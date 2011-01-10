Нумерология

Сегодня, выезжая с территории, где наша фирма арендует здание, попал в нетривиальное приключение. День в общем-то нерабочий, поэтому территория практически безлюдна, только лучшие помощники охранников - собаки - отдыхают в ожидании развлечения. На сегодня развлечение - я. Человек, который приезжает на машине нечасто, поэтому пропуск разовый: его нужно заказать, получить, а при выезде сдать. Собственно все эти манипуляции собаки спокойно наблюдают со стороны, не пытаясь ничего предпринять. Развлекуха начинается, когда человек сел в машину и ворота начинают открываться. Бригада четвероногих охранников так быстро, как они только могут, бегут с "наблюдательного пункта" и оказываются перед машиной, которая трогается с места. И пытаются (как видимо они думают) помешать выезду. Что именно там происходит, видно плохо, так как они вплотную к машине и обзор закрывает капот. Проезжавшему мимо газелисту видно лучше, он притормозил и прокричал мне "Сейчас номер потеряешь!" Поскольку преследователи вернулись на базу, я остановился и вышел поглядеть, что же с номером. Да, действительно - он висит на одном саморезе, с другого его собаки умудрились сорвать. Видимо, они кусали машину за номер. Пришлось отметить, что они сильные - сорвать рамку с номером со второго самореза оказалось не так уж и просто. Но не оставлять же так.
Дальше - интереснее. В машине загружены шесть или семь комплектов монитор+системный блок, сканер, комнатная аптечка-чемодан, коробка и мешок со всякими запчастями - проводами, телефонами, мышами, клавиатурами и прочая. Офис переезжает. Так что привлекать к машине внимание ни криво висящим номером, ни его отсутствием ну очень не хочется. Нужно всё привести в достойный вид. А - не разбирается. Отвёртка, что есть в брелке, явно недостаточна для того, чтобы отделить номер от рамки, все другие инструменты оставлены дома, чтобы высвободить место в багажнике. Винты прикипели намертво. Был истрачен весь остаток WD-40, даже купил новый баллончик по пути (хотя скажу честно - с так интересно наполненной машиной останавливаться совсем не хочется). Безрезультатно.
Итог - путь загород и обратно без номеров мимо нескольких постов. Без приключений. Дома под серьёзной отвёрткой один винт таки поддался, второй же согласился только на то, что я разворочу ему шлиц. Пришлось немного поплавить рамку и затем распилить гайку. Номер освобождён! Сейчас все мои уснут, отправлюсь в круглосуточные автозапчасти за новой рамкой.
Никогда не знаешь, какое приключение ожидает...
@.
P.S. Номера были прикручены 4 года назад. Кто ж тогда мог предполагать, что нарисуется вдруг такая проблема.
P.P.S. На этом приключения не закончились. Ближайшие автозапчасти, которые я считал круглосуточными, решили что они работают 9-22. Следующий по удалённости (из круглосуточных) смогли предложить только изделия без крепежа (а как вы помните, пришлось резать). Поэтому принес немного дохода и магазину OBI, приобретя у них винтов, гаек и шайб на развес. Тут же возле магазина всё установил. Резьбу промазал литолом (ШРУС-4 почему-то в багажнике не оказалось, ну да ладно - руки не так сильно испачкал).
P.P.P.S. Но в принципе, никто не реагировал на машину без номера. Может и не нужно было ставить?
Комментарии 19
Счастливого Нового года и удачных номеов
Один мой знакомый в аналогичной ситуации (был поврежден передний номерной знак, и прикрепить его было невозможно) неделю (до ремонта) возил номерной знак за ветровым стеклом. Рассказывал, что несколько раз его останавливали, но всегда отпускали с миром.
А хорошая мысль-то! Народ, ловите идею в копилку житейской мудрости.
@.
@.
Выходишь из машины номер на место прикручивать, а в это время из салона выносят....
шесть или семь комплектов монитор+системный блок, сканер, комнатная аптечка-чемодан, коробка и мешок со всякими запчастями - проводами, телефонами, мышами, клавиатурами и прочая
@.
P.S. Как и Вы склоняюся к написанию "барсетка", хотя как говорят иститут русского языка РАН ныне рекомендует вариант "борсетка".
Говорят, что составители Русского орфографического словаря РАН просто знают, как это слово пишется в языке-доноре, из которого оно заимствовано ))
А учительницу помню до сих пор и так же и пишу брелок, без беглой "о". Мы так с нумерологии сбиваемся в морфологию
Мы больше не будем))
Да и собаки понимают, если авто не останавливается, то они покалечатся и тогда расходятся.
Кроме того, вылетать на скорости в переулок, где снуют всё больше фуры и грузовики, ну и изредка - газели как-то очень не хочется.
К тому же опыт был - при отсутствии видимых снаружи повреждений (проездил почти год) на сервисе отправили блок противотуманки на замену. Дворняжка резко дёрнулась через дорогу к сердобольной бабульке, вынесшей немного косточек.
@.
Только кто бы мне самому подсказал, где стартовый пистолет нынче купить.