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Мы начинаем КВН...

08.11.2011 19:23 1 1 276 просмотров
Ровно 50 лет назад, в 1961 году, в этот день, вышла первая передача КВН. Замечательный проект, который воспитал чувство юмора не у одного поколения россиян, украинцев, белорусов и вообще - жителей стран бывшего Союза. Передача, всегда тонко чувствовавшая настроение народных масс, за что её любили, любят и будут любить: в нашей стране без юмора никак! smile:D КВН - долгожитель телевидения, который смотрят и школьники, и, сейчас уже, пенсионеры, по-этому можно считать его связующим звеном поколений.
С Днём рождения, КВН и крепкого здоровья его бессменному Президенту - Александру Васильевичу Маслякову!
Ну и, собственно, такой день не хочется завершать серьёзно. smile:)
Предлагаю немного юмора в стиле Клуба Весёлых и Находчивых со страниц журнала Красная Бурда:

Рыцарь навального образа

Вопросы наших читателей юристу Алексею Навальному, борцу с коррупцией и хищениями.

- Почему вы так ненавидите наш народ в лице руководителей разного уровня?

- Разоблачая чиновников, вы лишаете тысячи студентов академий госслужбы всякого стимула к хорошей учёбе, вы это понимаете? Зачем им становиться госслужащими, если вы их сразу разоблачите?

- Вот вы давно боретесь со злоупотреблениями. А сами не злоупотребляете?

- Под нами тоже живёт юрист, так он каждую неделю нажирается и гоняет жену. Тоже борется за справедливость. А вы как стресс снимаете?

- Почему вы не боитесь гавкать на естественных монополистов и крупных собственников, а по поводу малого бизнеса – молчок? Что, в малом бизнесе мало воруют?

- У нас в ОООО «Журнал «Красная бурда» директор постоянно что-то пилит. Скорее всего – деньги. Как его изобличить?

- Скажите, куда перечислять деньги для «Транснефти», которая пострадала от ваших хищений?

- Из каких источников вы черпаете ту грязь, что льёте на мельницу мирового империализма?

- Вот вы недавно обозвали одну единую организацию «партией жуликов и воров». А вы знаете, что кто обзывается, тот сам так называется?! Неужели вас не познакомили с этой доктриной ваши заокеанские наймиты?Чего вы добиваетесь? Для чего вам протоколы советов директоров? Вы что, думаете, что там прямо так и будет написано: «Голосовали за воровство из казны 100 млрд рублей. Решение принято единогласно!»?

- Вы иногда называете себя националистом, а сами выступаете против русского национального воровства! Какая-то неувязочка получается или ничего страшного?

- Правда ли, что вы посещаете шабаши миноритариев на Лысой горе?

- Уважаемый господин Лесоповальный! По действующему законодательству, как я его себе понимаю, вас надо шлёпнуть об стенку без суда и следствия… А какую самую страшную угрозу вы слышали, если не прекратите свою деятельность? Что вам грозились оторвать, отрезать, что куда засунуть, что на что натянуть и моргать заставить?

- Я в своей семье типичный миноритарий и недоедарий. Как мне получить протоколы тайных перешёптываний на кухне жены и тёщи?

- Я являюсь миноритарным гражданином страны «Россия», владею пакетом из паспорта, полиса медстрахования, водительских прав и свидетельства о браке. Имею ли я право с таким пакетом требовать от руководства страны сделать прозрачной внешнеторговую деятельность? Никаких прибылей и дивидендов от страны не имею с тех пор, как продал ваучер (прибыль 8 р.).

- Хочется спросить у вас, господин Навальный: а сами-то вы что-нибудь умеете делать, кроме как разоблачать тех, кто занят реальным делом? Вы-то сами спёрли хоть что-нибудь, построили себе хоть какой-то дворец или особняк? За что вас уважать нашим людям?

© 2011 «Красная бурда»

Комментарии 1

Виктор Пряжников  (victorp)
#
Миноритарный гражданин страны «Россия» - это просто прекрасно smile:-)
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