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Возвращение легенды. Практический взгляд

13.11.2012 07:40 8 2 386 просмотров
Многие знают, что MasterCard достаточно давно и вполне успешно сотрудничает с Cirque du Soleil. На постоянной основе держателям карт этой платежной системы предлагаются бонусы и привилегии при приобретении билетов на это шоу. А сейчас ряд банков-участников ПС проводят акции для своих кардхолдеров, направленные с одной стороны на рост объема транзакций этого банка и именно по MasterCard и увеличение лояльности клиентов, с другой стороны - на продвижение новой постановки CDS - "Miсhael Jackson. The Immortal".

Автор этих строк уже поучаствовал в акции одного из банков, и более того, попал в число победителей. Да что там, даже билеты уже на руках. А вот не повод ли это, чтобы повнимательнее посмотреть на акцию и банки, в ней принимающие участие. И попытаться увидеть несколько больше?

Итак, нашими подопытным будет Хоум Кредит банк, в котором розыгрыш уже завершился, и сегодня крайний срок истребования призовых билетов. Второй банк для пристального изучения - Кредит Европа банк, там акция в полном разгаре - и у читателей есть возможность до 30 ноября побороться за трофей.

Как я понимаю, призовой фонд на эти розыгрыши предоставляет MasterCard, а банки обеспечивают информационную и техническую поддержку. И поставляют клиентов, желающих поучаствовать в акции, разумеется. Из каких соображений платёжная система определяет, сколько именно призов выделяется тому или иному банку, - я так полагаю, информация закрытая. Но то, что мы видим - Хоум Кредит разыгрывает 14 пар билетов среди жителей Москвы, 14 среди жителей северной столицы и 14 среди жителей Казани. (в скобках вполне можно отметить, что видимо казанцы не проявили должной активности, и победителей из этого города меньше заявленного) Кредит Европа же обещает определить победителей - будущих обладателей пары билетов - среди жителей двух городов - 50 кардхолдеров-победителей со спутником (или спутницей) смогут посетить шоу в Москве и 20 парных пригласительных - призовой фонд для Санкт-Петербурга.

Условия розыгрышей оформлены в виде документа - попроще и менее структурированного у ХКФ (что вполне в духе принятой в банке идеологии "договор на одном листе"), и более "суроводокументоподобного" (даже с приложениями) у КЕБа.

Обратимся к собственно призам. MasterCard сообщает, что разыгрываются премиальные билеты на шоу. Этот факт, кстати, отражен в условиях Кредит Европа банка - явно указаны категория и стоимость (4500 руб каждый) разыгрываемых билетов. Эта стоимость соответствует официально заявленной на сайте CDS для билетов премиум-уровня. ХКФ скромно в условиях обошел этот момент, но мы вернемся к вопросу чуть позже. Теперь о финансово-фискальной стороне вопороса. Поскольку стоимость призов в данной акции превышает 4000 руб, выигрыш, согласно Налоговому кодексу, облагается налогом - по ставке 30% для нерезидентов и 35% для резидентов. Об уплате налогов оба банка упоминают в условиях, формулировки разные, как видимо и последствия. Кредит Европа в достаточно обтекаемой манере сообщает, что вообще-то он является налоговым агентом и хотел бы налог с победителя удержать. Однако, если такое почему-то не получится, то они просто передадут данные в налоговую. То есть по сути победителю придется уплатить налог по итогам года самостоятельно. ХКФ же безусловно утверждает, что налог будет удерживать. Более того, и это "правило хорошего тона" для розыгрышей с ценными (свыше 4000 руб) призами, - призовой фонд ХКФа состоит из билета и денежной части выигрыша. Эта денежная составляющая как раз и предназначена для уплаты налога, возникшего при получении приза. При этом билеты, что предлагает Хоум Кредит, на две ступеньки не дотягивают до премиальных, и стоимость их ниже (3300 руб каждый).

