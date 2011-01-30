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Случай во время mall-walking'а

30.01.2011 23:42 28 3 278 просмотров
По выходным, так уж получилось, часть добытчиков нашей семьи отправляется за "кормом" на неделю вперёд. Не стало исключением и нынешнее воскресенье. Ну да речь сегодня не о пише насущной, а о самых что ни на есть банках. Хоть я и стараюсь способствовать развитию безналичных расчётов, в том числе своим примером, но без наличных порой не обойтись. И это теперь очень просто. Благодаря одному из нашумевших проектов ушедшего года, теперь можно снимать наличные, вовсе не задумываясь, какому банку принадлежит банкомат. Хотя, удобства ради стоит обращать внимание, т.к. есть индивидуальные особенности типа максимальной суммы выдачи за один подход, купюрности, в которой выдаётся запрошенный нал и т.д. Впрочем, я снова несколько отклоняюсь от темы. А пора бы уж наступить первому повороту сюжета.

Итак - карта в банкомат, ПИН, сумма. 8 тыс рублей - готовый вариант, который в этом банкомате выдаётся как 8 тысячных купюр. Но что-то пошло не так. Банкомат выдал 8 листов номиналом 5000 рублей. Недолгая внутренняя борьба (была, поверьте; на карте доступно для снятия чуть больше 370 тыс. руб., умножаем на 5...) и я направляюсь к отделению банка, благо оно недалеко. Операционистка сначала не верит, проделывает снятие сама, ожидая получить 3000 рублей - но щедрый автомат предлагает ей 15 тыс. После этого звонок на горячую линию банка. Минут 10-15 проходит до того, пока банкомат отправится в офлайн. (почему операционистка решила, что при наличии чека, на котором пропечатан номер АТМ нужно бежать к железному ящику и читать его инвентарный номер? Особенно с учётом того, что он процессингу вообще не нужен... Ладно, подсказал и это.) Вот и всё, не стану я хотя бы ненадолго зато быстро ещё на полтора миллиона богаче. Разве что ещё одна формальность: оставить номер своего телефона - чтобы обсудить с банком возможные пути устранения последствий ошибки.

Не ошибайтесь! Просто представьте, что на моём месте мог бы оказаться иностранец с Visa Travel Money Cash Passport например...

@.

Комментарии 28

Andru  (56318)
#
Или с World Signia...
@mike  (@mike)
#
Сигния подразумевает длительные взаимоотношения с банком. В очередной визит в банк держателю карты персональный менеджер может вдруг сказать: "Простите, сэр, по Вашей карте русские хотят каких-то денег..." Хотя конечно это из области фантастики.

Поясню на всякий случай: я привёл пример предоплаченного продукта, клиента по которому банк может больше никогда не увидит. Да и банк заграничный, который в ответ на просьбу нашего вполне возможно ответит в духе "проблемы индейцев шерифа не волнуют".

@.
Михаил  (_ПФ_)
#
И что, карта иностранца была бы без адреса? Точно так же с карты бы потом списали, а банк-эмитент искал бы клиента в пределах своих возможностей. Или я не прав в чем-то?
@mike  (@mike)
#
Есть практика. Ссылку на сторонний форум приводить не буду, но предложу поисковую фразу:
"Банкомат ошибся!!! Завтра иду покупать машину". Там ближе к концу обсуждения есть пример с цифрами про "наших" и "ненаших". "Ненаших" не вернули.

Неправы Вы в том, что документы, на основании которых будут расчёты по операциям, - это отчёт банкомата и процессинга (с неискажённой суммой) и оформленный при этом чек на руках у клиента и запись на контрольной ленте банкомата. Хотя бы где-то есть следы ошибочной суммы? Какие основания для автоматического списания суммы, не указанной клиентом? Если с "нашими" это ещё можно проделать, то с людьми, знающими непонаслышке про свои права и свободы - навряд ли...

