Карточные мошенники

Цитата
|В Кемеровской области возбуждено уголовное дело против SMS-мошенников
ГУВД по Кемеровской области предупреждает об участившихся случаях мошенничества по картам.
Злоумышленники присылают жертве на мобильный телефон SMS с информацией о блокировании карты. Для разблокировки якобы необходимо связаться со специалистом по указанному телефонному номеру. Если жертва перезванивает, ей предлагают назвать номер карты и банк, которому она принадлежит. После этого преступники заявляют, что действительно карта заблокирована, так как в банке произошел компьютерный сбой. Чтобы ее разблокировали, надо подойти к ближайшему АТМ и перезвонить еще раз – уже на другой номер. Далее мошенники говорят, какую операцию необходимо выполнить, после чего с карточного счета жертвы списываются средства.
В милицию обратилась одна из жертв, у которой таким образом с карты было похищено 90 тыс. рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступление остается нераскрытым.
Источник - журнал Плас
Я не понимаю... В Кемеровской области все банкоматы умеют делать Visa-2-Visa, если жертве достаточно подойти к любому ближайшему АТМу? Или идёт проплата на сотовый? В размере 90 тыс руб??? Как выводить-то? Билайн->Юнистрим? А идентификация клиента? В любом случае - деньги ушли не неизвестно куда, а по вполне однозначным реквизитам. Неужто милиции уж настолько непросто распутать цепочку? Или - "следы уходят в Альфа-банк, где деньги в тот же день были сняты по доверенности" (с). И потом - ну неужели пострадавшие настолько потеряли бдительность. Готов понять ситуацияю, когда про USSD-команды на сотовом слышали не все. Но когда жетрве диктуют по телефону что-то типа "Выберите пункт Перевод средств"... Потом - 2 номера сотовых, на которые совершались звонки. Пусть даже на бомжей оформлены. Но IMEI-то они после каждой "охоты" вряд ли меняют.
@.
Комментарии 21
МТС запустила «Горячую линию 911» по фактам телефонного мошенничества
Посылайте мошенников на 911@mts.ru или СМС на 1911 или голосом +7(800)333 0890 (коротки вариант 0890 с телефона МТС).
Кстати, не зная про это, попытался обратиться 08/07 (т.е. через день после новости) по поводу традиционной СМС "Мам, положи 950 р на номер Билайн" - ни в офисе БИ (сообщение пришло абоненту МТС), ни в офисе МТС ("ну вы же не перевели денег, значит мошенничества нет") принять информацию отказались.
@.
У милиции есть дела и поважнее: бабки с гастеров трясти, уголовные дела прикрывать и т.п.
Гы гы... Это значит если штрафная квитанция с видеофиксации приходит, то владельцу транспортного средства надо доказывать, что он не был за рулем, мало того, ему надо указать на того кто был.
А если деньги сняли, то значит поверенный - нипричем. А кто ему доверил - он и знать не знает. В доверенности об этом ни слова. Незнамо кто открыл счет, незнамо кто доверил...
Ни капельки не жаль тех, кого "кидают" с помощью смс.
Никогда не понимала, почему люди ведутся - неужели сложно позвонить в свой Банк (своему оператору, своему родственнику) по официальному телефону.
Кстати, у меня Билайн принимал информацию - что с ней делали не знаю, но оператор спросил номер по которому надо "позвонить" и обещал передать его в СБ..
Мошенники эксплуатирую простейшие чувства: страх за себя или родных ("Я тут сбил человека..."), жадность ("Вы выиграли на радиостанции Арктика Минус автомобиль Ауди...", нигерийские письма), родительсткие чувства ("Мам, положи..."), излишнюю якобы заинтересованность в безопасности ("Назовите номер карты, мы проверим не блокирована ли она..." или тот самый "Сбой на коммутаторе и опасность потери баланса..."), доброту ("Ребёнку нужна донорская кровь, позвоните по номеру..."), зависимость от техники ("Ваш Windows блокирован. Для разблокировки отправьте СМС...").
