Вход
Профиль Блог Лента Активность

Письма счастья

20.08.2010 22:04 34 2 722 просмотра
Есть такое супер-популярное словосочетание. В зависимости от контекста и интонации, с которой произнесено, значений может быть очень много. Сегодня я хотел бы поговорить о том, с которым я пока сталкивался только на нынешней работе.

"Письмо счастья" - это последнее письмо, которое приходит по электронной почте от бывшего коллеги. Все такие произведения выглядят практически одинаково, как будто в отделе кадров вместе с приказом выдаётся стандартный текст. Звучат примерно так:

Цитата
Дорогие коллеги! Сегодня мой последний день работы в организации. Мне было интересно и продуктивно работать сместе с вами. И хотя иногда по работе возникали трения, но надеюсь, что будет вспоминаться только позитив. Мои координты (кроме адреса электронной почты) остаются прежними. Если вы захотите обсудить со мной какие-либо вопросы - всегда буду рад общению.


А в ваших фирмах как происходит расставание с коллективом?

@.

Комментарии 34

Андрей Белый  (bely.andrey2011)
#
smile:o Это же шаблон! Человечество вгоняет себя в добровольное рабство, даже избавиться не может.
Рабство ума. Печальная тема. smile:(
@mike  (@mike)
#
Верно подмечено! Но в наших же силах "разорвать шаблон", как говорят в некоторых областях знания.

@.
Марина (mashen)  (mashen)
#
Может.
1. не работать. Голод - ерунда по сравнению со свободой. Мы за еду не продаемся.
2. Открыть собственный бизнес, развить до транснациональной корпорации и стать законодателем бизнесовых традиций.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Бредятина имхо. Я б такое и писать не стал. ридумали себе какие-то якобы западные стандарты, а теперь все их придерживаются
Андрей  (A_1)
#
У нас пишут такие письма. Но не все. И не всем.
А что в этом плохого?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
А смысл? Майк-то я, как понимаю, имел в виду, когда все и всем пишут эти письма.
А так..ну, вот представляю. 100 человек работает в учреждении, более-менее хоть немного знаю 50, из них постоянный контакт скажем с 10, товарищами могу назвать пусть 5. Близкий круг всё знает, с ними можно индивидуально все обсудить и обменяться контактами. А смысл писать всем 100 сотрудникам, которые может и не вспомнят, кто я... Формальность.
@mike  (@mike)
#
Совершенно верно. Меня озадачивает, что а) это традиция, пусть и нигде не задокументированная б) эти письма рассылаются по всему списку электронных адресов организации.

Вот тут недавно случай был. Ходил человек, работал, всё было хорошо и оптимистично, и все знали что он настроен работать и дальше - уж по крайней мере год ещё точно. Это было всем понятно, по крайней мере вчера. А сегодня (фигурально, понятно что именно сегодня суббота) приходит такое письмо... То есть польза-то от них есть - информация о жизни и событиях в организации. Но вот то, что такая форма стала традиционной, то что все как роботы шлют один и тот же текст. Хотя, быть может мы просто дожили до того момента, когда вокруг нас стало слишком много представителей поколения копипаста?

А вопрос "сколько народу вспомнит, и кому это будет интересно" как-то перекликается с тем, что мне захотелось сказать про новость, касающуюся Сбера и увольнений из него. http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=35&TID=75414

@.
CreditWay  (CreditWay)
#
Ну не знаю.У нас в колхозе,все еще по старинке."Поляна"...Отвальная...Ты меня уважаешь ? Эх как мы без тебя...Не забывай...Не пропадай... smile:)
Вообщем по дикарски...Не цивилизованно... smile:D
@mike  (@mike)
#
И это правильно. Причём, и в этом деле можно отойти от традиций. Скажем, все проставлялись за уход по принципу "тортик в каждую комнату" (возлияние - только после кончания трудового дня, для виновника последнего трудового дня; м только для узкого круга наиболее близких коллег), но с учётом например специфики. В жару - моороженого. В мороз - горячую пиццу.

@.
Максим  (Sebastian)
#
Абсолютно нормальное явление, суть которого в сохранении контактов, которые в будущем могут пригодится.
@mike  (@mike)
#
Таки контакты в этом письме не озвучиваются. Просто констатируется факт, что они не меняются. Кто знал до этого телефон - тот и так позвонит, если что.

@.
Максим  (Sebastian)
#
Очень часто в таких письмах указывают номер мобильного (сам так делал), который до этого практически никто не знал.
Марина (mashen)  (mashen)
#
Или новые контакты - если уволенный ушел в другую фирму. Плюс у нас оповещают сотрудников из других компаний (с кем общался).
ИМХО, нормальная практика, особенно, если фирма большая, много филиалов. Узнавать по факту: "А что Петя молчит неделю? Да он уволен давно" гораздо неудобней.

Ну и потом - поблагодарить за совместную работу даже малознакомых, но коллег - какой в этом труд, сказать лишний раз "спасибо" и "до свидания".

А главное - дело-то сугубо добровольное. Не нравится стереотип - ломай спокойно.
Поляна для близких - само собой.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Спокойнее надо воспринимать традиционные шаблоны вежливости. Письма эти вот входят в обиход..
Глупо буквально вдумываться в смысл подобных традиций. Вспомните хотя бы юмореску Зощенко про человека, на вопрос "Как дела?" начинал подробно описывать свою жизнедеятельность, доводя незадачливого собеседника до бешенства. Или возьмём наше - "До свидания!" Допустим некто выписывается из онкоклиники после удаления злокачественной опухоли и говорит своему хирургу - "До свидания!" С вашим подходом к трактовке норм вежливости это звучит как то суицидно - мазохистски кощунственно. Но никто же так не думает!
Андрей Белый  (bely.andrey2011)
#
Забавно! smile:| Что совсем уже никто так не думает?
Но почему так сложно разорвать стереотипы мышления, да хотя бы у себя?
Не говоря уже о каком-нибудь большом холдинге.
Моббизм, гнет, давление или мироправие нас загоняет в свои стандарты? Можно воспринимать, а еще лучше не воспринимать данные шаблоны.Так проще. Но скукатищааааа ужасная.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Но почему так сложно разорвать стереотипы мышления, да хотя бы у себя?