Собственно главный вопрос, которым я хотел бы озадачить читателей, - что вам было бы более приятно: получить выигрыш высшей категории, но при этом знать, что позже придется посетить налоговую, оформить декларацию и оплатить (посчитаем для простоты, что лимит 4000 за год уже преодолели до этого) 9000 * 0,35 = 3150 рублей налога или же получить выигрыш уровнем пониже, но знать, что платить ничего не требуется: банк исчислит причитающийся налог (величина которого в этом случае составляет 3554 руб) из призового фонда самостоятельно? (при этом получить в банке справку 2НДФЛ всяко рекомендуется). Обсудим?

@.

Комментарии 8

Алексей Сорокин  (Ambr)
#
Если ставить вопрос применительно к нашим реалиям, думаю большинство предпочтут получить премиальные билеты и "забить" на налог.

Более сознательная часть разумеется предпочтет приз попроще и чистую совесть.

Более продвинутая часть внимательно изучит талмуд правил КЕБа, воспользуется их призом и подаст в суд на банк с целью получить с него денег за... ну в общем, найдет за что.

И только наименее многочисленная часть, принадлежащая к двум слабо пересекающимся общностям "понты дороже денег" и "время - деньги" предпочтет получить более дорогой приз, а заплатить налог поручит своему бухгалтеру.

Как-то так. Сугубо имхо, разумеется smile:D
Blackart  (Blackart)
#
Миша, ну для обычных людей выбор очевиден! Вон, мою жену не заставишь просто деньги на бонусную карту положить, а тут "экспедиция" в налоговую. Но если выигрывать будут те, кто для этого провел некоторые не совсем стандартные действия, то может быть и другой расклад smile:D. Мнения могут быть разные, но мое таково, что не стоит этот цирк 4200 + инспекция + "стремление к победе" (назовем это так).
Михаил О  (Michael1969)
#
Во-первых, КЕБ явно указывает стоимость билетов не по 6 тысяч каждый, а по 4 с половиной тысячи, что, правда, все равно влечет налогообложение, во-вторых, там же и столь же явно указано, что КЕБ удержит налог сам (еще бы, просто спишет со счета кредитки), а уж если не получится, видимо, если кредитку закроют очень быстро, тогда да, действительно проинформирует налоговую инспекцию.
Насчет ХКФ, который явно указывает, что денежная часть приза составляет 3554, то есть 35%-налог с суммы примерно в 10 тысяч рублей - он исходит из предположения, что годовая квота в 4000 рублей израсходована, но это далеко не у всех так, поэтому у многих возникнет ПЕРЕПЛАТА налога на доходы физических лиц, и если захотеть ее вернуть, то все равно придется подавать декларацию ...
@mike  (@mike)
#
Да, спасибо за поправку. И в самом деле - 4500 указано. Исправил исходный пост.

А вот насчёт списания налога с кредитки - что-то мне сомнительно, что такое возможно сделать безакцептно.

Про переплату налога замечание справедливое. Вот только каков процент тех, кто именно ради этого выберется в налоговую? Если заодно - допустим, с получением вычета на приобретённое жильё - в это поверю.

@.
Михаил О  (Michael1969)
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Списание налога не будет безакцептным, так как любой участник акции должен в ней регистрироваться, принимая условия, в которых сказано, что налог будет удержан. Очевидно, такое принятие и является акцептом.
Sand3R Sand3Rov  (Sand3R)
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Можно декларацию еще подавать для сальдирования результата по операциям с акциями и вычета на лечение (себя, жену и ребенка застраховать нормально уже 20К рублей возврата НДФЛ рисуется).
Премиальные билеты и всяческие налоговые оптимизации.
Ирина Петрова  (irgendwo)
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Если я скажу, что нормальный клиент банка не поймет, чего от него хотят, я не скажу ничего. Потому что я не понимаю, зачем весь этот псто
В  (Cheerokee)
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Лично мне налоговую и так посещать )) Предпочел бы дорогие. Если бы в налоговую не ходил бы, то, возможно, с налоговой предпочел бы не связываться. Хотя... если идти не в конце апреля-мая и не в начале января-февраля, то и очереди-то из физиков нет smile:)
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