К тому же - повторно заострю и Ваше внимание. Я привёл пример предоплаченного продукта, который клиент зашёл купить в банк - и быть может это был его первый и последний визит в это отделение да и в этот банк вообще. Ни счетов, ничего. Адрес. PO Box 12345... Ask John Smith...

@.
Михаил  (_ПФ_)
#
Все равно с трудом верится, что владелец банкомата возьмет на себя убытки из-за ошибки при загрузке банкомата. Но, чувствую, без инсайдерской информации о правилах платежных систем ответа не найти.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Скорее всего в рассматриваемом случае произошла ошибка кассира, перепутаны кассеты или при загрузке в кассету для 1000-х загрузили 5000. И, так как кассир - материально ответственное лицо, то риск убытка лежит на нём (или на них-бригаде кассиров) Банк может застраховать риск кассира. Тем и покрываются убытки владельца банкомата. Поиск получивших лшние деньги - дело владельца. Сколько не смог собрать - убыток. Но, как правило, собирается достаточно много, хоть и не всё
@mike  (@mike)
#
Или ошибка кассира - но в этом случае (если просто загружено большим номиналом) касса не сойдётся.

Или перепутаны две кассеты - по загрузке, либо по инкассации. Но в этом случае, где-то должны выдавать меньше. Я так понимаю, я обратился первым.

@.
Сергей Попов  (sonnert)
#
...а в другой кассете, соответственно, меньший номанал. Касса у кассира пойдет. Он только в разные кассеты положил не тот номинал. И в этом случае, и в случае установки кассет "не на своё место" в банкомате, кому-то выдадут лишние, правильно smile:)
Сергей Попов  (sonnert)
#
Да это просто нормальный поступок. Без геройства. Хотя, действительно - Молодец!
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
#
Вспомнил доброе время детства и игру Монополия, которую где-то смог раздобыть старший брат. И там была эта заветная клетка, где тянешь карточки на удачу. И на одной из них эта заветная фраза "Банк ошибся в вашу пользу, получите (сколько-то там) долларов". Так что, Михаил, можно сказать в Монополию сыграли и вытянули эту самую карточку. Значит Вы везучий. Хорошего дня.
@mike  (@mike)
#
Да, в мои школьные годы тоже было такое развлечение. В нашей версии эта карточка "Шанс" звучала так: "Банк ошибся в Вашу пользу. Получите 200 чеков". Признаться, это тоже было первой ассоциацией после происшедшего.

@.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
#
Через некоторое время (видимо, денег хотелось больше) мы проапгрейдили всю игру (а она была самодельной классно нарисованной копией оригинала) и добавили по два нолика на все цифры. Так что в моей памяти "Получите 20,000". Значительно привлекательнее, правда?
Как в воду глядели, что такая инфляция будет. smile:)
Вы, кстати, Михаил, не можете на своей работе так же поступить? smile:)
@mike  (@mike)
#
Вот так вот вдруг выплыла тема ностальгии по "Монополии". Той, которую впервые увидели, и она тут же удивила и затянула. У нас кстати тоже была не "оригинал", а перерисованная. Тоже апгрейдили - понапридумывали "шансовых" карточек с разными дополнительными случаями - как в плюс, так и в минус.

А вот про "поступить на работе", скажу честно, не понял. Потому что тема ошибки банкомата переплелась с "монополией". Придумаю тоже конвергентный вариант. На работе я (допустим) в приложении к договору приписал к тиражу всего-то 2 нуля. Было 300 тыс, стало 30 млн изделий. Но - не пройдёт. Т.к. контролирует банк-заказчик - и он в первую очередь не станет подписывать документ с абсурдной цифрой. Не пройдёт на этапе материалов, т.к. закуплено и будет выдано под правильную цифру. Не пройдёт на печати, т.к. кроме тиража ещё указывается и количество листов. Отработавши положенное, машина остановится. Не пройдёт на сдаче с участка, так как листы сдаются строго по счёту - даже если на 1 лист разница, пересчёт повторяется. И так далее. Уже не забывая о том, что есть ОТК-1 и ОТК-2 smile:)

Выходит, наше производство лучше защищено от случайной ошибки одного человека лучше, чем банковская система?

