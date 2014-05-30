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О банковском "браке"

30.05.2014 00:25 9 2 545 просмотров
Сегодня (пардон, пока писал заметку, оно стало уже вчера - 29 мая) рано с утра обнаружил, что не могу зайти в одну из систем дистанционного обслуживания. "Пользователь блокирован" - выдает интернет-банк вместо того, чтобы прислать разовый код для входа. Возможно, не знаю, блок был установлен и вчера. Но скриншот с отказом есть только датированный сегодняшним днём. Как водится, всё было сделано по-тихому, никаких писем, телефонных звонков, запросов по электронной почте не было. То есть и этот банк как бы немножко стыдится сделанного, ну да ладно. Или - как второе возможное объяснение - если банковский специалист спрашивает меня, утверждая что он не понял экономического смысла операций (а он есть!), то тем самым он автоматически расписывается в собственной профессиональной несостоятельности. Элементарных вещей не понимает. И молчание - это из опасения показаться слабым специалистом.

Товарищ, услышав про эту новость, спросил меня - расстроился ли я. Разумеется нет. Во-первых, если воспринимать всё эмоционально, то можно стать похожим на одного экспрессивного банкира-блогера. Не хотелось бы. Во-вторых, что расстраиваться, если всё равно работает. Не буду вводить в заблуждение и говорить, что работает абсолютно всё - это не так разумеется. Но функционал вполне достаточного объёма сохранился - и это главное. И в-третьих, любая информация - это повод для её обдумывания. Беспристрастного, рационального, с использованием всех имеющихся знаний и источников информации.

Итак, поразмыслив, я понял, что банк живёт прежними реалиями, а так в нашем переменчивом мире нельзя. Что же такого существенного произошло в последние дни, что может заставить сменить парадигму? Обратимся к новостям.

Цитата
Банк России снизил допустимый уровень сомнительных операций, при котором банк считается не участвующим в отмывании средств и выводе активов. Раньше ЦБ считал, что банк не причастен к подозрительным операциям своих клиентов, если их объем не превышал 5% от квартального оборота по счетам граждан и компаний, или 5 млрд руб. за квартал. Сейчас этот показатель равен 4%, или 3 млрд руб.
Впервые лимит на обналичку и вывод капитала был установлен в сентябре 2013 года. Тогда же регулятор предупредил, что за выход за установленные рамки банк может лишиться лицензии. В среду, 28 мая, в «Вестнике Банка России» было опубликовано письмо, в котором регулятор рекомендует своим территориальным учреждениям использовать новые, более жесткие критерии определения причастности банка к незаконным операциям клиента.

(Пояснение - имеется в виду Письмо Банка России от 21.05.2014 № 92-Т «О критериях признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций»)

Ну и что - спросите вы. А это меняет, и меняет очень многое. Представляя будущую беседу с сотрудниками банка, я на 90% могу предсказать, что прозвучит фраза "сомнительные операции". А раз так - то тут есть такие альтернативы. С одной стороны, против предложенной трактовки могу выступать я, активно сопротивляться, осыпать банк кучей бумаг с выписками, объяснениями и прочая (согласно положению ЦБ об организации внутреннего контроля в соответствии со 115-ФЗ, однако ж, банк должен сам предварительно запросить у клиента пояснения по вызвавшим сомнения операциям {и реакция клиента на это тоже является важным моментом, там даже кодики специальные есть, 1106 и 1107 это как раз анализ поведенческих факторов} - но это сделано не было. Поставим пометочку на полях, несоблюдение пусть не закона, но рекомендаций регулятора, что в общем-то тоже может иметь печальные последствия). С другой стороны, банк почему-то вдруг очень-очень, до боли, до крика, - захочет, чтобы эти операции перестали считаться сомнительными. Что может сподвигнуть банкиров к этому, казалось бы нелогичному шагу? Давайте разберёмся.

