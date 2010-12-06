Безопасность - это иллюзия?

Код
https://www.cemea.visaonline.com/ce_ors/Images/WinningCDForSEP10.jpg
и видим, что можем легко получить доступ к информации, которая согласно декларации Visa является конфиденциальной и предназначена для использования исключительно для поддержки клиентов. (собственно, структура ссылки очевидна, но не подумайте что я призываю вписывать туда названия других месяцев ) Помню, как-то одно рекламное агентство тоже нам приводило в качестве аргумента ссылку на иллюстрацию с productbrandstandards.com, которую по статусу они ну никак не должны были бы увидеть.
Любые данные, хоть каким-то образом, пусть самым суперзащищённым способом, но тем не менее помещённые в сеть - уязвимы. Где-то элементарная неаккуратность и невнимательность, где-то возможность взломать, где-то социальный инжиниринг.
А потом народ удивляется. Сливам информации, тому что другие про них знают едва ли не больше, чем они сами про себя. ВикиЛиксы опять же всякие появляются.
Хотите, чтобы информация осталась конфиденциальной - не делитесь ей ни с кем. Особенно с интернетом!
@.
Комментарии 11
мне кажется, что дизайн карт победителей - это не супер секретная и конфиденциальная информация.
Честно говоря, заинтеровавшись темой этого конкурса, была сильно удивлена тем, что эта информация так глубоко запрятана, а не лежит в общем доступе на сайте Визы. Кстати, будет повод позвонить на эту тему моему приятелю в Российском представительстве данной компании...
Не кладите в сеть абы что.
@.
@.
Хотя, конечно, ситуация напоминает историю с новой таблицей набора миль Аэрофлота, которую кто-то случайно выложил на их сайте на неделю раньше срока. Говорят, в Аэрофлоте бушевали прямо шекспировские страсти, и было отдано распоряжение стереть эту таблицу не только с лица родного сайта, но и уничтожить ее на других порталах, куда лояльные клиенты авиакомпании успели ее выложить.
@.