Случай во время mall-walking'а

По выходным, так уж получилось, часть добытчиков нашей семьи отправляется за "кормом" на неделю вперёд. Не стало исключением и нынешнее воскресенье. Ну да речь сегодня не о пише насущной, а о самых что ни на есть банках. Хоть я и стараюсь способствовать развитию безналичных расчётов, в том числе своим примером, но без наличных порой не обойтись. И это теперь очень просто. Благодаря одному из нашумевших проектов ушедшего года, теперь можно снимать наличные, вовсе не задумываясь, какому банку принадлежит банкомат. Хотя, удобства ради стоит обращать внимание, т.к. есть индивидуальные особенности типа максимальной суммы выдачи за один подход, купюрности, в которой выдаётся запрошенный нал и т.д. Впрочем, я снова несколько отклоняюсь от темы. А пора бы уж наступить первому повороту сюжета.
Итак - карта в банкомат, ПИН, сумма. 8 тыс рублей - готовый вариант, который в этом банкомате выдаётся как 8 тысячных купюр. Но что-то пошло не так. Банкомат выдал 8 листов номиналом 5000 рублей. Недолгая внутренняя борьба (была, поверьте; на карте доступно для снятия чуть больше 370 тыс. руб., умножаем на 5...) и я направляюсь к отделению банка, благо оно недалеко. Операционистка сначала не верит, проделывает снятие сама, ожидая получить 3000 рублей - но щедрый автомат предлагает ей 15 тыс. После этого звонок на горячую линию банка. Минут 10-15 проходит до того, пока банкомат отправится в офлайн. (почему операционистка решила, что при наличии чека, на котором пропечатан номер АТМ нужно бежать к железному ящику и читать его инвентарный номер? Особенно с учётом того, что он процессингу вообще не нужен... Ладно, подсказал и это.) Вот и всё, не стану я хотя бы ненадолго зато быстро ещё на полтора миллиона богаче. Разве что ещё одна формальность: оставить номер своего телефона - чтобы обсудить с банком возможные пути устранения последствий ошибки.
Не ошибайтесь! Просто представьте, что на моём месте мог бы оказаться иностранец с Visa Travel Money Cash Passport например...
@.
Комментарии 28
Поясню на всякий случай: я привёл пример предоплаченного продукта, клиента по которому банк может больше никогда не увидит. Да и банк заграничный, который в ответ на просьбу нашего вполне возможно ответит в духе "проблемы индейцев шерифа не волнуют".
@.
"Банкомат ошибся!!! Завтра иду покупать машину". Там ближе к концу обсуждения есть пример с цифрами про "наших" и "ненаших". "Ненаших" не вернули.
Неправы Вы в том, что документы, на основании которых будут расчёты по операциям, - это отчёт банкомата и процессинга (с неискажённой суммой) и оформленный при этом чек на руках у клиента и запись на контрольной ленте банкомата. Хотя бы где-то есть следы ошибочной суммы? Какие основания для автоматического списания суммы, не указанной клиентом? Если с "нашими" это ещё можно проделать, то с людьми, знающими непонаслышке про свои права и свободы - навряд ли...
К тому же - повторно заострю и Ваше внимание. Я привёл пример предоплаченного продукта, который клиент зашёл купить в банк - и быть может это был его первый и последний визит в это отделение да и в этот банк вообще. Ни счетов, ничего. Адрес. PO Box 12345... Ask John Smith...
@.
Или перепутаны две кассеты - по загрузке, либо по инкассации. Но в этом случае, где-то должны выдавать меньше. Я так понимаю, я обратился первым.
@.
@.
Как в воду глядели, что такая инфляция будет.
Вы, кстати, Михаил, не можете на своей работе так же поступить?
А вот про "поступить на работе", скажу честно, не понял. Потому что тема ошибки банкомата переплелась с "монополией". Придумаю тоже конвергентный вариант. На работе я (допустим) в приложении к договору приписал к тиражу всего-то 2 нуля. Было 300 тыс, стало 30 млн изделий. Но - не пройдёт. Т.к. контролирует банк-заказчик - и он в первую очередь не станет подписывать документ с абсурдной цифрой. Не пройдёт на этапе материалов, т.к. закуплено и будет выдано под правильную цифру. Не пройдёт на печати, т.к. кроме тиража ещё указывается и количество листов. Отработавши положенное, машина остановится. Не пройдёт на сдаче с участка, так как листы сдаются строго по счёту - даже если на 1 лист разница, пересчёт повторяется. И так далее. Уже не забывая о том, что есть ОТК-1 и ОТК-2
Выходит, наше производство лучше защищено от случайной ошибки одного человека лучше, чем банковская система?
