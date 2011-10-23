Ну вот и меня "с почином".

Ну вот и меня "с почином".

Честно говоря, моя не пЕсатель, моя чЕтатель.

Но на этих страницах есть возможность пЕсать то, что на форуме неприлично, по-этому тут буду говорить о политике и о гаджетах.

ПыСы: фото поменяю, не бейте тапками сразу