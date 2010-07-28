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Best card design

28.07.2010 22:13 29 2 698 просмотров
Ежемесячно Виза (а именно представительство в регионе CEMEA) проводит конкурс на лучший дизайн карты. Среди карт, выпущенных в июне 2010, лучшей признана карта ОТП-банка. Это престижная карточка Visa Platinum, которая отличается от других подобных особенностью: она содержит вставки из настоящего золота 999-й пробы. Что с этого банку? Почёт и уважение: их название будет в пресс-релизе, банк получит специальный сертификат в рамке и увеличенную копию карты (метра 2 примерно по длинной стороне). Кроме того, изображение карты-победителя будет висеть на лондонском офисе Визы до тех пор, пока его не сменит победитель июля. Изображение карты (неправильное) можно посмотреть здесь: http://www.banki.ru/services/cardsdesign/?cardID=1677421 Стрека-указатель направления движения карты, номеронабиратель в центре и замочная скважина изготовлены из благородного металла. Да, маленькое уточнение: это украинское отделение ОТП. Поздравляем победителей!

@.

P.S. Кому интересно: предыдущий раз российский банк взял приз в феврале 2009 года. Это Росдорбанк. http://www.banki.ru/services/cardsdesign/?cardID=1654808 . Из стран бывшего СССР сравнительно недавно отличился ещё и Банк Грузии, который, несмотря на название, имеет представительства и в других странах СНГ.

Комментарии 29

Ксения Петрищева  (XeniaP)
#
Дизайн да,красивый, только на ней, как я вижу, даже чипа нет... Это несерьезно для карты такого уровня.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Как что с этого банку? А 2-метровая копия со вставками из золота 999 пробы? Неплохой бизнес smile:)
@mike  (@mike)
#
Золота в увеличенной копии не будет smile8) . С размерами немного обманул: 1 м 11 см на 70 см.

@.
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Неплохая была бы идея на Банки.ру сделать рейтинг банковской рекламы и дизайна пластиковых карт банков. К сожалению, хороших дизайнерских работ в "пластике" мало, зато очень много веселых, прикольных, "тупых" и т.д. дизайнов пластиковых карт, иногда я даже себя ловлю на мысли, что мне некоторые карты даже "стыдно" у себя иметь из-за их внешнего вида.
@mike  (@mike)
#
Наблюдения о том, что последнее время признаётся Визой лучшими, говорит о том, что скорее они отмечают не только и не столько красоту замысла (хотя тоже есть), но и в первую очередь технологичность, инновационность. Платёжная система тем самым поощряет стремление банков показать все возможности и "выпендры", которые можно сделать на картах Виза. Хотя... Что-то ни одного прозрачного дизайна среди номинантов я не вспомню. А в подвиде "прозрачных" тоже попадаются весьма любопытные экземпляры. Или ПС считает это уже прошлым веком. А текстурную поверхность, термохромные или люминесцентные краски?

@.
@mike  (@mike)
#
А кто у нас индивидуалисты (в смысле, выпускающие карты индивидуального дизайна)? Так чтобы на всю поверхность (за исключением логотипа). Что-то я вспоминаю только Альфу и СМП...

@.
Илона Гульчак  (ilona.gulchak)
#
на мой взгляд, идея очень даже неплохая.
Татьяна  (VTA)
#
Не знаю как других, но меня мало волнует "картинка". Мне важно, чтобы карта работала без проблем, чтобы качество услуг и доп.сервиса было на уровне.. По-моему, это важнее...
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Рено Логан неплохая по качеству машина, но вам нравиться ее дизайн? Вы бы ее себе купили?
В любом продукте есть важные составляющие части, дизайн карты к ним также относится. Представте, что на вашей карте, например, написано слово "Дурак" и все, но сам банк - самый лучший в мире, вы бы очень гордились своей картой?
@mike  (@mike)
#
Если по карте "Дурак" будет снятие без комиссии в банкоматах с конвертацией валюты по сегодняшнему ЦБ, возьму не задумываясь smile:)

@.
Scud  (Scud)
#
Карта -- те же деньги. Функция важна, дизайн вторичен. Я лично буду пользоваться картой любого дизайна, если она имеет нужные мне параметры как банковский инструмент.

Кстати, как машина Рено мной не рассматриваетя в принципе. Я даже не знаю, что из себя представляет этот самый Логан. smile:D
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Хорошо, пример с Логаном может и неудачен, но любой продукт должен иметь дизайн соответствующий его целевой аудитории. Да, дизайн вторичен, но важен для любого продаваемого продукта. Дизайн, пожалуй, не нужен только космическим аппаратам, т.к. в космосе их никто не видит.
А вообще про дизайн у меня есть еще одна поучительная история: заходят две девушки в салон сотовой связи и видят новенький GPS-навигатор розового цвета. Ничего не понимая в этом, в т.ч. и зачем он нужен, они покупают его, и на вопрос продавца "А зачем он вам?", получают ответ "Он ведь розовый, значит для девушек, значит он нам нужен!". Морль этой истории такова: важен не только функционал продукта, но и его внешний вид, а иногда и цвет smile:)
Scud  (Scud)
#
Похоже, мы с вами просто смотрим на одно и то же с разных сторон -- я как потребитель, вы как распространитель (эмитент).

