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Объявление: ограничение по общению через е-мейл

18.11.2011 18:03 8 1 610 просмотров
Дорогие друзья!
На форуме завелась зараза, которую мы вынуждены лечить - спамерус нелегалус.
Данный тип регулярно перерегистрируется, несмотря на такой же регулярный отлов, и начинает массовую рассылку пользователям, пользуясь функционалом портала (как правило в НР), следующего содержания:

Цитата
Здравствуйте !
Скажите, пожалуйста, чего Вы хотите добиться от руководства банка ?
Какие Ваши права по Вашему мнению были нарушены сотрудниками банка ?
Возможно будет урегулировать этот конфликт даже без судебной волокиты.
С наилучшими пожеланиями,
Евгений

(подробнее на форуме)

Всемогущий гугль и неосмотрительно засвеченный реальный адрес электронной почты позволяют параноидально подозревать (о как ввернул! smile:) ) не совсем законный характер деятельности мурзилки, соответственно мы предпримем всё, дабы оградить пользователей от возможного попадания на крючок возможного лохотронщика.

Обращение Филиппа по е-мейл действия не возымело.

Так что, пока мы изобретаем способы оффлайн-воздействия, вынужден сообщить о радикальных онлайн-мерах: кратковременном ограничении в отправке сообщений друг другу по е-мейл через профиль в количестве 5 (пяти) отправлений в сутки.
Извиняюсь за возможно причинённые неудобства и надеюсь на понимание.

UPD:
Интересно, а подписки могли из-за ентого слететь?...


UPD2: забыл уточнить: массовость рассылки носит характер от 300 до 500 сообщений в сутки

Комментарии 8

Andre Shche  (q1234e)
#
Выложите его емаил на видном месте пусть поисковики проиндексируют.
Першинг  (Першинг)
#
А в этих письмах что - вирусы какие?
Если нет - так пусть шлёт.
Есть же личка!
А что с подписками? Я заметила только что иногда они тормозят минут на 50-час.
Хотя действительно - с 17.58 нет ничего...
А что говорят программисты?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Програмисты в соседнем блоге черепашек разводят smile:)
мимими smile:-D
user135773  (user135773)
#
Что-то заигрались программисты с черепашкой...
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Насчёт "что не так" - добавил апдейт в пост + почитайте по ссылке тему
Борис  (boris_m)
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Так и есть, подписки слетели... smile:-( Последние ссобщения были в пятницу, сегодня свалилось несколько от пятницы же... Пострадало как всегда мирное население...
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
Пострадало как всегда мирное население...


По "запахам", идущим с "кухни" всё таки делаю вывод, что это просто совпадение smile:)
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