Обычный день. Обычный банкомат.

Много их таких Диболдов. Вот посмотрите - самый обыкновенный.
Хотя погодите... Палево!
Вот тут уголок непрокрашен (то ли краска стерлась). И пластмасса-то синяя.
Точно-точно синяя, и с другого угла тоже
А вот это что????
Может снизу заглянуть?
Камера, чесслово камера - и прямехонько на пинпад.
В этот момент я набрал службу поддержки банка и сообщил о том, что на их устройстве накладка. Причем, на картридере с виду ничего постороннего. Неужели внутри поставили? Ладно, пусть спецы разбираются.
Пошел к машине за планшетом, чтобы нафотографировать для вас. Возвращаюсь. Так вот же, на двери он родимый. Да, просто снимается. Вот как выглядит уже родной ридер.
А вражеский - я отправил в урну.
Если СБшники будут искать, то он тут:
Пока фотографировал, позвонил еще раз - попал на другого специалиста, попросил к той заявке по возможности приписать, что ридер уже в урне. Позвонил в банк-эмитент карты. Блокировка-то бесплатная, зато перевыпуск платный. Потому специалист советует просто закрутить лимиты в 0. Логично, все что без авторизации отбивается, карта с чипом и 3DS, поэтому особо не захулиганишь. Ну а потом из MasterCard придет информация о компрометации - и окончательная блокировка с перевыпуском будут для меня бесплатно.
(Здесь была еще любопытная информация, но мне нужно её дополнительно перепроверить.)
@.
Комментарии 37
@.
michraz,
Абсолютно верное решение. Помимо этого, использование посторонней карты может внести изрядный рассинхрон между треками и ПИНами, которые собраны разными устройствами.
@.
Очень наглядно.
И не только в траст...
А в некоторые тамбуры по всяким дисконтным не пускает... Хотя при этом по просто банковским (любым) - вэлкам...
Жульё продолжает придумывать новые способы "съёма"
PS. Майк, судя по фоткам (двусторонний скотч слева и справа от кнопок), накладку на пинпад уже кто-то до тебя оторвал
@.
Ну расчёт у жуликов прост: подавляющее число "холдеров" в России - зарплатники, имеющие одну карту и не искушённые в нюансах скимминга...
(что не помешало мошенникам ставить скимеры именно на зарплатные банкоматы - и успешно списывать с карт тех, кто стоял в очереди к единственному банкомату. Благо, время отправки реестра работникам одного предприятия можно легко узнать)
@.
Это нетрудно сделать, если учесть что в конторах обычно фиксированный день выдачи зарплаты, и клиенты снимают деньги самое позднее через день - два после перечисления.
И к технарям Банки.ру вопрос - есть возможность поглядеть, по прямым ссылкам с каких сторонних сайтов люди попадают на просмотр этой темы?
@.
@.
для снятия полоски - да, на входном замке ридер сторонний (был)...
"хорошая накладка, хорошие
лохиклиенты - что ещё нужно, чтобы встретить старость?" почти(с)
Да действительно, камеры на Диболдах там не ставятся
@.