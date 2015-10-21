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Мир стал чуть-чуть добрее

21.10.2015 23:19 12 1 573 просмотра
Я на это надеюсь.

Мне достаточно часто звонят с супер-маркетинговыми предложениями. То бесплатный оконный сервис, то пакет интернет+телефон+ТВ по цене обычного интернета, то фантастические возможности для заработка/сохранения средств/накопительного страхования.. В общем-то неважно, кто и по какому поводу звонит, я первым делом всегда высняю подробности. Что за организация (полное название включая организационно-правовую форму, юридический адрес, почтовый адрес, фамилия руководителя). Откуда мой номер телефона, а если по имени или имени-отчеству обратились, то откуда и эти данные. Далее по обстоятельствам объясняю о неуместности такого обзвона, либо отсылая к закону "О рекламе" либо "О персональных данных", что более подходит к данному конкретному случаю. И хотя порой со стороны эти расспросы выглядят как будто я решил просто поглумиться над звонящими, на самом деле цель несколько иная. Расчистить эфир от нежелательных звонков, объяснить, почему я категорически не советую это делать. Особенно забавно это выглядит со всякими инвестиционными структурами, когда я уточняю, как же они будут работать с моими финансами, если уже вот только что нарушили закон. У меня нет основания доверять таким фирмам.

Окружающие говорят мне, что напрасно я трачу на тупых звонильщиков время, все равно ничего не поменятся. Вот и в форуме сегодня прозвучало подобное утверждение (собственно поэтому я и вспомнил свою историю).

Цитата
Skorpi_max пишет:
Я вот всегда спрашиваю, откуда взяли мой номер, если получаю спам звонок. В ответ всегда получаю ответ "Нам Ваш номер предоставил наш отдел маркетинга". И что мне дальше с того? Я однажды попросил контактные данные отдела маркетинга - не дают. Так что эти вопросы задавать бесполезно, что здесь, что звонящим


Но теперь у меня есть ответный аргумент. Неделю назад приходит длинная СМСка. Хотя бы на одного человека моя беседа оказала воздействие, значит всё это не напрасно.

@.

Комментарии 12

Георгий Крюков  (Гога)
#
Что эти обзвоны что коллекторские одного поля ягоды.
Объяснять звонящему, который за это деньги получает, в принципе бесполязно.

Однако бесплатное образование никому не помешает.
Помню как многие совершенно бесплатно обучали сотрудников ВТБ-24 незнакомым для них операциям. Разные сотрудники по разному реагировали.
Люди то все разные, так что удачи в воспитании-образовании.
@mike  (@mike)
#
В ВТБ24 меня потом операционистка благодарила, ибо на очередной переаттестации ей попалось рассказать про СПИ тип 88, а она была мною обученная.

@.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
И что ты собираешься делать? Человек явно ждет твоей помощи. : )
@mike  (@mike)
#
Цитата
Филипп Ильин-Адаев пишет:
И что ты собираешься делать? Человек явно ждет твоей помощи. : )

Там озвучено условие: если я из правоохранительных органов. Оно не соблюдено.
Максимум что я мог сделать - это обратить внимание общественности на проблему, возможно и банки, через которые это безобразие кредитуется, примут к сведению. Хотя... Продажа домашних супер-фильтров для воды по 150 тыр в кредит и всякие подобные лохотроны существуют и банки как-то не особо с этим борются.
Ну и вот маленькая победа: одна девушка решила в той конторе больше не работать и не обманывать людей.

А так у меня нет никаких данных, координат, ничего. Когда я пытался выяснить, что это за медицинский центр на Пушкинской, мне не смогли назвать ни точное наименование организации, ничего. Кроме адреса офиса, который они арендуют. Заниматься же оперативно-разыскной деятельностью... простые граждане не наделены такими полномочиями. Заявление от меня в силу того, что я не являюсь пострадавшим по данному инциденту, не примут.

@.
Константин  (jFinder)
#
Вопрос: Откуда вы взяли мой номер? - уже не вводит их в ступор. Ответ прописали в скриптах. Последний раз мне сказали, что какой-то публичный рекламный интернет-сервис. В общем враньё и не прикопаешься. А звонил инет провайдер Дом.ру - так называемые "холодные продажи". Уже даже я в курсе. Ессно никакого отношения, договоров и прочих контактов с дом.ру у меня никогда прежде не было. Были посланы на х@й с пожеланием забыть этот номер, однако перезвонили буквально через пару часов. Пришлось использовать черный список.
Александр Борисыч  (sansansan)
#
Пара советов из личной практики:
1. Не надо вступать в дискуссию с попугаем из колл-центра. Достаточно просто сказать: "СПАМ - ЭТО ГНУСНО. Советую Вам подыскать для себя другую работу," и спокойно повесить трубку.
2. Если попугай начинает беседу с вопроса: "как к Вам можно обращаться?", то лучший ответ: "Так, как в моём паспорте записано". Специалисты холодного обзвона и явные мошенники из области социальной инженерии отстают сразу, понимая бесперспективность попыток дальнейшего развода.
Дмитрий Орлов  (Shurf)
#
Я обычно спрашиваю, откуда мой номер, а тем более ФИО, если их используют. Поскольку где попало номер не свечу, то отсылки на всякие публичные интернет-сервисы не канают. После какого-нибудь невнятного ответа обычно сообщаю звонящему, что в случае повторного звонка буду на них жаловаться в связи с нарушением закона о перс. данных. Обычно даже не надо уточнять куда собираюсь жаловаться - извиняются, прощаются и больше никогда не звонят. А однажды, пару лет назад, после такого звонка с испольованием моих ФИО из фирмы МВО (шины, диски и прочее) мне на следующий день перезвонил один из их руководителей (уже не помню точно, кто), извинился, пообещал типа "разобраться с незаконным получением базы телефонов сотрудниками" и сказал в случае чего звонить ему лично. Так что в целом дискутировать со звонящими не бесполезно.
werka  (werka)
#
Цитата
Я обычно спрашиваю, откуда мой номер

Когда звонят на домашний (такое тоже бывает), говорят - номер подобрал компьютер случайным перебором. При первом же намеке о незаконности подобных звонков оператор просто бросает трубку. На домашний чаще всего звонят с "социологическими" опросами.
Наталья Смирнова  (smirnovana)
#
Спасибо! Интересный подход к "звонильщикам", надо попробовать.
Shtirlitz  (Shtirlitz)
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Сегодня вырубились сами после вопроса о, цитирую, "полное название включая организационно-правовую форму, юридический адрес" smile:D
Игорь Р.  (IgorR)
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по-моему, учить "их" бесполезно.
это просто попугаи, часто с украины или молдовы, получающие копейки, селюки, сидящие в мелких городках/деревнях и тупо проходящие по скрипту с утра и до вечера одно и тоже.
для них это просто рутина без намека на использование мозга...
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