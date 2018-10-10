"Осталось только имя..."

- поёт Боярский в "Трёх мушкетёрах". Я думал, что про итогам поста http://www.banki.ru/blog/mike/9865.php останется назвать только имя. И оно отнюдь не "Констанция".
Но действительность оказалась куда интереснее. Оказалось, данная разновидность косячности имеет такое свойство забавное, она распространяется почтовым путём. Практически все банки, которые получили письма от виновника торжества, при вскрытии конвертов заразились. Побочные эффекты разные, но они стабильно присутствуют. Давайте опишу несколько проявлений. Без указания конкретных вторично-инфицированных.
У одного из банков со мной плотно общался специалист. Готов признать - специалист толковый и грамотный. Но вирус Cosiacus Netrivius стал влиять на его поведение. Вылилось это в желание порисоваться-покрасоваться своими знаниями. В итоге общение закончилось на том, что он высказал полное незнание того, как результат работы его отдела сопрягается с другими услугами банка. Озвучено было мнение, ровно противоположное тому, как происходит на самом деле. Пользуясь случаем, шлю Вадиму пламенный привет.
Другой банк озвучил требования и угрозы, почти дословно (исковеркав пару слов), получил заветное согласие. Прошёл месяц. Согласие не реализовано. Их вина в том или нет - я не знаю. Но в принципе возможно причина в том, что они реально полностью соблюли закон. На что например их коллегам пришлось прямо и дополнительно указать. Подробности чуть ниже.
Итак, коллеги вторых и по совместительству соседи в одной банковской группе. Тоже получили согласие и уведомление, что потеряшки должны быть списаны ровно штатной процедурой и никак иначе. Потому как отечественное ПОД/ФТ подразумевает признаки сомнительных операций. В числе этих признаков явно озвучен такой: по некой операция, после того как она была инициирована, поступает пожелание изменить порядок её исполнения или завершения. Списание через другого принципала, изменение параметров списания в сравнении с изначальной авторизацией (иной МСС, название мерчанта, вдруг сумма или дата-время и код авторизации) - это прямое посягательство на изменение порядка исполнения. О чём банк, получивший такое модифицированное распоряжение, должен в предусмотренный законом срок уведомить уполномоченный орган, а исполнения поступивших распоряжений - приостановить. Связка "то есть", которую сотрудник банка вставляет в речь каждые 3-4 слова, по-видимому для того, чтобы перевести дыхание, - это реально жесть скажу я вам! Но это так, мелкая придирка на самом деле.
Следующие были супер-аккуратны. Увидев грубости в письме партнёров (а они там были; в то время как правильный Good Faith Letter пишется совсем-совсем в других выражениях), максимально смягчили острые углы. От чего конечно с одной стороны уберегли своих партнёров от того, что решение по ним принималось бы под давлением/принуждением (основание для оспорения сделки), но с другой стороны получилось, что как будто бы в ряде вопросов они стали высказывать мнение не своего партнёра, а своё собственное. Это тоже момент, который затем пришлось максимально аккуратно сглаживать. А, ну ровно так же они работают и в обратную сторону, сглаживая и мои высказывания, от чего являют собой по сути аналог "испорченного телефона".
Затем были наоборот излишне неаккуратные. Мало того, что спихнули этот вопрос, типа им это не интересно, так и переслали в открытом немаскированном виде данные по картам. Допускаю, и скорее всего так оно и есть, что и сами получили данные по картам и транзакциям в обычном письме, а не через защищённую почту платёжной системы. В общем, это есть покладание на PCI DSS.
Ну а шедевром коллекции стал последний в списке, но первый по размеру косячища, банк. Они решили, что будет, пожалуй, правильно прислать мне информацию по другому клиенту. Я не знаю, что за этим скрывается. Возможно укор. Посмотри-ка, Майк, как другие отличились. Ты-то что ж так скромно? И в самом деле признаю́, не доработал - разница примерно в двадцать раз. Надо сказать, что банк был столь предусмотрителен, что в бумажном письме указал адрес электронной почты для оперативной обратной связи. Неплохо, я собственно тут же об инциденте и сообщил по предложенному каналу коммункации. Реакции не последовало вовсе. В качестве рабочей версии предложу гипотезу о том, что письма с этого адреса распечатываются и тут же отправляются в шредер. В общем, предпринял я попытки связаться с реальным адресатом, сначала неофициально - безрезультатно. Затем уведомил уже по почте. Ну и параллельно банк тоже по почте, раз на электронные письма реакция отсутстует. Сегодня письмо банк получил, и на этот раз прислал отчёт, что обращение поступило и зарегистрировано. И тут я увидел ещё один момент, который я - каюсь - упустил из виду вначале. То самое письмо "не мне" по-видимому нарушило корпоративные стандарты коммуникации. Потому что нынешние письма содержат раздел "Заявление о конфиденциальности" и описывают, что если вдруг это письмо адресовано не мне и поступило ошибочно, необходимо связаться с банком-отправителем, само письмо ликвидировать, и больше ничего не предпринимать. А в бумажной бандероли, раскрывшей передо мной персоданные и банковскую тайну другого клиента, такой приписки - в принципе не было.
В общем, надеюсь я читателей вполне убедил, что косчный вирус, распространяющийся почтовым путём, - без всяких сомнений существует. Осталось только... да осталось имя. Итак, Ватсон, если вам дороги ваша жизнь и рассудок, держитесь подальше от торфяных болот. А всем остальным советую крайне осторожно относиться к корреспонденции от Фора-банка. Особенно если эти письма описывают их просчёты и содержат просьбу поспособствовать в решении их проблем. Да и просьба такая сама по себе как оказалось - токсичная. Оценку квалификации в целом сотрудников сего кредитного учреждения те, кто принимает решения о сотрудничестве, сделают самостотельно.
Не косячьте, и да пребудут с вами тестировщики и контролирующие работники!
P.S. Несмотря на то, что я из-за халатности банка-переговорщика получил дополнительную информацию, оставляю свою предварительную оценку потерь банка-косячника прежней. Около миллиона долларов.
P.P.S. Сведение об ошибке сабжевого банка и иных участников сего весёлого повестования содержатся в бумажных/электронных письмах, поступивших с официальных контактов соответствующих банков и могут быть потверждены в любой момент по запросу.
P.P.S. Если вдруг среди описанных мини-зарисовок вы узнали себя... Убедитесь, что это абзац в котором не упоминается название вашей кредитной организации - и можете выдохнуть с облегчением. А Вадиму ещё раз привет!
@.
Комментарии 2
А вот правильно работать с косяками и верно их исправлять могут не все ...
Косяки есть всегда и у всех.
И кстати именно в этом - осознании собственной уязвимости перед лично сотворёнными сложностями - и кроется одна из причин описанной истории. Мы живём в мире
наживы и чистоганапобедившего капитализма; такого как он описан в канонических текстах газеты "Правда", фельетонах "Крокодила" и культовом произведении, противопоставляющем коммунизм и капитализм - "Незнайка на Луне". В обществе, где акулы капитала являют друг другу злобнейших конкурентов. И казалось бы - банки должны друг с другом конкурировать. Не покрывать ошибки менее аккуратных коллег по цеху, а вовсе даже радоваться им. А имеем ровно наоборот - вот такое вот профессиональное единение. Я помогу тебе. А потом если что ты поможешь мне. Потому что у любого есть возможность ошибиться, и важно сохранить шанс обратиться взаимообразно к тому, кто до этого сам был в роли просящего руку помощи.
@.