Сначала лирическое отступление. Впрочем, непосредственно связанное с названием этой заметки. Порой "производственный процесс" в банке допускает сбой. И возникает "бракованное изделие". Например, мелкий текст в анкете-заявлении ТКС, который житель Воронежа использовал, развернув хитрость банка против самой кредитной организации. Или карта с кешбеком в 3%, который кроме как из доходов банка, возникнуть больше ниоткуда не может, потому как interchange fee по данной категории карт и до 2% не дотягивает. Или... примеров масса. За посление 4-5 лет, в том числе благодаря информационно-просветительской роли форумов на Банки.ру, финансовая грамотность клиентов неуклонно растёт. И если раньше мелкие "косяки" в работе банка приводили к минимальным потерям, а то и проходили незамеченными, то теперь они оказываются объектом пристального внимания. И зачастую "брак" в работе банковских маркетологов, юристов, программистов и других специалистов приводит к повышенному вниманию особо наблюдательных клиентов. Банк, не имея возможности оперативно перестроить договор, идеологию продукта или из каких-либо ещё соображений, предпочитает не исправлять дефект, а отстранить тех, кто его использует в личных интересах. Самым простым и очевидным является использование 115-ФЗ, который практически без церемоний и объяснения причин позволяет усомниться в клиенте и его операциях, объявить всё сомнительным и похожим на отмывание денег либо финансирование терроризма (без расшифровки и аргументации) и заблокировать карты-счета-интернет-банк клиента. Разумеется, в идельном мире всё не так просто, по своей инициативе банк сначала обязан истребовать у клиента пояснений, подать информацию в Росфинмониторинг, не получив от клиента в срок, обозначенный в ПВК, ответа, банк приостанавливает операции, но максимум на 2 дня. Сверх этого срока - только если получено предписание от Росфинмониторинга. По факту если банк использует ПОД/ФТ исключительно как прикрытие от экономических потерь, как правило отчет не подается, потому что фактических оснований нет. А блокировка вместо 2-дневной становится вечной.

А теперь рассмотрим ситуацию с точки зрения вновь принятых поправок. ЦБ даёт подотчётным банкам возможность немного безалаберно относиться к контролю операций. Да и собственно если банк большой, то абсолютно за всеми операциями абсолютно всех клиентов всё равно не уследишь. То есть возникает опять же пресловутый "брак в работе", который регулятор ограничил в 3 млрд в квартал. Сумма отнюдь не теоретическая и вполне достижимая. На эту цифру или близко к ней сравнительно крупный банк вполне может "наошибаться". О чём, комментируя эту новость, банкиры сразу и сказали. Что при их оборотах такая цифра находится в пределах "естественного фона", и на такой объём они всяко будут выходить, просто продолжая работать как прежде.

Представим, что банк в такой ситуации (лимит "белости и пушистости" почти выбран) продолжает по старой привычке раскидываться направо и налево, по поводу и без повода, криками "ПОДДДДДД!", "ФТТТТТТТТ!", "держи!", "хватай!", "блокируй не глядя!". Допустим, фродеры тривиальные сразу сольются и ничего не будут предпринимать. Но - вернемся чуть выше - среди клиентов есть продвинутые пользователи. Операции которых, хоть банку и невыгодны и даже в чём-то обидны, но тем не менее по сути своей абсолютно законны, могут быть обоснованы - как с точки зрения происхождения средств, так и касаемо экономического смысла. И прятаться таким клиентам, разбегаться как зайцам - не к чему.

Вот предъявляет, допустим, банк очередное обвинение в сомнительности. А клиент отвечает: "Что ж, Бельмондо так Бельмондо". И пишет в ЦБ и РФМ с просьбой разобраться. Если раньше регулятор спускал такое на тормозах, просто запрашивая в банке пояснения, а потом копипастил в свой ответ клиенту, Росфинмониторинг цитировал закон относительно причин возможной блокировки, констатировал, что клиента в списке официальных террористов нет и персональное предписание по нему в банк не готовилось, а в остальном клиент вправе обратиться в суд, то теперь - не исключаю - что будет уделено дополнительное внимание тому, включены ли эти операции в итоговую сумму допустимых сомнительных операций, и не стала ли она в результате недопустимой. Быть может там как раз пары миллионов до заветной планки не доставало.

