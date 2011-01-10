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Нумерология

10.01.2011 22:20 19 1 996 просмотров
Сегодня, выезжая с территории, где наша фирма арендует здание, попал в нетривиальное приключение. День в общем-то нерабочий, поэтому территория практически безлюдна, только лучшие помощники охранников - собаки - отдыхают в ожидании развлечения. На сегодня развлечение - я. Человек, который приезжает на машине нечасто, поэтому пропуск разовый: его нужно заказать, получить, а при выезде сдать. Собственно все эти манипуляции собаки спокойно наблюдают со стороны, не пытаясь ничего предпринять. Развлекуха начинается, когда человек сел в машину и ворота начинают открываться. Бригада четвероногих охранников так быстро, как они только могут, бегут с "наблюдательного пункта" и оказываются перед машиной, которая трогается с места. И пытаются (как видимо они думают) помешать выезду. Что именно там происходит, видно плохо, так как они вплотную к машине и обзор закрывает капот. Проезжавшему мимо газелисту видно лучше, он притормозил и прокричал мне "Сейчас номер потеряешь!" Поскольку преследователи вернулись на базу, я остановился и вышел поглядеть, что же с номером. Да, действительно - он висит на одном саморезе, с другого его собаки умудрились сорвать. Видимо, они кусали машину за номер. Пришлось отметить, что они сильные - сорвать рамку с номером со второго самореза оказалось не так уж и просто. Но не оставлять же так.

Дальше - интереснее. В машине загружены шесть или семь комплектов монитор+системный блок, сканер, комнатная аптечка-чемодан, коробка и мешок со всякими запчастями - проводами, телефонами, мышами, клавиатурами и прочая. Офис переезжает. Так что привлекать к машине внимание ни криво висящим номером, ни его отсутствием ну очень не хочется. Нужно всё привести в достойный вид. А - не разбирается. Отвёртка, что есть в брелке, явно недостаточна для того, чтобы отделить номер от рамки, все другие инструменты оставлены дома, чтобы высвободить место в багажнике. Винты прикипели намертво. Был истрачен весь остаток WD-40, даже купил новый баллончик по пути (хотя скажу честно - с так интересно наполненной машиной останавливаться совсем не хочется). Безрезультатно.

Итог - путь загород и обратно без номеров мимо нескольких постов. Без приключений. Дома под серьёзной отвёрткой один винт таки поддался, второй же согласился только на то, что я разворочу ему шлиц. Пришлось немного поплавить рамку и затем распилить гайку. Номер освобождён! Сейчас все мои уснут, отправлюсь в круглосуточные автозапчасти за новой рамкой.

Никогда не знаешь, какое приключение ожидает...

@.

P.S. Номера были прикручены 4 года назад. Кто ж тогда мог предполагать, что нарисуется вдруг такая проблема.

P.P.S. На этом приключения не закончились. Ближайшие автозапчасти, которые я считал круглосуточными, решили что они работают 9-22. Следующий по удалённости (из круглосуточных) смогли предложить только изделия без крепежа (а как вы помните, пришлось резать). Поэтому принес немного дохода и магазину OBI, приобретя у них винтов, гаек и шайб на развес. Тут же возле магазина всё установил. Резьбу промазал литолом (ШРУС-4 почему-то в багажнике не оказалось, ну да ладно - руки не так сильно испачкал).

P.P.P.S. Но в принципе, никто не реагировал на машину без номера. Может и не нужно было ставить?

Комментарии 19

Лоймила  (Лоймила)
#
Падсталом smile:D
Счастливого Нового года и удачных номеов smile;)
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Цитата
Но в принципе, никто не реагировал на машину без номера. Может и не нужно было ставить?

Один мой знакомый в аналогичной ситуации (был поврежден передний номерной знак, и прикрепить его было невозможно) неделю (до ремонта) возил номерной знак за ветровым стеклом. Рассказывал, что несколько раз его останавливали, но всегда отпускали с миром.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Когда я обнаружил потерю переднего номера, а ехать предстояло через два города и 3 стационарных поста, жена предложила наклеить на пустующее место надпись "СВАДЬБА". Вот уж кому можно ездить как придётся smile:)
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Если номер утерян на трассе, то надо, как мне объяснили, написать от руки заявление в отделение милиции об утрате номерного знака и поставить на нем дату "сегодняшнего" дня. Если вас остановят, то при составлении протокола надо проследить, чтобы информация о наличии у Вас такого заявления была внесена в протокол. Говорят, что это облегчит вашу участь ))
Сергей Попов  (sonnert)
#
На самом деле всё произошло ещё смешнее. Был запас времени - день или два. Включив максимум знакомств, удалось поменять номер быстро. В заявлении написал, что утерял оба. Получил новые. В чужом городе, Новосибирске, нарушил правило парковки. Инспектор при осмотре автомобиля обнаружил, что номер на машине не совсем совпадает с номером, указанном на талоне техосмотра... Было не смешно smile:) Отделался легко - большим штрафом за парковку и ещё за что-то...
@mike  (@mike)
#
Цитата
наклеить на пустующее место надпись "СВАДЬБА".

