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Ну вот и меня "с почином".

23.10.2011 13:59 29 1 836 просмотров
Ну вот и меня &quot;с почином&quot;.
Честно говоря, моя не пЕсатель, моя чЕтатель.
Но на этих страницах есть возможность пЕсать то, что на форуме неприлично, по-этому тут буду говорить о политике и о гаджетах.
ПыСы: фото поменяю, не бейте тапками сразу

Комментарии 29

Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Удачи чЕтателю на пЕсательской стезе! Политика меня не греет, а вот про гаджеты с удовольствием почитаю!
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Тогда скажем так: о гаджетах - аполитично smile:)
Спасибо!
user135773  (user135773)
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Моисей Абрамович,

С почином!

П.С. Это только Вам так не повезло, и на Ваш блог нельзя перейти с этой (http://http://www.banki.ru/blog/authors.php?BR_PAGE=3&feed=AUTHORS) страницы? Или информация о блоге еще не обновилась?
user135773  (user135773)
#
Эм...фиговый из меня тегщик хтмл smile:(
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
smile:)
Цитата
П.С. Это только Вам так не повезло, и на Ваш блог нельзя перейти

Если честно, то чёрт его знает.
Пока что я наравне с другими пользователями участвую в допиливании сервиса.
Вот починят всё наши программисты, тогда и будем разбираться.
ПыСы: кнопочка "отправить" нравится - Дружкову респект.
Першинг  (Першинг)
#
О! В нашем полку прибыло! Наткнулась чисто случайно. Чему искренне рада!
piramidon  (piramidon)
#
тема политики и одновременно гаджетов уже устойчиво ассоциируется с одной важной персоной http://www.youtube.com/watch?v=IG05qPCO6n8 полагаю будет интересно )))
"Блог не натурального не еврея" и это звучит тоже интригующе. Нет понятно было бы например "Блог не натурального еврея" или "Блог натурального не еврея", а так... если попытаться построить смысловую цепочку отбросив частичку "не" то получается "не натуральный" = "искусственный"; "не еврей" = "русский" на выходе получается "искусственный русский", что ли? )
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Спасибо, что зашли smile:)
Цитата
искусственный русский

Ага, коктейль такой smile:-D
Вообще форумный персонаж "Моисей Абрамович" появился абсолютно непредсказуемо и обязан своему рождению (емнип) анекдоту, рассказанному коллегой в бытность трудовых будней в депозитарии банка "Открытие", во время моей регистрации на сайте. Так что на выходе получается всё по Вашему. smile:)
piramidon  (piramidon)
#
Если вспомнить достаточно распространенную в советские времена "переделку" еврейских имен и фамилий в русские, то с выводами можно пойти гораздо дальше: "искусственный русский"="натуральный еврей" ) Вот такой парадокс )))
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
тема политики и одновременно гаджетов уже устойчиво ассоциируется с одной важной персоной

Да, всё думал, кто первым напомнит smile:-D
Глядя на эту важную персону со всеми его гаджетами и твиттерами, вспоминаю басню "Мартышка и очки".
А сама история "технологичности и продвинутости" этой персоны сильно преувеличена. smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Кстати, персонаж сменил ипад на ракетку.
Хм, что не мешает ему отписывать в блогах.
С ракетки, что-ли?
Цитата
Президент России Дмитрий Медведев призвал россиян активнее играть в "замечательную игру" - бадминтон. В своем блоге глава государства разместил видеообращение, в котором рассказал о преимуществах игры, ее истории и отметил, что умение играть в бадминтон позволяет много добиться.

