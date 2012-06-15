Частности - несчастности. Возвращение

Некоторое время назад я не то чтобы призывал, но намекал, что с частной информацией неплохо бы обходиться бережно. Адресная наклейка с конверта, ставший ненужным бланк доставки, чеки банкомата или терминала. Засмеяли. Обвинили в крайностях и чуть ли не экстремизме. Но вот некоторое время назад я пожалел, что другие относятся к документам менее аккуратно.
Начну историю с того, что в январе сего года мне захотелось вдруг купить некоторое количество контрактов МегаФон, занедорого. Что ж, FMCG-комплектики рублей по 80 продаются в супермаркетах; в один из них я и отправился. Лежат зелёные коробочки, выбрал несколько, заплатил; нужно активировать (по сути - внести паспортные данные в базу сотового оператора). В ближайшей палатке впали в ступор и отправили в офис покрупнее, благо на машине меньше 10 минут пути. И даже в офисе очереди не было. Как-то пока всё удачно складывалось, это должно было бы и насторожить. Нестыковки начались позже. Один их контрактов ну никак не хотел активироваться. Более подробное изучение причин показало: данные по этой симке уже из базы удалены. Купил на замену прямо в офисе ещё один контрактик, чуть подороже. Остальные "коробочки" успешно активировались. А с коробкой с "просроченным товаром" отправился обратно в супермаркет. Вернул некондицию, деньги забрал обратно. Хотя объяснить, что там не так, оказалось весьма непросто. Это не просроченная колбаса, где всё понятно.
Вечером переписал номера телефонов (они указаны в нескольких местах, я списал с бумажки, к которой крепилась карточка-симка) и отправился пополнять к банкомату. Засада ждала на первом же номере. 500 рублей не пришли. Стал проверять. Набираю с МегаФона другой свой телефон - проходит звонок с совсем-совсем другого номера; не того, что я записал полчаса назад. Проверил остальные - всё правильно, сбойный только один.
Вторая проверка уже дома показала - в конверт мне по ошибке положили бумажку от того, "просроченного" контракта, а вкладыш от "живого" номера стало быть я вернул в комплекте с некондицией.
Возникла проблема - как возвратить уплаченное на другой номер. Не сталкивался до этого с таким, но теоретически чек на руках, всё казалось бы просто. Заглядываю в первую попавшуюся палатку МегаФона по пути. Говорят - нет возможности перекинуть; они имеют право корректировать только при ошибках не больше чем в 3 цифрах. А номер-то совсем-совсем другой. И отправляют в центральный офис в ГУМе.
(почему этот офис считается центральным - для меня осталось загадкой, ну ничем он не отличается от нецентральных, даже поменьше некоторых будет) В ГУМе мне сообщили, что и с их помощью шансов вернуть нет. Потому как "3 цифры" с 1 февраля распространяется и на них тоже. Почему? Да очень просто - оператор серьёзно пострадал из-за случаев, когда "ошибочные" платежи переводили по обращению клиентов на другие номера. Или и того веселее - возвращали наличными. Потом было некоторое количество судов, где реальные плательщики истребовали у Меги деньги обратно. Откуда у злоумышленников чеки с "ошибочными" платежами? Да очень просто - валяются они вокруг терминалов и банкоматов; не считают нужным люди эти ненужные бумажки забирать...
А забирали бы - так и не было бы драконовского ограничения, потому что повода для мухлежа не дали бы.
История закончилась в итоге ничем. Номер как оказалось был уже повторно возвращён в продажу, владелец (или -ца) без малейших сомнений стал тратить свалившися "бонус", и к моменту первого обращения к оператору от моего платежа уже "откусили" 25 руб. Я же решил, что дальше тратить время из-за 500 рублей я уже не стану.
Мораль, которую я для себя вынес, проста и очевидна. Если сотовый оператор таким вот способом "не прощает" ошибки, то и я буду относиться абсолютно симметрично.
И вторая мораль - несмотря на казалось бы бессмысленность соблюдения "гигиены персональных данных", пренебрегать ею не следует. Потому что вирус неприватности может атаковать внезапно и с совершенно неожиданной стороны.
P.S. Конечно, был ещё один вариант решения. Позвонить на этот самый номер (или даже просто СМСку прислать) и попросить пополнить на правильный. Не стал. Во-первых, потому что сейчас слишком много стало мошенничества с такими вот якобы происшедшими ошибочными платежами, и многие уже в курсе, что такие просьбы не выполнять нужно, а посылать сразу и без промедления. Во-вторых, это дважды косяк Меги (не сняли с продажи просроченную коробку, сотрудница неправильно скомплектовала внутренность коробочек после активации), так почему абоненты будут его разруливать. Ну и в-третьих, опять же мне стало жалко времени, коего я и так уже потратил на эту историю непозволительно много.
Да заработаю я эти деньги в конце концов. В общем-то и заработал. За время, существенно меньше того, что потратил на поездку в ГУМ.
@.
Комментарии 9
А если бы не банкомат, а, скажем ЯД?
@.
@.
http://www.dealextreme.com/p/multifunction-paper-shredder-ballpoint-pen-flashlight-set-3-x-ag13-124798
Карты завернутые в пин-конверт!!! Или, что еще лучше, пины написаные прям на картах!
А потом "за что вы с меня списали три ТЫЩИ?!"
Всякие там документы, доступы в ИБ, которые лично находила и вызванивала непутевого хозяина.
Помниться прихожу на работу, на столе у меня лежит документ, не помню что там было, но что то важное.
Смотрю ага, ФИО и телефон.
Звоню. парень и понять не может о чем я говорю.
Приходит. смотрит...и просто занавес:" я его минут двадцать назад вон там во дворе выкинул!"
А кто то добрый мне принес
Хотя... как знать. Может, новоявленный кредитор вовсе даже и не планировал по этому договору что-то возвращать, а я его так подставил
@.