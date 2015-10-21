Мир стал чуть-чуть добрее

Skorpi_max пишет:

Я вот всегда спрашиваю, откуда взяли мой номер, если получаю спам звонок. В ответ всегда получаю ответ "Нам Ваш номер предоставил наш отдел маркетинга". И что мне дальше с того? Я однажды попросил контактные данные отдела маркетинга - не дают. Так что эти вопросы задавать бесполезно, что здесь, что звонящим