Когда я задумывал этот пост, он должен был бы быть посвящен одному единственному случаю, и соразмерно затратам был бы назван "обналичка за 0,5". Но покуда я собирался с мыслями и словами, последовали еще несколько случаев. Отчего впрочем размер затрат не увеличился. Так что название осталось изначальным.
Сначала следовало бы определиться с терминами. Под обналичкой я здесь, равно как и в других случаях (кроме ситуаций когда обсуждаю криминальную деятельность других) подразумеваю это действо в самом позитивном смысле этого слова - так же, как понимают его завсегдатаи знаковой темы "Обналичка кредитной карты". То есть действия, направленные на законное превращение кредитных средств с кредитной же карты в наличные или в более широком смысле - в дебетовые средства: остаток к примеру на текущем счете или дебетовой карте. При этом немаловажным является то, что такая процедура с точки зрения банка-эмитента карты выглядит как нормальная операция оплаты товаров или услуг, соответственно если так повезло, и карта-донор является при этом картой с бонусами, милями или кешбеком - то клиент, совершивший ритуал, помимо средств, которые он временно может разместить например на вклад или "доходную" карту с начислением повышенных процентов на остаток, дополнительно получает вознаграждение по кредитке. Разумеется, немаловажными являются затраты на совершение такой "покупки", что является камнем преткновения для многих. Вот мы, собственно, и подобрались к основной истории.
Как вы думаете, 0,5 за обналичку это много или мало? Опытные товарищи скажут "нормально". Разумеется подразумевая проценты. Но как бы не так. В первой зарисовке это 0,5 рубля. Пятьдесят копеек. А дело было так. Стою я с утра возле кассы одного из гипермаркетов; что-то пристрастились мы на работе к фисташкам, нужно было пополнить запас перед началом очередного трудового дня. Передо мною - классического вида пенсионерка в платочке, делающая свои скромные покупки. И тут выясняется, что для оплаты у нее не хватает 50 копеек. В общем-то по хорошему, на кассе многие оставляют сдачу, поэтому для кассирши это не было бы сколь-нибудь существенной проблемой. Но то ли оттого, что дело было утром и пока на кассе не было необходимого количества неучтенной сдачи, то ли какие личные сложности кассирши - но это стало непреодолимым препятствием. Тогда старушка оборачивается ко мне и говорит "Да пусть он доплатит!" Не проблема, я даже не только доплачу, но и оплачу всю покупку. Но при 2 условиях - я оплачиваю картой, а та сумма нала, которой чуть-чуть не хватает, становится моей. Нужно ли комментировать, что карта была бонусной, и начисления за эту покупку неоднократно перекрыла ту сумму, на которую старушка меня "обманула", как она видимо до сих пор думает.
Вторая история про более существенную сумму. У товарища родился сын. Разумеется, очень важное событие. И товарищ решил поздравить жену подарком. Присмотрел "безделушку" в ЦУМе. И - снова та же история. Немного не хватает. Ну как немного... Побольше 10 тысяч. Спрашивает меня - смогу ли я ему эту сумму одолжить, до ближайшего понедельника. Да без проблем, попутно интересуюсь, что же за магазин удостоился его внимания. И - волшебство - оказывается, что при оплате MasterCard точка предлагает скидку. Значит, план действий очевиден. Вечером заезжаем в магазин - о чудо. Оказывается, что при таком варианте ему не хватает всего-то около 6 тыс руб. Которые по прошествии выходных были мне с огромной благодарностью возвращены. И как и в предыдущей истории итог для всех положителен - салон получил продажу товара, я превратил остаток с карты в наличные, пусть и поступившие двумя "траншами" с разницей в 2 дня. И конечно же вознаграждение от банка за покупку по карте. А больше всего, как повествуется в истории, счастлива молодая мама. От подаренного ли браслета или больше от сына Елисея - на этм месте я поставлю подалуй многоточие.
