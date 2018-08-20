Любят ли банкиры деньги?

Банальщина, - возмутится читатель, - стоило ли ради таких общих мест начинать заметку в блоге?
Подождите, сейчас будет экшн. Сегодня звонит мне сотрудница одного из банков. Входящего в ТОП-немногие. И сообщает, что в их банк поступило письмо, от другого банка, сильно дальше по списку. Согласно которому получается, что я денег должен. Ой, должен много денег. И обязан прямо вот здесь и сейчас расписаться кровью о том, что согласен на списание этих денег. Иначе - если я только даже подумаю не согласиться с этим - ждут меня кары небесные и земные; тот другой банк, автор письма грозится, что подаст на меня в суд, правоохранительные органы,
Сотрудница оказалась не очень подготовленная, и на мой встречный вопрос ответ был дан неверный. Я спросил - а вот если я сейчас дам это треклятое согласие (кстати как оно даётся? - а, просто "ну пусть спишут" по телефону), то могу ли я рассчитывать на письмо (свиток, верительную грамоту, сертификат) от косячного банка, что они более ко мне ни финансовых, ни каких-либо ещё требований - не имеют. И не станут отрицать, что было согласие, они списали всё в полной мере, и не претворят в жизнь свои грозные страшилки устроить ад и жупел? Сотрудница ответила, что такой документ регламентом банка не предусмотрен. Что? И вообще никакого подтверждения, что спорные суммы списаны? - Нет, не бывает такого. Пришлось немножко разочаровать и сообщить, что документ, показывающий и подтверждающий списания со счёта, - называется выписка. И банк её вполне умеет делать. По крайней мере, я на это очень рассчитываю. Ладно, завязываем с банком-переговорщиком, ничего там более интересного нет.
Теперь о банке-косячнике. Он же банк, мечущий громы и молнии. По своим разным каналам я уточнил, и сложилась определённая картинка. Да, действительно, - в жизни того банка был период, когда часть операций, которые проходили через его эквайринговую сеть, не завершались успешным списанием. Хотя фактически услуга значилась оплаченной. Информаторы доносят, что проблема возникла на стыке банка-косячника, который участвовал в платёжных системах по агентской схеме, и банка-технологического спонсора. Другие источники утверждают, что проблема непосредственно в спонсоре, и более того припоминают, что и сам он, спонсор, тоже в определённые моменты испытывал сложности с выставлением корректного клиринга. Впрочем, у меня на основании личных наблюдений после смены спонсора (а также внимательного изучения некоторых артефактов, в частности эквайринговых наклеек и сайта разработчика софта), сложилось своё особое мнение о том, что произошло на самом деле.
К чему вся эта история? В принципе, в определённых узких профессиональных кругах эти два банка уже получается опозорились. Самим фактом провала, который они впрямую признали в письме. Но я здесь скорее не о профессиональной, а о человеческой стороне вопроса. Пожалуй правильным было бы, если уж ты обращаешься с просьбой посодействивать с возвратом потерянного, так это, чтобы письмо выглядело бы именно как просьба. А не в стиле "вы нам, а то мы их!". Потому что найдётся в каком-нибудь банке "маринка", которая не сгладит углы, и донесёт основной посыл письма до клиента, как он есть. Возможно вдобавок исказив одно-два слова, просто в силу того, что они имеют в данном контексте не обиходное значение. Конечно, я далёк от того, чтобы призывать к форме обращения "Ты просишь с уважением, предагаешь дружбу, называешь Крёстным". Однако ж со своей стороны могу предложить ответ на необоснованно резкий наезд. Ответ простой. Как вы заметили, пока я не назвал ни банка-скандалиста, ни его (прежнего) спонсора. Но я, пожалуй, максимально близок к тому, чтобы имена произнести. Что это будет означать в практическом плане для отношений с партнёрами самих этих банков и для их сотрудников, которые в будущем станут искать себе работу с не самым прославившимся названием кредитной организации в трудовой книжке, - сами легко додумаете, я надеюсь.
Я не злобный, я отходчивый. Но если мне однажды сказали "будь моим врагом!", то чтобы сгладить это, придётся искренне произнести "будь моим другом!" как минимум трижды.
@.
Комментарии 10
Вообще не про деньги статья
И да, и нет. С одной стороны репутационная история. С другой стороны непростой выбор, что же ближе. Деньги или репутация.
@.
Прошу в личку сообщить оба имени для внесения в мой личный blacklist.
Конфиденциальность информации гарантирую.
Из-за суммы размывается внимание, как бы не накручивалась ситуация+не все поймут тяжести проблемы. Ок, я тоже не понял из-за всей этой словесной аромагии.
Есть хорошая уместная цитата из Карнавальной ночи:
- В следующий раз будешь читать басню, давай без всяких это... а просто называй фамилию и место работы.
Нового особо ничего, не удивил....
Ну Майк, была б ситуация на 349 тыс, то было б любопытно, а так бла-бла-бла, куча деталей, технологии, эквайер, клиринг-шпилинг.
Ок, я тоже не понял из-за всей этой словесной аромагии.
Прошу в личку сообщить оба имени для внесения в мой личный blacklist
Нового особо ничего, не удивил....
@.
ув. @mike
Прошу в личку сообщить оба имени для внесения в мой личный blacklist.
Конфиденциальность информации гарантирую.
Момент настал. Главный герой - Фора-банк. http://www.banki.ru/blog/mike/9958.php
Второй - банк-принципал, предоставлявший услуги расчёта с ПС, - МИнБ.
Для администрации портала. Факт ошибки подтверждается официальными письмами банков; они могут быть предоставлены в подтверждение описываемых сведений.
@.
Самое интересное в таких историях, сколько банк(и) потерял только на работе сотрудников, написать письмо, позвонить ... стоит ли это 350 потерянных рублей?
@.