Письма счастья

Дорогие коллеги! Сегодня мой последний день работы в организации. Мне было интересно и продуктивно работать сместе с вами. И хотя иногда по работе возникали трения, но надеюсь, что будет вспоминаться только позитив. Мои координты (кроме адреса электронной почты) остаются прежними. Если вы захотите обсудить со мной какие-либо вопросы - всегда буду рад общению.