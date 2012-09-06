Эволюция bird'а

Как вы думаете, сколько времени потребуется, чтобы птица стала человеком? Если верить научному подходу - то старик Дарвин сообщает, что на это требуются миллиарды лет. Если верить Библии - то потребуется всего несколько дней. Промсвязьбанк выбрал нечто среднее: от птиц до людей они прошли путь за несколько месяцев. В июле были анонсированы карты с "Сердитыми птичками"
а в сентябре - банк открыл интернет-магазин карт свободного дизайна, среди изображений встречаются и люди, например, товарищ Че:
Итак, новый проект появился в сентябре, но был анонсирован в октябре. Как так - спросите вы, ужель как с праздником Октябрьской революции, который отмечали в ноябре. Что ж, придётся рассказать поподробнее.
Так получилось, что у каждой истории есть какое-то начало. Начало нынешней истории было три дня назад, когда, проезжая мимо площади Белорусского вокзала, я обратил внимание на рекламу уже не вспомню какого мероприятия. Взгляд на секунду зацепился за информацию о месте проведения. "Забавный логотип" - отметил я для себя, увидев эмблему Digital October. И как-то забылось, но всего на один день.
Потому что буквально суток не прошло, как мне пришло приглашение понаблюдать за презентацией нового продукта. Где? Да в том, на секунду зафиксировавшемся в памяти Digital October. Хозяин мероприятия - Промсвязьбанк. Тема - тайна. Пока тайна.
Началась презентация. Нас ненадолго возвращают в июнь 2012, когда Промсвязьбанк запустил серию карт с персонажами из небезызвестной игры Angry Birds. Сказать по правде, банк пошёл на некий риск. Лицензионные отчисления за использование образов стоят ощутимых денег, а "выстрелит" проект или нет - единодушия не было. Коллеги апеллировали к тому, что банк не может быть "несерьёзным", всё в нём должно оставлять ощущение стабильности, надёжности. И консервативности. А тут - птички какие-то, причём ещё и адаптированные под национальный колорит. Промсвязевцы же исходили из той логики, что карта в первую очередь заинтересует тех, кто эту игру полюбил. А, согласно опросам, которые использовались, это отнюдь не школьники, а состоявшиеся люди, которые могут себе позволить использовать технику, на которой эти "птички" запускаются - это планшеты и смартфоны.
И первые же месяцы показали, что идея оказалась верной - продажи карт идут с опережением первоначального плана, а остатки собственных средств на счетах на этой категории карт превышают показатели в среднем по банку.
Воодушевлённый этим, Промсвязьбанк решил развить тему дальше, но видимо дальнейшее направление - какую ещё серию карт начать создавать - выбрать единодушно не удалось, и проект перерос в ресурс по реализации задумок самих клиентов. Который вскоре обрёл черты интернет-магазина.
Собственно говоря, карты индивидуального дизайна Промсвязьбанк (да и многие другие, ну скажем Росбанк или СМП или Альфа или Газпромбанк или даже Сбербанк - всех не упомнишь) предлагают достаточно давно. И возможность выбрать дизайн из стандартных - не нова (в том же Русском Стандарте есть папки с каталогами изображений, например; и в ПСБ они уже долгое время были в отделениях). Нова именно идея оформить это как интернет-магазин, интегрированный с социальными сетями, куда можно быстро переразместить картинку ("Эй, смотрите все - я только что вот такую карту себе заказал!") и тесно взаимодействующий с другими системами банка - оформление заявки завершается уже в интернет-банке ПСБ-Ритейл, где и происходит привязка будущего кусочка пластиковой индивидуальности к существующему клиентскому профилю или же к только что созданному новому - если заказчик карты ещё не был клиентом банка.
Ну и "фишка" проекта в том, что самостоятельно созданные дизайны (разумеется, прошедшие одобрение модератором, который оценивает насколько картинки соответствуют требованиям платёжных систем и российского законодательства) можно предлагать другим посетителям. И если кто-то создаст карту, которая приглянется многим (в числовом выражении - 100 заказанных карт), то автор бестселлера будет вознаграждён материально (в деньгах это выразится в 10 000 руб, которые банк презентует дизайнеру).
Ранее оформившие карты со "Злыми птичками" могут уже сейчас начинать кусать локти - в галерее дизайнов помимо уже известных карт добавлено ещё 4 новых дизайна. Но главное - в отличие от первой серии "птиц", которые были снабжены только магнитной полосой, здесь карта идёт с чипом. Ну и 3DS прилагается. И СМС-уведомления, об этом чуть подробнее ниже.
Карты в рамках этого проекта предлагаются в пакетах услуг, которые подразумевают некоторое количество "навесного оборудования". Я в общем-то противник пакетных предложений; мне более по душе выбрать набор услуг, которые мне нужны, не переплачивая за лишнее. Кроме того, здесь особо лишнего то... и нет в этом пакете. То есть есть лишние слова, избыточно описывающие части одной и той же услуги. Читаем описание. Карта. Кредитный лимит (ага, отдельно...). Льготный период (опять - зачем отдельная строчка?). СМС-информирование (ладно; хотя я признаю эту услугу только в банках, где она бесплатна - и не потому что не могу заплатить, а просто именно такой мне видится суть этой опции). Интернет-банк PSB-Retail (тоже написано для наполнения пакета; к ИБ можно подключиться и с картой без пакета, да просто имея лишь счёт в банке. И это будет бесплатно). Программа скидок для держателей карт (вновь - это свойство самой карты, а не пакета. Скидки идут за то, что карта ПСБ - одной из таких я кстати регулярно пользуюсь при продлении КАСКО, и карта отнюдь не "пакетная").
Так что стоимость карты в таком пакете мне кажется переоценённой. Но возможно не возразят, что шанс стать непохожим на других - стоит этих денег.
В целом, проект интересен. Я буду с интересом наблюдать за его развитием (с точки зрения наполнения пользователями и статистики заказов - которую банк не собирается скрывать). А может и на 10 тыс руб замахнусь, как знать
Кстати, небольшой комментарий о пользе предлагаемой банком статистке заказов. Человеку, который хочет, чтобы его карта была единственной и неповторимой, разумеется, нужно кроме своего вкуса ориентироваться и на число заказанных карт с таким изображением. В идеале для яркой личности цифра эта в информации о карте должна быть 0.
@.
Комментарии 3
"Я буду с интересом наблюдать за его развитием (с точки зрения наполнения пользователями и статистики заказов - которую банк не собирается скрывать)."
Это и есть то тайное задание, о котором вы упомянули в начале и забыли рассказать в конце?
@.
Фото из FB Промсвязьбанка