Карточные мошенники

Цитата В Кемеровской области возбуждено уголовное дело против SMS-мошенников



ГУВД по Кемеровской области предупреждает об участившихся случаях мошенничества по картам.



Злоумышленники присылают жертве на мобильный телефон SMS с информацией о блокировании карты. Для разблокировки якобы необходимо связаться со специалистом по указанному телефонному номеру. Если жертва перезванивает, ей предлагают назвать номер карты и банк, которому она принадлежит. После этого преступники заявляют, что действительно карта заблокирована, так как в банке произошел компьютерный сбой. Чтобы ее разблокировали, надо подойти к ближайшему АТМ и перезвонить еще раз – уже на другой номер. Далее мошенники говорят, какую операцию необходимо выполнить, после чего с карточного счета жертвы списываются средства.



В милицию обратилась одна из жертв, у которой таким образом с карты было похищено 90 тыс. рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступление остается нераскрытым.

любому

И вновь вести с фронтов. Мошенники против добропорядочных кардхолдеров в Кемерово.Я не понимаю... В Кемеровской области все банкоматы умеют делать Visa-2-Visa, если жертве достаточно подойти кближайшему АТМу? Или идёт проплата на сотовый? В размере 90 тыс руб??? Как выводить-то? Билайн->Юнистрим? А идентификация клиента? В любом случае - деньги ушли не неизвестно куда, а по вполне однозначным реквизитам. Неужто милиции уж настолько непросто распутать цепочку? Или - "следы уходят в Альфа-банк, где деньги в тот же день были сняты по доверенности" (с). И потом - ну неужели пострадавшие настолько потеряли бдительность. Готов понять ситуацияю, когда про USSD-команды на сотовом слышали не все. Но когда жетрве диктуют по телефону что-то типа "Выберите пункт Перевод средств"... Потом - 2 номера сотовых, на которые совершались звонки. Пусть даже на бомжей оформлены. Но IMEI-то они после каждой "охоты" вряд ли меняют.@.