Третья история гораздо проще, просто есть такая традиция, что число 3 - хорошее, едва ли не магическое. На этот раз я попрошу вас представить автора сего повествования, на некоторое время занявшего банкомат в торговом центре. Бывает... Ряд однотипных операций. И ряд похожих банкоматов. Все на выдачу. Барышня средних лет интересуется - можно ли тут заплатить за телефон. Разумеется! (Скажу по секрету, я именно оплатой телефона в этот момент и был занят). Но маленькая незадача - наличными. А среди ряда банкоматов, напомню, кеш-ина нет. Что же делать? Да вот, между входными дверями терминал, который как следует из частицы "нал" в названии, охотно примет наличные. "Но там же комиссия!" - восклицает барышня. Резонно. Кстати, по моим наблюдениям абсолютное большинство тех, кто пользуется терминалами, как-то вообще не обращает внимания (а может привыкли), что например за скормленную терминалу банкноту в 50 рублей, они получают на мобилном балансе, к примеру, всего 40 рублей. Но здесь не тот случай. Тогда сообщаю, что у меня, не оходя от этого банкомата, можно оплатить без комиссии. "А может еще и со сдачей?" - обрадовавшись интересуется тетенька. А то ж! У меня можно все! И вновь к удовольствию всех: оператор получает оплату своих услуг, я - некоторое количество дензнаков, которые еще минуту назад были на балансе карты, а гажданка - желаемую оплату сотового на некруглую сумму.
И во второй, и в третьей истории, мои затраты оказались нулевыми, так что итог по всем описанным случаям - все те же 50 копеек. Что, согласитесь, достаточно хороший результат.
Итог, который можно было бы подвести, звучит видимо так: нередко присходят случаи, когда казалось бы все получили то, на что рассчитывали. Но ведь основной закон природы гласит, что из ничего из ничего не получится. Значит кто-то неявно теряет. У меня объяснение есть. У вас?
@.
Комментарии 24
Во всех трёх случаях деньги теряют
буржуазные упыри и кровопийцывладельцы торговых точек и терминалов. Могли бы загрести себе кэш в мошну, а так придётся делиться с банком, который отщипнёт себе толику малую.
Но владельцы торговых точек - это умные
упыри и кровопийцылюди, поэтому они заранее заложили в свои товары и услуги соответствующую наценку, которая с лихвой компенсирует возможное потери на усушку, утруску и банковские карты.
Более того, увидев уменьшение скорости роста маржи в результате "картификации" населения, они тут же скорректируют свою ценовую политику в сами-знаете-в-какую сторону.
Таким образом, в результате данной операции крайним всегда остаётся конечный покупатель/потребитель продуктов и услуг, увы
@.
Предлагаю четвертый вариант, заправлять на заправках дальнобойщиков...
Без обид.
Учитывая возможность использовать карты с cashback, проводимые акции Мастеркарда, возможность купить с дисконтом яндекс-деньги и киви и "дырки" в бонусных программах некоторых банков... Приятно всем ))))
Нехороший ты.
@.
"Юстас Алексу", блин
"Вы продаете славянский шкаф?" (С)
@.
А то постоянно наблюдаю как с пачкой налички народ пытается билеты до гаваев взять... на кучу народа...
@.
И вот даже интересно, бабулька на сколько денег затарилась ? Ибо даже если на пару тыщ, то 1% с пары тыщ это всего 20 рупь.
Мне за 20 рупь влом карту доставать ...
Хотя если пару тыщ положить на депозит под 1% в мес, то через мес еще 20 руп.
Итого 40 рупь.
Так что это смотря как считать
Но покупка была не на 50-100 руб, да и карта была не с 1% вознаграждения.
@.
Солидная фирма возьмет в аренду дырокол.
По теме, я бы тоже так бы поступил, копейка к копейке
Лично я тоже придерживаюсь мнения что "курочка по зернышку клюет"
Да и помог человеку-таки! Уже вперед