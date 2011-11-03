У Кадырова ещё остались деньги с днюхи

Кадыров оплатит матч второй сборной России в Грозном



Глава Чечни Рамзан Кадыров оплатит все расходы, связанные с проведением матча второй сборной России по футболу, которая 12 ноября сыграет с командой Литвы в Грозном. Об этом заявил министр спорта Чечни Хайдар Алханов, сообщает РИА Новости. Алханов подчеркнул, что билеты на игру с Литвой будут бесплатными, поскольку Кадыров решил "сделать для своих болельщиков подарок".

По словам Алханова, футболисты будут жить в Грозном в "великолепных" условиях в гостинице "Грозный Сити". Министр спорта Чечни также сообщил, что перед матчем, возможно, на стадионе в течение получаса выступят национальные коллективы.



О проведении матча второй сборной России с Литвой стало известно 27 октября. МИД Литвы выразил удивление планами Федерации футбола страны (LFF). Представитель ведомства напомнил, что Чечня внесена в список мест, которые гражданам Литвы посещать не рекомендуется.



Кадыров реакцию литовского МИДа назвал неадекватной. По словам главы Чечни, такими заявлениями литовцы пытаются "политизировать спорт".



Кадыров уже организовывал в Чечне спортивные мероприятия. В мае 2011 года на открытие стадиона "Ахмат Арена" (именно на нем планируется провести матч россиян с Литвой) глава республики пригласил сборную мира во главе с аргентинцем Диего Марадоной. Команда "Кавказ", которую возглавлял сам Кадыров, в той встрече победила сборную мира со счетом 5:2.