@.
Сергей Савельев  (kev)
#
Крылья-то ни при чём, просто осознание того, что всё равно найдут, победило инстинкт обогащения...
@mike  (@mike)
#
Ответ, наиболее близкий к истине. Я достаточно неплохо представляю, при каких условиях в случае такого инцидента человек находится, а при каких - не находится. Условие ненахождения выполнено не было.

Хотя, справедливости ради, даже если человек и найден, то это лишь вероятность примерно процентов 80% успеха. И опять же - условия, при которых возможны оставшиеся 20%, мне тоже известны.

Но по личным ощущениям (хотя можно окружающим легко доказать противоположное) это на грани криминала. Поэтому не моё.

@.
Алексей Борякин  (Brein)
#
Интересно, а были такие, которые снимали 40 тыс, а получали вместо этого 8 тыс?
Или Михаил был самым первым после загрузки?

1. Михаил - молодец! Пример достойный подражания.
2. Банк должен объявить благодарность и выдать премию!
Максим Белугин  (Белугин)
#
К сожалению в нашей стране премии за честность выдавать не принято smile:)
И тем более я рад, что в нашей стране еще остаются люди способные на честные поступки.

@mike  (@mike)
#
Вот это и удивительно. Такие инциденты нечасты, но как правило, выявляются по обращениям клиентов, получивших меньше чем предполагали smile:)

Скорее всего, кассета с 1000-рублёвками уехала в другой банкомат. Логичнее было бы заблокировать все устройства по маршруту этой бригады инкассации, и уже потом разбираться. Ну или попросить сотрудников "протестировать" банкоматы, что при отделениях.

Не будет премии. А благодарность - максимум на словах. Впрочем, поживём - увидим.

@.
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Цитата
Не будет премии. А благодарность - максимум на словах. Впрочем, поживём - увидим.

Отчего же не будет. Вот здесь описана совершенно аналогичная история - разве что еще более причудливая. Там премия была.
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
"Вот и всё, не стану я хотя бы ненадолго зато быстро ещё на полтора миллиона богаче." Ну почему так пессимистично, я про "ненадолго". Сняли все, что есть на карте (ну или сколько у банкомата хватит), сообщили о пропаже карты, и тут же ее выкинули. Ах, да, еще полагается ее вытереть чем-нибудь, типа "пальчики убрать" изобразить. smile:D
А вообще-то "снимаю шляпу" smile:ura: . В столь серьезной ситуации не всякий решится на такой шаг. Интересно, сколько человек успели воспользоваться этим банкоматом до Вас? И чем эта эпопея закончилась для Вас? У меня такое странное ощущение, что СБ банка имела много вопросов по этому случаю, и почему-то к Вам.
@mike  (@mike)
#
Фильмофф насмотрелись. В описанной ситуации выигрышная тактика - использовать заграничный и желательно предоплатный продукт. В случае использования карты отечественного банка сохранить чек и твёрдо настаивать на том, что получено было ровно столько, сколько в чеке. Ибо доказательства противоположного представляют собой внутренние документы банка, которые противоречат друг другу (акт загрузки банкомата, где всё ОК и акт внеплановой инкассации, где уже криво). Но! Зашла бы речь о значительной сумме - это была бы операция снятия, повторенная многократно; это во-первых, создаёт подтверждение того, что совершено было намерянно (а если ещё и пополнения были в промежутках мажду внесениями - всё, можно сразу звать товарища майора), во-вторых, если разницу в 32 тыс, которая нарисовалась при однократном снятии, можно в некоторых случаях в кошельке не заметить, то уже сумма к примеру в 10 раз большая, появись она из ниоткуда, у среднестатистического россиянина будет ой как заметна. Сказать "вечером посчитал и ничего выдающегося не заметил" - не выйдет. Да и материализоваться эти деньги где-то должны. На сберкнижке ли, или как новая плазменная панель, или же в виде компактного кирпичика под подушкой smile:)

