Best card design

Ежемесячно Виза (а именно представительство в регионе CEMEA) проводит конкурс на лучший дизайн карты. Среди карт, выпущенных в июне 2010, лучшей признана карта ОТП-банка. Это престижная карточка Visa Platinum, которая отличается от других подобных особенностью: она содержит вставки из настоящего золота 999-й пробы. Что с этого банку? Почёт и уважение: их название будет в пресс-релизе, банк получит специальный сертификат в рамке и увеличенную копию карты (метра 2 примерно по длинной стороне). Кроме того, изображение карты-победителя будет висеть на лондонском офисе Визы до тех пор, пока его не сменит победитель июля. Изображение карты (неправильное) можно посмотреть здесь: http://www.banki.ru/services/cardsdesign/?cardID=1677421 Стрека-указатель направления движения карты, номеронабиратель в центре и замочная скважина изготовлены из благородного металла. Да, маленькое уточнение: это украинское отделение ОТП. Поздравляем победителей!
@.
P.S. Кому интересно: предыдущий раз российский банк взял приз в феврале 2009 года. Это Росдорбанк. http://www.banki.ru/services/cardsdesign/?cardID=1654808 . Из стран бывшего СССР сравнительно недавно отличился ещё и Банк Грузии, который, несмотря на название, имеет представительства и в других странах СНГ.
Комментарии 29
@.
@.
@.
В любом продукте есть важные составляющие части, дизайн карты к ним также относится. Представте, что на вашей карте, например, написано слово "Дурак" и все, но сам банк - самый лучший в мире, вы бы очень гордились своей картой?
@.
Кстати, как машина Рено мной не рассматриваетя в принципе. Я даже не знаю, что из себя представляет этот самый Логан.
А вообще про дизайн у меня есть еще одна поучительная история: заходят две девушки в салон сотовой связи и видят новенький GPS-навигатор розового цвета. Ничего не понимая в этом, в т.ч. и зачем он нужен, они покупают его, и на вопрос продавца "А зачем он вам?", получают ответ "Он ведь розовый, значит для девушек, значит он нам нужен!". Морль этой истории такова: важен не только функционал продукта, но и его внешний вид, а иногда и цвет
Потребителю дизайн карты не важен, важна только функция (возвращаясь к вашему предыдущему сообщению, мне никогда не приходило в голову "гордиться" картой).
Эмитенту же важно распространить как можно больше карт, и привлекательный дизайн для этого -- не последнее дело.
Интересно, что MasterCard такой продукт предлагает, однако у меня есть серьезные подозрения, что не все торговцы будут с радостью таку карту принимать. Документ ведь, если и попросишь, то сравнить не с чем
У меня лично таких безымянных карт в кошельке 9 штук (!). 5 - обслуживают пополняемо-отзывные депозиты с разными условиями и в разных валютах, 2 - используются практически исключительно для ввода и вывода средств в интернет-банк через банкомат-кешин (ну и для ухода от комиссии "за снятие в кассе") - рубли и доллары, ещё две - часть пакета банковского обслуживания в разных банках.
Для покупок они практически мною не используются. И вовсе не из-за безымянности. Я даже люблю порой поиздеваться на вопрос о паспорте при оплате такой картой "А что с чем сверять будете?". Просто, для покупок есть кредитки. Где во-первых, нужно думать о том "сколько денег" только раз в месяц в расчётную дату, а во-вторых, есть приятствования типа бонусных баллов, миль или кешбека. Традиционно банки любят предлагать такие дополнительные функции чаще всего на кредитных картах.
@.
@.
спасибо за ответ!
ээээ... это предложение выбирать? или просто хвастаешься?
я там парочку интересных приметила...
З.Ы. есичо - обменный фонд у меня большой
Насчёт "ограбить" - всё можно обсудить.
@.
Эх, абидно.
Примерно такая же, как мини-карта, но без бонусной программы и полноформатная:
@.
@.