Читать полностью: http://top.rbc.ru/society/24/10/2011/621675.shtml
К  (shlomo_chavez)
#
Про гаджеты говорите? Здорово!
Вот нету пока во владении высокотехнологичных устройств smile:(
Как думаете, смартфон на две симки да ещё на новом Андроиде это хороший "задел" годика эдак на три?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Задел то, конечно, хороший - если смартфоном гвозди не забивать, то вполне вероятно, что три года проработает. smile:) Но аккумулятор всё равно с большой долей вероятности сдохнет быстрее.
Отношение к Андроиду у меня априори негативное. Ну не сложилось у меня с ним.
Причём на личном опыте: предпоследняя версия (до 4.0, её не видел пока) - ужасна как в аппаратной поддержке, так и в программной. Система очень молода даже по сравнению с iOs. Но это так... Лирика...
Я бы посоветовал, что бы не обжечься в первый раз при овладении высокотехнологичными устройствами smile:) , обратить внимание на аппараты на основе Windows.
WM 6.5 была довольно надёжна и есть желание "помучать" Windows Phone. smile:)
Майкрософт довольно долго отсутствовала на рынке смартфонов, позволив Гуглу и Эпплу поделить довольно вкусную нишу - будем считать, что всё это время готовилось что то вкусное smile;)

К  (shlomo_chavez)
#
Спасибо.
Под гвозди само собой отдельные "причиндалы" есть. Раазные молоточки включая сапожный smile:)

Андрей, акум акуму рознь, например есть телефон китайской сборки 2005 года выпуска с родным ещё аккумулятором. Работает зараза smile:)
А разве на Виндовс аппараты двухсимочные бывают?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Я почему то сразу про китайцев подумал smile:)
Надо отдать им должное, в свои "айфоны" разве что стиральную машинку не встраивают.
Да, был пару лет назад один телефончик от Glofiish
К  (shlomo_chavez)
#
Дык не про безродного китайца написал. Вполне себе телефон уважаемой голландской марки.
К  (shlomo_chavez)
#
Андрей, тема с хотелками 2 симочного андроидного аппарата имеет продолжение smile:)
ссылки http://www.onliner.by/news/31.10.2011/12.25/
http://www.mobilewhack.com/huawei-u8520-dual-sim-smartphone/

Процессор вроде мощный, да и памяти 512. Как думаете, по хар-кам нормально?
Может вы знаете как андроидные обновления происходят? Допустим стоит 2.2 версия, как потом обновления происходят - пользователь сам может обновить ОС оглядываясь на возможности железа своего дивайса, или всё в руках производителя?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Если глаз упал - берите. smile:)
Тем более предложений с 2 симками не особо много, а эта хотелка, как я понял, определяющая. smile:)
Вот ещё вариант с "поновее" андроидом:
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7344972&hid=91491
Другое дело с обновлениями.
Возможны до тех пор, пока их поддерживает производитель.
К примеру, если Хуавей решит не поддерживать 2.3 и выше на этом телефоне, то и обновить будет весьма проблематично.
Советую, кстати, к прочтению форум на 4pda, http://4pda.ru/forum/index.php?showforum=281 с помощью тамошних знаний много коммуникаторов "замучал". smile:-D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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А я бы, кстати, хотел бы подержать HTC Touch HD Dual Sim...
Там ещё 6.5, но выглядит, как двухсимочник, вкусно!
К  (shlomo_chavez)
#
Андрей, спасибо!
С выбором чего-либо я ох какой "тугодум". Буду пристально и кропотливо приглядываться smile:)
Это, кстати, касается и банковских продуктов и услуг. К примеру валютную виртуалку выбирал с полгода smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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А я что-то не слишком пока доверяю виртуалкам и инет-банкингу в целом, по-этому ограничиваю себя в использовании. smile:)
С форума/рейтингов/новостей такие ужасы в голову скапливаются - мама родная, такое ощущение (по потоку информации), что мошенники только и делают, что честной народ через интернет грабят.
К  (shlomo_chavez)
#
Карту виртуалку на материальном носителе с полноценным валютным счетом я завел в УС. Как потом выяснилось - вовремя! Думал что каждый год надо будет оплачивать её стоимость(3 $), как потом оказалось сумма за три года!!! Вскоре(февраль этого года) поменяли визуальное оформление карты и тарифы. Вот сейчас и берут с клиентов по три УЕ за год. Что говорить, оччень доволен собой(зачеркнуто) и УралСибовским бесплатным инет-банком smile:)
К  (shlomo_chavez)
#
Андрей, у мну ещё "нубские" вопросы есть. Вы не против? smile:)
Вот смартфоны на андроиде имеющие кверти-клавиатуру всегда ли имеют только латиницу на кнопках? Как на них на великом и могучем текст набирать?
Я тут глянул, G6608 ниче так, понравился.
Предполагаю что для "знакомства" с андроидоподобными устройствами лучше сперва давить по клавишам, а потом уже переходить на более продвинутые технологии. Или пофиг?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Константин, извините за задержку, не сразу комментарий увидел smile:)
Физическая клавиатура - штука сейчас довольно сомнительная.
При всей своей привлекательности она часто не может обеспечить удобную функциональность: производителю приходится комбинировать (назначать на одну клавишу) функции, что порой раздражает. А если Вы привыкли к быстрому набору, то (как показала беседа с одним из моих коллег) значение имеет и материал, из которого изготовлены клавиши. Например, коллегу напрягло в одной из модели, что клавиши сделаны из прорезиненого пластика (софт-тач), по нему пальцы плохо скользят smile:)
Лучше всего сразу привыкать к виртуальной клавиатуре, тем более сейчас на последнем самсунге (у того же коллеги) увидел совершенно захватывающую технологию Swype
Цитата
программа, которая предоставляет новый способ ввода текста на тачскринах. Благодаря ей повышается скорость набора и понижается количество ошибок. Каким образом это достигается? Swype позволяет вам печатать не отрывая пальцев от экрана телефона. Вам нужно лишь соединять буквы на клавиатуре между собой, чтобы получались слова. Например если вы хотите написать “Hello”, вам нужно начать с буквы “h” и двигать палец через буквы “e”, “l” и “o”. Так как слова “Helo” в английском языке нет, то Swype автоматически исправит его на “Hello”. Если нужно напечатать слова, где такой способ не подходит, например “son” и “soon”, нужно будет сделать дополнительный круг над повторяющейся буквой. Пробелы между словами добавляются автоматически.