Так что мне представляется так, что в новых реалиях банк как раз является наиболее заинтересованной стороной в том, чтобы операции НЕ классифицировать как сомнительные. Тем более, что в случае с "чистыми, но досадными операциями" получить вполне достойное обоснование очень даже несложно. Нужно просто чуть-чуть постараться. Да, чуть больше, чем включить галку "блокировать пользователя", но когда вопрос стоит о взаимоотношениях с регулятором, который последнее время гораздо активнее отбирает лицензии, то незначительные дополнительные усилия вполне могут быть уместными.

@.

Комментарии 9

Ольга Курочкина  (kha)
#
А я, когда что-нибудь такое бывает, сначала расстраиваюсь smile:( .
А потом радуюсь, что можно в блог написать по тематике сайта. smile:)
Shtirlitz  (Shtirlitz)
#
Майк, ты экспрессивен в своей манере написать 1200 слов вместо четкого "Кто виноват?" и "Что делать?"... smile:magic:

Кто виноват - понятно, спецы по ПОД и ФТ, не сообщившие причины блокировки. Хотя они может ждут прихода клиента в офис для выдачи запроса лично в руки?

А "что делать" - я так понимаю, с твоих слов, надо в новых реалиях ждать, что после запроса в ЦБ и РФМ всё утрясётся само собой и можно будет снова попивать кофею и надеяться на лучшее?
@mike  (@mike)
#
Рома, пока я не готов окончательно ставить диагноз. Кто виноват - после сегодняшнего визита разведчика в офис банка первоначальное видение ситуации несколько поменялось. Сейчас набросал на листке черновик из 7 приоритетных вопросов. Пока вот так выглядит актуальное на здесь и сейчас "что делать".

Кстати, возможно и не ПОД/ФТ в данной ситуации виной, а СБ. Ну сбшники-то они разные бывают. Иногда тоже в криминальные хроники попадают. Например вот: http://mvd.ru/news/item/2262708/

Кофею там в офисе и так попить можно, кстати говоря. Но вот только не люблю я кофе. Поэтому по приходу сразу перейду к делу.

@.
@mike  (@mike)
#
Итак, первые результаты. Недоразумение проистекает от СВК, которые не в полной мере исполняют ПВК, на что разумеется тут же было указано. После чего через примерно часа полтора мне сообщили, что большинство функций снова доступно, а не работали до этого они в силу "технического сбоя". Тестовое снятие и пополнение-списание со вклада прошли без запинок, хотя незадолго до этого банкомат предлагал непременно обратиться в банк. Что, надо заметить, я и сделал. Осталось совсем немного формальностей, но для этого придется разъяснить людям ещё некоторое количество букварных истин. Но текущая динамика явно положительная - разум и инстинкт самосохранения не утрачены, и это внушает оптимизм.

@.
В  (Cheerokee)
#
Цитата
текущая динамика явно положительная - разум и инстинкт самосохранения не утрачены, и это внушает оптимизм

smile:D
да ладно --- smile@= им, да и пусть "едят"
Андрей  (pandc)
#
Возникла похожая ситуация в крупном банке. Заблокировали операции по вкладу. Весь мониторинг в Москве. Приходишь в офис они при тебе звонят раз 5 пока не доберутся до нужного человека. Потом аноним перезванивает на их служебный телефон и ты с ним общаешься. При этом он не представляется и говорит по инструкции не положено., только номер свой дает кодовый... smile:) Итог - забирай су....ка свои деньги быстро и угрозы и т.п. Я говорю без проблем, сделайте перевод на такой-то счет, он говорит бери налом с комиссией 10% иначе дескать мы твои деньги в ЦБ отправим на спецсчет и ты их никогда не увидишь. Судись, бегай и т.п. Вот как на такую вопиющую наглость реагировать? Я говорю ладно возьму налом но только позже когда лимит снятий обновится, он говорит я же Вам физической расправой не угрожаю....передам все куда следует, я говорю передавайте в чем вопрос, може говорю доки нужны? Он говорит чихал на все и так меня насквозь видит. А счет кстати мамы моей, человек она пожилой, стажу 47 лет, она слушает, понять не может.....Вот как быть, посоветуйте.
@mike  (@mike)
#
Ну как бы пользоваться счетом мамы не совсем хорошо. По крайней мере, она должна бы была подать в банк заявление, в котором указывает бенефициарного владельца и выгодоприобретателя. smile:D

