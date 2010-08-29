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Как банки относятся к вкладам

29.08.2010 22:25 8 4 287 просмотров
Когда-то ещё в почти советские времена один мой знакомый недоумевал: вот почему если покупаешь 25 числа проезной на электричку, он действует до 24 следующего месяца. А если открываешь в Сберкассе вклад на месяц всё того же 25 числа, то придти за ним можно не раньше чем 26-го... Как сейчас обстоят дела в Сбере с исчислением срока вкладов - так сложилось, что не знаю. Ставки совсем не располагают. А вот на "более коммерческие" любопытно было бы посмотреть. Быть может, кто-то для себя выводы какие сделает.

Со сроком как в примере сейчас уже честнее. Если заявлен срок "31 день" - то именно столько и отсчитываем. Если период хранения депозита проходит через окончание месяца с 31 днём - то день-в-день и заберём, иначе придётся придти опять же 26-го. Ну а с февраля на март - ещё пару дней накинем. Хотя... и здесь есть свои исключения. Так, банк Тинькофф меряет не в днях, а в месяцах - и окончания всегда строго приходится на то же число. Банк Траст по некоторым вкладам оказывает дополнительную (бесплатную! нет повода жаловаться smile:) ) услугу - вкладчику выпускается карта, и сумма депозита вместе с процентами по окончании срока переводится на карточку. Вот только перевод этот согласно регламенту требует 2 рабочих дня.

Более интересно поведение банков в ситуации, когда день планируемого окончания вклада придётся на нерабочий день. Вот здесь уже вариантов масса. Банки различает день окончания вклада и день возврата. Если окончание пришлось на выходной - то вклад закончится, проценты перестанут начисляться, но возврат произойдёт в первый рабочий день. То же и с регулярной выплатой процентов: если выплата пришлась на выходные, то проценты посчитают в понедельник (или другой первый рабочий день) - за фактическое время хранения. Именно так поступает подавлящее большинство банков, тем более что право так переносить сроки записано в Гражданском кодексе. И про проценты за период с момента окончания до момента возврата вклад можно не вспоминать. У большинства это или 0, или по ставке "до востребования", что тоже весьма немного. Но есть и исключения. Так, банк Тинькофф, если возврат вклада переносится на ближайший рабочий день, за экстра-дни начисляет процент по основной ставке договора. ВТБ24 оправдывает своё название и работает без выходных. Неважно, в выходной ли вклад закончился или в рабочий день, около 8 утра закрытие будет обработано и средства отправятся на текущий счёт, откуда их (если это текущий счёт Телебанка) можно тут же перевести куда заблагорассудится. Не забывая о том, что в выходные межбанковские переводы всё равно не проводятся. Однако, в депозитном договоре ВТБ24 указано на возможность со стороны банка потянуть до ближайшего рабочего дня. Видимо, оставлено на всякий случай. Попутно замечу, что и до 8 утра вклад можно принудительно закрыть - и он будет считаться пролежавшим весь срок. МКБ также не делает различие между буднями и выходными - проценты начисляются всегда вовремя. Видимо можно и забирать вклад, если его завершение выпало на субботу или воскресенье. За это не поручусь. Сам забирал вклад в субботу, но окончился он до этого на неделе. Промсвязьбанк несмотря на продвинутую функциональность и то, что некоторые отделения работают без выходных, более традиционен. Вкладчика попросят зайти в будни, если от решит забрать вклад строго в срок, но в нерабочий (с точки зрения тех у кого пятидневка) день. То же и с регулярной выплатой процентов - она произойдёт позже по уважительной причине отдыха. Мастер-банк поступает несколько оригинально. По вкладам "Мой %", " Мой лучший вклад" ко вкладу привязывается карта, посредством которой можно распоряжаться остатком среств свыше неснижаемого остатка. Так вот, если проценты должны придти в выходной, то на карте доступный остаток увеличится невзирая на нерабочий день (и средствами можно распоряжаться - снять через банкомат или совершить покупку), а вот в выписке по вкладу приход процентов клиент увидит лишь в понедельник. БПФ в этои мини-рейтинге вкладооринтированности я бы выделил особо. В банке практически исключена ситуация, когда окончание вклада придётся на выходные. Программа отслеживает срок и в случае необходимости увеличивает его с тем, чтобы за всё время, что деньги будут в банке, на них начислялся процент. Более того, даже отслеживается ситуация с пролонгацией. Если пролонгируемый вклад должен завершиться в пятницу (а значит - новый срок будет с понедельника, и 2 дня долой), то клиенту предложат немного удлиннить вклад. При этом срок может стать больше, чем предусмотрено для этого вида депозитов. Например, при максимальном сроке в 366 дней вполне возможно получить договор на вклад продолжительностью 368. Но и в вопросе выплаты процентов в выходные банк оригинален: если текущая выплата должна произойти в нерабочий день, банк посчитает и зачислит регулярные проценты в предыдущий рабочий.

