Как банки относятся к вкладам

Когда-то ещё в почти советские времена один мой знакомый недоумевал: вот почему если покупаешь 25 числа проезной на электричку, он действует до 24 следующего месяца. А если открываешь в Сберкассе вклад на месяц всё того же 25 числа, то придти за ним можно не раньше чем 26-го... Как сейчас обстоят дела в Сбере с исчислением срока вкладов - так сложилось, что не знаю. Ставки совсем не располагают. А вот на "более коммерческие" любопытно было бы посмотреть. Быть может, кто-то для себя выводы какие сделает.
Со сроком как в примере сейчас уже честнее. Если заявлен срок "31 день" - то именно столько и отсчитываем. Если период хранения депозита проходит через окончание месяца с 31 днём - то день-в-день и заберём, иначе придётся придти опять же 26-го. Ну а с февраля на март - ещё пару дней накинем. Хотя... и здесь есть свои исключения. Так, банк Тинькофф меряет не в днях, а в месяцах - и окончания всегда строго приходится на то же число. Банк Траст по некоторым вкладам оказывает дополнительную (бесплатную! нет повода жаловаться ) услугу - вкладчику выпускается карта, и сумма депозита вместе с процентами по окончании срока переводится на карточку. Вот только перевод этот согласно регламенту требует 2 рабочих дня.
Более интересно поведение банков в ситуации, когда день планируемого окончания вклада придётся на нерабочий день. Вот здесь уже вариантов масса. Банки различает день окончания вклада и день возврата. Если окончание пришлось на выходной - то вклад закончится, проценты перестанут начисляться, но возврат произойдёт в первый рабочий день. То же и с регулярной выплатой процентов: если выплата пришлась на выходные, то проценты посчитают в понедельник (или другой первый рабочий день) - за фактическое время хранения. Именно так поступает подавлящее большинство банков, тем более что право так переносить сроки записано в Гражданском кодексе. И про проценты за период с момента окончания до момента возврата вклад можно не вспоминать. У большинства это или 0, или по ставке "до востребования", что тоже весьма немного. Но есть и исключения. Так, банк Тинькофф, если возврат вклада переносится на ближайший рабочий день, за экстра-дни начисляет процент по основной ставке договора. ВТБ24 оправдывает своё название и работает без выходных. Неважно, в выходной ли вклад закончился или в рабочий день, около 8 утра закрытие будет обработано и средства отправятся на текущий счёт, откуда их (если это текущий счёт Телебанка) можно тут же перевести куда заблагорассудится. Не забывая о том, что в выходные межбанковские переводы всё равно не проводятся. Однако, в депозитном договоре ВТБ24 указано на возможность со стороны банка потянуть до ближайшего рабочего дня. Видимо, оставлено на всякий случай. Попутно замечу, что и до 8 утра вклад можно принудительно закрыть - и он будет считаться пролежавшим весь срок. МКБ также не делает различие между буднями и выходными - проценты начисляются всегда вовремя. Видимо можно и забирать вклад, если его завершение выпало на субботу или воскресенье. За это не поручусь. Сам забирал вклад в субботу, но окончился он до этого на неделе. Промсвязьбанк несмотря на продвинутую функциональность и то, что некоторые отделения работают без выходных, более традиционен. Вкладчика попросят зайти в будни, если от решит забрать вклад строго в срок, но в нерабочий (с точки зрения тех у кого пятидневка) день. То же и с регулярной выплатой процентов - она произойдёт позже по уважительной причине отдыха. Мастер-банк поступает несколько оригинально. По вкладам "Мой %", " Мой лучший вклад" ко вкладу привязывается карта, посредством которой можно распоряжаться остатком среств свыше неснижаемого остатка. Так вот, если проценты должны придти в выходной, то на карте доступный остаток увеличится невзирая на нерабочий день (и средствами можно распоряжаться - снять через банкомат или совершить покупку), а вот в выписке по вкладу приход процентов клиент увидит лишь в понедельник. БПФ в этои мини-рейтинге вкладооринтированности я бы выделил особо. В банке практически исключена ситуация, когда окончание вклада придётся на выходные. Программа отслеживает срок и в случае необходимости увеличивает его с тем, чтобы за всё время, что деньги будут в банке, на них начислялся процент. Более того, даже отслеживается ситуация с пролонгацией. Если пролонгируемый вклад должен завершиться в пятницу (а значит - новый срок будет с понедельника, и 2 дня долой), то клиенту предложат немного удлиннить вклад. При этом срок может стать больше, чем предусмотрено для этого вида депозитов. Например, при максимальном сроке в 366 дней вполне возможно получить договор на вклад продолжительностью 368. Но и в вопросе выплаты процентов в выходные банк оригинален: если текущая выплата должна произойти в нерабочий день, банк посчитает и зачислит регулярные проценты в предыдущий рабочий.
Вот такой получился мини-обзор. Для каждого примера я назвал один-два банка, прошу прощения, что не включил всех, кто был бы достоин упоминания. Если вы можете вспомнить другие способы и сроки выплаты банками процентов и основной суммы депозита - пишите.
@.
Комментарии 8
Статья 191 ГК РФ (раньше действовала аналогичная норма):
Месячный срок начинается 26 и заканчивается в 23:59 25 числа след. месяца. Все четко.
Мы исключаем из срока день внесения, но включаем день возврата. Собственно, к такому же видению реальности нас призывает ч. 1 статьи 839 ГК:
@.
@.
Позвольте немного поправить - в наших вкладах "СберПочта" и "СмартВклад" при условии окончания вклада в выходной день дата закрытия вклада переносится на первый рабочий день, при этом проценты по вкладу продолжают начисляться до даты фактического закрытия вклада по сроку. Такое решение было принято нами на основании предварительного анализа данных по длительным новогодним праздникам 2009/2010. В дальнейшем мы не планируем изменять этот принцип.
С уважением,
ТКС-Банк.
(знаю, не бывает таких праздников, чтобы народ загуливал на целый месяц - это будет просто национальная катастрофа, но вдруг?)
@.
Практически это представить сложно - поэтому мы будем принимать решение о работе в такие праздничные дни оперативно по факту принятия соответствующего решения Правительства РФ. В случае таких длинных праздничных дней мы обязаны будем для удобства Клиентов открывать операционные дни - в том числе в эти дни будут проводиться операции выплаты процентов по вкладам, закрытия вкладов и переводы при условии открытия РКЦ.
Однако даже в случае нереального хода событий и отсутствия операционных дней в Банке на протяжении очень длительного промежутка времени при анализе возможностей мы будем принимать во внимание фактический срок использования средств Клиента Банком, что, по нашему мнению, является логичным и морально правильным.