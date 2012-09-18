Популярные сообщения

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Андрей Максимов 18.09.2012 20:46 Моисей Абрамович
Три искренние благодарности от модераторов портала...
...Первая: Николаю Юртаеву из Ренессанса, оффпредставителю банка, за самый органичный (если не вспоминать ТКС и Авангард) выход на форум, к посетителям. Очень редко можно встретить толику человечности в ответах представителей. Тут получилось. Коль, только не сдуйся. Вторая: девочкам, оффпредставителям Стандарта, которые тоже пришли с вами общаться на форум. Будем надеяться, что это не "разнарядка" и в дальнейшем ответы с этих аккаунтов приобретут "теплоту". Заранее спасибо им за смелость. Третья: Владимиру Фролову, блогеру из Инбанка (по совместительству - владельца ) за хороший цикл статей и, в конечном итоге, за открытость к диалогу. В том числе и с администрацией, так как его публикации породили некоторый локальный конфликт. ПС1. Ни один банк не заплатил мне за данную публикацию ПС2. Это было немного позитива. ПС3. "Срач" из комментариев типа "да ну в пень, ПБ лох" будет жёстко удаляться, по-этому либо лучше промолчать, либо прокомментировать по теме. Читать далее
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Андрей Максимов 21.08.2012 17:57 Моисей Абрамович
Весёлые смс-ки))
Убивает МТС рекламой во входящих сообщениях. > "Привет! У меня тут не работает вообще ничего, писать не могу... Смотрите мультфильмы на портале Омлет *111*..." Видимо, кто-то где-то решил, что новости нужно получать весело. Какие ещё варианты? "Привет, дружище! У тебя дома пожар! Скачай мега-хит на портале ..." "Мы тебе проткнули колёса, в следующий раз разобьём стекло... Загрузи бесплатный рингтон..." "Ты во сколько будешь? Срок действия услуги Друзья в баре продлён на 30 дней..."
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Андрей Максимов 26.06.2012 18:49 Моисей Абрамович
Берегите природу - мать нашу.
Просто выходной, просто рыбалка, просто отличная погода, настроение и просто пару фоток из подмосковных лесов Каша. Пригорела маленько Апартаменты 5* Море Тоже море С уважением
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Андрей Максимов 07.06.2012 17:26 Моисей Абрамович
ГМО или не ГМО? Вот в чём ВТО...
Как известно (цитирую вице-спикера Госдумы Николая Левичева отсюда), "после вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) Россия не будет иметь права на запрет ввоза ГМО-продуктов, а маркировка "ГМО" будет рассматриваться как дискриминация компаний, производящих такие продукты. Вместе с тем он напомнил, что еще в 2000г. "прогремели заявления ученых разных стран об опасности генной инженерии". По его словам, тогда открытое письмо с просьбой ввести мораторий на распространение ГМО подписали 828 ученых из 84 стран мира, а за эти годы количество подписей под ним только возросло. Кроме того, по мнению Н.Левичева, активное внедрение ГМО угрожает биологическому разнообразию. "FAО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) пророчит, что к середине XXI века вымрут 40 тыс. ценных растений. Свою лепту может внести и ГМО" Тем не менее, ведомство г-на Онищенко, которое априори должно быть против медицинских экспериментов над населением, продемонстрировало очередной финт ушами оттуда же: " Читать далее
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Андрей Максимов 04.06.2012 18:33 Моисей Абрамович
Даёшь, молодёжь!!!
