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Обычный день. Обычный банкомат.

03.01.2015 20:06 37 7 863 просмотра
Много их таких Диболдов. Вот посмотрите - самый обыкновенный.

Хотя погодите... Палево!
Вот тут уголок непрокрашен (то ли краска стерлась). И пластмасса-то синяя.

Точно-точно синяя, и с другого угла тоже

А вот это что????

Может снизу заглянуть?

Камера, чесслово камера - и прямехонько на пинпад.

В этот момент я набрал службу поддержки банка и сообщил о том, что на их устройстве накладка. Причем, на картридере с виду ничего постороннего. Неужели внутри поставили? Ладно, пусть спецы разбираются.
Пошел к машине за планшетом, чтобы нафотографировать для вас. Возвращаюсь. Так вот же, на двери он родимый. Да, просто снимается. Вот как выглядит уже родной ридер.

А вражеский - я отправил в урну.

Если СБшники будут искать, то он тут:


Пока фотографировал, позвонил еще раз - попал на другого специалиста, попросил к той заявке по возможности приписать, что ридер уже в урне. Позвонил в банк-эмитент карты. Блокировка-то бесплатная, зато перевыпуск платный. Потому специалист советует просто закрутить лимиты в 0. Логично, все что без авторизации отбивается, карта с чипом и 3DS, поэтому особо не захулиганишь. Ну а потом из MasterCard придет информация о компрометации - и окончательная блокировка с перевыпуском будут для меня бесплатно.

(Здесь была еще любопытная информация, но мне нужно её дополнительно перепроверить.)

@.

Комментарии 37

Mephistophilus  (Desperado17)
#
Помню как то подошел к банкомату,а там smile:o накладка,звонок в КЦ-взяли паузу,перезвонили,поблагодарили за бдительность сказав, что так и должно быть ,а потом там рядом с банкоматом появился "стенд",что это банк заботиться о нас и установил антискримминговую накладку smile:thumbsup:
@mike  (@mike)
#
Да, некоторые даже на экране стали размещать, что должно выглядеть вот так. Если иначе - не используйте. Но в данном конкретном случае сам ридер банкомата оказался "не инфицирован", накладка - на наружной двери.

@.
konene  (konene)
#
Я для входа обычно использую дисконтную карту сети. Пусть скриммят smile:)
Михаил  (michraz)
#
гифты для входа в предбанники рулят
@mike  (@mike)
#
konene,
michraz,
Абсолютно верное решение. Помимо этого, использование посторонней карты может внести изрядный рассинхрон между треками и ПИНами, которые собраны разными устройствами.

@.
Алексей  (MrDanil)
#
В траст только с их картой пускает. Спасибо за инфу. Учтем...
Yozin  (yozin)
#
Спасибо.
Очень наглядно.
Aquila  (Aquila)
#
Цитата
В траст только с их картой пускает.

И не только в траст...
А в некоторые тамбуры по всяким дисконтным не пускает... Хотя при этом по просто банковским (любым) - вэлкам...

Жульё продолжает придумывать новые способы "съёма" smile:evil:

PS. Майк, судя по фоткам (двусторонний скотч слева и справа от кнопок), накладку на пинпад уже кто-то до тебя оторвал smile:)
@mike  (@mike)
#
Костя, нет, у этого банкомата (когда он был нормальным) вокруг клавиатуры был штатный козырёк, он клеится на двусторонний скотч. Но видимо он оказался злоумышленникам не нужен сразу по двум причинам: мешал установить фальшпанель и закрывал обзор их камере. Поэтому его "тюнинговщики" банкомата оторвали.

@.
Ольга  (SamSusam)
#
Кстати да, для прохода к банкоматам всегда использую постороннюю, какую нибудь совершенно бесполезную карту.
Aquila  (Aquila)
#
Цитата
всегда использую постороннюю, какую нибудь совершенно бесполезную карту.

Ну расчёт у жуликов прост: подавляющее число "холдеров" в России - зарплатники, имеющие одну карту и не искушённые в нюансах скимминга...
@mike  (@mike)
#
С зарплатников ловить нечего; 99% классических зарплатников снимают с карты деньги в день начисления, оставляя максимум некратный выдаче кусочек. А после подхода зарплатника к банкомату - его опустошенная карта уже больше не интересна мошенникам. Вплоть до следующей выплаты, момент между начислением и снятием еще поймать нужно.
(что не помешало мошенникам ставить скимеры именно на зарплатные банкоматы - и успешно списывать с карт тех, кто стоял в очереди к единственному банкомату. Благо, время отправки реестра работникам одного предприятия можно легко узнать)

@.
Ольга  (SamSusam)
#
Цитата
А после подхода зарплатника к банкомату - его опустошенная карта уже больше не интересна мошенникам. Вплоть до следующей выплаты, момент между начислением и снятием еще поймать нужно.

Это нетрудно сделать, если учесть что в конторах обычно фиксированный день выдачи зарплаты, и клиенты снимают деньги самое позднее через день - два после перечисления.
В  (Cheerokee)
#
Кросавчег, @mike! smile;)
@mike  (@mike)
#
В дополнение - был спустя сутки, немного больше, возле этого банкомата - он уже без дополнительной панели. Впрочем, могли конечно и сами негодяи снять. Пока я стоял возле банка и названивал для установки лимитов, мимо двери прошли 2 парня, заглянули через стекло внутрь, но заходить не стали. Если это "установщики", то отсутствие накладки на входной двери они однозначно заметили. И поняли, что устройства обнаружили. Не исключаю, что ПИНы подсматривали в реалтайме (сидели например в машине где-то неподалеку с монитором), потому что появились они вскоре после того, как я посветил несколько раз вспышкой в камеру. С другой стороны, приходить и снимать оборудование, когда уже ясно что его заметили, - это верх глупости.

И к технарям Банки.ру вопрос - есть возможность поглядеть, по прямым ссылкам с каких сторонних сайтов люди попадают на просмотр этой темы?

@.
King_Evgen  (King_Evgen)
#
Ничего не понятно. На банкомате то накладки нет, судя по фото (ну кроме штатного антискимминга). Накладка была на двери при входе?
@mike  (@mike)
#
Да, ридер полосы был на входной двери. На банкомате только "глазок".

@.
Aquila  (Aquila)
#
если по фото - то на передке атм широченная накладка с выступом, где прячется камера для просмотра пинпада.
для снятия полоски - да, на входном замке ридер сторонний (был)...

"хорошая накладка, хорошие лохи клиенты - что ещё нужно, чтобы встретить старость?" почти(с)

smile:)
King_Evgen  (King_Evgen)
#
Вы про накладку, которая имитировала лицевую панель, где чековый принтер стоит. А я всё на картридер смотрю smile:shuffle:
Да действительно, камеры на Диболдах там не ставятся smile:D
@mike  (@mike)
#
Сегодня позвонил начальник службы экономической безопасности банка, поблагодарил за бдительность, и сказал, что он очень рад, что среди клиентов банка есть такие внимательные и неравнодушные.

@.
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