Нам не надо Жигули, подавайте АудИ.

Казалось бы: ну кто бы сомневался, что чиновники не будут на УАЗиках ездить, вместо джыпов.
Однако, понравилась следующая бредовая фраза:
Цитата
|Правительство РФ не поддерживает представленный законопроект, говорится в документе МЭР. Чиновники также считают, что дорогие автомобили реже бюджетных ломаются и требуют меньше расходов в процессе эксплуатации. В настоящее время в Госдуме на рассмотрении находится другой законопроект, разрешающий чиновникам покупать автомобили стоимостью до 2 млн руб. без согласования с правительством России.
Это как?
То-есть, мало того, что в последние пару лет вовсю пиарится АвтоВАЗ, клиенты которого будут нести расходы больше клиентов буржуйских автозаводов (по логике чиновников), так ещё прямой пинок в сторону наших президентов, которые души не чаят в Lada'х! Кто-то что-то попутал...
Комментарии 14
В ленте пост отвратителен!
Алексей Трошин пишет:
Смайл просто - если пишешь значками - подставляется картинка
Буквально вот сегодня новость прочитал, что не только его не купили, а сам Автоваз наконец то, после одобрения сделки ФАСом, купил Ижевский завод (там уже вовсю и до этого, правда, Лады собирали).