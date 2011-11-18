Объявление: ограничение по общению через е-мейл

На форуме завелась зараза, которую мы вынуждены лечить - спамерус нелегалус.
Данный тип регулярно перерегистрируется, несмотря на такой же регулярный отлов, и начинает массовую рассылку пользователям, пользуясь функционалом портала (как правило в НР), следующего содержания:
Цитата
|Здравствуйте !
Скажите, пожалуйста, чего Вы хотите добиться от руководства банка ?
Какие Ваши права по Вашему мнению были нарушены сотрудниками банка ?
Возможно будет урегулировать этот конфликт даже без судебной волокиты.
С наилучшими пожеланиями,
Евгений
(подробнее на форуме)
Всемогущий гугль и неосмотрительно засвеченный реальный адрес электронной почты позволяют параноидально подозревать (о как ввернул! ) не совсем законный характер деятельности мурзилки, соответственно мы предпримем всё, дабы оградить пользователей от возможного попадания на крючок возможного лохотронщика.
Обращение Филиппа по е-мейл действия не возымело.
Так что, пока мы изобретаем способы оффлайн-воздействия, вынужден сообщить о радикальных онлайн-мерах: кратковременном ограничении в отправке сообщений друг другу по е-мейл через профиль в количестве 5 (пяти) отправлений в сутки.
Извиняюсь за возможно причинённые неудобства и надеюсь на понимание.
UPD:
Интересно, а подписки могли из-за ентого слететь?...
UPD2: забыл уточнить: массовость рассылки носит характер от 300 до 500 сообщений в сутки
Комментарии 8
Если нет - так пусть шлёт.
Есть же личка!
А что с подписками? Я заметила только что иногда они тормозят минут на 50-час.
Хотя действительно - с 17.58 нет ничего...
А что говорят программисты?
мимими
По "запахам", идущим с "кухни" всё таки делаю вывод, что это просто совпадение