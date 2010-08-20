Письма счастья

"Письмо счастья" - это последнее письмо, которое приходит по электронной почте от бывшего коллеги. Все такие произведения выглядят практически одинаково, как будто в отделе кадров вместе с приказом выдаётся стандартный текст. Звучат примерно так:
Цитата
|Дорогие коллеги! Сегодня мой последний день работы в организации. Мне было интересно и продуктивно работать сместе с вами. И хотя иногда по работе возникали трения, но надеюсь, что будет вспоминаться только позитив. Мои координты (кроме адреса электронной почты) остаются прежними. Если вы захотите обсудить со мной какие-либо вопросы - всегда буду рад общению.
А в ваших фирмах как происходит расставание с коллективом?
@.
Комментарии 34
Рабство ума. Печальная тема.
@.
1. не работать. Голод - ерунда по сравнению со свободой. Мы за еду не продаемся.
2. Открыть собственный бизнес, развить до транснациональной корпорации и стать законодателем бизнесовых традиций.
А что в этом плохого?
А так..ну, вот представляю. 100 человек работает в учреждении, более-менее хоть немного знаю 50, из них постоянный контакт скажем с 10, товарищами могу назвать пусть 5. Близкий круг всё знает, с ними можно индивидуально все обсудить и обменяться контактами. А смысл писать всем 100 сотрудникам, которые может и не вспомнят, кто я... Формальность.
Вот тут недавно случай был. Ходил человек, работал, всё было хорошо и оптимистично, и все знали что он настроен работать и дальше - уж по крайней мере год ещё точно. Это было всем понятно, по крайней мере вчера. А сегодня (фигурально, понятно что именно сегодня суббота) приходит такое письмо... То есть польза-то от них есть - информация о жизни и событиях в организации. Но вот то, что такая форма стала традиционной, то что все как роботы шлют один и тот же текст. Хотя, быть может мы просто дожили до того момента, когда вокруг нас стало слишком много представителей поколения копипаста?
А вопрос "сколько народу вспомнит, и кому это будет интересно" как-то перекликается с тем, что мне захотелось сказать про новость, касающуюся Сбера и увольнений из него. http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=35&TID=75414
@.
Вообщем по дикарски...Не цивилизованно...
@.
@.
ИМХО, нормальная практика, особенно, если фирма большая, много филиалов. Узнавать по факту: "А что Петя молчит неделю? Да он уволен давно" гораздо неудобней.
Ну и потом - поблагодарить за совместную работу даже малознакомых, но коллег - какой в этом труд, сказать лишний раз "спасибо" и "до свидания".
А главное - дело-то сугубо добровольное. Не нравится стереотип - ломай спокойно.
Поляна для близких - само собой.
Глупо буквально вдумываться в смысл подобных традиций. Вспомните хотя бы юмореску Зощенко про человека, на вопрос "Как дела?" начинал подробно описывать свою жизнедеятельность, доводя незадачливого собеседника до бешенства. Или возьмём наше - "До свидания!" Допустим некто выписывается из онкоклиники после удаления злокачественной опухоли и говорит своему хирургу - "До свидания!" С вашим подходом к трактовке норм вежливости это звучит как то суицидно - мазохистски кощунственно. Но никто же так не думает!
Но почему так сложно разорвать стереотипы мышления, да хотя бы у себя?
Не говоря уже о каком-нибудь большом холдинге.
Моббизм, гнет, давление или мироправие нас загоняет в свои стандарты? Можно воспринимать, а еще лучше не воспринимать данные шаблоны.Так проще. Но скукатищааааа ужасная.
То есть предлагаете гипотетическому прооперированному онкобольному сказать своему хирургу вместо "До свидания!" что-нибудь вроде "Да пошёл ты, век тебя не видеть!"
Ещё как поймутю! Бат.., а иф прооперированный не простой смертный
Представляю брейкньюс - президент некой страны послал хирурга, спасшего его от гибели - нафиг
Да уж... а взять наши свадебные "церемонии". Хоть и вроде не навязанные искусственно извне, а всё равно чувствуешь себя идиотом - рабом традиций А что делать Не объяснять же каждому родственнику весь идиотизм "традиций" Тут чётко работает женский закон - проще дать, чем объяснять, почему ты не хочешь этого делать
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+100!
Кстати, такое "письмо счастья" всегда интересно читать: сразу видно, какой IQ у пишущего, смог он чего-нибудь свое добавить или "передрал" у предыдущего? Я, кстати, свегда старлся писать "отсебятину": хоть и не так красиво, зато по теме и от всей души!
Я отношусь к таким письмам как к информации для сведения - мол, такой-то уволился. Без оценок - бредятина, не бредятина.
Вообще, по "их" стандартам работать легче. Оно и понятно, российскому бизнесу 20 лет, из них 10 криминальных. Что мы можем предложить взамен - пока ничего.
@.
А по поводу привычек или традиций я могу назвать с десяток "исконно руских" традиций которые мы лет 10-20 назад почти все поголовно выполняли, а сейчас напрочь забыли! Но это отдельная тема для дискуссии...
Хочу все-таки в качестве оправдания подобным массовым рассылкам предположить, что человек таким образом просто извещает всех о том, что по вопросам, бывшим в его компетенции, теперь нужно обращаться к кому-нибудь другому.
Иногда это бывает конкретизировано в некоторых письмах. Правда, редко.