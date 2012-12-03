Вход
Профиль Блог Лента Активность

Обналичка за 0,5

03.12.2012 00:05 24 6 651 просмотр
Когда я задумывал этот пост, он должен был бы быть посвящен одному единственному случаю, и соразмерно затратам был бы назван "обналичка за 0,5". Но покуда я собирался с мыслями и словами, последовали еще несколько случаев. Отчего впрочем размер затрат не увеличился. Так что название осталось изначальным.

Сначала следовало бы определиться с терминами. Под обналичкой я здесь, равно как и в других случаях (кроме ситуаций когда обсуждаю криминальную деятельность других) подразумеваю это действо в самом позитивном смысле этого слова - так же, как понимают его завсегдатаи знаковой темы "Обналичка кредитной карты". То есть действия, направленные на законное превращение кредитных средств с кредитной же карты в наличные или в более широком смысле - в дебетовые средства: остаток к примеру на текущем счете или дебетовой карте. При этом немаловажным является то, что такая процедура с точки зрения банка-эмитента карты выглядит как нормальная операция оплаты товаров или услуг, соответственно если так повезло, и карта-донор является при этом картой с бонусами, милями или кешбеком - то клиент, совершивший ритуал, помимо средств, которые он временно может разместить например на вклад или "доходную" карту с начислением повышенных процентов на остаток, дополнительно получает вознаграждение по кредитке. Разумеется, немаловажными являются затраты на совершение такой "покупки", что является камнем преткновения для многих. Вот мы, собственно, и подобрались к основной истории.

Как вы думаете, 0,5 за обналичку это много или мало? Опытные товарищи скажут "нормально". Разумеется подразумевая проценты. Но как бы не так. В первой зарисовке это 0,5 рубля. Пятьдесят копеек. А дело было так. Стою я с утра возле кассы одного из гипермаркетов; что-то пристрастились мы на работе к фисташкам, нужно было пополнить запас перед началом очередного трудового дня. Передо мною - классического вида пенсионерка в платочке, делающая свои скромные покупки. И тут выясняется, что для оплаты у нее не хватает 50 копеек. В общем-то по хорошему, на кассе многие оставляют сдачу, поэтому для кассирши это не было бы сколь-нибудь существенной проблемой. Но то ли оттого, что дело было утром и пока на кассе не было необходимого количества неучтенной сдачи, то ли какие личные сложности кассирши - но это стало непреодолимым препятствием. Тогда старушка оборачивается ко мне и говорит "Да пусть он доплатит!" Не проблема, я даже не только доплачу, но и оплачу всю покупку. Но при 2 условиях - я оплачиваю картой, а та сумма нала, которой чуть-чуть не хватает, становится моей. Нужно ли комментировать, что карта была бонусной, и начисления за эту покупку неоднократно перекрыла ту сумму, на которую старушка меня "обманула", как она видимо до сих пор думает.

Вторая история про более существенную сумму. У товарища родился сын. Разумеется, очень важное событие. И товарищ решил поздравить жену подарком. Присмотрел "безделушку" в ЦУМе. И - снова та же история. Немного не хватает. Ну как немного... Побольше 10 тысяч. Спрашивает меня - смогу ли я ему эту сумму одолжить, до ближайшего понедельника. Да без проблем, попутно интересуюсь, что же за магазин удостоился его внимания. И - волшебство - оказывается, что при оплате MasterCard точка предлагает скидку. Значит, план действий очевиден. Вечером заезжаем в магазин - о чудо. Оказывается, что при таком варианте ему не хватает всего-то около 6 тыс руб. Которые по прошествии выходных были мне с огромной благодарностью возвращены. И как и в предыдущей истории итог для всех положителен - салон получил продажу товара, я превратил остаток с карты в наличные, пусть и поступившие двумя "траншами" с разницей в 2 дня. И конечно же вознаграждение от банка за покупку по карте. А больше всего, как повествуется в истории, счастлива молодая мама. От подаренного ли браслета или больше от сына Елисея - на этм месте я поставлю подалуй многоточие.

Третья история гораздо проще, просто есть такая традиция, что число 3 - хорошее, едва ли не магическое. На этот раз я попрошу вас представить автора сего повествования, на некоторое время занявшего банкомат в торговом центре. Бывает... Ряд однотипных операций. И ряд похожих банкоматов. Все на выдачу. Барышня средних лет интересуется - можно ли тут заплатить за телефон. Разумеется! (Скажу по секрету, я именно оплатой телефона в этот момент и был занят). Но маленькая незадача - наличными. А среди ряда банкоматов, напомню, кеш-ина нет. Что же делать? Да вот, между входными дверями терминал, который как следует из частицы "нал" в названии, охотно примет наличные. "Но там же комиссия!" - восклицает барышня. Резонно. Кстати, по моим наблюдениям абсолютное большинство тех, кто пользуется терминалами, как-то вообще не обращает внимания (а может привыкли), что например за скормленную терминалу банкноту в 50 рублей, они получают на мобилном балансе, к примеру, всего 40 рублей. Но здесь не тот случай. Тогда сообщаю, что у меня, не оходя от этого банкомата, можно оплатить без комиссии. "А может еще и со сдачей?" - обрадовавшись интересуется тетенька. А то ж! У меня можно все! И вновь к удовольствию всех: оператор получает оплату своих услуг, я - некоторое количество дензнаков, которые еще минуту назад были на балансе карты, а гажданка - желаемую оплату сотового на некруглую сумму.

И во второй, и в третьей истории, мои затраты оказались нулевыми, так что итог по всем описанным случаям - все те же 50 копеек. Что, согласитесь, достаточно хороший результат.