Дмитрий, а Вы читаете "Криминал и защита" на авто.ру? Возможно, что да - полезно бывает быть в курсе того, что придумывают злоумышленники, если нет, то очень рекомендую. Потому что не зная, "прощёлкать" можно: рано или позно всех лохов разведут, и начнут придумывать что-нибудь свеженькое и ни с первого, ни со второго взгляда неочевидное.
Кстати, когда люди станут аккуратнее и перестанут попадаться на всякие хитрости, будут всякие косвенные удобства. Например, некто обронил бумажник. Ну или забыл борсетку в транспорте. Сейчас среди мимо проходящих всенепременно найдётся тот, кто решит, что раз кто-то от собственности добровольно отказался, то не только его право, но и практически обязанность обратить это в свою пользу. А если каждый подумает: "ага, ищут лоха, кто бы поднял - чтобы развести", то обронивший, когда вернётся, с радостью обнаружит кошелёк на том месте, куда тот упал. А борсетку - в комнате забытых вещей Мосгортранса.
Но есть и опасность: очерствение людей, ожидание от каждого такого звонка-сообщения-электронного письма подвоха. А с грязной водой можно выплеснуть и младенца. То есть к примеру проигнорировать действительно просьбу о помощи от родственника. Или принять за шутку сообщение "Вам подключена услуга (такая-то)", в то время как к примеру банк на самом деле подключил по своей инициативе такую услугу (первый месяц бесплатно, дальше - за деньги).
Я буду искренне рад, если вы никогда ничего не "прощелкаете". Но уверяю что со временм эта вероятность возрастает. "Есть такая теория, что время и пространство бесконечны. Соответственно, произойти может всё что угодно. А раз что-то может произойти - значит оно неизбежно" (с)
@.
Дмитрий, Ваш категорический взгляд на вещи и стремление покрасить окружающий мир лишь двумя красками - чёрной и белой, я полагаю, уже замечены многими. Вы стремитесь дать ответ там, где многие просто задумались или же задали бы вопрос. Впрочем, я просмотрел и оценил и количество вопросов, которые Вы адресовали представителям банка Тинькофф. Но тот феномен тоже объясним: представители банка по статусу были обязаны ответить на всё, о чём их спросили.
Я же свободен выбирать - с кем общаться, я с кем нет. Да на корме для троллей я последнее время что-то сильно поиздержался. Так что считаю, что более конструктивным является игнорировать Ваши сообщения. И напоследок подарю цитату:
Не бойтесь мора и глада,
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет:"Я знаю, как надо!"
Кто скажет:"Идите, люди, за мной,
Я вас научу, как надо!"
Однако, из песни слов не выкинешь.
- согласен, что по таким следам в нашей системе найти мошенников можно, было бы желание и то, что называется "политическая воля", значит, есть какой-то/чей-то интерес;
- с другой стороны, если владелец карты добровольно готов выполнить такие действия как "назвать номер карты и банк, которому она принадлежит... подойти к ближайшему АТМ и перезвонить еще раз – уже на другой номер. Далее мошенники говорят, какую операцию необходимо выполнить, после чего с карточного счета жертвы списываются средства", то, собственно, простите за злорадство, но мне таких людей не жаль. Это же не шиммер новый, который тоньше волоса, а банальный развод лоха. Как говаривал майор на военной кафедре:"Не доходит через голову - дойдет через ноги" В свой банк на стационарный официальный телефон позвонить/уточнить времени или желания нет, а вот левым людям на сотовый (!) позвонить и по их инструкциям через банкомат бабло перевести - это не проблема.
На каждом углу уже кричат, что "враг не дремлет", не светите ПИН и что? У меня некоторые гхм, знакомые, что ли, на корпоративных картах категории "классик" пишут пин перманентным маркером да еще и дают, например, 4 штуки другому человеку, чтобы он за них деньги в банкомате снял, потому что ходить лень. На все мои доводы, что так делать не надо, лишь улыбаются, дескать, что ты понимаешь в этой жизни.
