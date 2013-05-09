Угадайка-подрастайка

А пока часть первая, загадочная. История простая и начинается вполне обыденно. Вчера зашел в один из банков, банкоматом воспользоваться. Смотрю - в банкоматном зале толпа народа в черном (кстати говоря, у меня тоже в тот момент черные брюки и черная ветровка были, впрочем это не имеет отношения к вопросу), а именно охранник отделения, 2 автоматчика, инкассатор. Перезаряжают банкомат. К счастью, банкомат там не один, и более того именно тот, который мне нужен, - с валютой - не занят. Пока снимал доллары-евро, инкассатор закончил колдовать с банкоматом, закрыл его, взял 2 баула. И - боковым зрением я поймал необычное движение - подпрыгнул. Да, в полной выкладке: в бронежилете, с двумя инкассаторскими сумками. И вот вопрос - зачем инкассатор прыгал?
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Да, достаточно быстро был дан правильный ответ - для того, чтобы проверить, не забыл ли он что-либо.
Что может забыть инкассатор? Для этого вернемся еще на несколько дней назад, когда возле одного из банкоматов другого банка мною был обнаружен вот такой моток термобумаги:
Знаете, что это? Это контрольная лента банкомата. Документ весьма строгой отчетности. Хотя бы оттого, что содержит он полные номера использованных во всех операциях карт. И много всего интересного. Номера я все-таки замаскирую, но небольшую цитату приведу для тех, кому возможно будет интересно.
Цитата
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01-05-13 14:24:39
00002378/..9046
STAN: 389596
485019/312105389596 (2500.00) RUR
C1: ; C2:02; C3:05; C4
DISPENCE SUCCESSFUL 2500.00 RUR
CARD ENTERED 4652{вырезано цензурой}
DATE: 20130501 TIME: 14:35:07
======= Cash Retained =======
When: WED May 01 14:36:42
TSN: 1773
PAN Data 4652{вырезано цензурой}
Notes/Pieces Rejected: 0
Currency ID: RUB
Genuine Notes Detected:
1000 x 0015
Total Amount: 15000
=================
*************
01-05-13 14:35:46
00002378/..0529
391999
NOTE ACCEPTANCE
489019/312105391999 15000.00 RUR
CARD ENTERED: 4652{вырезано цензурой}
DATE: 20130501 TIME: 14:37:07
CARD ENTERED: 4652{вырезано цензурой}
DATE: 20130501 TIME: 14:38:32
CARD ENTERED: 4652{вырезано цензурой}
DATE: 20130501 TIME: 14:39:09
CARD ENTERED: 4652{вырезано цензурой}
DATE: 20130501 TIME: 14:40:20
CARD ENTERED: 4652{вырезано цензурой}
DATE: 20130501 TIME: 14:41:27
CARD ENTERED: 4652{вырезано цензурой}
DATE: 20130501 TIME: 14:43:08
CARD ENTERED: 4652{вырезано цензурой}
DATE: 20130501 TIME: 14:56:52
**************
01-05-13 14:56:27
00002378/..9595
STAN: 396438
790316/312105396438 (5000.00) RUR
C1:01; C2: ; C3: ; C4:
DISPENCE SUCCESFUL 5000.00 RUR
Собственно, попади эта лента "плохим парням" - данные по номерам карт и особенно о том, на какие и сколько денег (особенно крупных сумм) внесено было - это было бы крайне интересно. Также почему-то мне кажется, что если направить ленту (даже без пояснений, откуда она взялась) в Visa или MasterCard, то они будут настаивать на немедленной блокировке и перевыпуске в связи с компрометацией всех карт, что попали в отчет.
@.
Комментарии 19
@.
Проверить, не осталось ли чего (документов, предметов) сверху на банкомате.
@.
@.
@.
А я сначала подумала, что автомат ...
@.
@.
Что до черезстенников, так это подразумевает более существенные строительные работы нежели установка отдельностоящего девайса. В ряде случаев собственник здания может элементарно не разрешить такую переделку. Ну и у черезстенников есть еще один неприятный момент - инкассаторы могут не увидеть, что в это время клиент банкомат использует. Как результат - например операция внесения, прерванная на полпути, когда деньги уже в банкомате, но еще не зачислились на карту. У меня тоже был случай, когда банкомат уехал вглубь служебного помещения на обслуживание вместе с моей картой. Правда, в этом случае мне ее очень быстро принесли обратно. Видимо, я очень громко возмущался.
@.