И снова персональное

Есть у меня сотовый номер, который используется во вспомогательных целях. Включается от силы на 20-30 минут в день. И с некоторых пор я стал обнаруживать, что на этот номер стали сваливаться СМСки от известного международного коллекторского агентства, как многократно описывалось в отзывах Народного рейтинга - наделённые значительной долей изобретательности. Не то чтобы они особо напрягали, но вот представьте, например, что такая "молчаливая" SIMка установлена, ну допустим в GSM-сигнализации. Нетрудно догадаться, что незапланированные сообщения (и от коллекторов, и содержащие например слова "выиграй Porsсhe" или "замени гудок" например) вполне могут привести к ложным срабатывания системы безопасности. К счастью, в данном конкретном случае информация с телефона предназначалась для живых людей, поэтому отсеять "информационный мусор" не составляло труда.
Тем не менее, будучи человеком ленивым, я решил избавить себя и от необходимости стирать эти посторонние сообщения. Итак - звоним. Сообщаю сотруднице с "первой линии обороны" о том, что приходят нежелательные СМСки - и меня переключают на следующего специалиста. С ним разговор тоже недлинный - мне называют ФИО человека, котрого они ожидают застать по этому номеру, я в ответ сообщаю, что данная персоналия мне неизвестна. Всё, специалист сообщает мне, что уведомления прекратятся и тут же кладёт трубку, не успев высшлушать следующий вопрос.
Пришлось перезвонить ещё раз, теперь уже другой сотрудник держит оборону, и высказывает сомнения, что я указал имя-отчество оператора верно. А вы удивлены, что сотрудники коллекторских агентств представляются не своими именами? Тому есть причины... Тем не менее, у оператора мне удаётся выяснить дополнительную информацию, а именно название банка, подавшего на взыскание.
Итак, всего лишь обладая номером телефона задолжника, можно получить некоторое количество персональной информации, а при определённой настойчивости и находчивости - практически исчерпывающую, что я впрочем делать не стал.
Я понимаю, что у коллекторов масса работы, и каждая секунда дорога, чтобы тратить время на более опосредованные и безопасные способы убедиться в недостоверности сведений, что они располагают. Я понимаю, что банк, продавший долг (или прибегший к агентской помощи при взыскании), тоже является одним из лидеров кредитования, и у них опять же нет времени чтобы всё выверить. Хотя странно отдавать деньги "в никуда", но это их право использовать такую модель бизнеса, а издержки перекладывать на других; я всяко этот банк своими процентами по кредитам не кормлю. Но вот скажите мне - не является ли эта ситуация поводом для обращений? Не как пострадавшего, а просто гражданина, которому не всё равно. В ЦБ с просьбой провести внеплановую проверку, насколько хорошо банк соблюдает законодательство в плане идентификации клиентов. И в Роскомнадзор, как уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных, о том, что коллекторское агентство разглашает данные направо и налево (впрочем, некоторые декларируют за собой такое право - информировать окружающих о том, что человек должник, видимо с целью давления на него).
@.
Комментарии 4
Граждане, не ведитесь на "модные" номера продающиеся операторами и их компаньонами. Как пить дать вместе с таким номером будет приобретена ненужная головная боль. Свои же имеющиеся номера берегите, особенно от заявленных "выгодных предложений" и ещё пуще от Интернет размещений
> содержащие например слова "выиграй Porsсhe" или "замени гудок" например)
> вполне могут привести к ложным срабатывания системы безопасности.
Не, ну что это за система, которая от спама сработает!
Мой мобильнй тоже умеет
взрыватьсяочищать свою память при поступлении тревожной СМС. Но там длинный код надо послать, а не просто "два раза ку".
@.
А то, что спам - зло, я конечно согласен