Эпик фэйл... Как, опять???

Итак, ранним утром 2 марта, некоторые из тех, кто зашёл в интернет-банк Тинькофф банка, обнаружили "подарки". На карточные счета пришли деньги, с формулировкой "Выплата процентов по договору...", где номер договора действительно принадлежит данному клиенту.
(здесь место первому комментарию. Проверив, что начисления сделаны в рамках его депозита, а не чужого, ряд клиентов не заподозрил ничего странного, поскольку Тинькофф банк приготовил своими поступками 2015 года к тому, что проценты по вкладам в этом банке могут быть вообще любыми, как захочет левая задняя пятка)
Первое изумлённое упоминание об инциденте в 8:34:
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4511978#message4511978 .
В 8:44 появляется крик о помощи на форуме
http://www.sql.ru/forum/1203222/ne-startuet-bd-ora-03113-ora-01034-ora-27101 (один из комментов раскрывает суть бизнес-процессов в банке "думаю, что помогать конторе, у которой на ibm-овском железе(ценники представляете хоть?) крутится база с использ-ем операт. памяти >100Гб и которая жмотится при этом держать админа - просто противно."). Тем временем ИБ работает пока внешне штатно, разве что некоторые видят подарок. Банк пока признаёт наличие незначительных проблем
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4511986#message4511986 .
Кто-то побежал снимать, кто-то перевёл родственникам, кто-то перечислил на другой свой счёт в банке или вклад. Через некоторое время банк спохватился и временно ограничил возможность переводов другим клиентам, в частности стали недоступными шаблоны внутрибанковских переводов.
(здесь время комментария. Возможно, банк тогда да и сейчас ещё не в полной мере почувствовал остроту момента. Дело в том, что предпосылки для граблей были заложены еще года 3-4 назад, когда банк стал лимитировать снятия наличных и пополнения через партнёров. Есть ряд клиентов, которым такие ограничения пришлись не по нраву, и они стали изыскивать способ, как это обойти. В качестве первой популярной меры стало очевидное привлечение родственников в ряды клиентов банка. Однако, были и те, кому этого показалось мало. Тогда начался творческий процесс. Я слышал о множестве разных вариантов: это и привлечение совершенно посторонних студентов и пенсионеров за кроху малую, были как говорят случаи оформления договоров командиром аж на всех своих солдат, но наиболее важные для данной истории это случаи оформления черной платины на бомжей. И ещё мне рассказывали про человека, который оформился на почту (да, работать, на Почту России, оператором в местное отделение) с тем, чтобы открыть очень много дешёвых на тот момент (10 тыс минимальный взнос) почтовых вкладов с выдачей (по факту отправкой по почте на имя клиента) дебетовой карты Gold. Используя вообще вымышленные паспортные данные, внешне немножко похожие на настоящие. Вот именно две последние категории на текущий момент, как мне представляется, составят наибольшую головную боль для банка)
Банк перестал регистрировать распоряжения на вывод межбанком. Банк информирует клиентов о том, что они наконец поняли, что случилось, и занимаются исправлением
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4512163#message4512163 .
Примерно в это же время приходят несрочные СМСки о выплате процентов. Через некоторое время - СМС, информирующие о том, что предыдущие СМС были разосланы в результате сбоя. Банк начинает корректировать ошибки, в частности фантомные приходы просто исчезают. Но у некоторых происходит ещё круче: банк откатывает переводы, причём делает это опять же некорректно
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4520249#message4520249 .
