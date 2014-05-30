О банковском "браке"

Банк России снизил допустимый уровень сомнительных операций, при котором банк считается не участвующим в отмывании средств и выводе активов. Раньше ЦБ считал, что банк не причастен к подозрительным операциям своих клиентов, если их объем не превышал 5% от квартального оборота по счетам граждан и компаний, или 5 млрд руб. за квартал. Сейчас этот показатель равен 4%, или 3 млрд руб.

Впервые лимит на обналичку и вывод капитала был установлен в сентябре 2013 года. Тогда же регулятор предупредил, что за выход за установленные рамки банк может лишиться лицензии. В среду, 28 мая, в «Вестнике Банка России» было опубликовано письмо, в котором регулятор рекомендует своим территориальным учреждениям использовать новые, более жесткие критерии определения причастности банка к незаконным операциям клиента.