Популярные сообщения

Конечно же о них, родимых. О московских пробках.
О высокотехнологичных московских пробках из-за высокотехнологичных московских аварий. Почему высокотехнологичных? Смотрите: достаточно иметь на руках современное МУ (мобильное устройство- телефон, КПК, планшет…) и у московских пробок можно оттяпать довольно жирный кусок времени. Пользуйтесь подсказкой.
Если Вы – пассажир, то во время пробок с помощью МУ можно работать (в первую очередь, конечно, тем, чья деятельность в основном ведётся в интернете и при помощи звонков, а так же тем, кто много пишет), просто общаться (голосом, писать через различные интернет-мессенджеры, в блогах и прочих микроблогах), следить за последними новостями, читать различную литературу в любом формате и на любой вкус, играть, слушать музыку, смотреть фильмы, даже фотографировать и снимать видео! Выбор за тем, как полезнее убивать время.
Но речь, прежде всего, о тех, кто проводит время, вцепившись зубами в баранку, тренируя ноги педалями газ/тормоз и философски всматривается уставшими глазами в еле ползущий поток.
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