(тут снова уместно дать комментарий. Дело в том, что если мы обратимся к основному документу, по которому живёт и взаимодействует с клиентами банк, а это Условия комплексного банковского обслуживания - УКБО https://static.tinkoff.ru/documents/docs/terms_of_integrated_banking_services.pdf - то мы обнаружим, что согласно п. 7.3.5
банк имеет право списывать средства, появившиеся в результате ошибки. Но права зачислять ошибочно списанное банк себе в УКБО не оставил. Таким образом, по процитированному инциденту банк поступил в полном соответствии с УКБО, в обоих случаях проведя операцию корректировки, как операцию списания. Кого волнует, что это не вяжется с нормальной логикой и с тем, как на самом деле нужно было откатывать операции? Но если уж совсем упростить, то объяснение, что я привёл, оно излишне. Потому что мудрые люди говорят, что не следует использовать сложные пространные объяснения для случаев, которые можно объяснить элементарной глупостью. Тот,
В итоге владелица счёта, оформив с десяток претензий, на которые вначале банк шаблонно отвечал, что всё корректно, и ошибок в действиях банка не выявлено, в конце концов признал ошибки того, кто корректировал балансы (и тут мы можем заодно обнаружить полезный факт, что все подобные действия в банке протоколируются, и в случае жёсткого разбора полётов добиться этой информации всё-таки возможно).
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8735409/comments/3#respcomment5164711 .
Однако как верно заметил один из следующих комментаторв к отзыву, подобная ситуация выглядит дико: сотрудник банка может "в режиме невидимки" осуществлять корректировки баланса счёта, не оставляя вообще никаких следов, которые бы фигурировали в выписке. Деньги пришли, или деньги ушли. Но вы этого не увидите вовсе никак, если не начнёте сверять входящий и исходящий остаток выписки и почему они не вяжутся со списком отражённых в выписке операций.
Спустя некоторое время банк выявил все аккаунты, на которых произошло ошибочное зачисление, и оно не может быть откорректировано банком самостоятельно, и начался обзвон. Надо ли говорить, что те, кому поручили звонить, изучили вопрос не в полной мере. Задавался элементарный вопрос "Когда вы вернёте деньги?". Как мы знаем, на простой вопрос всегда можно дать простой ответ.
(не тот, о котором некоторые могли бы подумать. Здесь нам следует снова обратить взоры на УКБО, а именно часть пятую, которая посвящена техническому овердрафту.
Как бы то ни было, обезьянам с гранатой, несмотря на их стремление сотворить что-нибудь совсем выходящее за рамки нормальной работы автоматизированных систем банка, не удалось сделать что-то совсем неведомое. Последствия инцидента регулируются именно этой частью УКБО, ничего своего придумывать не следует, ибо в "уставе" всё предусмотрено. Там сказано следующее: требование банка о погашении возникает вместе с формированием очередной счёт-выписки, где указан факт возникновения задолженности. Клиенту даётся 25 дней с этой даты на погашение теховера.)
Так что пришлось мне провести небольшую образовательную процедуру, озаглавленную "вы читали документы, которые подписывали?" Видимо, воронежец Агарков так и не смог научить банк читать в полной мере. Или же банк не смог научиться.
То есть на текущий момент имеем следующее. Банк раздал клиентам по причине сбоя немного денег. Кто смог и успел забрать, получили их "в грейс" на срок до 55 дней в зависимости от даты выписки. Ранее этого срока у банка, согласно условиям, которые он сам так составил, нет оснований что-либо требовать. Можно попросить, но банк должен быть готов к тому, что случай необычный, рассмотрение его обращения о более раннем возврате может затянуться на срок до 180 дней, а то и больше. Возможно, потребуется предоставлять дополнительные сведения по запросу. Срок рассмотрения обращения клиентом вообще ничем не ограничен, достаточно проинформировать банк, что запрос получен, и мы сейчас рассматриваем его. Возможно, потребуется больше времени, чем обычно. Так что оптимально не заниматься самодеятельностью, а действовать как описано в УКБО.
Главная проблема банка на текущий момент - это бонус, свалившийся "мёртвым душам". С них самих стрясти вообще нечего, будь это вообще вымышленный персонаж или же бомж с Казанского вокзала. А их реальные кукловоды в основной своей массе люди очень любящие деньги и при этом весьма циничные. Поэтому статья про общечеловеческие ценности не тронет их вообще никак.
