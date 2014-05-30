О банковском "браке"

Товарищ, услышав про эту новость, спросил меня - расстроился ли я. Разумеется нет. Во-первых, если воспринимать всё эмоционально, то можно стать похожим на одного экспрессивного банкира-блогера. Не хотелось бы. Во-вторых, что расстраиваться, если всё равно работает. Не буду вводить в заблуждение и говорить, что работает абсолютно всё - это не так разумеется. Но функционал вполне достаточного объёма сохранился - и это главное. И в-третьих, любая информация - это повод для её обдумывания. Беспристрастного, рационального, с использованием всех имеющихся знаний и источников информации.
Итак, поразмыслив, я понял, что банк живёт прежними реалиями, а так в нашем переменчивом мире нельзя. Что же такого существенного произошло в последние дни, что может заставить сменить парадигму? Обратимся к новостям.
Цитата
|Банк России снизил допустимый уровень сомнительных операций, при котором банк считается не участвующим в отмывании средств и выводе активов. Раньше ЦБ считал, что банк не причастен к подозрительным операциям своих клиентов, если их объем не превышал 5% от квартального оборота по счетам граждан и компаний, или 5 млрд руб. за квартал. Сейчас этот показатель равен 4%, или 3 млрд руб.
Впервые лимит на обналичку и вывод капитала был установлен в сентябре 2013 года. Тогда же регулятор предупредил, что за выход за установленные рамки банк может лишиться лицензии. В среду, 28 мая, в «Вестнике Банка России» было опубликовано письмо, в котором регулятор рекомендует своим территориальным учреждениям использовать новые, более жесткие критерии определения причастности банка к незаконным операциям клиента.
(Пояснение - имеется в виду Письмо Банка России от 21.05.2014 № 92-Т «О критериях признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций»)
Ну и что - спросите вы. А это меняет, и меняет очень многое. Представляя будущую беседу с сотрудниками банка, я на 90% могу предсказать, что прозвучит фраза "сомнительные операции". А раз так - то тут есть такие альтернативы. С одной стороны, против предложенной трактовки могу выступать я, активно сопротивляться, осыпать банк кучей бумаг с выписками, объяснениями и прочая (согласно положению ЦБ об организации внутреннего контроля в соответствии со 115-ФЗ, однако ж, банк должен сам предварительно запросить у клиента пояснения по вызвавшим сомнения операциям {и реакция клиента на это тоже является важным моментом, там даже кодики специальные есть, 1106 и 1107 это как раз анализ поведенческих факторов} - но это сделано не было. Поставим пометочку на полях, несоблюдение пусть не закона, но рекомендаций регулятора, что в общем-то тоже может иметь печальные последствия). С другой стороны, банк почему-то вдруг очень-очень, до боли, до крика, - захочет, чтобы эти операции перестали считаться сомнительными. Что может сподвигнуть банкиров к этому, казалось бы нелогичному шагу? Давайте разберёмся.
Сначала лирическое отступление. Впрочем, непосредственно связанное с названием этой заметки. Порой "производственный процесс" в банке допускает сбой. И возникает "бракованное изделие". Например, мелкий текст в анкете-заявлении ТКС, который житель Воронежа использовал, развернув хитрость банка против самой кредитной организации. Или карта с кешбеком в 3%, который кроме как из доходов банка, возникнуть больше ниоткуда не может, потому как interchange fee по данной категории карт и до 2% не дотягивает. Или... примеров масса. За посление 4-5 лет, в том числе благодаря информационно-просветительской роли форумов на Банки.ру, финансовая грамотность клиентов неуклонно растёт. И если раньше мелкие "косяки" в работе банка приводили к минимальным потерям, а то и проходили незамеченными, то теперь они оказываются объектом пристального внимания. И зачастую "брак" в работе банковских маркетологов, юристов, программистов и других специалистов приводит к повышенному вниманию особо наблюдательных клиентов. Банк, не имея возможности оперативно перестроить договор, идеологию продукта или из каких-либо ещё соображений, предпочитает не исправлять дефект, а отстранить тех, кто его использует в личных интересах. Самым простым и очевидным является использование 115-ФЗ, который практически без церемоний и объяснения причин позволяет усомниться в клиенте и его операциях, объявить всё сомнительным и похожим на отмывание денег либо финансирование терроризма (без расшифровки и аргументации) и заблокировать карты-счета-интернет-банк клиента. Разумеется, в идельном мире всё не так просто, по своей инициативе банк сначала обязан истребовать у клиента пояснений, подать информацию в Росфинмониторинг, не получив от клиента в срок, обозначенный в ПВК, ответа, банк приостанавливает операции, но максимум на 2 дня. Сверх этого срока - только если получено предписание от Росфинмониторинга. По факту если банк использует ПОД/ФТ исключительно как прикрытие от экономических потерь, как правило отчет не подается, потому что фактических оснований нет. А блокировка вместо 2-дневной становится вечной.
