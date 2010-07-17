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Золото ржавеет

17.07.2010 00:59 56 12 894 просмотра
Второй подряд пост про золото. Видимо, неспроста. Сегодняшний информационный трал выудил вот такую вот монетку:

Победоносец пробы 999 со следами ржавчины.

Если что: мопед не мой, я только разместил (с).

Что имеем: монеты из чистого золота хранились, как утверждается, в виде клада - и вот результат. Проверку по плотности (помните, как возникло знаменитое восклицание "Эврика!") изделия проходят, значит вероятнее всего это действительно золото (менее благородные металлы как правило легче, причём порой вдвое, а более тяжёлые - либо не ржавеют таким цветом, либо тоже являются химически инертными).

Я за то, что это следы от соседних "обычных" монет с железной сердцевиной (с 2009 года в таком исполнении идут все монеты вплоть до 5 рублей).

Ваши версии?

@.

Комментарии 56

Orest  (Orest)
#
Я обращал внимание на то, что "Победоносец" несколько отличается по цвету от монет иностранной чеканки в той же пробе.
Мне думалось, что, возможно, мне просто приходилось видеть их при не самом лучшем освещении.
Сейчас же отчего-то вспоминаются скандалы 90-х годов на аффинажных заводах.
Ну и скандалы с самим Стерлиговым.
Мужик он, наверное, неплохой, но что-то у него вечно "не того".
Все-таки как мы далеко ушли от остального мира. У нас свой путь, своя суверенная демократия и даже, похоже, свое суверенное золото.

wasya  (wasya)
#
А 999 пробу уже давно научились "делать" на основе вольфрамового порошка ... Слышал, что в Китае был аналогичный скандал с их золотой 0.999 Пандой.
@mike  (@mike)
#
Вольфрам по плотности может пройти.Вот только плавить его в быту как? Или порошковая металлургия? Есть опасность не выйти на расчётную плотность.

А что это я так всерьёз стал расспрашивать? smile:)

@.
Orest  (Orest)
#
@mike, при каких обстоятельствах могли бы появиться следы от монет со стальным сердечником?
Не станут же нормальные люди хранить мягкое золото вперемешку с гривенниками?
И потом - поцарапаться, побиться бы оно могло, но заржаветь?..
...В общем, приобретайте продукцию монетного двора города Перт.
@mike  (@mike)
#
Если человек закапывает монеты, то дальнейшие рассуждения о логичности поступков лично у меня как-то не получаются...

А следы-то могли появиться запросто. Чтобы не издеваться над золотом, можно попробовать, к примеру, положить 1-копеечную монету на скажем керамическую плитку. И несколько дней относиться как к цветам: поливать, подсыпать земли, окучивать. Потом пару дней просушить, после чего монету снять. На кафеле останется ржавый след. Скандал! Продукция Keramo Marazzi (первое что пришло в голову; не сочтите ни за рекламу, ни за антирекламу) ржавеет! Другое дело, что это след потом можно полностью удалить бытовыми моющими средствами, содержащими слабые кислоты.

К вопросу "почему ржавчина есть, а механических повреждений нет" - готов присоединииться. Чистое золото очень мягкое, а учитывая варварские условия хранения, представленный образец выглядит странно и нелогично, он должен бы иметь массу микроцарапин и вмятин.

@.
Orest  (Orest)
#
Посмотрел видео со Стерлиговым.
Дубаю, про дуб он в фигуральном смысле - он что же, тысячи клиентских монет зарыл под свой дуб?
Честно говоря, не совсем понял аналогию с гривенником на кафеле и золотом.
@mike  (@mike)
#
Попробую пояснить. Если рядом с предметом, пусть из стойкого к коррозии материала, что-то поржавеет, то останется ржавый отпечаток. Только ржавчина это принадлежит не предмету благородного металла (ну или керамики как в примере), а от по соседству расположенного предмета, которому не повезло быть коррозионно-стойким. Просто она, так уж получилось, прилипла на соседние ни в чём не повинные предметы.

Сейчас поискал разных ещё картинок в сети (их не то чтобы очень много разнооборазных, такое ощущение, что из проблемных "тысяч" на суд публики представили 3-4 образца. Хотя легенда гласит, что все остальные уже сданы Стерлиговым в Сбер, так что не придерёшься). Выглядят образцы достаточно правдоподобно, если смотреть по реверсу (где всадник), то ржавчина идёт как бы по местам микроповреждений или же слишком тонкого напыления декоративного слоя. С той лишь разницей, что ныне применяемая технология копеек (1-2-5 рублей проржавевших пока не видел) такова, что края монеты представляют собой неприкрытый цветным металлом сердечник - и на мелочи разрушение в первую очередь начинается с краёв диска. У рублей же даже произведённых по новой технологии и у Победоносца с фоток - совершенно явственный гурт с рифлениями, покрытый тем же металлом, что и аверс с реверсом.

@.
Гектор  (Гектор)
#
Если бы все это случилось с кем-то другим, а не со Стерлиговым, можно было бы серьезно обсуждать, а так ...
Возможно все! В отдельных интервью он говорил, монеты были закопаны под дубом??? Может современный бизнесмен так хранить деньги?
Orest  (Orest)
#
Что пишут:

"На сегодняшний день, интересы всех клиентов Группы компаний Германа Стерлигова защищены – МРРС избавилось от всех запасов, скупленных ранее инвест монет ЦБ. Инвестиционные монеты «Победоносец», равно как и прочие золотые монеты Банка России, отныне полностью исключены из операций компании до выяснения всех обстоятельств дела."