Да и вымрут скоро, имхо, физические qwerty на смартфонах: складывающиеся конструкции ненадёжны, а жёсткие занимают много места, в ущерб диагонали экрана.
Вообще, если хотите совета, я бы не стал гоняться за двухсимочными коммуникаторами. smile:)
На мой взгляд, КПК должен быть партнёром, то есть по-возможности максимально заменять настольный ПК в ладони. Модели с маленькой диагональю экрана (по субъективным ощущениям это до 3,5 дюймов) доставляют дискомфорт при вебсёрфинге.
Идеальная связка при потребности двух номеров - это простая, мелкая и тонкая звонилка, с запасом заряда на недельку-другую в паре с флагманом HTC/Samsung/LG. Если Вы проводите в дороге много времени, то с планшетом smile:)
Для звонков/почты/сёрфинга, просмотра фото/видео, чтения, набора небольшого текста и музыки, флагманские модели - всё что нужно.
Сейчас у меня ифон плюс ипад.
Номер, правда, один использую. Но дома компьютер (если не надо фото/видео редактировать и файлы с торрента залить ) вообще редко включаю.
К  (shlomo_chavez)
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Андрей, вам незачем извиняться smile:) Форум читаю, хотя подписками не пользуюсь, знаю, что есть в сервисе определённые "заскоки".

За пост спасибо, но так я и не получил желаемого ответа. Начертание только одной латиницы на кверти-клавиатуре зависит от локализации продаж смартфона?
Про последние "Самсунги" я даже не мечтаю(зачеркнуто) заикаюсь smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Ах, да, увлёкся
Да, естественно зависит.
Кириллица есть только на аппаратах, специально произведённых для РФ и, что естественно, прошедших Ростест.
На серых можете и не встретить. При желании и при определённых танцах с бубном можно, конечно, любую клавиатуру заставить говорить по-нашему, но на самих клавишах алфавита не будет.
Хотя, дорисовать можно! smile:)
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