А хорошая мысль-то! Народ, ловите идею в копилку житейской мудрости.

@.
Сергей Савельев  (kev)
#
Можно любой проволкой прикрутить или скотчем, вес небольшой, так что держаться будет долго...
@mike  (@mike)
#
Можно и "на соплях", но привык всё делать обстоятельно. Тем более машина - ни разу не "ржавое ведро", не хотелось сторонних наблюдателей загонять в состояник когнитивного диссонанса.

@.
Сергей Савельев  (kev)
#
Понятно, но полным отсутствием номерного знака есть риск загнать "в состояние когнитивного диссонанса" сотрудников ДПС, последствия чего значительно тяжелее для кошелька, чем просто потеря имиджа...
Алексей Борякин  (Brein)
#
Наверно эти собачки раньше работали в бригаде "барсеточников".
Выходишь из машины номер на место прикручивать, а в это время из салона выносят....
шесть или семь комплектов монитор+системный блок, сканер, комнатная аптечка-чемодан, коробка и мешок со всякими запчастями - проводами, телефонами, мышами, клавиатурами и прочая
smile:D
@mike  (@mike)
#
Кстати, из этого может получиться заметка в какую-нибудь газету "сенсаций". Загловок "Бригада барсеточников использует дрессированных собак-приставал".

@.

P.S. Как и Вы склоняюся к написанию "барсетка", хотя как говорят иститут русского языка РАН ныне рекомендует вариант "борсетка".
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Цитата
Как и Вы склоняюся к написанию "барсетка", хотя как говорят иститут русского языка РАН ныне рекомендует вариант "борсетка".

Говорят, что составители Русского орфографического словаря РАН просто знают, как это слово пишется в языке-доноре, из которого оно заимствовано ))
Сергей Попов  (sonnert)
#
Майк, как и Вы склоняюсь к написанию "в брелке", хотя в 5 классе учитель русского языка исправила мне в сочинении на "БрелОки". Хотя, давно уж это было...
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Насколько мне известно, учительница пока еще права, потому что брелок - это тоже заимствованное слово и -ок в нем - не суффикс. Когда все население России об этом забудет, тогда, наверно, все словари зафиксируют как норму тот вариант, который Вы когда-то написали в сочинении. А с другой стороны, может быть, наоборот, все население России выучит французский язык и тогда будет склонять это слово каноническим образом)).
Сергей Попов  (sonnert)
#
Скорее все население России назовет "кофе" женским родом, чем выучит французский smile:)
А учительницу помню до сих пор и так же и пишу брелок, без беглой "о". Мы так с нумерологии сбиваемся в морфологию smile:)
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Цитата
Мы так с нумерологии сбиваемся в морфологию

Мы больше не будем))
Фёдор  (Racer666)
#
интересно, а с таким грузом не проще ли было задавить пару собак? Скорость маленькая, бампер не разобьешь.
Да и собаки понимают, если авто не останавливается, то они покалечатся и тогда расходятся.
@mike  (@mike)
#
Ну я ж не знал, что они там творят. А нападать первым...

Кроме того, вылетать на скорости в переулок, где снуют всё больше фуры и грузовики, ну и изредка - газели как-то очень не хочется.

К тому же опыт был - при отсутствии видимых снаружи повреждений (проездил почти год) на сервисе отправили блок противотуманки на замену. Дворняжка резко дёрнулась через дорогу к сердобольной бабульке, вынесшей немного косточек.

@.
Денис  (munkustrap)
#
Против собак очень действенное средство - стартовый пистолет. Надо стрелять в стаю, чтобы звуковая волна шла на собак. Мгновенно разворачиваются и бегут. Проверено в велопоходах.
Только кто бы мне самому подсказал, где стартовый пистолет нынче купить.
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