Потребителю дизайн карты не важен, важна только функция (возвращаясь к вашему предыдущему сообщению, мне никогда не приходило в голову "гордиться" картой).

Эмитенту же важно распространить как можно больше карт, и привлекательный дизайн для этого -- не последнее дело.
Илона Гульчак  (ilona.gulchak)
#
А насколько в России в ходу карты "инкогнито"? (не содержащие имя, фамилию владельца)
Интересно, что MasterCard такой продукт предлагает, однако у меня есть серьезные подозрения, что не все торговцы будут с радостью таку карту принимать. Документ ведь, если и попросишь, то сравнить не с чем smile:wall:
@mike  (@mike)
#
Maestro Prepaid... Visa Electron Instant Issue... Unembossed'ы разных систем, уровней и модификаций, но предварительно персонализованные. Такие продукты созданы для удобства будущего держателя. Чтобы не тратить его время на ожидание, пока карту выпустят. Карточка уже заблаговременно персонализована - на ней есть всё, что требуется для расчётов - номер, срок действия, если применимо - защитный код CVV2/CVC2. Вот только имени держателя нет. Как правило, такие карты несут вспомогатедьную функцию - это или идентификатор клиента для внутрибанковских процедур, или сервисная карта для распоряжения вкладом, или ключ к кеш-ину для внесения платежей по кредиту, или просто носитель, на который начисляется сумма быстроодобренного кредита. Ну и попутно это ещё и полноценная карта международной платёжной системы. Только безымянная с первого взгляда.

У меня лично таких безымянных карт в кошельке 9 штук (!). 5 - обслуживают пополняемо-отзывные депозиты с разными условиями и в разных валютах, 2 - используются практически исключительно для ввода и вывода средств в интернет-банк через банкомат-кешин (ну и для ухода от комиссии "за снятие в кассе") - рубли и доллары, ещё две - часть пакета банковского обслуживания в разных банках.

Для покупок они практически мною не используются. И вовсе не из-за безымянности. Я даже люблю порой поиздеваться на вопрос о паспорте при оплате такой картой "А что с чем сверять будете?". Просто, для покупок есть кредитки. Где во-первых, нужно думать о том "сколько денег" только раз в месяц в расчётную дату, а во-вторых, есть приятствования типа бонусных баллов, миль или кешбека. Традиционно банки любят предлагать такие дополнительные функции чаще всего на кредитных картах.

@.
@mike  (@mike)
#
А, с сегодняшнего дня появились ещё две - просто в виде чеков банкомата. Виртуалки, вообще безымянные. По регламенту расчёты по ним ведёт банк от своего имени по поручению того, кто предъявит корректные реквизиты. Стало быть, под АСВ не попадают. Поэтому не для серьёзных сумм и намерений - а просто для тестов.

@.
Илона Гульчак  (ilona.gulchak)
#
По поводу вспомогательной функции - все известно. Такие карты в ходу у всех. Меня как раз интересовал вопрос покупок, если не используется кредитка smile:)
спасибо за ответ!
Екатерина Володина  (VEI)
#
ага, вот кого я еще не "грабила" на предмет пополнения своей карточной коллекции smile;)
@mike  (@mike)
#
Ну-ну... smile:)
Екатерина Володина  (VEI)
#
вауууу...
ээээ... это предложение выбирать? smile:oops: или просто хвастаешься? smile:)
я там парочку интересных приметила... smile;)
З.Ы. есичо - обменный фонд у меня большой smile:shuffle:
@mike  (@mike)
#
Это даже не коллекция. Так просто, в коробку сложен отработанный материал. Хотя согласен, карты года 95-98 могут уже представлять определённую ценность. Просто не интересовался.

Насчёт "ограбить" - всё можно обсудить.

@.
ASEr  (ASEr)
#
Если говорить о новациях в производстве карт, то ВИЗА уж очень закостенелая и неповоротливая компания, ИМХО. С Мастером у нас попроще было, они даже готовы были частично профинансировать один интересный проект.
Эх, абидно.
@mike  (@mike)
#
Обновляем тему. Поздравляю Мастер-банк с сюжетом "Шарпей на шезлонге" - призёр августа месяца!

Примерно такая же, как мини-карта, но без бонусной программы и полноформатная:



@.
@mike  (@mike)
#
Симпатичненько. Вот и новая тема для блога smile:)

@.
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