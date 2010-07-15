Заголовок к статье имеет очень приблизительное отношение. Просто когда-то в газете меня учили, что придумывать заглавие и рисовать иллюстрацию должны люди, не читавшие материала, а лишь понаслышке знающие о том, что в нём. Главное - чтобы читатель обратил внимание.
А речь пойдёт вот о чём. Если верить пресс-релизу, в Юго-Западном Сбере произошло важное событие: клиент-юрлицо прикупило почти 2 центнера безналичного золота. Это ж сколько золотых унитазов можно сделать! А мысли вот такие. Первая - очень радостно, что в ту пору, когда нефтяная компания с британским именем 2 месяца изыскивала деньги и техническую возможность заткнуть фонтан у берегов Америки (и вроде как у них таки получилось), а страны Старого Света думают - помогать или не помогать Греции, и какая из альтернатив лучше для экономики объединённой Европы, простая российская фирма из простого будущего олимпийского города Сочи думает: куда бы деть туеву гору денег, которые пока временно не нужны. Нет, что здесь такого? Мне видится всё достаточно логичным: деньги выделены под строительство олимпийских объектов, но строить их прямо сейчас резона нет: инфраструктура должна быть сдана строго к началу спортивного праздника. Поскольку (и этот момент частенько забывают при расчёте доходов от проведения мероприятия) есть эксплуатационные затраты, которые существенно не нулевые до начала мероприятия и после того, как объекты покинули посланцы спорта из разных стран. И для олимпийских арен настолько внушительные, что порой после окончания олимпиады (или например чемпионата мира, что недавно завершился в Южной Африке) оказывается, что в нормальном ритме жизни страны или региона нет необходимости в столь грандиозных дворцах спорта, стадионах... А деньги они съедают исправно. Так что порой может оказаться дешевле снести всё построенное, чем содержать пустующие объекты. Это "после бала". А до - верным решением будет чётко спланировать сроки строительства, и не спешить с началом работ. Объект должен быть готов практически к началу действа. Другое дело, что те, кто выделял финансирование - неужто об этом не знали? Отчего не сместить распределение бюджета на квартал-два-три? Вторая мысль - в пресс-релизе скромно обходится стороной тот момент, к кому же фирма обратилась за советом по инвестиционной стратегии. Но по всей видимости в Сбер. И тут мне становится жутковато. Если самый большой и почти государственный банк страны не верит ни в иностранные валюты, ни (!) в валюту своей страны - то тут уж пора сливать воду. Хотя с другой стороны, банк навряд ли будет давать советы, которые нанесут существенный удар по прибыли кредитной организации и позволят несказанно озолотиться (здесь выходит в прямом смысле) клиенту. Мысль третья - мне вспомнилась "схема" по продаже золота всё тем же Сбером в обход НДС. Реальный металл (слитки) выдавались тем "кому надо" в кредит (а кто сказал, что кредит нельзя выдавать в золоте?), по договору задолженность учитывалась в виде граммов (килограммов) металла, в означенный срок происходило погашение кредита путём приобретения безналичного золота и перевода его на соответствующий счёт в банке. По граммам всё точно. Про НДС в тот момент, когда физически металл покидал хранилище, скромно забывали (т.к. обязательство возврата записано в договоре всё в том же золоте). Обсуждаемое юрлицо не баловалось ли кредитами в жёлтом металле?
@.
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