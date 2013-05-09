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Угадайка-подрастайка

09.05.2013 21:29 19 2 401 просмотр
Загадаю небольшую загадку. Когда в обсуждении будет найден правильный ответ, то в этой заметке появится еще одна часть - зарисовка с картинками.

А пока часть первая, загадочная. История простая и начинается вполне обыденно. Вчера зашел в один из банков, банкоматом воспользоваться. Смотрю - в банкоматном зале толпа народа в черном (кстати говоря, у меня тоже в тот момент черные брюки и черная ветровка были, впрочем это не имеет отношения к вопросу), а именно охранник отделения, 2 автоматчика, инкассатор. Перезаряжают банкомат. К счастью, банкомат там не один, и более того именно тот, который мне нужен, - с валютой - не занят. Пока снимал доллары-евро, инкассатор закончил колдовать с банкоматом, закрыл его, взял 2 баула. И - боковым зрением я поймал необычное движение - подпрыгнул. Да, в полной выкладке: в бронежилете, с двумя инкассаторскими сумками. И вот вопрос - зачем инкассатор прыгал?

======

Да, достаточно быстро был дан правильный ответ - для того, чтобы проверить, не забыл ли он что-либо.

Что может забыть инкассатор? Для этого вернемся еще на несколько дней назад, когда возле одного из банкоматов другого банка мною был обнаружен вот такой моток термобумаги:

Знаете, что это? Это контрольная лента банкомата. Документ весьма строгой отчетности. Хотя бы оттого, что содержит он полные номера использованных во всех операциях карт. И много всего интересного. Номера я все-таки замаскирую, но небольшую цитату приведу для тех, кому возможно будет интересно.
Цитата

01-05-13 14:24:39
00002378/..9046
STAN: 389596
485019/312105389596 (2500.00) RUR
C1: ; C2:02; C3:05; C4
DISPENCE SUCCESSFUL 2500.00 RUR
CARD ENTERED 4652{вырезано цензурой}
DATE: 20130501 TIME: 14:35:07
======= Cash Retained =======
When: WED May 01 14:36:42
TSN: 1773
PAN Data 4652{вырезано цензурой}
Notes/Pieces Rejected: 0
Currency ID: RUB
Genuine Notes Detected:
1000 x 0015
Total Amount: 15000
=================
*************
01-05-13 14:35:46
00002378/..0529
391999
NOTE ACCEPTANCE
489019/312105391999 15000.00 RUR

CARD ENTERED: 4652{вырезано цензурой}
DATE: 20130501 TIME: 14:37:07
CARD ENTERED: 4652{вырезано цензурой}
DATE: 20130501 TIME: 14:38:32
CARD ENTERED: 4652{вырезано цензурой}
DATE: 20130501 TIME: 14:39:09
CARD ENTERED: 4652{вырезано цензурой}
DATE: 20130501 TIME: 14:40:20
CARD ENTERED: 4652{вырезано цензурой}
DATE: 20130501 TIME: 14:41:27
CARD ENTERED: 4652{вырезано цензурой}
DATE: 20130501 TIME: 14:43:08
CARD ENTERED: 4652{вырезано цензурой}
DATE: 20130501 TIME: 14:56:52
**************
01-05-13 14:56:27
00002378/..9595
STAN: 396438
790316/312105396438 (5000.00) RUR
C1:01; C2: ; C3: ; C4:
DISPENCE SUCCESFUL 5000.00 RUR

Собственно, попади эта лента "плохим парням" - данные по номерам карт и особенно о том, на какие и сколько денег (особенно крупных сумм) внесено было - это было бы крайне интересно. Также почему-то мне кажется, что если направить ленту (даже без пояснений, откуда она взялась) в Visa или MasterCard, то они будут настаивать на немедленной блокировке и перевыпуске в связи с компрометацией всех карт, что попали в отчет.

@.

Комментарии 19

@mike  (@mike)
#
Вообще обычно если оружие (или что-то еще тяжелое) падает, то вниз. Боец прыгал вверх.

@.
Сергей К  (sergekj)
#
Предполагаю, для того, чтобы что-то проверить, перед тем, как уйти. Например, не забыл ли чего.
@mike  (@mike)
#
Точно так!
Проверить, не осталось ли чего (документов, предметов) сверху на банкомате.