То есть предлагаете гипотетическому прооперированному онкобольному сказать своему хирургу вместо "До свидания!" что-нибудь вроде "Да пошёл ты, век тебя не видеть!" smile:cry:
Андрей Белый  (bely.andrey2011)
#
Неплохой вариант. smile:) На столе не хотелось бы оказаться. Хирурги-народ с юмором, думаю, что поймутю
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Хирурги-народ с юмором, думаю, что поймутю

Ещё как поймутю! Бат.., а иф прооперированный не простой смертный smile:?:
Представляю брейкньюс - президент некой страны послал хирурга, спасшего его от гибели - нафиг smile:!:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Главное тут то, что это навязанные нам стандарты. Плохо они приживаются, вернее искусственно. Сам пишешь такое и наверняка чувствуешь искусственность ситуации. А вообще традиции это хорошо. А вот такие письма это имхо День благодарения.
Андрей Белый  (bely.andrey2011)
#
Ну это смотря как прооперировать.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Сам пишешь такое и наверняка чувствуешь искусственность ситуации.

Да уж... а взять наши свадебные "церемонии". Хоть и вроде не навязанные искусственно извне, а всё равно чувствуешь себя идиотом - рабом традиций smile:cry: А что делать smile:?: Не объяснять же каждому родственнику весь идиотизм "традиций" smile:?: Тут чётко работает женский закон - проще дать, чем объяснять, почему ты не хочешь этого делать smile:cry:
Андрей Белый  (bely.andrey2011)
#
Ну что Вы все о грустном, да о грустном, неужели не было казусов из-за недопонимания или полного непонимания происходящего с Вами.
Галина Соловьева  (Gala79)
#
оооооооооо, у нас тоже самое....сама писала такое только пару раз, во всех остальных случаях уходила по тихому, дабы сотрудники за мной не побежали...
Лоймила  (Лоймила)
#
Цитата
Бредятина имхо. Я б такое и писать не стал. ридумали себе какие-то якобы западные стандарты, а теперь все их придерживаются
ответить

+100!
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Давайте тогда "бредятиной" назовем здороваться по утрам, или чистить зубы... Есть в нашей жизни штампы, которыми мы постоянно пользуемся и ничего зазорного в этом нет!
Кстати, такое "письмо счастья" всегда интересно читать: сразу видно, какой IQ у пишущего, смог он чего-нибудь свое добавить или "передрал" у предыдущего? Я, кстати, свегда старлся писать "отсебятину": хоть и не так красиво, зато по теме и от всей души!
Марина (mashen)  (mashen)
#
Не IQ, а отношение писавшего к ситуации, наверное. Одному откровенно все равно, вот он и передирает, второй относится эмоционально и добавляет душевную отсебятину.
Я отношусь к таким письмам как к информации для сведения - мол, такой-то уволился. Без оценок - бредятина, не бредятина.
Вообще, по "их" стандартам работать легче. Оно и понятно, российскому бизнесу 20 лет, из них 10 криминальных. Что мы можем предложить взамен - пока ничего.
@mike  (@mike)
#
Немножко не соглашусь. Те же самые привычки (или традиции) как поздороваться или умыться с утра - это исконное, древнее, принесённое нами ещё из глубокого детства. "Прощальная формальность" - это нововведение, пока не ставшее штампом или общепринятым поведением. И в том числе от нашего отношения, от того примем мы или нет сторонний опыт, признаем ли мы его полезным для нас и адекватным ситуации и нашей действительности - зависит, станет ли это традицией.

@.
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Для меня, например, новость, что это нововведение и передрано это от "них". Мы, по большей части, европейцы и для нас попрощаться, когда ты уходишь - это, я считаю, норма. А уж в какой форме это будет выражено - это уже обстоятельства: я, работающий в офисе, буду прощаться по электронной почте, а вот работяга на заводе соберет свою бригаду, "накроет" стол, и такм образом скажет всем "до свидания".
А по поводу привычек или традиций я могу назвать с десяток "исконно руских" традиций которые мы лет 10-20 назад почти все поголовно выполняли, а сейчас напрочь забыли! Но это отдельная тема для дискуссии...
Анна Миронова  (annette)
#
Считаю, что есть шаблоны, а есть тексты, которые люди пишут от чистого сердца. В последний рабочий день я отправила письмо всем коллегам, полностью написав текст самостоятельно. Считаю, что это просто проявление вежливости. Если сотрудничество закончилось, не принеся разочарования ни одной из сторон, почему не поблагодарить коллег за время, проведенное вместе?
Iriema  (Iriema)
#
У нас пишут такие письма. smile:D Причем рассылают на "весь банк", не утруждая себя ограничить число получателей списком тех людей, с кем лично или заочно знакомы (я уж не говорю про совместную "продуктивную работу").
Хочу все-таки в качестве оправдания подобным массовым рассылкам предположить, что человек таким образом просто извещает всех о том, что по вопросам, бывшим в его компетенции, теперь нужно обращаться к кому-нибудь другому.
Иногда это бывает конкретизировано в некоторых письмах. Правда, редко. smile:)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения