное. Достойное лидеров рейтинга. Вот только название банка не озвучивается. И других подробностей немного. Главные мысли, что пытаются донести, - карточки более безопасно, карточное мошенничество - легко преследуемо. Насколько они соотвествуют реальности (а хотелось бы, чтобы всё было на самом деле так!) - решать предлагаю вдумчивому читателю.

@.
@mike  (@mike)
#
Видится впрочем ещё один вариант: когда презентор заклеивают, и банкомат не может выдать, а клиент не может забрать наличные. Когда-то популярный мошеннический трюк. Но насколько я понимаю, в современных банкоматах в такой ситуации (не сработал датчик "предложены клиенту") деньги будут сброшены в сбойные\невостребованные и не достанутся злоумышленникам. И сообщение в этом случае всё-таки будет "возьмите деньги" (а денег нет), а вовсе не о невозможности операции. Но в этой ситуации крайне маловероятно, чтобы злоумышленик настолько был наивен, что после этого воспользовался своей картой. В общем, сценарий предполагает наличие двух лохов. Скорее всего можно отмести. Ну разве что только следующий по транзакциям - это случайный клиент, на которого просто решили "повесить" за неимением более подходящей кандидатуры. А реальный мошенник ушёл с деньгами до этого.

@.
альберт зайдуллин  (trast)
#
по мне так все анрил...и чисто пиар мвд.а как работает тот же отдел К можно увидеть по количеству объявлений в интернете о продаже клона карты(хотя 99 процентов лохотрон,но и 1 процента достаточно ,что бы нагнуть кучу народа совершенно безнаказанно)
@mike  (@mike)
#
Или МВД, или карточки против наличных. Вполне вероятное объяснение - рекламная кампания, как мне кажется.

@.
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