Что касается банка, то пока со мной за прошедшие 2 недели никто не контактировал. Здесь объяснения могут быть разные - начиная от того, что внутренние расследования, разборки и документальное оформление нештатного случая требуют много времени и заканчивая тем, что банк увидев а) нетипичное поведение да ещё б) клиента другого банка решил просто на это забить. Так или иначе, эти средства (плюс довесок от меня) сейчас на депозите под 14.5% годовых. Завсегдатаи портала по названному числу легко определят банк и скажут, что ещё я получил в качестве бонуса кроме основной процентной ставки. smile;) Да и вообще я пока не очень представляю, как можно максимально корректно по длкументам урегулировать передачу излишка. По своим картам обычно делают сторно неправильной (запрошенной и авторизованной) суммы, а потом операцию на реально выданную сумму - и остаток на карте корректируется. Со сторонним банком такое не пройдёт, т.к. транзакция прошла по каналам MasterCard, Причём как авторизация, так и списание уже проведены. Просто некий частный перевод - в порядке взаиморасчётов между мной и сторонним банком. На основании подписанного соглашения. Или долг вешают на инкассаторов, я им лично (под расписку, как физлицу) вручаю деньги, и они от себя эту задолженность перед банком гасят. Как-то так мне видится...

@.
Виталий  (omsknews)
#
smile:) интересно,и чем закончилось?
@mike  (@mike)
#
А вы знаете, еще пока не закончилось. С месяц назад где-то позвонили мн из банка-эмитента карты. Очень извинялись, что вопрос деликатный. Им от банка-владельца банкомата пришло письмо, что держатель карты такой-то из-за их ошибки видимо получил денег больше. Вот они и спрашивают, было ли такое? Говорю - было. Более того, именно я настоял на остановке банкомата, когда обнаружил несооветствие. Но вот только совсем непредставляю, как банк-эмитент может способствовать решению вопроса. У него по документам все бьется - на сколько пришел запрос по каналам MasterCard, столько с клиента и списали. А банку-владельцу банкомата я сразу же оставил номер телефона.

С тех пор опять тишина. Да, вклад, на который я положил эту сумму, уже закончился по сроку, и сейчас деньги в других проектах.

А банк-владелец банкомата (естественно не зная и не сопоставяляя, что клиент сторонего банка еще и их клиент), увеличил мне по своей инициативе кредитный лимит на карте почти вдвое. На сумму, большую чем то сбойное снятие.

@.
123_123  (123_123)
#
Майк, по-моему, Вы себя недооцениваете. Я бы на месте банков Вас бы холила и лелеяла - есть такая профессия - тестить банки.
Думаю, банк-владелец банкомата все сопоставил и с удовольствием увеличил Вам лимит, зная, что у Вас деньги точно не будут лежать, а будут работать, работать, и еще много раз работать!
Здоровья, удачи и денежек Вам и Вашей семье!
@mike  (@mike)
#
Вашими бы устами - да мёд пить!

Но я на 99% уверен, что владелец банкомата знает не больше чем номер карты и с 3-й дорожки (поскольку карта неименная) UNEMBOSSED/CARD.

Разве что только 1% за то, что они блоги на Банки.ру читают smile:)

А вот в том, что деньги у меня работают - Вы исключительно правы. Они работают гораздо больше меня, без выходных и праздников. Даже тогда, когда я отдыхаю или просто ленюсь (что тоже изредка случается) smile;)

@.
Денис  (d097)
#
Цитата
А банк-владелец банкомата (естественно не зная и не сопоставяляя, что клиент сторонего банка еще и их клиент), увеличил мне по своей инициативе кредитный лимит на карте почти вдвое. На сумму, большую чем то сбойное снятие.
@.

как по мне весьма сомнительная награда))) вы уж извините но увеличить кредитный лимит это уж что-то с чем то
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