По ситуации - подать заявление, под роспись - о том, что не отказываетесь предоставить документы, поясняющие цель и характер операций. И просите письменно указать, какие именно требуются. Обязательно с отметкой о приеме. В этом случае банку будет уже непросто говорить, что дескать клиент не отреагировал, и поэтому отправили на спецсчет в ЦБ. По крайней мере, тогда такое действие потянет на самоуправство. Далее, подать в банк платежное поручение на перевод средств. Опять же - подтвердить документально факт вручения банку. Банк, раз пошла такая пьянка, может на близких к законным основаниях приостановить его исполнение. Но по своей инициативе - лишь максимум на 2 дня, после этого должно быть исполнено. Если не поступало дополнительной информации из уполномоченного органа - Росфинмониторинга. Если не исполнено по истечение 2 дней - можно сразу обращение в ЦБ, что банк неспособен выполнять действие, предусмотренное выданной ему лицензией.

Имя "насквозь видящего", если Вам это по каким-то причинам интересно, можно установить. Закон "О персональных данных" Вам в этом поможет. Будете тоже видеть его насквозь. На страничку вконтакте его подпишитесь хохмы ради. Деанонимизация, раз он ее боится, сильно умерит пыл.

Ну и в Роспотребнадзор можно о навязывании услуг. Что банк, под вымышленным предлогом, не подтвержденным документально, ограничивает пользование собственными накоплениями, предлагая единственно возможность вывести с уплатой значительной комиссии.

Запомните одну простую вещь: над банком контролирующих и проверяющих гораздо больше, чем над Вами. И им порой нужно отчитываться о проделанной работе, поэтому они будут рады несложному случаю с простым решением, требующим минимум усилий.

@.
Андрей  (pandc)
#
Она сама пользуется, на меня же выписана соответствующая доверенность и когда ее нет в городе или стране я провожу операции, которые ей нужны. А что есть такая практика по переводу на некий секретный спецсчет? Деньги на вкладе 423... с него же вроде нельзя межбанк отправить, то есть первую платежку подать с переводом на текущий 408...? И кстати никто ничего не требовал, не звонил не писал и т. д. Просто в один момент понадобился перевод для гашения кредитной карты в их же банке и обнаружилась невозможность его проведения. После звонка на ГЛ они сказали что есть ошибки в ИБ идет их исправление, займет 1-2 дня. После этого не заработало, ГЛ не смогла помочь, пошли в офис, написали заявление, сделали скриншоты в ИБ, отправили. Через пару дней пришел ответ, что счет арестован, звоните на ГЛ. На ГЛ не помогли, сказали идите в офис. В офисе звонила раз 5-6 все переадресовывали, потом отпустила погулять, через час вызвала, подходите. Подошли, связалась с неустановленным лицом и он уже в хамской форме со мной разговаривал по телефону. Кричал про обналичку и т. п. Сыр-бор по несколько переводов входящих и исходящих(2-3) в месяц на несколько сотен и снятие нала, все в пределах тарифов и лимитов и правил. Причем раньше проблем не было.
Пока взял заверенную выписку и справку о наличии остатка.
ratol  (ratol)
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Андрей Пан, "Возникла ситуация" - в ВТБ? Если нет, ответьте плз в личку. У меня похожая очень история, но без входящих и исходящих(2-3) в месяц как у вас. Просто долго не было движений по счету в телебанке, за год один ввод-вывод. А когда понадобилось вывести новое поступление с их же брокерского счета, текущий сч. в телебанке оказался заблокирован, с нулевым-то содержанием!)) Еще собщили, что причина - "долг" 500 рублей (НЕ банковский, а сторонний долг - которого точно нет;)). И заблокировано якобы по заявлению сторонних "приставов" - приставы насколько знаю бывают только судебные, и должны подать в банк исполнительный лист для блокировки (исполнит.листа тоже нету кстати)). Эти чудеса отношу к бардаку и техническим сбоям банка и его живого наполнения . Но вот прочла ваше сообщение и подумала - может проблема у них эта системная* smile:D smile:o
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