@.
Хотя, справедливости ради, даже если человек и найден, то это лишь вероятность примерно процентов 80% успеха. И опять же - условия, при которых возможны оставшиеся 20%, мне тоже известны.
Но по личным ощущениям (хотя можно окружающим легко доказать противоположное) это на грани криминала. Поэтому не моё.
@.
Или Михаил был самым первым после загрузки?
1. Михаил - молодец! Пример достойный подражания.
2. Банк должен объявить благодарность и выдать премию!
И тем более я рад, что в нашей стране еще остаются люди способные на честные поступки.
Скорее всего, кассета с 1000-рублёвками уехала в другой банкомат. Логичнее было бы заблокировать все устройства по маршруту этой бригады инкассации, и уже потом разбираться. Ну или попросить сотрудников "протестировать" банкоматы, что при отделениях.
Не будет премии. А благодарность - максимум на словах. Впрочем, поживём - увидим.
@.
Отчего же не будет. Вот здесь описана совершенно аналогичная история - разве что еще более причудливая. Там премия была.
А вообще-то "снимаю шляпу" . В столь серьезной ситуации не всякий решится на такой шаг. Интересно, сколько человек успели воспользоваться этим банкоматом до Вас? И чем эта эпопея закончилась для Вас? У меня такое странное ощущение, что СБ банка имела много вопросов по этому случаю, и почему-то к Вам.
Что касается банка, то пока со мной за прошедшие 2 недели никто не контактировал. Здесь объяснения могут быть разные - начиная от того, что внутренние расследования, разборки и документальное оформление нештатного случая требуют много времени и заканчивая тем, что банк увидев а) нетипичное поведение да ещё б) клиента другого банка решил просто на это забить. Так или иначе, эти средства (плюс довесок от меня) сейчас на депозите под 14.5% годовых. Завсегдатаи портала по названному числу легко определят банк и скажут, что ещё я получил в качестве бонуса кроме основной процентной ставки. Да и вообще я пока не очень представляю, как можно максимально корректно по длкументам урегулировать передачу излишка. По своим картам обычно делают сторно неправильной (запрошенной и авторизованной) суммы, а потом операцию на реально выданную сумму - и остаток на карте корректируется. Со сторонним банком такое не пройдёт, т.к. транзакция прошла по каналам MasterCard, Причём как авторизация, так и списание уже проведены. Просто некий частный перевод - в порядке взаиморасчётов между мной и сторонним банком. На основании подписанного соглашения. Или долг вешают на инкассаторов, я им лично (под расписку, как физлицу) вручаю деньги, и они от себя эту задолженность перед банком гасят. Как-то так мне видится...
@.
С тех пор опять тишина. Да, вклад, на который я положил эту сумму, уже закончился по сроку, и сейчас деньги в других проектах.
А банк-владелец банкомата (естественно не зная и не сопоставяляя, что клиент сторонего банка еще и их клиент), увеличил мне по своей инициативе кредитный лимит на карте почти вдвое. На сумму, большую чем то сбойное снятие.
@.
Думаю, банк-владелец банкомата все сопоставил и с удовольствием увеличил Вам лимит, зная, что у Вас деньги точно не будут лежать, а будут работать, работать, и еще много раз работать!
Здоровья, удачи и денежек Вам и Вашей семье!
Но я на 99% уверен, что владелец банкомата знает не больше чем номер карты и с 3-й дорожки (поскольку карта неименная) UNEMBOSSED/CARD.
Разве что только 1% за то, что они блоги на Банки.ру читают
А вот в том, что деньги у меня работают - Вы исключительно правы. Они работают гораздо больше меня, без выходных и праздников. Даже тогда, когда я отдыхаю или просто ленюсь (что тоже изредка случается)
@.
@.
как по мне весьма сомнительная награда))) вы уж извините но увеличить кредитный лимит это уж что-то с чем то