Возвращение легенды. Практический взгляд

Многие знают, что MasterCard достаточно давно и вполне успешно сотрудничает с Cirque du Soleil. На постоянной основе держателям карт этой платежной системы предлагаются бонусы и привилегии при приобретении билетов на это шоу. А сейчас ряд банков-участников ПС проводят акции для своих кардхолдеров, направленные с одной стороны на рост объема транзакций этого банка и именно по MasterCard и увеличение лояльности клиентов, с другой стороны - на продвижение новой постановки CDS - "Miсhael Jackson. The Immortal".



Автор этих строк уже поучаствовал в акции одного из банков, и более того, попал в число победителей. Да что там, даже билеты уже на руках. А вот не повод ли это, чтобы повнимательнее посмотреть на акцию и банки, в ней принимающие участие. И попытаться увидеть несколько больше?



Итак, нашими подопытным будет Хоум Кредит банк, в котором розыгрыш уже завершился, и сегодня крайний срок истребования призовых билетов. Второй банк для пристального изучения - Кредит Европа банк, там акция в полном разгаре - и у читателей есть возможность до 30 ноября побороться за трофей.



Как я понимаю, призовой фонд на эти розыгрыши предоставляет MasterCard, а банки обеспечивают информационную и техническую поддержку. И поставляют клиентов, желающих поучаствовать в акции, разумеется. Из каких соображений платёжная система определяет, сколько именно призов выделяется тому или иному банку, - я так полагаю, информация закрытая. Но то, что мы видим - Хоум Кредит разыгрывает 14 пар билетов среди жителей Москвы, 14 среди жителей северной столицы и 14 среди жителей Казани. (в скобках вполне можно отметить, что видимо казанцы не проявили должной активности, и победителей из этого города меньше заявленного) Кредит Европа же обещает определить победителей - будущих обладателей пары билетов - среди жителей двух городов - 50 кардхолдеров-победителей со спутником (или спутницей) смогут посетить шоу в Москве и 20 парных пригласительных - призовой фонд для Санкт-Петербурга.



Условия розыгрышей оформлены в виде документа - попроще и менее структурированного у ХКФ (что вполне в духе принятой в банке идеологии "договор на одном листе"), и более "суроводокументоподобного" (даже с приложениями) у КЕБа.



Обратимся к собственно призам. MasterCard сообщает, что разыгрываются премиальные билеты на шоу. Этот факт, кстати, отражен в условиях Кредит Европа банка - явно указаны категория и стоимость (4500 руб каждый) разыгрываемых билетов. Эта стоимость соответствует официально заявленной на сайте CDS для билетов премиум-уровня. ХКФ скромно в условиях обошел этот момент, но мы вернемся к вопросу чуть позже. Теперь о финансово-фискальной стороне вопороса. Поскольку стоимость призов в данной акции превышает 4000 руб, выигрыш, согласно Налоговому кодексу, облагается налогом - по ставке 30% для нерезидентов и 35% для резидентов. Об уплате налогов оба банка упоминают в условиях, формулировки разные, как видимо и последствия. Кредит Европа в достаточно обтекаемой манере сообщает, что вообще-то он является налоговым агентом и хотел бы налог с победителя удержать. Однако, если такое почему-то не получится, то они просто передадут данные в налоговую. То есть по сути победителю придется уплатить налог по итогам года самостоятельно. ХКФ же безусловно утверждает, что налог будет удерживать. Более того, и это "правило хорошего тона" для розыгрышей с ценными (свыше 4000 руб) призами, - призовой фонд ХКФа состоит из билета и денежной части выигрыша. Эта денежная составляющая как раз и предназначена для уплаты налога, возникшего при получении приза. При этом билеты, что предлагает Хоум Кредит, на две ступеньки не дотягивают до премиальных, и стоимость их ниже (3300 руб каждый).



Собственно главный вопрос, которым я хотел бы озадачить читателей, - что вам было бы более приятно: получить выигрыш высшей категории, но при этом знать, что позже придется посетить налоговую, оформить декларацию и оплатить (посчитаем для простоты, что лимит 4000 за год уже преодолели до этого) 9000 * 0,35 = 3150 рублей налога или же получить выигрыш уровнем пониже, но знать, что платить ничего не требуется: банк исчислит причитающийся налог (величина которого в этом случае составляет 3554 руб) из призового фонда самостоятельно? (при этом получить в банке справку 2НДФЛ всяко рекомендуется). Обсудим?



@.