И снова персональное

Есть у меня сотовый номер, который используется во вспомогательных целях. Включается от силы на 20-30 минут в день. И с некоторых пор я стал обнаруживать, что на этот номер стали сваливаться СМСки от известного международного коллекторского агентства, как многократно описывалось в отзывах Народного рейтинга - наделённые значительной долей изобретательности. Не то чтобы они особо напрягали, но вот представьте, например, что такая "молчаливая" SIMка установлена, ну допустим в GSM-сигнализации. Нетрудно догадаться, что незапланированные сообщения (и от коллекторов, и содержащие например слова "выиграй Porsсhe" или "замени гудок" например) вполне могут привести к ложным срабатывания системы безопасности. К счастью, в данном конкретном случае информация с телефона предназначалась для живых людей, поэтому отсеять "информационный мусор" не составляло труда.



Тем не менее, будучи человеком ленивым, я решил избавить себя и от необходимости стирать эти посторонние сообщения. Итак - звоним. Сообщаю сотруднице с "первой линии обороны" о том, что приходят нежелательные СМСки - и меня переключают на следующего специалиста. С ним разговор тоже недлинный - мне называют ФИО человека, котрого они ожидают застать по этому номеру, я в ответ сообщаю, что данная персоналия мне неизвестна. Всё, специалист сообщает мне, что уведомления прекратятся и тут же кладёт трубку, не успев высшлушать следующий вопрос.



Пришлось перезвонить ещё раз, теперь уже другой сотрудник держит оборону, и высказывает сомнения, что я указал имя-отчество оператора верно. А вы удивлены, что сотрудники коллекторских агентств представляются не своими именами? Тому есть причины... Тем не менее, у оператора мне удаётся выяснить дополнительную информацию, а именно название банка, подавшего на взыскание.



Итак, всего лишь обладая номером телефона задолжника, можно получить некоторое количество персональной информации, а при определённой настойчивости и находчивости - практически исчерпывающую, что я впрочем делать не стал.



Я понимаю, что у коллекторов масса работы, и каждая секунда дорога, чтобы тратить время на более опосредованные и безопасные способы убедиться в недостоверности сведений, что они располагают. Я понимаю, что банк, продавший долг (или прибегший к агентской помощи при взыскании), тоже является одним из лидеров кредитования, и у них опять же нет времени чтобы всё выверить. Хотя странно отдавать деньги "в никуда", но это их право использовать такую модель бизнеса, а издержки перекладывать на других; я всяко этот банк своими процентами по кредитам не кормлю. Но вот скажите мне - не является ли эта ситуация поводом для обращений? Не как пострадавшего, а просто гражданина, которому не всё равно. В ЦБ с просьбой провести внеплановую проверку, насколько хорошо банк соблюдает законодательство в плане идентификации клиентов. И в Роскомнадзор, как уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных, о том, что коллекторское агентство разглашает данные направо и налево (впрочем, некоторые декларируют за собой такое право - информировать окружающих о том, что человек должник, видимо с целью давления на него).



@.