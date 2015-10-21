Мир стал чуть-чуть добрее

Мне достаточно часто звонят с супер-маркетинговыми предложениями. То бесплатный оконный сервис, то пакет интернет+телефон+ТВ по цене обычного интернета, то фантастические возможности для заработка/сохранения средств/накопительного страхования.. В общем-то неважно, кто и по какому поводу звонит, я первым делом всегда высняю подробности. Что за организация (полное название включая организационно-правовую форму, юридический адрес, почтовый адрес, фамилия руководителя). Откуда мой номер телефона, а если по имени или имени-отчеству обратились, то откуда и эти данные. Далее по обстоятельствам объясняю о неуместности такого обзвона, либо отсылая к закону "О рекламе" либо "О персональных данных", что более подходит к данному конкретному случаю. И хотя порой со стороны эти расспросы выглядят как будто я решил просто поглумиться над звонящими, на самом деле цель несколько иная. Расчистить эфир от нежелательных звонков, объяснить, почему я категорически не советую это делать. Особенно забавно это выглядит со всякими инвестиционными структурами, когда я уточняю, как же они будут работать с моими финансами, если уже вот только что нарушили закон. У меня нет основания доверять таким фирмам.
Окружающие говорят мне, что напрасно я трачу на тупых звонильщиков время, все равно ничего не поменятся. Вот и в форуме сегодня прозвучало подобное утверждение (собственно поэтому я и вспомнил свою историю).
Цитата
|Skorpi_max пишет:
Я вот всегда спрашиваю, откуда взяли мой номер, если получаю спам звонок. В ответ всегда получаю ответ "Нам Ваш номер предоставил наш отдел маркетинга". И что мне дальше с того? Я однажды попросил контактные данные отдела маркетинга - не дают. Так что эти вопросы задавать бесполезно, что здесь, что звонящим
Но теперь у меня есть ответный аргумент. Неделю назад приходит длинная СМСка. Хотя бы на одного человека моя беседа оказала воздействие, значит всё это не напрасно.
@.
Комментарии 12
Объяснять звонящему, который за это деньги получает, в принципе бесполязно.
Однако бесплатное образование никому не помешает.
Помню как многие совершенно бесплатно обучали сотрудников ВТБ-24 незнакомым для них операциям. Разные сотрудники по разному реагировали.
Люди то все разные, так что удачи в воспитании-образовании.
@.
И что ты собираешься делать? Человек явно ждет твоей помощи. : )
Там озвучено условие: если я из правоохранительных органов. Оно не соблюдено.
Максимум что я мог сделать - это обратить внимание общественности на проблему, возможно и банки, через которые это безобразие кредитуется, примут к сведению. Хотя... Продажа домашних супер-фильтров для воды по 150 тыр в кредит и всякие подобные лохотроны существуют и банки как-то не особо с этим борются.
Ну и вот маленькая победа: одна девушка решила в той конторе больше не работать и не обманывать людей.
А так у меня нет никаких данных, координат, ничего. Когда я пытался выяснить, что это за медицинский центр на Пушкинской, мне не смогли назвать ни точное наименование организации, ничего. Кроме адреса офиса, который они арендуют. Заниматься же оперативно-разыскной деятельностью... простые граждане не наделены такими полномочиями. Заявление от меня в силу того, что я не являюсь пострадавшим по данному инциденту, не примут.
@.
1. Не надо вступать в дискуссию с попугаем из колл-центра. Достаточно просто сказать: "СПАМ - ЭТО ГНУСНО. Советую Вам подыскать для себя другую работу," и спокойно повесить трубку.
2. Если попугай начинает беседу с вопроса: "как к Вам можно обращаться?", то лучший ответ: "Так, как в моём паспорте записано". Специалисты холодного обзвона и явные мошенники из области социальной инженерии отстают сразу, понимая бесперспективность попыток дальнейшего развода.
Когда звонят на домашний (такое тоже бывает), говорят - номер подобрал компьютер случайным перебором. При первом же намеке о незаконности подобных звонков оператор просто бросает трубку. На домашний чаще всего звонят с "социологическими" опросами.
это просто попугаи, часто с украины или молдовы, получающие копейки, селюки, сидящие в мелких городках/деревнях и тупо проходящие по скрипту с утра и до вечера одно и тоже.
для них это просто рутина без намека на использование мозга...