Настала пора вернуться к заметке в журнале. Знаете, это очень забавно слушать рассуждения о справедливости и честности от банка, который провёл унификацию вкладов
https://www.tinkoff.ru/about/news/28052015-further-clarification-deposit-replenishment/ ,
это действие было было признано ФАС нарушающим Закон о защите конкуренции, и банку было предписано прекратить нарушение
http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-finansovyh-rynkov/ak-65446-15 .
Банк не согласился с решением ФАС, и обратился в арбитражный суд с требованием отменить решение ФАС. В настоящее время банк понимает бесперспективность судебного разбирательства, поэтому занимается тем, что затягивает время http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a0ec047b-eb63-49a5-8c01-621a490d5006/A40-226434-2015_20160201_Opredelenie.pdf . При этом в своей агитационной статье он придерживается категорически иного отношения к суду, надеясь, что в случае со сбоем суд встанет на сторону банка. А клиенты, как видимо банк рассчитывает, не станут использовать тактику банка по затягиванию вопроса, даже если вдруг суд почему-то решит, что банк является пострадавшим не от криворукости своих сотрудников, а по злой воле ряда клиентов. Однако, при этом важно заметить, что есть суды, которые уже выиграны по отношению к банку (по другим случаям), банк не стремится выполнять их решения, демонстрируя полное неуважение к суду. https://drive.google.com/file/d/0B8jEssDqagwMYWEwcklLanM0VHc/view . Банк занимает вновь позицию затягивания исполнения, в том числе требует исполнительный лист (хотя никто не мешает исполнить решение суда добровольно; исполнительный лист это уже мера принуждения к исполнению). Однако даже получив исполнительный лист, банк не стал исполнять решение. Морализм и упование на суд от лица банка, который наплевал на собственные моральные принципы и элементарно игнорирует судебные решения, невыгодные ему, - это просто замечательный пример двойных стандартов. Что ж, мы вас выслушали самый честный и высокоморальный банк! А, ещё самый IT-переITшный, самый технологичный и с лучшим-лучшим в мире интернет-банком. Теперь вроде ничего не забыл.
@.
Комментарии 13
Похоже, прав был капитан Врунгель: "Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт"
"Тинькофф. Он такой один"
Ах да, респект ТБ за то, что всё же использовал в журнале слова "начислил деньги", а то в новостях на склянках поначалу преподносили это как ошибочные СМС-уведомления. Лучше б попросили ничего не публиковать, пока ситуация не утрясётся
А из чего следует, что ссобщение на форуме sql.ru связано с тикофф банком?
Присоединюсь к вопросу, посмотрел логи на форуме.
Ничего намекающего на ТКС в них нет.
Да OEBS, да упало т.к. админы совсем лошары. Но никакой потери данных при таком падении быть не может, от слова никак.
Да и не верю я, что в OEBS проводится начисление процентов.
Ничего намекающего на ТКС в них нет
Возможно даты, какие-то технические подробности.
В общем и целом @mike прав чуть более чем полностью.
В большинстве своем банк грубо нарушает многие законы, а тех кто недоволен и принципиален до конца отключает от интернет-банка что как минимум подло и гадко.
Потому лично я банку не сочувствую нисколько, а все пафосные речи банка о справедливости и т.п. --- разговоры в пользу бедных и наивных
Ничего намекающего на ТКС в них нет
Возможно даты, какие-то технические подробности.
ни дат, ни подробностей - в ТКС нет ни OEBS, ни IBM AIX.
не фраер шельму метит" - но это тоже был бы разговор об общечеловеческих ценностях...
Эх жаль ту историю с подписанным банком (не глядя)) договором, вгонявшим ТБ в многомиллионный долг перед находчивым клиентом... - ее бы сейчас после шедевральной унификации Тинькофф(а) на новые дрожжи, многие бы гроша медного не дали "за" мировое соглашение теперь
Эх жаль ту историю с подписанным банком (не глядя)) договором, вгонявшим ТБ в многомиллионный долг перед находчивым клиентом... - ее бы сейчас
Ткните, плиз на историю
Ткните, плиз на историю
http://rg.ru/2013/08/15/bank.html