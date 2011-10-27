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Нам не надо Жигули, подавайте АудИ.

27.10.2011 19:00 14 3 626 просмотров
Совершенно замечательнейшая статья на РБК-Daily

Казалось бы: ну кто бы сомневался, что чиновники не будут на УАЗиках ездить, вместо джыпов.
Однако, понравилась следующая бредовая фраза:
Цитата
Правительство РФ не поддерживает представленный законопроект, говорится в документе МЭР. Чиновники также считают, что дорогие автомобили реже бюджетных ломаются и требуют меньше расходов в процессе эксплуатации. В настоящее время в Госдуме на рассмотрении находится другой законопроект, разрешающий чиновникам покупать автомобили стоимостью до 2 млн руб. без согласования с правительством России.

Это как?
То-есть, мало того, что в последние пару лет вовсю пиарится АвтоВАЗ, клиенты которого будут нести расходы больше клиентов буржуйских автозаводов (по логике чиновников), так ещё прямой пинок в сторону наших президентов, которые души не чаят в Lada'х! Кто-то что-то попутал... smile:D

Комментарии 14

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
"Чорт побьери!" (Бриллиантовая рука).
В ленте пост отвратителен!
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата

Алексей Трошин пишет:
Смайл просто - если пишешь значками - подставляется картинка

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Станешь тут вредным с такими крендельками от министерств smile:)
Дмитрий Дружков  (dopler)
#
на 2 ляма, можно много уазиков купить на всю семью чиновника.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Представил: чёрный тонированный Хантер с мигалкой
Александр  (amarok)
#
не, черный тонированный ВАЗ-2106 с мигалкой круче
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Вот если бы слуги народа закупали такие машины - никто бы не пикнул!
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Это кто ж его купил?
Буквально вот сегодня новость прочитал, что не только его не купили, а сам Автоваз наконец то, после одобрения сделки ФАСом, купил Ижевский завод (там уже вовсю и до этого, правда, Лады собирали).
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