И чем же, интересно, их заменили? Крюгеррандами и соверенами?
МРРС - экзотариум какой-то.
@mike  (@mike)
#
Выглядит на самом деле больше как попытка манипулировать котировками монет. Насколько успешная - покажут ближайшие 2-3 недели. И ещё один "ахтунг": как бы ушлые граждане под шумок не начали сдавать в Сбер "повреждённые монеты, напоминающие Победоносца"...

@.
Orest  (Orest)
#
У Хазина на форуме тезавраторы тоже самое нашли на свих монетах.
Такие дела.
wasya  (wasya)
#
Можете дать ссылку на тот форум?
CreditWay  (CreditWay)
#
Хм.Забавно.
Но Стерлигов и правда,две несовместимые субстанции. smile:)
Это провокация.ИМХО.
Алексей Борякин  (Brein)
#
А я не удивлён. Стоит только посмотреть с каким усердием нам рекламируют инвестиционные монеты, а обратно принимают по смехотворным ценам. Или вообще не берут.
Кто проверяет сколько там золота на самом деле?
Такие же дела обстоят и с серебряными монетами.
А потом - это же не проба! Проба ставится совсем по другому.

Вот как выглядит настоящая ЗОЛОТАЯ монета
Orest  (Orest)
#
Да, монеты работы Васютинского - прекрасны.
По-моему, с ними может сравниться только "Двойной Орел" Огастеса Сент-Годенса.
Orest  (Orest)
#
У меня сайт не сегодня открывается (worldcrisis.ru)
Client507  (Client507)
#
одна беда, пробность ниже .999 и тоже покрывается красными пятнами. Объяснение уже приводилось http://www.taxfreegold.co.uk/redspotsongoldcoins.html. Не покрывается только пять девяток или три девятки без примеси меди. Хочу также сказать, что люди постоянно имеющеие дело с большим количеством побрякушек не рекомендуют хранить их в картонной таре.
Алексей Борякин  (Brein)
#
Прекрасная тема! Правильно поднят вопрос. Моментально задался целью, а в каких банках и по какой цене принимают. (Держава не в счёт). И вот доказательство истинной ценности.

http://www.slavcred.ru/txts/money.html
smile:D smile:D smile:D
@mike  (@mike)
#
Утверждается, что это та же золотая монета, просто сфотографированная неудачно.
Orest  (Orest)
#
Это ж как иссобачиться надо, чтобы золото так выглядело?
Алексей Викторович  (alvi)
#
Быть может это пример диффузии в жизни. Запомнилась картинка из учебника физики 6-го класса: дядечка естество испытатель соединил плотно две пластины - золотую и свинцовую. Через несколько лет металлы проникли друг в друга.
@mike  (@mike)
#
Неплохо. В Lab каналами a-b? Или в Levels выискивали "серую нейтраль"?

@.
@mike  (@mike)
#
Серебро менее химически инертно, и его легче химически повредить. Так, серосодержащие соединения оставляют чёрный сульфид.

@.
Orest  (Orest)
#
Металл разбодяженный.
Законы химии ЦБ отменить не может.
Георгий Крюков  (Гога)
#
И что надувательство?
Или местное надувательство?
Нести возвращать?
Идти в суд?
Orest  (Orest)
#
Посмотрел еще много всего интересного. Куча теорий.
Красные пятна описаны на taxfreegold - пишут, что бывают на 900-ой пробе и никогда - на 999.9.
http://www.taxfreegold.co.uk/redspotsongoldcoins.html

А заодно почитал о хищениях на Приокском заводе цветных металлов, откуда вынесли тонну золота, причем недостачи не было никогда.
Алексей Борякин  (Brein)
#
Я думаю, что с инвестиционными монетами не всё чисто. В смысле 999,9.
Почему даже на граммовом золотом слитке стоит НОМЕР!!!!, а на почти 8 граммовой монете из чистого золота НИЧЕГО?????
Почему монеты обратно практически не принимают? Очевидно банки в курсе.....

Номер должен быть на каждой монете!!!! И сертификат приложен!!!!!
smile:evil: smile:evil: smile:evil:
@mike  (@mike)
#
У меня тоже проскакивала похожая мысль. Особенно когда мне в банке из полиэтиленового мешка отсыпали немножко "червонцев" и спросили "документы нужно какие-нибудь". Победоносцы-то в приличных местах хоть в индивидуальных капсулах продаются.

Впрочем, если бы в монетах из ДМ было бы что-то "не то", скандал случился бы гораздо раньше...

Кстати, имею монеты с сертификатами и индивидуальными номерами. Но не россиийские.

P.S. Дописал последний абзац и вспомнил "- Имеете толуол? - Нет, но я имею гипосульфит.". Забавный рассказ Надежды Тэффи "В кафе". Очень даже подходит многим нынешним биржевым спекулянтам, которые очень приблизительно представляют, чем торгуют.

@.
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