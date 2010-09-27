Для галочки...

Под впечатлением этого поста Романа Гаврилова и событий минувших выходных.
Так уж получилось, что я сторонник дистанционного обслуживания в банках. С одной стороны, я понимаю, что себестоимость операции через интернет-банк или банкомат (если за этим не последует претензионная работа) существенно ниже для банка. С другой стороны, мне порой удаётся выкроить время на совершение каких-либо действий с финансами лишь тогда, когда большинство людей уже отдахает от трудов праведных. Ну и в-третьих, всё-таки верю я в технику. Не безоговорочно, осознавая уровень риска, зная про некоторые "подводные грабли" - и по возможности избегая их.
В минувшие выходные я решил сдать немного тысяч денег на вклад, чтобы они прирастали процентами, а не просто лежали в кармане, положительно влияя на самооценку. Вклад в Промсвязьбанке, открытый по раннекризисным ставкам, в общем сейчас для пополняемо-отзывного очень привлекательный. Через банкомат кеш-ин.
А, пардон: ещё одну предваряющую историю забыл рассказать. В конце прошлого года материализовалась инициатива, обязывающая банки указывать комиссию, взимаемую с клиента при операциях снятия по карте в банкомате. Всё бы и хорошо. И даже некоторые до этого сами проявляли подобное рвение "При снятиии с карт STB комиссия 0,5%" или "При пополнении карты в другой валюте комиссия 1% за конвертацию" - предупреждали заботливые банкоматы. А тут - по всем операциям и по всем картам предупреждать. Задача-то в том благом виде, как её представляли те, кто сформулировал, не решается. Это надо озадачиться сбором базы хотя бы в виде БИН-комиссия. А с учётом того, что на одном БИНе бывает висит по несколько продуктов (немножко Классика, немного Голда и совсем чуть-чуть Платинума на платиновом БИНе - и все с разными тарифами)... А с учётом того, что бывают банки, что предлагают по своим картам например 3 или 5 бесплатных снятий где угодно, а дальше с комиссией - и информация о том, какое это по счёту снятие стороннему банкомату банк-эмитент сообщить вовсе не собирается. В общем, после внимательного изучения задача нереальная. Умные головы посмотрели-подумали да и переформулировали для себя проще: напомнить клиенту при снятии о комиссии и отослать к тарифам его банка. В таком виде большинство ныне закон и соблюдают.
"Но иногда найдётся вдруг чудак, этот чудак всё сделает не так" (с) Инициатива на местах бывает вредна. Просили информировать по операциям снятия. И в тех случаях, когда эта комиссия может воникнуть. Вот теперь возвращаюсь к реальному примеру. Кеш-ин Промсвязи (о, заставочки переделали). Отсчитал от пачки наличных подлежащих "скармливанию" часть (ибо всяко бывает) и выбираю "Приём наличных". Банкомат радостно сообщает "Взимается комиссия, смотрите тарифы банка" с вариантами "продолжить" или "отказаться". Знаете, помня про тарифную политику ПСБ последнего времени в отношении частных лиц, как-то стало немного не по себе. Ужель я не доглядел, а что-то поменялось? Ну да отступать не стал - раз уж порция денег приготовлена. Будет комиссия - ну пусть 10 руб, пусть 100. Посмотрим... Внёс, вернувшись домой убедился, что комиссии нет.
Но господа! В банкоматах Промсвязи опция "Приём наличных" активна только при внесении карт одного-единственного банка, комиссии (точнее то, что их нет при этом действии) известны. Вот объясните мне, если об этом банк не просили, зачем проявлять излишнее рвение - и подвергать себя опасности недополучить денег. Иной клиент, увидев предупреждение, просто сделает несколько шагов и внесёт деньги в другой банк. Банкомат которого не будет оснащён излишними "репеллентами".
Зато задачу выполнили. И даже перевыполнили. "Галочку" поставили - сделано!
Обновление от 08/11/2010: в минувшие выходные, проходя мимо банкомата ПСБ, полюбопытствовал. Текст поменяли, в начале добавили "Если условиями тарифа предусмотрена комиссия..." далее по тексту (пишу по памяти, возможно не дословно, но смысл именно такой). Что ж, это гораздо более корректная формулировка.
@.
Комментарии 8
@.
Ну что ещё ждать от одного из лидеров по убыткам, хотя вот МДМ и вовсе убыточный чемпион, но сильных метаний не замечал.
"Но иногда найдётся вдруг чудак, этот чудак всё сделает не так" (с) И даже не в том, что банк зря предупредил о возможной комиссии. Хочется при получении услуги знать её стоимость здесь и сейчас. По моему проще некуда. Ни в понимании сути того чего хочется, ни в её реализации.
Причина проста и банальна. Ведь пишут же на инструкциях к микроволновкам, что животных в них сушить нельзя, это из тойже серии. Инструкция к молотку на 5 листах А4, катафоты под хвостом у домашних животных- это все признаки цивилизованного общества потребителей.