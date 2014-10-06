До встречи у Обамы

Знаете как бывает - иногда одно событие с утра оставляет хорошее настроение на весь день. Вот так и приключилось пару недель назад. Да всё руки не доходили разместить это. А история, я надеюсь, многим поднимет настроение.
Погожим утренним днем, еще в пору бабьего лета, по пути на работу меня застал телефонный звонок.
- Алло, Это Михаил Витальевич ? (далее названия, торговые марки и имена я буду заменять, дабы необоснованно не огорчить какой-либо банк. Впрочем история примечательна и без привязки к конкретному банку). Вас беспокоят из банка ВТБ25, меня зовут Александр Игоревич. Значит, Виталий Михайлович, каждый день вы через систему Радиобанк проводите некоторе количество операций по списанию скарточного счета на текущий. Могли бы Вы пояснить экономический смысл этих операций?
- Александр Игоревич, значит правильно ли я понимаю, что Вы - сотрудник банка и Вы не видите экономического смысла операций?
- Совершенно верно!
- А он есть!
- Так поясните, зачем это делается.
- Давайте лучше сделаем так. Вы мне сообщите как зовут Вашего руководителя.
- Зачем?
- Очень просто. Я сообщу ЕМУ смысл операций, а также то, чо его подчиненный, Александр Игоревич, по-видимому не в полной мере квалифицирован, раз являясь сотрудником банка, не способен увидеть смысл в элементарных операциях. Так Вы мне сообщите как зовут Вашего руководителя?
- Зачем?
- Я поставлю перед ним вопрос о Вашей квалификации.
- А я ставлю под сомнение Ваше психическое здоровье.
- Хорошо, я зафиксировал это. А позвольте полюбопытсовать - на каком основании?
- Потому что Вы проводите операции, лишенные смысла.
- Смысл в них есть, и он будет сообщен Вашему руководителю. Вы мне назовете его?
- Моего руководителя зовут Задорнов Михаил Михайлович (ой, палюсь.... но тут Имя и отчество одинаковое, не поменять )
- Вот я ему и сообщю.
- Хорошо, сообщите. Может во время кофе-брейка на каком-нибудь международном финансовом форуме.
- Я найду другой способ, проще.
- А, ещу Путину можете пожаловаться на меня. Или Обаме. Хотя нет, Обаме пожалуй бесполезно.
- Да, согласен с Вами, Александр Игоревич. Я не буду беспокоить Обаму - незачем, лучше Михал Михалычу сообщу. Что его подчиненный не видит экономического смысла.
- А мне не нужен экономический смысл!
- Как так? Три минуты назад Вы меня побеспокоили именно по этому вопросу.
- Я технический работник. И меня беспокоит, что Вы проводите большое число операций, которые нарушают стабильную работу системы Радиобанк. Вот почему у банка огромное количество клиентов - но вот только Вы один такие операции проводите? Вы чем-то таким уникальный?
- Возможно... Возможно я действительно и уникален. Например тем, что некоторое время назад один, в том числе из многих миллионов клиентов Вашего банка, я получил премию на портале "Банки.ру".
- Я не знаю, что это за премия такая. Вот если б Вы получили "ТЭФИ" или "Золотую маску".
- Александр Игоревич, на секундочку. "Золотая маска" - театральная премия. Мы же сейчас говорим про банк, не так ли. И портал "Банки.ру" данной ситуации соответствует все же в большей мере, не так ли.
- Но все-таки, зачем Вы проводите большое количество однотипных операций?
- Не такое уж и большое, но если Вас эти операции сильно беспокоят, я сегодня деактивирую ППИ, которые их порождают.
- Да, пожалуйста. А то иначе я буду вынужден заблокировать Ваши счета, и Вы не сможете распоряжаться своими деньгами.
- Хорошо, но вот давайте так. Если я Вам сейчас смогу показать смысл этих операций, Вы не будете задавать более вопросов?
- Если сможете...
- Да пожалуйста. Вы видите, откуда и куда поступают средства?
- Да, с Вашей карты на Ваш же счет.
- Посмотрите выписку по карте, пожалуйста. Что Вы можете сказать про карту-источник?
- Это карта нашего банка... дебетовая.
- Это не всё.
- Это дополнительная карта.
- Верно. Посмотрите пожалуйста выписку по основной карте.
- Да, сейчас сделаю.
- Что Вы можете сказать про ту карту?
- Карта валютная.
- Немножко неточно.
- Мультивалютная.
- Верно, мультивалютная. А теперь посмотрите, с какого из счетов происходит списание.
- А, так Вы делаете конвертацию. И видимо, по выгодному для себя курсу. Все, мне ясно, вопросов больше не имею.
- Вот видите, это оказалось совсем несложно.
- Виталий Михайлович, ведь Вы же не будете обращаться к Задорнову?
- Пожалуй нет, раз Вы смогли самостоятельно найти экономический смысл операций.
- И к Путину тоже нет?
- Определенно.
- Ну разве что только к Обаме.
- Да, если по какому-то стечению обстоятельств мы вдруг одновременно окажемся на приеме у Обамы, мы пообщаемся еще.
- Ну тогда всего доброго!
- Подождите. Алексадр Игоревич, у меня к вам еще один вопрос. Как долго Вы работаете в банке?
- Около 9 лет.
- То есть Вы застали времена Гуты немножко?
- Я пришел как раз во время изменений.
- Ну Вы немножко застали старую команду Радиобанка, они достаточно хорошо относились ко всем тонкостям функционирования продукта. В те времена в Радиобанке была операция под кодом 1111 - покупка-продажа валюты.
- Она и сейчас есть.
- Под другим кодом, в связи с новой версией Радиобанка.
- Да.
- Неважно, в общем в стародавние времена в той операции был похожий глюк.
(далее следует описание того, как это было и как технически было реализовано исправление)
- Да, я помню, как раз когда я пришел, - были движения по этому поводу.
- Ну вот видите, технически все такие лазейки возможно перекрыть, нужно просто понять - как.
- Тогда было проще, были свои разработчики. Сейчас подобные задачи отдаются вендорам на аутсорсинг.
- Но Вы подумайте над этим. И я надеюсь, Вы остались довольны состоявшимся разговором. Всего Вам доброго!
Хочу надеяться, что у Вас по прочтению этого диалога настроение тоже улучшилось, и мне немножко удалось скрасить начало рабочей недели.
@.
Комментарии 7
Майк, врушники неправильно центы/копейки что ли округляют и попали под ваш скрипт?
@.
@.