Интересное, мероприятие состоялось в Москве в рамках международнго форума по практической информационной безопасности Positive Hack Days 2012: > Участники конкурса Hack2own продемонстрировали взлом Apple iPhone 4S и популярной операционной системы Windows XP. Кроме того, в ходе соревнований CTF была обнаружена новая уязвимость в операционной системе FreeBSD, а на конкурсе «Большой ку$h» хакеры сумели продемонстрировать, каким образом можно украсть деньги, используя типичные уязвимости в системе дистанционного банковского обслуживания. Отдельного внимания заслуживает выступление отечественных хакеров. > > Российский ИБ-специалист Павел Шувалов продемонстрировал взлом Apple iPhone. Уязвимость содержалась в приложении Office² Plus, распространяемом через официальный магазин Apple App Store. Павел Шувалов известен свой утилитой Vulndisco Mobile 1.7, предназначенной для джейлбрейка устройств на базе iOS. Сама по себе система iOS оказалась крепких орешком: главный приз в 137 000 руб. Читать далее
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Андрей Максимов 22.05.2012 15:37 Моисей Абрамович
"Говорит Абай"
Шедевральную "оду" Леонида Каганова утаскиваю себе с F5. Надо возрождать "Гражданин поэт" и вручать сей текст Ефремову > Поэт и гражданин не может молчать, когда вокруг памятника другому поэту разворачиваются такие события! Леонид Каганов попытался представить, что мог бы сказать гуляющим и Басманному суду Абай Кунанбаев. > > Ай, салам алейкум, дорогая, бригадир Басманного суда! Это пишет памятник Абая. Я живешь у Чистого пруда. У меня из бронза сделан китель. Из гранита тумбочка под зад. Я большой казахский просветитель был при жизни много лет назад. Рядом у меня журчит фонтана. Наверху совсем расцвел листва. Мало кто у нас из Казахстана получилось так осесть в Москва. Мой душа весь день поет как лира. Только с голубь у меня вражда. Потому что голубь птица мира, ну а мир нагадить рад всегда. > > Но сейчас писать я не про это. В суд решил писать сегодня я! Сам я был всегда большой поэта, ну а папа был большой судья. Читать далее
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Андрей Максимов 30.03.2012 00:41 Моисей Абрамович
Второй этап голосования
28 февраля, в офисе Банки.ру собрались те, кто должен был определить не победителей и не проигравших после первого этапа голосования конкурса Банк Года-2011 по версии нашего портала. Этого поста бы и не было, если бы Елена Ищеева не задала вопрос банкирам со сцены, хотят ли они знать, чего им не хватило в прошлом году для того, что бы наша интернет-аудитория к ним прониклась и душой, и телом в следующем году Мы, собравшиеся в офисе 28-го, это предвидели и записали реплики приглашённых выборщиков. Итак, расшифровка с диктофона, подготовленная Натальей Романовой по нашей просьбе: > Выбор клиента - это всегда непросто > > На церемонии «Банк Года» исполнительный директор портала Банки.ру Елена Ищеева спросила банкиров, хотят ли они знать, как проходило голосование среди выборщиков сайта. Ответ был однозначным – да. Вот как это было. > > Лучшие кредитные организации по версии информационного агентства Банки.ру наши посетители выбирали в два этапа. Читать далее
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Андрей Максимов 15.02.2012 15:12 Моисей Абрамович
В помощь техотделу: для организации работы
> Краткая памятка о правильном истолковании установленных сроков исполнения > > «Сегодня» — завтра. > «Завтра» — напомнить завтра, что уже сегодня (см. «сегодня»). > «В течение недели» — в следующую среду. > «В течение недели, но до выходных, пожалуйста» — в понедельник. > «Через две недели» — месяц.* > «Месяц» — неопределенная, очень большая величина времени. > «Три месяца» — три неопределенные, очень большие величины времени. > «К осени» — когда выпадет снег. Снег выпадает каждый год, поэтому «к осени» является наиболее благоприятным сроком, пропустить который практически невозможно. > «Через год» — не используется, т.к. есть «к осени». > ____________ > > * - Популярно заблуждение, что две недели — это 14 дней. Это не так. Две недели — это 14 дней + «в течение недели» (ибо вторая неделя еще не кончилась) + завтра («один день погоды не сделает»). В особых случаях отсчет «двух недель» начинается со следующего понедельника, так выигрывается еще несколько дней.