Тогда приведу ещё одну потенциально заинтересованную сторону. Это государство, которое в силу декларируемых целей (опять - должно было бы быть) заинтересовано в максимальной официальности и прозрачности расчётов. С целью налогообложения ли или же противодействия отмыванию и финансированию или (страшно подумать!) борьбы с коррупцией. Вот в последнем, быть может, и кроется тот самый тормоз прогресса. Ведь как может вся система эффективно быть против коррупции, если хотя бы некоторые её представители лично от себя очень даже за?
Как воздействовать? Да пожалуй лишь экономически. Если выбирать банки с оптимальными тарифами и отношением к клиенту не как к врагу и потенциальному мошеннику, то это позволит избавиться от тех, кто имеет совершенно противоположный подход. Ну не от всех. Те, кто является монополистами или игроками на государственные или крупно-корпоративные деньги или средства иностранной "мамы" - такому неподвластны. Но всё же.
Как повлиять на государство? Точнее на тех, кто тормозит прогресс в стране, а часть финансовых потоков - в своих карманах? Не предлагать эти самые неучтённые финансы. Тяжело станет решать проблемы? А вы пробовали? (обращение не к Hipster'у, а к неопределённому кругу читателей)
Теперь о том, а нужно ли оно? Ведь в каждой карте потенциально зашито число из трёх шестёрок. А государство только и стремится к тому, чтобы все его граждане оказались под колпаком. А потом всех в принудительном порядке заставят расплачиваться только "цифрами", а наличные будут просто жечь. Этакие пожарные, как в Фаренгейт 451. И вообще, любой держатель карты может быть атакован любым хакером и обворован до последней нитки. И если перечисленные в начале аргументы - это большей частью страшилки, то последний - это реальность, которую мы видим. И только когда будут видны реальные движения и реальная воля переломить ситуацию, оплата картой (да и вообще владение картой) не будет чем-то между народной забавой и экстремальным времяпрепровождением.
@.
@.
Произошла неприятная ситуация с банком ОАО "Альфа-банк" по поводу денежных средств, которые хранились в этом банке, через интернет банк Альфа-клик. Банк никакой ответственности, по словам сотрудников, не несет за мошеннические действия. Идет разбирательство и возбудили уголовное дело. Таких пострадавших не одна я в Ростове. Следователи говорят, что на банк поступают постоянно жалобы и каждое второе дело связано с именем этого банка.
Куда только не обращалась, но уже даже отчаилась.
Посоветуйте что делать??
У меня тоже с этим банком постоянные терки
с моей кредитной карты было снято не известно мной личностью, без моего действия и согласия, было переведено на сотовый телефон 3 тысячи рублей! естественно звоню в Сбербанк России оператору! мне говорят что Я лично выполнял данные действия ! и вводил пароль подтверждения тоже Я! НО! Я этого не делал! и говорил им об этом ! случилось это 02.02.2015 в 11.18 мск. И мне сказали что Я оплатил свою сотовую связь! они говорят только последние 4 цифры. я ответил что номер мой! Но денег то нет! я бросил трубку чтобы убедиться, мало ли что а вдруг деньги есть, сижу переживаю... проверя. баланс, ничего нет! Звоню оператору Сбербанка, естественно оператор другой!!! узнаю всё тоже самое! и тут! Мне говорят что мои денежные средства в размере 3000 Три тысячи рублей ноль копеек, переведены на совсем другой номер! 4 последних цифры совершенно другие продиктовала! и тут я естественно вошёл в недоверия СберБанка РФ! на следующий день поехал я в Офис к ним! Объяснил ситуацию! нАЧАЛИ ЗВОНИТЬ В Call-центр! им ответили что всё таки с моего сотового телефона было подтверждения мною! То что Я сам перевёл эти деньги куда-то в неизвестность! в ИТОГЕ мне сказали : Мы Вам ни чем помочь не можем! вот и всё! как мне быть? Спасибо.