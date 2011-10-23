Ну вот и меня "с почином".
Честно говоря, моя не пЕсатель, моя чЕтатель.
Но на этих страницах есть возможность пЕсать то, что на форуме неприлично, по-этому тут буду говорить о политике и о гаджетах.
ПыСы: фото поменяю, не бейте тапками сразу
Комментарии 29
Спасибо!
С почином!
П.С. Это только Вам так не повезло, и на Ваш блог нельзя перейти с этой (http://http://www.banki.ru/blog/authors.php?BR_PAGE=3&feed=AUTHORS) страницы? Или информация о блоге еще не обновилась?
Если честно, то чёрт его знает.
Пока что я наравне с другими пользователями участвую в допиливании сервиса.
Вот починят всё наши программисты, тогда и будем разбираться.
ПыСы: кнопочка "отправить" нравится - Дружкову респект.
"Блог не натурального не еврея" и это звучит тоже интригующе. Нет понятно было бы например "Блог не натурального еврея" или "Блог натурального не еврея", а так... если попытаться построить смысловую цепочку отбросив частичку "не" то получается "не натуральный" = "искусственный"; "не еврей" = "русский" на выходе получается "искусственный русский", что ли? )
Ага, коктейль такой
Вообще форумный персонаж "Моисей Абрамович" появился абсолютно непредсказуемо и обязан своему рождению (емнип) анекдоту, рассказанному коллегой в бытность трудовых будней в депозитарии банка "Открытие", во время моей регистрации на сайте. Так что на выходе получается всё по Вашему.
Да, всё думал, кто первым напомнит
Глядя на эту важную персону со всеми его гаджетами и твиттерами, вспоминаю басню "Мартышка и очки".
А сама история "технологичности и продвинутости" этой персоны сильно преувеличена.
Хм, что не мешает ему отписывать в блогах.
С ракетки, что-ли?
Читать полностью: http://top.rbc.ru/society/24/10/2011/621675.shtml
Вот нету пока во владении высокотехнологичных устройств
Как думаете, смартфон на две симки да ещё на новом Андроиде это хороший "задел" годика эдак на три?
Отношение к Андроиду у меня априори негативное. Ну не сложилось у меня с ним.
Причём на личном опыте: предпоследняя версия (до 4.0, её не видел пока) - ужасна как в аппаратной поддержке, так и в программной. Система очень молода даже по сравнению с iOs. Но это так... Лирика...
Я бы посоветовал, что бы не обжечься в первый раз при овладении высокотехнологичными устройствами , обратить внимание на аппараты на основе Windows.
WM 6.5 была довольно надёжна и есть желание "помучать" Windows Phone.
Майкрософт довольно долго отсутствовала на рынке смартфонов, позволив Гуглу и Эпплу поделить довольно вкусную нишу - будем считать, что всё это время готовилось что то вкусное
Под гвозди само собой отдельные "причиндалы" есть. Раазные молоточки включая сапожный
Андрей, акум акуму рознь, например есть телефон китайской сборки 2005 года выпуска с родным ещё аккумулятором. Работает зараза
А разве на Виндовс аппараты двухсимочные бывают?
Надо отдать им должное, в свои "айфоны" разве что стиральную машинку не встраивают.
Да, был пару лет назад один телефончик от Glofiish
ссылки http://www.onliner.by/news/31.10.2011/12.25/
http://www.mobilewhack.com/huawei-u8520-dual-sim-smartphone/
Процессор вроде мощный, да и памяти 512. Как думаете, по хар-кам нормально?
Может вы знаете как андроидные обновления происходят? Допустим стоит 2.2 версия, как потом обновления происходят - пользователь сам может обновить ОС оглядываясь на возможности железа своего дивайса, или всё в руках производителя?
Тем более предложений с 2 симками не особо много, а эта хотелка, как я понял, определяющая.
Вот ещё вариант с "поновее" андроидом:
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7344972&hid=91491
Другое дело с обновлениями.
Возможны до тех пор, пока их поддерживает производитель.
К примеру, если Хуавей решит не поддерживать 2.3 и выше на этом телефоне, то и обновить будет весьма проблематично.
Советую, кстати, к прочтению форум на 4pda, http://4pda.ru/forum/index.php?showforum=281 с помощью тамошних знаний много коммуникаторов "замучал".
Там ещё 6.5, но выглядит, как двухсимочник, вкусно!
С выбором чего-либо я ох какой "тугодум". Буду пристально и кропотливо приглядываться
Это, кстати, касается и банковских продуктов и услуг. К примеру валютную виртуалку выбирал с полгода
С форума/рейтингов/новостей такие ужасы в голову скапливаются - мама родная, такое ощущение (по потоку информации), что мошенники только и делают, что честной народ через интернет грабят.
Вот смартфоны на андроиде имеющие кверти-клавиатуру всегда ли имеют только латиницу на кнопках? Как на них на великом и могучем текст набирать?
Я тут глянул, G6608 ниче так, понравился.
Предполагаю что для "знакомства" с андроидоподобными устройствами лучше сперва давить по клавишам, а потом уже переходить на более продвинутые технологии. Или пофиг?
Физическая клавиатура - штука сейчас довольно сомнительная.
При всей своей привлекательности она часто не может обеспечить удобную функциональность: производителю приходится комбинировать (назначать на одну клавишу) функции, что порой раздражает. А если Вы привыкли к быстрому набору, то (как показала беседа с одним из моих коллег) значение имеет и материал, из которого изготовлены клавиши. Например, коллегу напрягло в одной из модели, что клавиши сделаны из прорезиненого пластика (софт-тач), по нему пальцы плохо скользят
Лучше всего сразу привыкать к виртуальной клавиатуре, тем более сейчас на последнем самсунге (у того же коллеги) увидел совершенно захватывающую технологию Swype
Да и вымрут скоро, имхо, физические qwerty на смартфонах: складывающиеся конструкции ненадёжны, а жёсткие занимают много места, в ущерб диагонали экрана.
Вообще, если хотите совета, я бы не стал гоняться за двухсимочными коммуникаторами.
На мой взгляд, КПК должен быть партнёром, то есть по-возможности максимально заменять настольный ПК в ладони. Модели с маленькой диагональю экрана (по субъективным ощущениям это до 3,5 дюймов) доставляют дискомфорт при вебсёрфинге.
Идеальная связка при потребности двух номеров - это простая, мелкая и тонкая звонилка, с запасом заряда на недельку-другую в паре с флагманом HTC/Samsung/LG. Если Вы проводите в дороге много времени, то с планшетом
Для звонков/почты/сёрфинга, просмотра фото/видео, чтения, набора небольшого текста и музыки, флагманские модели - всё что нужно.
Сейчас у меня ифон плюс ипад.
Номер, правда, один использую. Но дома компьютер (если не надо фото/видео редактировать и файлы с торрента залить ) вообще редко включаю.
За пост спасибо, но так я и не получил желаемого ответа. Начертание только одной латиницы на кверти-клавиатуре зависит от локализации продаж смартфона?
Про последние "Самсунги" я даже не мечтаю(зачеркнуто) заикаюсь
Да, естественно зависит.
Кириллица есть только на аппаратах, специально произведённых для РФ и, что естественно, прошедших Ростест.
На серых можете и не встретить. При желании и при определённых танцах с бубном можно, конечно, любую клавиатуру заставить говорить по-нашему, но на самих клавишах алфавита не будет.
Хотя, дорисовать можно!