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Андрей Максимов 06.02.2012 19:37 Моисей Абрамович
Голосование по фотоконкурсу
В прошлом месяце объявил небольшой фотоконкурс на форуме, по инициативе форумчан, посвящённый новогодним праздникам. http://www.banki.ru/blog/moisey_abramovich/2485.php Стойких фотографов не много, но кворум есть! Прошу голосовать в этой теме
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Андрей Максимов 02.02.2012 16:52 Моисей Абрамович
По стопам Петера Шулака: "Надо же, до чего техника дошла-2"
iPhone, iPad... Это всё, конечно, замечательно и к шедеврам гения Джобса отношусь почтительно. Более того, эти девайсы в руках побывали и плохого ничего сказать не могу (iPhone и сейчас использую в качестве будильника, читалки и звонилки ). Но в один прекрасный момент понял, что руки чешутся препарировать что-нибудь на платформе Android. Сказано - сделано. iPad отдал бате, дабы постигал основы интернетов, а сам приобрёл samsung galaxy tab 10.1. Впрочем, это всё лирика и холиварить, что лучше не стану - триллер "Apple vs Samsung" и так всем оскомину, аки Санта-Барбара. Собственно то, что с помощью iДевайсов и док-устройств к ним можно даже "в космос летать", это всем давно известно, но сегодня, совершенно случайно, в AndroidMarket (гугловский аналог AppStore) обнаружил приложение, установив которое на андроид-устройство и подключив через аудио-разъём (внимание!!!) платёжный терминал можно использовать пластиковые карты для оплаты " Читать далее
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Андрей Максимов 14.01.2012 00:26 Моисей Абрамович
Как я провёл... И вспомнить бы...
Объявляю конкурс, читайте и вникайте http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=22&TID=117831
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Андрей Максимов 27.12.2011 17:31 Моисей Абрамович
О самом актуальном
Конечно же о них, родимых. О московских пробках. О высокотехнологичных московских пробках из-за высокотехнологичных московских аварий. Почему высокотехнологичных? Смотрите: достаточно иметь на руках современное МУ (мобильное устройство- телефон, КПК, планшет…) и у московских пробок можно оттяпать довольно жирный кусок времени. Пользуйтесь подсказкой. Если Вы – пассажир, то во время пробок с помощью МУ можно работать (в первую очередь, конечно, тем, чья деятельность в основном ведётся в интернете и при помощи звонков, а так же тем, кто много пишет), просто общаться (голосом, писать через различные интернет-мессенджеры, в блогах и прочих микроблогах), следить за последними новостями, читать различную литературу в любом формате и на любой вкус, играть, слушать музыку, смотреть фильмы, даже фотографировать и снимать видео! Выбор за тем, как полезнее убивать время. Но речь, прежде всего, о тех, кто проводит время, вцепившись зубами в баранку, тренируя ноги педалями газ/тормоз и философски всматривается уставшими глазами в еле ползущий поток. Читать далее
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Андрей Максимов 26.12.2011 02:09 Моисей Абрамович
Что происходит?
На прошлой неделе президент нам заявил о супер-пупер реформах, которые должны, казалось бы, удовлетворить, жаждущий перемен "средний класс". На той же прошлой неделе мы собрались на проспекте Сахарова, держать конструктивный диалог. С гнилой, как показывает, в лице судьи Боровковой, властью. Всё было хорошо: колонки, тёплый чай, лояльная полиция, которая буквально бросала броники и разворачивалась к трибунам... Всё это было бы просто замечательно, если бы не цинизм, проявленный упомянутой судьёй, вообразившей в своих руках вселенскую модерацию, и не осудившей гражданина по липовому делу на 10 суток. Напомню, человек осуществляет сухую голодовку против произвольных арестов 15+15 за то, что он не совершал, без допуска адвокатов. Ну и плюс ещё 10 суток за пикет, которого не было, где он и сдохнет в застенках. На память: Боровкова в "списке Магнитского".... upd: Адвокаты таки вчера пробились через забаррикадировавшихся приставов, однако для прессы заседание закрыли.
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Андрей Максимов 12.12.2011 15:52 Моисей Абрамович
Есть тут Дед Мороз?
Уважаемые банкиры и уважаемые не только банкиры! В свете постоянных разговоров о благотворительности есть прекрасная возможность побыть Дедом Морозом и, возможно, Ангелом-хранителем. > Тревожное сейчас время – страна в гневе после выборов. Вот-вот взорвётся. Все думают, где же выход из этой ситуации? Считаю, что для того, чтобы найти верное решение, идущее от сердца, надо совершать добрые дела, на время подавив в себе негодование. Поэтому обращаюсь к вам со следующей просьбой – внимательно прочитать и откликнуться. Сделав доброе дело, уже с просветлённой головой можно будет трезво оценить то, что произошло. И решить, как быть дальше, дабы Запад не направил нас не по тому вектору.Волонтёры Детского хосписа:«До Нового года – самого лучшего праздника на свете – месяц. Мы должны быть готовы встретить его. Подарить частичку детской, неподдельной радости друг другу и подарить настоящее Чудо тем, кто более всего в нем нуждается…Когда болеет ребенок, его близкие каждый день стараются хоть как-то облегчить его страдания. Читать далее
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Андрей Максимов 22.11.2011 16:24 Моисей Абрамович
"Теперь мы в два раза больше сена для нашей коровки запасём!" (с)
Немного о жизни Банки.ру Решили мы сегодня немного посидеть-пообщаться на тему организации взаимодействия сотрудников со "службой совиной техподдержки". Ну и правильно, осовремениваться надо, искать пути упрощения, использовать специальное ПО. Что, собственно говоря, в перспективе позволит гораздо оперативнее и качественнее реагировать на те косячки и проблемы, которые вовсю пытаются вас прогнать с нашего портала. Главный "сов" (Василий Чепцов) вовсю пытался донести до сотрудников, что телефон - не метод постановки задачи для техподдержки, в чём был безусловно прав. http://s017.radikal.ru/i444/1111/0c/ba7105aeeb4e.jpg Ну а Алекс Трошин, знакомый нам инсайдер из соседнего блога (вон он, в уголке скромно притаился со своей командой), http://s017.radikal.ru/i420/1111/78/5f2d5704cd33.jpg осовременивал нас с помощью гипноза напротив проектора http://i055.radikal.ru/1111/e2/b9ef27074cd1.jpg Сработало или нет - покажет время ; Читать далее
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Андрей Максимов 18.11.2011 18:03 Моисей Абрамович
Объявление: ограничение по общению через е-мейл
Дорогие друзья! На форуме завелась зараза, которую мы вынуждены лечить - спамерус нелегалус. Данный тип регулярно перерегистрируется, несмотря на такой же регулярный отлов, и начинает массовую рассылку пользователям, пользуясь функционалом портала (как правило в НР), следующего содержания: > Здравствуйте ! > Скажите, пожалуйста, чего Вы хотите добиться от руководства банка ? > Какие Ваши права по Вашему мнению были нарушены сотрудниками банка ? > Возможно будет урегулировать этот конфликт даже без судебной волокиты. > С наилучшими пожеланиями, > Евгений (подробнее на форуме) Всемогущий гугль и неосмотрительно засвеченный реальный адрес электронной почты позволяют параноидально подозревать (о как ввернул! ) не совсем законный характер деятельности мурзилки, соответственно мы предпримем всё, дабы оградить пользователей от возможного попадания на крючок возможного лохотронщика. Обращение Филиппа по е-мейл действия не возымело. Читать далее
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Андрей Максимов 16.11.2011 16:16 Моисей Абрамович
Интернетизация всея Руси
Подоспела тут давече свеженькая статистика по развитию интернета в нашей необъятной. Ну и, естественно, кто же из инет-идеологов не сдержал восторженных криков и избежал трёхдневного запоя: Россия впервые вышла на первое место в Европе по числу пользователей. У меня возник вопрос: каких пользователей? Насколько важен в паутине статус пользователя: потребитель торрентов, блоггер, зарабатывающий на продвижении, социальщик? > Россия стала европейским лидером по количеству пользователей сети Интернет. В сентября в стране таковых насчитывалось 50,8 миллиона человек. Таким образом, Россия обогнала в рейтинге Германию, долгое время лидировавшую по этому показателю – там Интернетом пользуются 50,1 миллиона человек. В пятерку лидеров входят также Франция, Великобритания и Италия, такие данным опубликовала исследовательская компания ComScore. > > Аналитики также подсчитали, на каких сайтах европейцы проводят больше всего времени. Здесь первое место также занимает Россия, вернее, отечественная социальная сеть " Читать далее
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Андрей Максимов 10.11.2011 13:37 Моисей Абрамович
Предвыборная
Есть ещё порох в макаревичевских пороховницах! http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ncZBm-3ZZhg
2 Комментировать
Андрей Максимов 08.11.2011 19:23 Моисей Абрамович
Мы начинаем КВН...
Ровно 50 лет назад, в 1961 году, в этот день, вышла первая передача КВН. Замечательный проект, который воспитал чувство юмора не у одного поколения россиян, украинцев, белорусов и вообще - жителей стран бывшего Союза. Передача, всегда тонко чувствовавшая настроение народных масс, за что её любили, любят и будут любить: в нашей стране без юмора никак! КВН - долгожитель телевидения, который смотрят и школьники, и, сейчас уже, пенсионеры, по-этому можно считать его связующим звеном поколений. С Днём рождения, КВН и крепкого здоровья его бессменному Президенту - Александру Васильевичу Маслякову! Ну и, собственно, такой день не хочется завершать серьёзно. Предлагаю немного юмора в стиле Клуба Весёлых и Находчивых со страниц журнала Красная Бурда: Рыцарь навального образа Вопросы наших читателей юристу Алексею Навальному, борцу с коррупцией и хищениями. - Почему вы так ненавидите наш народ в лице руководителей разного уровня? Читать далее
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Андрей Максимов 03.11.2011 20:34 Моисей Абрамович
У Кадырова ещё остались деньги с днюхи
> Кадыров оплатит матч второй сборной России в Грозном > > Глава Чечни Рамзан Кадыров оплатит все расходы, связанные с проведением матча второй сборной России по футболу, которая 12 ноября сыграет с командой Литвы в Грозном. Об этом заявил министр спорта Чечни Хайдар Алханов, сообщает РИА Новости. Алханов подчеркнул, что билеты на игру с Литвой будут бесплатными, поскольку Кадыров решил "сделать для своих болельщиков подарок". > По словам Алханова, футболисты будут жить в Грозном в "великолепных" условиях в гостинице "Грозный Сити". Министр спорта Чечни также сообщил, что перед матчем, возможно, на стадионе в течение получаса выступят национальные коллективы. > > О проведении матча второй сборной России с Литвой стало известно 27 октября. МИД Литвы выразил удивление планами Федерации футбола страны (LFF). Представитель ведомства напомнил, что Чечня внесена в список мест, которые гражданам Литвы посещать не рекомендуется. Читать далее
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Андрей Максимов 03.11.2011 16:25 Моисей Абрамович
Октябрьская подборка фэйлов
Узнает ли кто нибудь себя? (я не про оленя на 08:47) У меня была ситуация, похожая на 00:32 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qWCKDlFP6D4#!
3 Комментировать
Андрей Максимов 27.10.2011 19:00 Моисей Абрамович
Нам не надо Жигули, подавайте АудИ.
Совершенно замечательнейшая статья на РБК-Daily Казалось бы: ну кто бы сомневался, что чиновники не будут на УАЗиках ездить, вместо джыпов. Однако, понравилась следующая бредовая фраза: Читать далее
14 Комментировать
Андрей Максимов 24.10.2011 11:24 Моисей Абрамович
О как! Теперь писать в блог в ...
О как! Теперь писать в блог в сто пятьдесят раз проще: с верхнего тулбара, что и пробую. Товарищу дизайнёру - ещё один респект, всё нарядно и эстетично.
15 Комментировать
Андрей Максимов 23.10.2011 13:59 Моисей Абрамович
Ну вот и меня "с почином".
Ну вот и меня &amp;quot;с почином&amp;quot;. Честно говоря, моя не пЕсатель, моя чЕтатель. Но на этих страницах есть возможность пЕсать то, что на форуме неприлично, по-этому тут буду говорить о политике и о гаджетах. ПыСы: фото поменяю, не бейте тапками сразу
29 Комментировать

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