Вот такой получился мини-обзор. Для каждого примера я назвал один-два банка, прошу прощения, что не включил всех, кто был бы достоин упоминания. Если вы можете вспомнить другие способы и сроки выплаты банками процентов и основной суммы депозита - пишите.

@.

Комментарии 8

Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Цитата
А если открываешь в Сберкассе вклад на месяц всё того же 25 числа, то придти за ним можно не раньше чем 26-го...


Статья 191 ГК РФ (раньше действовала аналогичная норма):

Цитата
Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.


Месячный срок начинается 26 и заканчивается в 23:59 25 числа след. месяца. Все четко.
@mike  (@mike)
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Истинно так. Банки оперируют (в том числе при начислении процентов) остатком на начало операционного дня. Но вот смотрите: допустим, в ближайший понедельник (30 августа - он уже наступил) я открываю вклад на 31 день. 30 августа на начало дня (я ещё в банк не успел дойти, да и банк не открылся) ничего нет. Начиная с 31 августа банк совершенно справедливо считает, что на депозитном счёте хранятся деньги. И считает это он на протяжении обусловденного договором 31 дня, т.е. 31 августа, 1, 2, 3, ... 30 сентября. 30 дней в сентябре и ещё один день в августе. 30 сентября срок договора заканчивается, по состоянию на начало операционного дня на депозитном счёте остаток согласно договору. АБС обрабатывает начало дня, проводит начисление процентов и закрытие депозита: тело вклада плюс проценты переводятся на текущий счёт (пусть например такой способ закрытия в банке из учебно-тренировочного примера принят).

Мы исключаем из срока день внесения, но включаем день возврата. Собственно, к такому же видению реальности нас призывает ч. 1 статьи 839 ГК:
Цитата
Проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в банк, до дня ее возврата вкладчику включительно, а если ее списание со счета вкладчика произведено по иным основаниям, до дня списания включительно.


@.
tx87  (tx87)
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сейчас все нормально у банков со сроками...только напряг что некоторые(не самые большие суммы в районе 200-300 тыс руб)суммы нужно заказывать
@mike  (@mike)
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Кстати, тоже интересная тема. Где-то 1 млн без проблем выдадут, где-то 50 тыс "заранее заказывать надо".

@.
Вика  (veronikami74)
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Абсолютно ничего загадочного smile:) - денежки должны работать, а не лежать мёртвым капиталом, соответственно наличку, неучтённую к выдаче, банки вывозят. Отсюда - оставляют заказанную сумму+N-ную сумму про всякий случай, чего невозможно предугадать, так это, что какой-нибудь м..ардер smile;) внезапно решит пополнить кассу определённого банка (форс-мажор своеобразный smile8) smile:D) - вот Вам и ответ - либо банк работает под заказ, вплоть до 50тыс, либо может выдать "неучтённые" на сегодня деньги.. вопрос уже в везении клиента.
Тинькофф Банк  (Тинькофф Банк)
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Добрый день.
Позвольте немного поправить - в наших вкладах "СберПочта" и "СмартВклад" при условии окончания вклада в выходной день дата закрытия вклада переносится на первый рабочий день, при этом проценты по вкладу продолжают начисляться до даты фактического закрытия вклада по сроку. Такое решение было принято нами на основании предварительного анализа данных по длительным новогодним праздникам 2009/2010. В дальнейшем мы не планируем изменять этот принцип.
С уважением,
ТКС-Банк.
@mike  (@mike)
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Спасибо за уточнение, внёс изменения в основной текст. Абсолютно гипотетический вопрос: открыт вклад на 11 месяцев, в результате продления за счёт праздников-выходных фактический срок составил 367 дней. По какой ставке посчитается процент? Как для 11 или для 12 месяцев?

(знаю, не бывает таких праздников, чтобы народ загуливал на целый месяц - это будет просто национальная катастрофа, но вдруг?)

@.
Тинькофф Банк  (Тинькофф Банк)
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Добрый день.

Практически это представить сложно - поэтому мы будем принимать решение о работе в такие праздничные дни оперативно по факту принятия соответствующего решения Правительства РФ. В случае таких длинных праздничных дней мы обязаны будем для удобства Клиентов открывать операционные дни - в том числе в эти дни будут проводиться операции выплаты процентов по вкладам, закрытия вкладов и переводы при условии открытия РКЦ.

Однако даже в случае нереального хода событий и отсутствия операционных дней в Банке на протяжении очень длительного промежутка времени при анализе возможностей мы будем принимать во внимание фактический срок использования средств Клиента Банком, что, по нашему мнению, является логичным и морально правильным.
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