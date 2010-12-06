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Безопасность - это иллюзия?

06.12.2010 17:03 11 2 191 просмотр
Сподвиг меня на это комментарий VEI в одной из древних записей в блоге. Да, да - на суперзащищённом сайте Visa Online картинки лежат в открытую. Легко убедиться: набираем
Код
https://www.cemea.visaonline.com/ce_ors/Images/WinningCDForSEP10.jpg

и видим, что можем легко получить доступ к информации, которая согласно декларации Visa является конфиденциальной и предназначена для использования исключительно для поддержки клиентов. (собственно, структура ссылки очевидна, но не подумайте что я призываю вписывать туда названия других месяцев smile:) ) Помню, как-то одно рекламное агентство тоже нам приводило в качестве аргумента ссылку на иллюстрацию с productbrandstandards.com, которую по статусу они ну никак не должны были бы увидеть.

Любые данные, хоть каким-то образом, пусть самым суперзащищённым способом, но тем не менее помещённые в сеть - уязвимы. Где-то элементарная неаккуратность и невнимательность, где-то возможность взломать, где-то социальный инжиниринг.

А потом народ удивляется. Сливам информации, тому что другие про них знают едва ли не больше, чем они сами про себя. ВикиЛиксы опять же всякие появляются.

Хотите, чтобы информация осталась конфиденциальной - не делитесь ей ни с кем. Особенно с интернетом!

@.

Комментарии 11

Екатерина Володина  (VEI)
#
Миш, ИМХО - ты преувеличиваешь проблему...
мне кажется, что дизайн карт победителей - это не супер секретная и конфиденциальная информация.
Честно говоря, заинтеровавшись темой этого конкурса, была сильно удивлена тем, что эта информация так глубоко запрятана, а не лежит в общем доступе на сайте Визы. Кстати, будет повод позвонить на эту тему моему приятелю в Российском представительстве данной компании... smile:)
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Кстати, очень ждем когда ВикиЛикс разместит что-нибудь по банкам. Может и до Visa они когда-нибудь доберуться.
pawur  (pawur)
#
Цитата
Хотите, чтобы информация осталась конфиденциальной - не делитесь ей ни с кем. Особенно с интернетом!
+1000.
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
лол=) картинки всегда лежат в открытом доступе, если это не секретная информация. вот как только найдете там документы с непаблик информацией в открытом доступе, я вам сразу руку пожму и бутылку коньяка презентую. А так, любой программист вам скажет, что картинки никто не прячет=)
pkvn  (pkvn)
#
О! страница уже не существует.
Авраам  (Авраам)
#
Эта штука в ТКС выложена официально, правда в несоответствующем разделе.
@mike  (@mike)
#
А как Вы думаете - что будет тому, кто это выложил?

@.
kimpatsu  (kimpatsu)
#
@mike, мне кажется, что если бы это была утечка информации, то об этом тарифе не знали бы операторы колл-центра. Я сейчас почитала тему в форуме, и у меня создалось впечатление, что операторы, которых клиенты спрашивали о нем, все-таки понимали, о чем идет речь.

Хотя, конечно, ситуация напоминает историю с новой таблицей набора миль Аэрофлота, которую кто-то случайно выложил на их сайте на неделю раньше срока. Говорят, в Аэрофлоте бушевали прямо шекспировские страсти, и было отдано распоряжение стереть эту таблицу не только с лица родного сайта, но и уничтожить ее на других порталах, куда лояльные клиенты авиакомпании успели ее выложить.

@mike  (@mike)
#
Да, события сегодняшнего дня показывают, что это был не слив и не прикол, а жёсткая правда. Другое дело, что народ был готов к такому повороту ещё до того, как он был официально анонсирован.

@.
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