Итог, который можно было бы подвести, звучит видимо так: нередко присходят случаи, когда казалось бы все получили то, на что рассчитывали. Но ведь основной закон природы гласит, что из ничего из ничего не получится. Значит кто-то неявно теряет. У меня объяснение есть. У вас?

@.

Комментарии 24

Алексей Сорокин  (Ambr)
#
Попробую угадать.

Во всех трёх случаях деньги теряют буржуазные упыри и кровопийцы владельцы торговых точек и терминалов. Могли бы загрести себе кэш в мошну, а так придётся делиться с банком, который отщипнёт себе толику малую.

Но владельцы торговых точек - это умные упыри и кровопийцы люди, поэтому они заранее заложили в свои товары и услуги соответствующую наценку, которая с лихвой компенсирует возможное потери на усушку, утруску и банковские карты.

Более того, увидев уменьшение скорости роста маржи в результате "картификации" населения, они тут же скорректируют свою ценовую политику в сами-знаете-в-какую сторону.

Таким образом, в результате данной операции крайним всегда остаётся конечный покупатель/потребитель продуктов и услуг, увы smile:(
@mike  (@mike)
#
Не в бровь, а в точку! smile:)

@.
читающий  (читающий)
#
После знакомства со всеми комментариями можно предположить, что только Ambr дочитал весь текст до конца.
spirit116  (spirit116)
#
Все три истории хороши, но увы оборот с них...
Предлагаю четвертый вариант, заправлять на заправках дальнобойщиков... smile:D
Олег Б.  (OleGear)
#
Фантазия подсказывает, что продолжением истории "Обналичка за 0,5" может служить вариант, где герой становится обладателем поллитры smile;)
Без обид.
askv  (askv)
#
Круто. Вспоминается "вскопать огород за поллитру". Бартер убивает банки smile:achtung:
В  (Cheerokee)
#
Ну... Я, конечно, менее щедр smile:oops: , но тоже "без комиссий" временами помогаю пополнять счет мобил, помогаю оплачивать интернет, гашу долг Тинькоффской карты знакомой девушки и даже оплачиваю детский сад знакомой по крайне кривым реквизитам smile:)
Учитывая возможность использовать карты с cashback, проводимые акции Мастеркарда, возможность купить с дисконтом яндекс-деньги и киви и "дырки" в бонусных программах некоторых банков... Приятно всем ))))
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Миш, я то думал, прочитав заголовок, что ты тут пару-тройку супер-способов сдашь, а ты философствовать.
Нехороший ты. smile:)
@mike  (@mike)
#
Я хороший. Я сейчас пойду и немножко (но только чуть-чуть) реабилитирую МТС-банк.

@.
В  (Cheerokee)
#
За способами не на ту страницу банки.ру зашел smile:D smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
На "той" только на "птиц" возмущаются, да на очередного товарища, сдавшего "военного" в "голубом вагоне" smile:D
В  (Cheerokee)
#
Ну напиши в аську и получишь способы без "конспиративного сленга". Хотя лично меня термины "птицефрукт" и "Марья Сергеевна" улыбают smile:)

"Юстас Алексу", блин smile:D smile:D
"Вы продаете славянский шкаф?" (С) smile:D smile:D
Sand3R Sand3Rov  (Sand3R)
#
Мораль: Отзывчивость монетизируется smile:D
@mike  (@mike)
#
Неплохой вывод из историй.

@.
--- ---  (tsj)
#
Дык можно по такой же схеме встать у касс в аэропорту, там там лимит карты за пяток полетов выбран будет smile:D
А то постоянно наблюдаю как с пачкой налички народ пытается билеты до гаваев взять... на кучу народа...
@mike  (@mike)
#
Разница лишь в том, что в описанных мною случаях это произошло само собой. Разумеется, "дежурить" в аэропорт или предоставляь скидки на кассе супермаркета я не буду специально. smile;)

@.
Антон  (colorprint)
#
Это уже на незаконную предпринимательскую деятельность может потянуть smile:D
--- ---  (tsj)
#
Мораль: "две старушки - уже рубль" (с. Раскольников smile:o )

И вот даже интересно, бабулька на сколько денег затарилась ? Ибо даже если на пару тыщ, то 1% с пары тыщ это всего 20 рупь.
Мне за 20 рупь влом карту доставать ...
Хотя если пару тыщ положить на депозит под 1% в мес, то через мес еще 20 руп.
Итого 40 рупь.
@mike  (@mike)
#
Карта уже была приготовлена - для оплаты моих покупок. Поскольку дисконт составил всего 50 копеек, положительная экономика будет уже на карте с 1% при покупке в 51 рубль. А при 100 рублях вложенные 50 копеек дадут столько же прибыли!

Так что это смотря как считать smile:)

Но покупка была не на 50-100 руб, да и карта была не с 1% вознаграждения.

@.
Shtirlitz  (Shtirlitz)
#
"Очень дорого купим ваши волосы - 500 рэ за килограмм"

По теме, я бы тоже так бы поступил, копейка к копейке smile:)
В  (Cheerokee)
#
Цитата
По теме, я бы тоже так бы поступил, копейка к копейке

Лично я тоже придерживаюсь мнения что "курочка по зернышку клюет"
Да и помог человеку-таки! Уже вперед
openid.yandex.ru/ya.shalaev-vasil  (openid.yandex.ru/ya.shalaev-vasil)
#
А россельхозбане берет комиссию smile@= за оплату мобильной связи по карте стороннего банка через свои банкоматы smile:evil:
Gruzchik  (Gruzchik)
#
Чтобы заплатить очередной взнос по кредитной карте нужно просто подойти к банкомату..
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения