Золото ржавеет

Второй подряд пост про золото. Видимо, неспроста. Сегодняшний информационный трал выудил вот такую вот монетку:
Победоносец пробы 999 со следами ржавчины.
Если что: мопед не мой, я только разместил (с).
Что имеем: монеты из чистого золота хранились, как утверждается, в виде клада - и вот результат. Проверку по плотности (помните, как возникло знаменитое восклицание "Эврика!") изделия проходят, значит вероятнее всего это действительно золото (менее благородные металлы как правило легче, причём порой вдвое, а более тяжёлые - либо не ржавеют таким цветом, либо тоже являются химически инертными).
Я за то, что это следы от соседних "обычных" монет с железной сердцевиной (с 2009 года в таком исполнении идут все монеты вплоть до 5 рублей).
Ваши версии?
@.
Комментарии 56
Мне думалось, что, возможно, мне просто приходилось видеть их при не самом лучшем освещении.
Сейчас же отчего-то вспоминаются скандалы 90-х годов на аффинажных заводах.
Ну и скандалы с самим Стерлиговым.
Мужик он, наверное, неплохой, но что-то у него вечно "не того".
Все-таки как мы далеко ушли от остального мира. У нас свой путь, своя суверенная демократия и даже, похоже, свое суверенное золото.
А что это я так всерьёз стал расспрашивать?
@.
Не станут же нормальные люди хранить мягкое золото вперемешку с гривенниками?
И потом - поцарапаться, побиться бы оно могло, но заржаветь?..
...В общем, приобретайте продукцию монетного двора города Перт.
А следы-то могли появиться запросто. Чтобы не издеваться над золотом, можно попробовать, к примеру, положить 1-копеечную монету на скажем керамическую плитку. И несколько дней относиться как к цветам: поливать, подсыпать земли, окучивать. Потом пару дней просушить, после чего монету снять. На кафеле останется ржавый след. Скандал! Продукция Keramo Marazzi (первое что пришло в голову; не сочтите ни за рекламу, ни за антирекламу) ржавеет! Другое дело, что это след потом можно полностью удалить бытовыми моющими средствами, содержащими слабые кислоты.
К вопросу "почему ржавчина есть, а механических повреждений нет" - готов присоединииться. Чистое золото очень мягкое, а учитывая варварские условия хранения, представленный образец выглядит странно и нелогично, он должен бы иметь массу микроцарапин и вмятин.
@.
Дубаю, про дуб он в фигуральном смысле - он что же, тысячи клиентских монет зарыл под свой дуб?
Честно говоря, не совсем понял аналогию с гривенником на кафеле и золотом.
Сейчас поискал разных ещё картинок в сети (их не то чтобы очень много разнооборазных, такое ощущение, что из проблемных "тысяч" на суд публики представили 3-4 образца. Хотя легенда гласит, что все остальные уже сданы Стерлиговым в Сбер, так что не придерёшься). Выглядят образцы достаточно правдоподобно, если смотреть по реверсу (где всадник), то ржавчина идёт как бы по местам микроповреждений или же слишком тонкого напыления декоративного слоя. С той лишь разницей, что ныне применяемая технология копеек (1-2-5 рублей проржавевших пока не видел) такова, что края монеты представляют собой неприкрытый цветным металлом сердечник - и на мелочи разрушение в первую очередь начинается с краёв диска. У рублей же даже произведённых по новой технологии и у Победоносца с фоток - совершенно явственный гурт с рифлениями, покрытый тем же металлом, что и аверс с реверсом.
@.
Возможно все! В отдельных интервью он говорил, монеты были закопаны под дубом??? Может современный бизнесмен так хранить деньги?
"На сегодняшний день, интересы всех клиентов Группы компаний Германа Стерлигова защищены – МРРС избавилось от всех запасов, скупленных ранее инвест монет ЦБ. Инвестиционные монеты «Победоносец», равно как и прочие золотые монеты Банка России, отныне полностью исключены из операций компании до выяснения всех обстоятельств дела."
И чем же, интересно, их заменили? Крюгеррандами и соверенами?
МРРС - экзотариум какой-то.
@.
Такие дела.
Но Стерлигов и правда,две несовместимые субстанции.
Это провокация.ИМХО.
Кто проверяет сколько там золота на самом деле?
Такие же дела обстоят и с серебряными монетами.
А потом - это же не проба! Проба ставится совсем по другому.
Вот как выглядит настоящая ЗОЛОТАЯ монета
По-моему, с ними может сравниться только "Двойной Орел" Огастеса Сент-Годенса.
http://www.ruscoins.ru/index.php?productID=441
http://www.slavcred.ru/txts/money.html
Либо железяка.
@.
@.
Законы химии ЦБ отменить не может.
Или местное надувательство?
Нести возвращать?
Идти в суд?
Красные пятна описаны на taxfreegold - пишут, что бывают на 900-ой пробе и никогда - на 999.9.
http://www.taxfreegold.co.uk/redspotsongoldcoins.html
А заодно почитал о хищениях на Приокском заводе цветных металлов, откуда вынесли тонну золота, причем недостачи не было никогда.
Почему даже на граммовом золотом слитке стоит НОМЕР!!!!, а на почти 8 граммовой монете из чистого золота НИЧЕГО?????
Почему монеты обратно практически не принимают? Очевидно банки в курсе.....
Номер должен быть на каждой монете!!!! И сертификат приложен!!!!!
Впрочем, если бы в монетах из ДМ было бы что-то "не то", скандал случился бы гораздо раньше...
Кстати, имею монеты с сертификатами и индивидуальными номерами. Но не россиийские.
P.S. Дописал последний абзац и вспомнил "- Имеете толуол? - Нет, но я имею гипосульфит.". Забавный рассказ Надежды Тэффи "В кафе". Очень даже подходит многим нынешним биржевым спекулянтам, которые очень приблизительно представляют, чем торгуют.
@.