@.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Можно было и без сумок подпрыгнуть!)))
@mike  (@mike)
#
Можно, я тоже так подумал. Но видимо это чтобы полностью исключить ошибку. Когда забрал уже всё - убедиться, что это действительно абсолютно всё.

@.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Не рационально!)))
@mike  (@mike)
#
Видимо годами выработался именно такой ритуал. Возможно, этот инкассатор уже как-то "попал". Или наборот никогда не "попадал" и уверен, что это именно оттого, что он поступает строго по такому алгоритму.

@.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Зомбированный!))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Цитата
охранник отделения, 2 автоматчика, инкассатор. Перезаряжают ...


А я сначала подумала, что автомат ... smile:achtung:
Ольга Курочкина  (kha)
#
@mike, скажите пожалуйста, а как Вы вставили два разных поста в одно и то же окошко?
@mike  (@mike)
#
Воспользовался функцией "Редактировать сообщение" и добавил текст + картинку. Если я правильно понял суть вопроса.

@.
Ольга Курочкина  (kha)
#
А разве можно редактировать уже размещённое сообщение? Куда надо нажать?
@mike  (@mike)
#
В самом верху, где указана краткая статистика сообщения - дата и время размещения, число комментариев и просмотров - справа кнопка с треугольником вершиной вниз. Вот в нем и прячется функция редактирования.

@.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Большое спасибо! А то у меня в одном посте вместо банковской карты висело изображение поезда. И я думала, что ничего нельзя сделать, а сейчас исправила smile:) . Оказывается, здесь полная свобода действий. Даже удалить можно пост. У меня есть ещё один, куда изображения банковских карт не вставились, и один с ошибкой в заголовке. Сейчас буду наводить порядок smile:shuffle: .
A B  (AndreyBT)
#
С прыжками понятно, но вообще инкассация банкоматов - одно из самых опасных звеньев в цепочке нала. Почему так мало банков практикуют встроенные в стену тумбы, в которых инкассация производится с обратной стороны?
@mike  (@mike)
#
Да, человек перевозящий большую сумму наличными, увы, интересен не только тем, кто ждет его, чтобы потом снять в банкомате свою свежезагруженную зарплату. По секрету скажу, что те, кто выгружает терминалы оплаты (и не банковские, а какой-нибудь ИП по агентскому договору в киви), как правило менее защищены от нападения. Но у них, правда, и суммы поменьше.

Что до черезстенников, так это подразумевает более существенные строительные работы нежели установка отдельностоящего девайса. В ряде случаев собственник здания может элементарно не разрешить такую переделку. Ну и у черезстенников есть еще один неприятный момент - инкассаторы могут не увидеть, что в это время клиент банкомат использует. Как результат - например операция внесения, прерванная на полпути, когда деньги уже в банкомате, но еще не зачислились на карту. У меня тоже был случай, когда банкомат уехал вглубь служебного помещения на обслуживание вместе с моей картой. Правда, в этом случае мне ее очень быстро принесли обратно. Видимо, я очень громко возмущался.

@.
A B  (AndreyBT)
#
Да, забавная история. Я видел только как заботливые сотрудники офиса наклеивают записку на такие банкоматы, а потом снимают.
Вера Селуянова  (veraseluyanova)
#
Таки и направьте, что мешает то, не поняла?! Пресловутая боязнь, что Вас сочтут "стукачем"?! Или ложно понимаемое чувство милосердия, дескать мужика уволят? А бардак не надоел? Не говоря о том, что Вы сам - клиент. По одну сторону "баррикады" с нами, обычными людьми. А деньги вот так уведут у Вас же, это нормально будет? Странная позиция, однако. Поболтали и все. Само рассосется. Наверное, надо массово терять такие вот ленты, чтобы кто-то ХОТЯ БЫ послал ее в тот банк, которому принадлежит банкомат. Уж остальное, это просто подвиг. Главное, как приятно, похвалится, какой Я - честный. Время выкладывать эту бодягу больше ушло, чем то, что было нужно, чтобы решить проблему по-существу. Кстати, а Вас, когда кипятком соседи заливать будут, то же подвигнет писать в Нете на тему :"Какой я молодец- всегда закрываю кран" или в ДЭЗ звонить будете?! Ась?
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