А теперь рассмотрим ситуацию с точки зрения вновь принятых поправок. ЦБ даёт подотчётным банкам возможность немного безалаберно относиться к контролю операций. Да и собственно если банк большой, то абсолютно за всеми операциями абсолютно всех клиентов всё равно не уследишь. То есть возникает опять же пресловутый "брак в работе", который регулятор ограничил в 3 млрд в квартал. Сумма отнюдь не теоретическая и вполне достижимая. На эту цифру или близко к ней сравнительно крупный банк вполне может "наошибаться". О чём, комментируя эту новость, банкиры сразу и сказали. Что при их оборотах такая цифра находится в пределах "естественного фона", и на такой объём они всяко будут выходить, просто продолжая работать как прежде.
Представим, что банк в такой ситуации (лимит "белости и пушистости" почти выбран) продолжает по старой привычке раскидываться направо и налево, по поводу и без повода, криками "ПОДДДДДД!", "ФТТТТТТТТ!", "держи!", "хватай!", "блокируй не глядя!". Допустим, фродеры тривиальные сразу сольются и ничего не будут предпринимать. Но - вернемся чуть выше - среди клиентов есть продвинутые пользователи. Операции которых, хоть банку и невыгодны и даже в чём-то обидны, но тем не менее по сути своей абсолютно законны, могут быть обоснованы - как с точки зрения происхождения средств, так и касаемо экономического смысла. И прятаться таким клиентам, разбегаться как зайцам - не к чему.
Вот предъявляет, допустим, банк очередное обвинение в сомнительности. А клиент отвечает: "Что ж, Бельмондо так Бельмондо". И пишет в ЦБ и РФМ с просьбой разобраться. Если раньше регулятор спускал такое на тормозах, просто запрашивая в банке пояснения, а потом копипастил в свой ответ клиенту, Росфинмониторинг цитировал закон относительно причин возможной блокировки, констатировал, что клиента в списке официальных террористов нет и персональное предписание по нему в банк не готовилось, а в остальном клиент вправе обратиться в суд, то теперь - не исключаю - что будет уделено дополнительное внимание тому, включены ли эти операции в итоговую сумму допустимых сомнительных операций, и не стала ли она в результате недопустимой. Быть может там как раз пары миллионов до заветной планки не доставало.
Так что мне представляется так, что в новых реалиях банк как раз является наиболее заинтересованной стороной в том, чтобы операции НЕ классифицировать как сомнительные. Тем более, что в случае с "чистыми, но досадными операциями" получить вполне достойное обоснование очень даже несложно. Нужно просто чуть-чуть постараться. Да, чуть больше, чем включить галку "блокировать пользователя", но когда вопрос стоит о взаимоотношениях с регулятором, который последнее время гораздо активнее отбирает лицензии, то незначительные дополнительные усилия вполне могут быть уместными.
@.
Комментарии 9
А потом радуюсь, что можно в блог написать по тематике сайта.
Кто виноват - понятно, спецы по ПОД и ФТ, не сообщившие причины блокировки. Хотя они может ждут прихода клиента в офис для выдачи запроса лично в руки?
А "что делать" - я так понимаю, с твоих слов, надо в новых реалиях ждать, что после запроса в ЦБ и РФМ всё утрясётся само собой и можно будет снова попивать кофею и надеяться на лучшее?
Кстати, возможно и не ПОД/ФТ в данной ситуации виной, а СБ. Ну сбшники-то они разные бывают. Иногда тоже в криминальные хроники попадают. Например вот: http://mvd.ru/news/item/2262708/
Кофею там в офисе и так попить можно, кстати говоря. Но вот только не люблю я кофе. Поэтому по приходу сразу перейду к делу.
@.
@.
да ладно --- им, да и пусть "едят"
По ситуации - подать заявление, под роспись - о том, что не отказываетесь предоставить документы, поясняющие цель и характер операций. И просите письменно указать, какие именно требуются. Обязательно с отметкой о приеме. В этом случае банку будет уже непросто говорить, что дескать клиент не отреагировал, и поэтому отправили на спецсчет в ЦБ. По крайней мере, тогда такое действие потянет на самоуправство. Далее, подать в банк платежное поручение на перевод средств. Опять же - подтвердить документально факт вручения банку. Банк, раз пошла такая пьянка, может на близких к законным основаниях приостановить его исполнение. Но по своей инициативе - лишь максимум на 2 дня, после этого должно быть исполнено. Если не поступало дополнительной информации из уполномоченного органа - Росфинмониторинга. Если не исполнено по истечение 2 дней - можно сразу обращение в ЦБ, что банк неспособен выполнять действие, предусмотренное выданной ему лицензией.
Имя "насквозь видящего", если Вам это по каким-то причинам интересно, можно установить. Закон "О персональных данных" Вам в этом поможет. Будете тоже видеть его насквозь. На страничку вконтакте его подпишитесь хохмы ради. Деанонимизация, раз он ее боится, сильно умерит пыл.
Ну и в Роспотребнадзор можно о навязывании услуг. Что банк, под вымышленным предлогом, не подтвержденным документально, ограничивает пользование собственными накоплениями, предлагая единственно возможность вывести с уплатой значительной комиссии.
Запомните одну простую вещь: над банком контролирующих и проверяющих гораздо больше, чем над Вами. И им порой нужно отчитываться о проделанной работе, поэтому они будут рады несложному случаю с простым решением, требующим минимум усилий.
@.
Пока взял заверенную выписку и справку о наличии остатка.